Ведущий во Франции центр исследований и общественных дебатов в области актуальных международных вопросов и глобального управления Французский институт международных отношений (IFRI/ИФРИ) опубликовал доклад, посвященный внешней политике Российской Федерации, озаглавив его: «Владимир Путин и российская внешняя политика: между авантюризмом и реализмом?».

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Автором доклада была предпринята попытка понять, какие последствия ожидают Россию в мире с переходной экономикой. В том мире, где либеральный порядок во главе с США переживает глубокий кризис, который активизировался с победой Трампа в США, где также происходит параллельный подъем Китая, Индии и других «не западных держав», что вызывает коренные изменения на международной арене. Утвердится ли Россия в качестве победительницы в преобразовании миропорядка или же она окажется среди тех стран, кто остается за границей обширных изменений, истинные масштабы которых понимаются с трудом? Выводы доклада свидетельствуют, что ответ на этот вопрос, скорее, «нет», а чтобы добиться успехов во внешней политике, России нужно модернизироваться (читай: стать более демократичной, — прим. ИА REGNUM).

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С одной стороны, Россия рассмотрена в докладе как страна, плохо подготовленная к роли великой державы — как материально, так и психологически. По мнению составителя доклада, России придется изменить свое восприятие того, что значит быть «великой державой», если она хочет оставаться крупным игроком в долгосрочной перспективе.

«Легкость, с которой Россия аннексировала Крым (включила в свой состав по результатам референдума на полуострове, — прим. ИА REGNUM ), её решительная военная интервенция в Сирию и напористость российского президента во время его публичных выступлений, как правило, скрывают несколько тревожных реалий мира: понятие национальных границ и традиционное определение суверенитета все больше становятся спорными; понятия власти и влияния — все более расплывчатыми, а природа самой власти меняется», — такой фразой открывается рассуждение о положении российской внешней политики в мире .

Однако, с другой стороны, по мнению специалистов института, Россия снова пытается утвердиться в качестве глобального игрока, чьи амбиции и уверенность в своих силах никогда не были так высоки, начиная с «холодной войны». Если в 1990-е годы Россия, скорее, была региональной державой, а её слабая внешняя политика была результатом серии бессодержательных разговоров, блефа и бюджетных ограничений, то с приходом к власти Путина положение дел значительно изменилось.

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Стоит отметить, что пристальное и особое внимание в докладе уделяется самой личности российского президента: «мастер своего дела», «руководитель захватывающего возвращения России на международную арену», «интерпретирует каждую неудачу западных лидеров, как личную победу». С неохотой признается, что именно благодаря Владимиру Путину горизонты внешней политики России сегодня стали более глобальными, а её амбиции и даже уверенность в правильности своих действий заметно усилились.

В докладе были рассмотрены все направления внешней политики России: от пост-советского пространства до отношений с Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Суммируя все знаковые события за последние 18 лет, проводимая Путиным внешняя политика отмечается, как «во многом успешная». Тем не менее многие из сильных сторон внешней политики Путина также, в некоторой степени, являются слабыми. Его склонность к тактическим «ударам» заставила его чрезмерно сосредоточиться на «немедленных достижениях и удовлетворении собственной гордости великой державы в ущерб долгосрочным целям».

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Кремль способен запугать, но не может предложить альтернативное видение, к которому охотно могли бы присоединиться другие государства. В результате, несмотря на точечные успехи, Путин сталкивается с серьезными проблемами. Несмотря на всю демонстрацию силы, Россия остается слабой державой: российская экономика во многом отстает от развитых стран, что, как отмечается в докладе, уменьшает её привлекательность. Также наблюдается уменьшение влияния России на постсоветском пространстве, её вес в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему остается слабым и небольшим, а также её способность влиять на процесс принятия решений в западных странах охарактеризована в докладе «слабее, чем когда-либо».

Путинская Россия видится для французов как великая держава, но, скорее, XX века, которая не способна соответствовать реалиям XXI века. Не раз подчеркивается, что имидж России за рубежом в целом неблагоприятен — как на Западе, так и во всем мире (необходимо отметить, что наши «западные партнёры» приложили гигантские усилия для создания этого негативного образа в СМИ, — прим. ИА REGNUM). Отрицательное отношение к России увеличилось с переизбранием Путина на четвертый срок. Для Запада новый срок Путина предполагает, что он останется доминирующей политической фигурой страны в течение нескольких лет, а его политика останется прежней.

В краткосрочной перспективе, по мнению французских исследователей, внешняя политика России не подвергнется существенным изменениям. В долгосрочной перспективе они считают наиболее вероятным сценарий «преемственности» во внешней политике. «Избирательно и на точечной основе, уделяя приоритетное внимание торговле, иностранным инвестициям и передаче технологий», — таким способом, по мнению автора, Россия будет развивать свое дальнейшее сотрудничество с Западом. На восточном направлении отмечается, что Россия также будет стремиться использовать своего «стратегическое партнерство» с Пекином на разных уровнях, при этом надеясь уменьшить свою зависимость. Его политика на постсоветском пространстве останется в значительной степени «профилактической»: Евразийская интеграция останется заявленной целью, но Кремль сосредоточится в первую очередь на укреплении авторитарных режимов, борьбе с западным влиянием (как внешним, так и внутренним).

Самый опасный вариант дальнейшего развития внешнего и внутриполитического курса Кремля, который, как подчеркивается особо в докладе, нельзя исключать, — это установка опасного националистического режима, сочетающего внутреннюю ксенофобию и агрессивную внешнюю политику — не только по отношению к Западу, но и к Китаю и к любой другой стране, подозреваемой в желании бросить вызов международному позиционированию России. Такая угроза видится еще более опасной, чем феномен Трампа в США.

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В целом доклад дает негативную оценку внешней политике России с рекомендацией для Кремля ориентироваться больше на свои внутренние реформы и модернизацию. И только тогда, по мнению авторов доклада, возможно взаимодействие России с западными партнерами. Но в любом случае подчеркивается, что на сегодняшний день все страны адаптируют свою внешнюю политику с учетом меняющегося места России в мире.