Европейский ответ на торговую войну, начатую президентом США Дональдом Трампом, не заставил себя долго ждать и уже вступил в силу в пятницу 22 июня. Государствам-членам ЕС достаточно быстро удалось найти общую позицию по этому вопросу: повышение таможенных пошлин на 182 американских продукта до 25%. В преддверии промежуточных выборов в США (6 ноября 2018 года), Европейская комиссия выбрала тактику давления на Вашингтон «путем дестабилизации избирательной базы президента», т. е. повышением пошлины на товары и продукты, производимые в штатах «Трампа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, Трамп, мир в тисках санкций

Как отмечает журналист журнала «Le Point» Эммануэль Берретта: «Трамп был избран из-за обещания перебазировать промышленность в американские штаты, пострадавшие от глобализации. Европа, в ответ на это, пытается продемонстрировать тому же электорату, что никто не победит в торговой войне…». Рассмотрев ситуацию, ЕС распределил свои ответные действия по трем основным видам товаров. Прежде всего, по стали и алюминию, поскольку это является объектом нападения США. Затем по некоторым сельскохозяйственным продуктам и последняя группа направлена на промышленные товары.

Что касается сельскохозяйственной продукции, то комиссия нацелена на Средний Запад США, в частности, на «Corn belt» (Кукурузный пояс США — область, где традиционно ведущей сельскохозяйственной культурой была кукуруза, прим. — ИА REGNUM ), который проходит между штатами Айовой (где 51,1% проголосовали за Д. Трампа) и Огайо (51,3%), за исключением штата Иллинойса (где 55,2% проголосовал за Хиллари). Европейская комиссия также нацелилась на рис, который в основном производится в Арканзасе (60,6% за Трампа) и в Луизиане (58,1% в пользу Трампа). Как отмечает журнал «Le Point», в случае со штатами Айова и Огайо возможно, что эти два «плавающих штата могут вернуться в демократический лагерь», а производители риса [фермеры] — «рациональные предприниматели, и есть вероятность, что они зададут вопросы нынешнему хозяину Овального кабинета о его антиторговой политике».

Кукуруза. Штат Виргиния

Повышенные таможенные пошлины от ЕС также скажутся на производстве американского табака — больше всего здесь пострадает Северная Каролина (где за Трампа проголосовали 49,8%). Бурбон штата Кентукки (где за Трампа проголосовали на уровне 62,5%) тоже не уклонится от повышения тарифов.

Что касается промышленных товаров, то Еврокомиссия попыталась найти товары, требующие в своем производстве сталь и алюминий, с тем чтобы они подвергались «двойному наказанию». Как отмечает французская газета «Le Figaro», американская индустрия лодок, в которой работают 650 000 сотрудников, и доход которой оценивается в 38 миллиардов евро, уже встревожена торговой политикой Трампа и сообщила об этом.

Однако Дональд Трамп не остановился на алюминии и стали и поручил министерству торговли США провести расследование, которое может привести к увеличению на 20% таможенных пошлин на импорт автомобилей. Тем не менее, как сообщает информационное агентство Agence France-Presse, «ЕС угрожает принять меры, которые могут затронуть американские товары стоимостью до $294 миллиарда (19% экспорта США в 2017 году), если Трамп примет налог на автомобили». Европейской комиссией совместно с компаниями General Motors и BMW было направлено письмо американским властям, где подробно описывается, к каким потерям в американской экономике стоит готовиться Дональда Трампу, если ЕС и другие торговые партнеры Соединенных Штатов предпримут ответные меры. Господин Трамп не заставил себя долго ждать и уже в воскресенье 1 июля в интервью Fox News заявил, что «Европейский союз, вероятно, оказывает такое же негативное влияние [на торговлю США], как и Китай».

В статье газеты «Le Figaro», посвященной новому витку торговой войны США — ЕС, объясняется, почему для Дональда Трампа «пришло время защитить американский автомобильный сектор»: европейские автомобили, поступающие на рынок в США, облагаются налогом только в 2,5% (25% для грузовых автомобилей и пикапов), американские автомобили, продаваемые в ЕС, облагаются налогом в 10%.

Производство автомобилей

Французское радио «RTL» подчеркивает, что «напряженность растет на международном уровне», а «тень торговой войны застыла по обе стороны Атлантики». Для президента Франции Эммануэля Макрона, как отмечается в коммюнике Елисейского дворца, принятое Д. Трампом решение является «ошибкой» и «незаконным». «Мы не можем понять, что мы, союзники США, можем быть поражены американскими тарифами», — также отреагировал министр экономики Франции Бруно Мэр. Канцлер Германии Ангела Меркель, со своей стороны, встревожилась «эскалацией, которая навредит всем».

«Соединенные Штаты не оставляют нам выбора, кроме как довести этот конфликт до ВТО (Всемирной торговой организации) и наложить дополнительные таможенные пошлины на товары из США», — отреагировал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Влияние контрмер Еврокомиссия оценивает на 2,8 миллиарда евро, что, по сравнению с предыдущей торговой войной ЕС — США, которая с 1988 года была сосредоточена на гормональной говядине, намного серьезнее (запрет Европы на импорт США говядины вызвал на тот момент контрмеру США в рамках ВТО на сумму около 100 млн долларов США, прим. — ИА REGNUM )

Как выбраться из этого тупика? Отвечая на вопрос журналиста Жак-Клод Юнкер о его запланированной встрече с Трампом в Вашингтоне украдкой ответил «не раньше 24 июля». Возможно, там удастся настроить конструктивный диалог, а, возможно, повторится ситуация саммита G7.

В своих выводах к сложившейся конфликтной ситуации между США и ЕС все тот же журналист «Le Point» Берретта задает два главных вопроса, над которыми стоит задуматься лидерам ЕС: «действительно ли Трамп хочет беспроигрышного соглашения с ЕС? Или он желает более общего ослабления Европы, пытаясь посеять раскол среди государств-членов Европейского союза?».