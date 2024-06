Еще до начала встречи лидеров французская газета Le Figaro отмечала, что G7 2018 года будет происходит скорее в формате «G6+1»: без Дональда Трампа, который выступает один против всех по таким вопросам, как торговая война и соглашение по иранской ядерной программе. В связи с чем, дискуссии саммита будут сосредоточены, прежде всего, на политике США и на их последних решениях по основным международным проблемам.

Заседание лидеров «Большой семёрки»

Однако, Елисейский дворец во главе с президентом Эммануэлем Макроном ставил перед собой задачу попытаться сохранить единство как внутри G7, так и снаружи, при этом не стесняясь настойчиво выражать интересы Франции и Европы. Единство сохранить не удалось: Дональд Трамп решил не подписывать итоговое коммюнике «большой семерки».

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон на встрече G7

Один из основных французских телеканалов France 2 озаглавил выпуск, посвященный саммиту, как «G7: неожиданный и жестокий сюрприз от Дональда Трампа». Получив «нож в спину», так прокомментировал ситуацию советник президента США, Трамп вызвал изумление у своих партнеров по G7, не поддержав итоговое коммюнике. Вторым жестоким сюрпризом стала атака в сторону канадского премьер-министра, которого президент США назвал «очень нечестным», «слабым» и «лгуном».

"Эммануэль Макрон, который был сильно вовлечен в G7, по его окончанию думал, что сможет остановить обострение ситуации и последующий скандал. На следующий же день он раскритиковал непоследовательность Дональда Трампа, а его окружение настаивает, что президент США более не заслуживает доверия», — комментирует французскую реакцию на выходку Трампа журналистка телеканала France 2.

Отмечается, что отношения между Макроном и Трампом, состоящие в основном из объятий и рукопожатий, сегодня переживают падение. Ссылаясь на то, что следующая встреча между двумя лидерами будет проходить в рамках саммита НАТО, журналистка France 2 добавляет: «Макрон там [в Канаде] проверил границы силы убеждения на этого человека [Трампа], который настолько непредсказуем».

Что касается Франции, то Пятая Республика, как и Европа сохранят свою поддержку итоговому коммюнике G7. Через несколько часов после завершения саммита администрация французского президента подтвердила в своем коммюнике:

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Ла-Мальбе

«Международное сотрудничество не может зависеть от гнева и слов. Мы взяли на себя обязательства и сдерживаем их». В Елисейском дворце также подчеркнули: «Кем бы ни был тот, кто покинет их [обязательства], повернувшись спиной, он лишь покажет тем самым свою непоследовательность и непостоянство».

Импульсивность Дональда Трампа — угроза для «Большой семёрки». Французская газета Le Figaro по окончанию саммита окрестила лидера США «бунтарём», который окончательно отвернулся от Европы, чтобы не казаться слабым перед встречей с Ким Чен Ыном.

Большинство заголовков французской прессы пестрят такими определениями как: «провал», «фиаско», «угроза». В интервью радиостанции «FranceInfo» ведущий специалист Французского Института по международным отношениям Лоуренс Нардон успокаивает, отмечая, что Дональд Трамп «прагматичен» и «если он видит, что европейцы и канадцы не отступают, он в конечном итоге уступит». Давая характеристику поведению Трампа в ходе саммита G7, она отметила, что в выходе президента США просматривается и притворство, и очередной каприз. Переговоры для Трампа, по её мнению, это вид единоборства. Чтобы понять стиль переговоров в духе Трампа, она советует перечитать его книгу «The Art of the Deal» («Искусство сделки»), в которой он подробно объяснил, как, по его мнению, нужно вести переговоры.

Совместная декларация лидеров G7, по мнению Нардон, будет иметь эффект даже и без участия США. Так как для Д. Трампа это скорее «игра в покер», он будет наблюдать за дальнейшими действиями лидеров «Группы Семи» (читай: в основном европейских и канадского премьер-министра), и если они продемонстрируют стойкость, то в конце концов американский президент примет их правила игры.

Ян Ливенс. Игроки в карты. 1623

От торговли до возвращения России в клуб, Дональд Трамп бросил вызов союзникам по G7 в Канаде, но они отвечали улыбками и объятиями в поддержку, все хотели создать изображение откровенного объяснения между друзьями. Ведь это первая встреча лидеров лицом к лицу после повышения Вашингтоном тарифов на сталь и алюминий.

Французская газета Le Monde прокомментировала итоги саммита заголовком: «G7: в Канаде был создан Священный Союз против американского президента». Формула «G6+1» полностью вошла в обиход и активно используется лидерами «Большой семерки». Подчеркивается, что никогда саммит G7 не был настолько напряженным за всю историю, и никогда Вашингтон не был настолько изолирован в рамках этого саммита.