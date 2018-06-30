Миграционный вопрос и реформа зоны Евро — две основные темы, которым был посвящен Саммите ЕС в Брюсселе. В повестку дня также были включены следующие вопросы: выход Великобритании из ЕС, вопросы торговли и инноваций, а также международная политическая ситуация. К раннему утру пятницы под давлением Италии и после долгих часов переговоров 28 странам Европейского Союза удалось достигнуть соглашения по вопросу миграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Europa.eu За столом переговоров. Саммит ЕС в Брюсселе

«Сегодняшняя ситуация с мигрантами несоизмерима с той, что наблюдалась в 2015 году» — отмечает журналист газеты Le Figaro Эдуард де Марешаль, опираясь на данные и цифры агентства Frontex. Однако, на сегодняшний день Европа сталкивается с возрастающим потоком «вторичной миграции», т. е. с проблемой перемещения незаконных мигрантов внутри Шенгенской зоны.

Французская еженедельная газета Courrier International по итогам встречи лидеров ЕС подчеркнула «решительную и настоящую победу премьер-министра Италии Д. Конте на саммите». Как сообщалось ранее в бельгийской ежедневной газете Le soir, господин Конте действительно «угрожал заблокировать принятие общего текста Европейского совета, если он не получит больше солидарности от стран ЕС в области миграции».

«Это трудные переговоры по сложной теме», — приводит комментарии одного из членов французской делегации газета Le Parisien. Эммануэлю Макрону пришлось провести две беседы с Джузеппе Конте, который, будучи преисполнен решимости, заблокировал в четверг первые выводы ожидаемого европейского саммита по гораздо менее спорным вопросам (безопасность, защита, занятость или расширение).

@EmmanuelMacron Эммануэль Макрон и Джузеппе Конте

Основные решения принятые на саммите:

Во-первых, Европа признает принцип, согласно которому «прибывающий в Италию, прибывает в Европу», а не только в конкретную страну. Таким образом, претензия итальянской стороны была удовлетворена: прибывшие мигранты не должны будут обязательно размещаться в стране первого въезда.

Во-вторых, «возможность создания платформ высадки в третьих странах под руководством управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев». Эти платформы будут созданы вне ЕС, т. е. на территориях третьих стран. Идея заключается в том, чтобы побудить, например, ливийскую или тунисскую береговую охрану вернуть в эти центры задержанных мигрантов в море. Однако, как отмечает французская газета Le Parisien: «Ни одна страна не предложила разместить их [платформы] на своей территории, а Албания и Марокко, например, уже высказались против».

И наконец, «создание (приемных) центров в европейских государствах, но только на добровольной основе и с Европейским коллективным управлением». Однако, как отмечает Les Echos, ни одно государство, кроме Греции, не вызвалось в четверг вечером принять эти центры.

Также будет проведено различие между нерегулярными мигрантами для высылки и законными просителями убежища, которые могут быть распределены в ЕС. Соглашение также призывает государства-члены «принять все необходимые внутренние меры», чтобы избежать перемещения мигрантов между странами ЕС.

Европейские лидеры довольны успехом: все двадцать восемь избежали «взрыва» [читай: провала], которого так опасалась канцлер Германии Ангела Меркель. Однако, как отмечает Les Echos — ежедневная французская деловая газета либеральной направленности: «предлагаемые решения будет трудно реализовать», а меры, принятые для улучшения миграционной политики и политики в области предоставления убежища, «по-прежнему остаются довольно размытыми».

Europa.eu Обсуждение. Саммит ЕС в Брюсселе

В дополнение к «успеху европейского сотрудничества» Э. Макрон, отвечая на вопросы журналистов, приветствовал «совместную работу», которая превосходит «выбор национального соглашения или решений, которые не были бы ни эффективными, ни устойчивыми». Он также подчеркнул, что, «Европа еще долго будет жить с миграционным давлением, которое придет из бедных стран, переживающих кризис. Мы не остров, и мы должны успешно справиться с этой проблемой [мигрантов], будучи верными нашим ценностям, защищая наши народы и национальное единство».

«Ничего конкретного» — такой вывод был сделан большинством французский печатных изданий. Подводя итоги саммита, Les Echos отмечает, что «правительство Италии может гордиться тем, что оно было услышано… Однако, сам он [премьер-министр Италии] не взял на себя никаких конкретных обязательств по приему мигрантов».

«Худшего удалось избежать» — суммирует итоги саммита французский еженедельный политический и новостной журнал Le Point. Возврат к национальным границам исключается, а зона Шенгена сохраняется. В принципе, как отмечает все тот же журнал Lе Point, Европа возвращается к «классическому подходу», где самое главное — «предотвратить отъезд из стран происхождения и транзитных стран». 28 стран ЕС обязались как можно скорее перейти к семи законодательным актам, которые согласовывают свою политику предоставления убежища. Таким образом, остается ждать реформу Дублинского регламента III для полного урегулирования миграционного вопроса между европейскими странами.