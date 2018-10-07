К концу этого, 2018 года, Латвия останется с временным бюджетом и без правительства. Этого уже не скрывают как депутаты нового парламента, которые никак не могут сформировать правящую коалицию и правительство, так и СМИ. К этому добавляются попытки националистов посеять хаос и в столичном горсовете — свергнуть с кресла главы города председателя победившей на последних парламентских выборах партии «Согласие», которую возглавляет нынешний мэр Риги Нил Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нил Ушаков

ИА REGNUM сегодня, 17 декабря, разбиралось, как Рига превратилась в решающее поле по окончательному выдавливанию «Согласия» на задворки политической жизни Латвии.

Формальным поводом «битвы за Ригу» стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Rīgas satiksme. 11 декабря местное бюро по предотвращению борьбы с коррупцией обвинило мэрию Риги в коррупции. Муниципальное предприятие Rīgas satiksme — одно из крупнейших транспортных предприятий в Латвии — обеспечивает львиную часть пассажирских перевозок. При проверке обнаружилось, предположительно, множество коррупционных схем.

На данный момент по этому делу проводятся обыски и аресты не только в Латвии, но и в Польше. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств. Уже семь человек арестовано и пять ушло в отставку, в том числе и вице-мэр Риги — Андрис Америкс, занимавший эту должность с 2010 года. Ушаков пытался «тушить пожар» скандала и назначил временное правление Rīgas satiksme, во главе которого теперь бывший министр сообщения Анрийс Матисс.

Однако парламентская фракция главных латвийских националистов — «Всё для Латвии! — Отечеству и свободе/ДННЛ» (VL-TB/LNNK) — осталась недовольной. Националисты связали деятельность транспортников напрямую с «Согласием» и мэром Риги Ушаковым, заявив, что он должен подать в отставку, а городская дума — быть распущена.

Ушаков пошёл на опережение и в пятницу, 14 декабря, инициировал голосование в Рижской думе по вопросу его соответствия занимаемой должности. Оппозиция пыталась сорвать кворум и покинула зал заседаний, но доверие Ушакову голосами правящих партий было подтверждено.

karel291 Рижская дума

Свои попытки свергнуть власть в Риге националисты не прекращают и уже не скрывают, что коррупционные скандалы вокруг Ушакова — только повод, который, судя по действиям правоохранительных органов, не лишён оснований.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс в ходе конгресса VL-TB/LNNK 15 декабря заявил, что нужно «любой ценой вернуть себе власть в Рижской думе». По его словам, необходимо «достичь важной стратегической победы» — убрать из столичной думы «Согласие». Для этого Дзинтарс призвал «крупнейшие ориентированные на латышского избирателя партиям заняться поиском наилучшей модели сотрудничества между собой».

Исполняющий обязанности министра окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс и вовсе пригрозил Рижской думе некими «правовыми решениями». Уже сегодня, 17 декабря, в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» он объявил, что соответствующий законопроект о роспуске Рижской думы подготовлен и будет рассматриваться. Конечное решение — за кабинетом министров, который сейчас составляет прошлое правительство — новое, напомним, никак не могут сформировать из-за баталий вокруг правящей коалиции.

«Я думаю, что завтра (18 декабря) можно внести (этот законопроект на рассмотрение правительства). Вопрос в том, может ли он быть включен в повестку. В любом случае, этот (законопроект) будет продвигаться вперед», — заявил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, формально выигравшая выборы партия «Согласие» не участвует в формировании правящей коалиции — от сотрудничества с ней отказались все остальные парламентские партии. Отметим также, что саму партию «Согласие» в СМИ, в том числе и некоторых российских, называют «пророссийской», что в корне не верно. За время пребывания Ушакова на посту мэра Риги и дважды становясь победителями на парламентских выборах, хоть и оставаясь в Сейме Латвии в оппозиции, в Латвии образование на русском языке — от детского садика до университета — попало под запрет, а сам Ушаков заявлял, что «Крым должен оставаться в составе Украины». При этом Ушаков был частым гостем во властной Москве, а его реверансы в пользу латвийских националистов и в ущерб русскоязычному населению часто называли попыткой пройти в правящую коалицию и правительство, договорившись хоть с одной из прошедших в парламент партий. Судя по последним событиям, такая стратегия потерпела полное поражение.