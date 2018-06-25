В это воскресенье, 24 июня, в Брюсселе состоялся неформальный саммит лидеров государств — членов ЕС. Организатором мини-саммита выступил президент Европейской Комиссии Жак-Клод Юнкер, а поводом стал недавний кризис с запертыми в море мигрантами на судне Aquarius.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты. Евросоюз

Kremlin.ru Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

Как отмечает французская газета Le Figaro, европейские лидеры должны «потушить пожар, который поглощает основы Союза еще с 2015 года». Однако найти общий знаменатель для создания единой европейской миграционной политики будет трудно, ведь Вышеградская четверка решила и вовсе бойкотировать мини-саммит. В связи с чем французская пресса настроена, скорее, пессимистически относительно успеха встречи. «Надежда на достижение общего проекта кажется очень низкой, так как различия между странами-членами очень велики» — резюмирует репортер Le Figaro Изабелла Лассерр.

Еще одна опасность — угрозы нового итальянского правительства бойкотировать мини-встречу лидеров ЕС: «Лучше сэкономить на поездке», — заявил влиятельный ультраправый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Совместное предложение французского президента Э. Макрона и испанской стороны о создании «закрытых центров для мигрантов, финансируемых из европейского бюджета» в странах первого прибытия было подвергнуто суровой критике со стороны Италии. По мнению итальянцев, итоги мини-саммита «уже заранее написаны» французами и немцами. «Если французское высокомерие думает превратить Италию в лагерь беженцев для всей Европы, опрокидывая ей несколько евро в качестве чаевых, то она [Франция] окончательно заблудилась» — цитирует ответ итальянской стороны на франко-испанское предложения информационное агентство Agence France-Presse, и отмечает, что Макрон постепенно становится «врагом для Рима».

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

Первоначально воскресная встреча в Брюсселе должна была стать «репетиционной» перед официальным европейским саммитом 28 и 29 июня: предполагалось найти приблизительную компромиссную позицию по миграционном вопросу. Однако, как отмечает французская газета Le Figaro, различия между европейскими географическими блоками и различия между элитами и народами еще больше усугубились на этой неделе из-за раскола внутри самих правительств, после формирования «антииммиграционной оси» между министрами внутренних дел Австрии, Италии и Германии.

Предвосхищая провал саммита 28 и 29 июня, канцлер Германии признала, что в конце месяца «не будет европейского решения» по этому вопросу. Представитель французского правительства Бенджамин Гриво подтвердил в субботу, что Европейский саммит, в основном посвященный миграционным проблемам, будет «трудным», особенно из-за «бойкота» мини-саммита в воскресенье центрально-европейскими странами.

«По предложениям президента Республики [Эммануэля Макрона] о европейском миграционном органе, об укреплении Frontex [агентство ЕС по безопасности внешних границ], канцлер Германии [Ангела Меркель] изменила позицию», — отмечает Б. Гриво на радио «Европа 1». «Это [предложения Макрона], очевидно, будет обсуждаться и в эти выходные и, очевидно, будет сложной задачей и на следующей неделе, мы не должны лгать нашим гражданам», — подчеркнул представитель французской стороны.

@EmmanuelMacron Эммануэль Макрон на саммите

Ко всему прочему, остается непонятной и сама французская позиция по миграционному вопросу. Как отмечает французский еженедельный политический и новостной журнал Le Point, лидер V Республики по деликатному вопросу приема мигрантов занимает «двойственную» позицию. С одной стороны, он осуждает «болезнь, которая поднимается в Европе», «возрождающийся национализм, закрытие границ, которые некоторые предлагают», и осуждает тех, кто «отказывает в убежище, утверждая, что не могут приветствовать всех». Французский президент также заявил, что Франция выступает за финансовые санкции для стран ЕС, которые отказывают в убежищемигрантам с доказанным статусом беженца. С другой стороны, в пламенной речи за несколько дней до судьбоносного Европейского саммита глава французского государства также выступил против «наставлений, что ему надо приветствовать всех», подчеркнув, что он также заинтересован в единстве и благополучии французского общества.

Как отмечает французское информационное агентство AFP, руководители шестнадцати европейских стран в это воскресенье будут пытаться в Брюсселе ослабить напряженности в ЕС. Официальная цель — избежать повторения односторонних решений, по образу Рима, который закрыл свои порты для судов с мигрантами. В то же время, ссылаясь на источник в дипломатических кругах, журнал Le Point отмечает, что «изначальной идеей встречи было — попытаться спасти А. Меркель», которая находится под давлением со стороны своих союзников по коалиции.

Как подчеркивает французская газета Le Monde, еще до встречи в воскресенье руководители шестнадцати стран — участниц ЕС вновь подтвердили существующие разногласия. Неформальная воскресная встреча европейских лидеров, по мнению французской прессы, пройдет сумбурно и каких-то реальных договоренностям достигнуть не удастся. «Ситуация опасна, — приводит слова источника в дипломатических круга информационное агентство AFP, — так как промах европейского решения приведет к закрытию национальных границ, и, следовательно, это затронет Шенгенские соглашения, а затем и сам Европейский союз».