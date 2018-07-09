В Брюсселе на этой неделе 11−12 июля состоится ежегодный саммит НАТО, где главы государств и правительств стран-членов должны будут оценить деятельность Североатлантического альянса и определить стратегические направления в будущей деятельности организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

Французская газета Le Figaro отмечает, что «западное единство, которое уже было подорвано на последнем саммите G7, может быть еще больше ослаблено президентом США, который решил встретиться со своими ближайшими союзникам, прежде чем встретиться с Владимиром Путиным». Ситуация обострилась с направленным письмом для Бельгии и шести стран ЕС от президента США, в котором он напомнил им о своем обязательстве увеличить расходы по мере приближения саммита НАТО. К числу других шести европейский стран относятся Германия, Италия, Испания, Португалия, Люксембург и Нидерланды.

Daniel Cole Солдаты НАТО

Ссылаясь на дипломатический источник, французское информационное агентство Agence France Presse утверждает, что аналогичные письма была направлены премьер-министру Норвегии и Канады, а каждое письмо было «индивидуализированно» и «подписано лично Дональдом Трампом».

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году страны-участницы Альянса взяли на себя обязательство выделять к 2024 году на военные расходы 2% своего валового национального продукта. Дональд Трамп призывает своих европейских союзников выполнить обещание. Французский новостной журнал Le Point подчеркивает, что «президент США уже напомнил своим союзникам о данном обещании на своем первом саммите НАТО в мае 2017 года в Брюсселе», и что «Д. Трамп и вновь подтвердит свое требование на следующем саммите».

Восемь из двадцати девяти членов НАТО выполнят это обязательство в 2018 году: США, Великобритания, Греция, Польша, Эстония, Литва, Латвия и Румыния. Другие должны представить НАТО планы по достижению этой цели к 2024 году. Как отмечает все тот же Le Point, Германия, «являющаяся основной мишенью для Трампа», испытывает серьезные трудности в соблюдении своего обязательства. ФРГ увеличит свои военные расходы до 1,5% только в 2025 году, объявила канцлер Ангела Меркель 12 июня. Хуже всего обстоит ситуация с Бельгией. В еженедельное газете «Свободная Бельгия» сообщается, что «Бельгия планирует закупку оборудования на сумму 9,4 млрд евро, включая замену F-16, но расходы останутся ниже 1,5%».

Карикатура. НАТО. Кукрыниксы

Французский еженедельный журнал Le Nouvel Observateur назвал предстоящую «командировку» президента США на европейский континент, где он посетит сначала Брюссель, затем Лондон и Хельсинки для встречи с Владимиром Путиным, «впечатляющей и рискованной». В статье, посвященной приближающему саммиту НАТО, подчеркивается, что многие эксперты и политики опасаются повтора на бис недавнего представления Трампа, как это произошло на саммите G7 в Канаде. Тем не менее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в недавнем интервью газете Le Figaro заявил, что «несмотря на разногласия, НАТО едино по основным вопросам».

Тем временем, за несколько дней до начала саммита, 7 июля в столице Бельгии прошел митинг «За мир и против политики Дональда Трампа», инициированный организацией «Trump not Welcome» («Трамп не приветствуется»). По данным брюссельской полиции, около 1500 человек приняло участие в шествии с плакатами «Мы хотим мира, а не войны» и «Нет войны с Ираном». Как отмечает французская газета Le Parisien, митинг прошел спокойно, а некоторые протестующие прошлись по улицам Брюсселя вместе с детьми.

«Мы осуждаем его [Трампа] призыв увеличить инвестиции в оборонные расходы и возмущены его бесчеловечной иммиграционной политикой, символизируемой запертыми детьми» — объясняют свои действия организаторы шествия. Представители экологической организации в Бельгии Ecolo J, обосновывая свое участие в митинге, заявили, что они «против этой логики, когда милитаризация перевешивает такие дела, как борьба с нищетой, защита климата, прием мигрантов и т. д.».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

На этой же неделе президент США в своей речи перед своими сторонниками в штате Монтана в очередной раз агрессивно высказался в сторону союзников по военному блоку, заявив, что они «должны начать оплачивать свои счета», подчеркнув, что США устали «платить за все».

«Он ругает союзников, а затем обнимает противника» — цитирует Le Nouvel Observateur европейского дипломата, который лаконично подвел итог сложившейся ситуации. С обеих сторон Атлантики задаются вопросом: как далеко пойдет темпераментный хозяин Белого дома?