Градоначальник латвийской столицы Нил Ушаков, погрязший в коррупционных скандалах, объявил о желании сменить мэрское кресло на кресло депутата Европарламента. Разбираемся, что это — линия защиты, полная капитуляция, попытка избежать уголовного преследования или ещё какой-то иной политический маневр.

Иван Шилов ИА REGNUM Нил Ушаков

Защита рижан из Брюсселя?

«Я бы ни при каких условиях не хотел участвовать в выборах в Европарламент. Видя, что сейчас происходят политические решения, я согласился принять этот вызов», — заявил Ушаков.

На созванной пресс-конференции градоначальник латвийской столицы, который также является лидером партии «Согласие», представил себя жертвой заговора. Дескать, политический неприятель давит со всех сторон, даже льготную «карту рижанина» хотят ликвидировать. Как и целый список социальных дотаций и прочих благ, которые жители Риги получили в годы правления Ушакова.

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А если возможностей защищать жителей латвийской столицы из самой Риги не осталось, то он, Ушаков, дескать, будет делать это из Брюсселя.

«Эта война не кончится, и единственное решение сейчас — использовать тот инструмент, который есть, это задействовать Европарламент для защиты интересов Риги и Латвии», — сказал Ушаков.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте. Брюссель

Он пообещал использовать «свои связи и наработки», чтобы защищать интересы и Латвии, и самоуправлений, и самих рижан.

Пообещал и сразу получил порцию ироничных замечаний от тех, кто хоть что-то понимает, что такое Европарламент и что в нём делают.

А Европарламент, как показывает практика, совсем не то место, где решаются хоть какие-то вопросы конкретных муниципалитетов. Вернее, совсем не решаются. Никогда. Вынести в повестку ЕП вопрос, например, о «карте рижан» или других льготах — курам на смех. В лучшем случае косо посмотрят и покрутят у виска.

Ну какая «карта рижанина», когда на этой неделе в комитетах ЕП решались вопросы авторских прав в интернете, обновлялась проекция будущего состава ЕП после выхода Великобритании из ЕС, обсуждались вопросы сокрытия налогов на всей территории Евросоюза, соцзащита после Brexit, а вчера, 27 февраля, и вовсе провели конференцию о смертной казни. Какие проблемы? Какой Риги? А почему не австрийской деревушки Фукинг, баварского городка Киссинг или французского Анус? Именно потому, что для этого и есть местные власти. Хочешь участвовать в судьбе жителей Риги (Фукинга, Киссинга или Ануса), иди в органы этих городов! Другого просто не дано, так устроена система.

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Бегство за неприкосновенность?

Другое предположение — за неожиданным решением Ушакова избраться в ЕП может стоять его желание получить гарантии своей будущей безопасности (автоматическая неприкосновенность евродепутата может быть снята только с согласия всего ЕП). Но и это слабый аргумент.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

Эту неприкосновенность на заседаниях в Брюсселе и Страсбурге Европарламент снимает пачками. При этом в ста случаях из ста политики, которым всегда дают возможность ответить, говорят о преследовании на родине.

Вот то есть выйдет Нил Ушаков на трибуну и скажет: уголовный процесс по делу Rīgas satiksme — это заказное дело и преследование меня и «Согласия». Обыски — давление. Всё сфабриковано, и, вообще, я борец за правду, который пострадал.

Можно с уверенностью сказать, что такие и похожие слова депутаты просто пропустят мимо ушей. Пусть разбирается местное правосудие, Европарламент не место для «отсидки», а если решение суда на родине не устраивает — есть ЕСПЧ, вот он пусть и разбирается.

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Сговор

Еще одно допущение, которое сегодня витает в Риге — сговор Ушакова с оппонентами и полная капитуляция.

Митинг в защиту градоначальника латвийской столицы и победа в двух попытках смещения в городской Думе дала видимость некой твёрдой почвы под ногами. Но как уголовное делопроизводство, так и, по сути, провал «Согласия» на парламентских выборах (формальная победа, но потеря нескольких кресел, в придачу к итоговой опять позиции в оппозиции — мечта стать правящими снова не осуществилась), постоянное давление со всех сторон могла вынудить Ушакова на компромисс.

(сс) Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja Нил Ушаков

Националисты дают ему возможность уехать в «ссылку» в Брюссель и получить безбедные пять лет, а потом ещё пять — кто знает. Его не преследуют, но и Ушаков не сопротивляется. Контроль в Риге, как уже в парламенте, переходит в руки националистов. Мечта осуществилась — Рига пала. А Ушаков и «Согласие» для доверчивого избирателя могут и дальше имитировать борьбу за права русскоязычных граждан и всячески шуметь на ничего не решающих митингах и ток-шоу на ТВ.