Информация о том, что через небольшой филиал датского банка в Эстонии утекло около десяти миллиардов долларов из России и стран СНГ, появилась еще в 2014 году. Только вчера, 19 февраля, эстонский надзорный орган постановил закрыть филиал, вслед за этим руководство банка объявило о прекращении своей деятельности на территории России и стран Прибалтики.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкир

Сегодня же средства массовой информации объявили о возможном соучастии шведского банка Swedbank в процессах по отмыванию денег. И если уход Danske bank из Прибалтики сродни землетрясения для банковских секторов Эстонии, Латвии и Литвы, то гипотетический крах Swedbank — это цунами и финансовый апокалипсис. ИА REGNUM разбирается в ситуации.

Как Danske Bank выводили на чистую воду

Прежде всего нужно отметить, что одновременно велось несколько независимых расследований. Первое, проводимое консалтинговой компаний Promontory Financial, было заказано самим кредитным учреждением. Второе проводилось датской газетой Berlingske при участии основателя фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильяма Браудера. Результаты обоих проверок показали, что «пик» по отмыванию денег в банке пришелся на 2007−2015 года. За указанный период общая сумма подозрительных сделок, осуществленных через банк, составила около 8,3 млрд долларов США.

Отмывание денег

В 2013 году, после открытия эстонскими надзорными органами процесса расследования по просьбе Уильяма Браудера, началось снижение объемов осуществляемых транзакций. По итогам проверки финансовой инспекции Эстонии было установлено, что в датском банке происходили «систематические нарушения процедур контроля рисков» и «масштабные и продолжающиеся долгое время систематические нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег».

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Также было объявлено, что была создана преступная группировка 26 работниками банка, через которую прошло около 13 миллиардов долларов «сомнительного происхождения». В то время как Браудер подал заявление в прокуратуру Дании с требованием возбудить уголовное дело против Danske Bank, в кредитном учреждении в течение двух лет прошла череда проверок.

Первый итог: сначала датский банк закрыл все подозрительные счета в своем эстонском филиале, а затем и все существующие счета вкладчиков-нерезидентов. Второй итог: прибыль эстонского филиала с 61,9 млн евро в 2012 году упала до 8,8 млн евро в 2015 году. В сентябре 2018 года были обнародованы результаты внутренней проверки банка, согласно которым из 6,2 тыс. клиентов эстонского филиала большинство были признаны подозрительными. После чего главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку, отметив, что «глубоко сожалеет о сложившейся ситуации в Эстонии».

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В игру вступает Swedbank?

Несколько изданий Швеции и Прибалтики 20 февраля объявили, что через счета шведского банка Swedbank было проведено как минимум 5,8 миллиарда долларов «сомнительного происхождения».

Логотип Swedbank

Примечательный факт, который следует из обнародованных результатов расследования шведского телеканала SVT, денежные переводы между двумя банками, в ходе которых, возможно, «отмывались деньги», тоже были осуществлены в период 2007—2015 годов.

Эстонская газета Postimees тоже объявила, что обладает данными, согласно которым более 10 клиентов Swedbank из Эстонии осуществляют подозрительные сделки. Суммы транзакций данных клиентов превышают миллионы долларов и даже десятки миллионов долларов США. Представители эстонского филиала Swedbank, отказавшись от встречи с журналистами Postimees, прислали письменный ответ, где высказали свою позицию по вопросу «отмывании денег».

«Мы не терпим отмывание денег и считаем его крайне серьезным преступлением. В современном банковском деле это, безусловно, один из самых серьезных вызовов, с которыми мы боремся. Для отмывания полученных незаконным путем денег, постоянно изобретая новые способы, пытаются использовать финансовые институты, и поэтому мы придаем большое значение превентивной работе. Это для нас приоритет», — говорится в заявлении.

Руководитель шведского отделения неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Люис Браун заявил, что «речь идет о невероятном скандале».

Отметим, что после опубликованных сообщений акции Swedbank упали на Стокгольмской бирже, подешевев на 5,645%. Swedbank не комментирует существующие подозрения, ссылая на тайну банковского дела и шведские законы. Теперь остается ждать выпуск программы шведского телеканала SVT, в котором подробно расскажут о схеме Swedbank по отмыванию денег.

Cornwelljackson.com Аудит

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Из-за высокой турбулентности в финансовом секторе стран Прибалтики правительства республик объявляют борьбу с незаконным оборотом денежных средств. Помимо Эстонии, проблемы в банковской сфере, а именно с легализацией незаконно приобретённых средств, существуют и у Латвии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая недостаточно борется с отмыванием денег. В связи с этим Латвия была признана государством высокого риска международной сетью обмена банковской информацией SWIFT.

Новый премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 20 февраля, после заседания Совета по развитию финансового сектора, подписал распоряжение «о проведении кардинальных реформ в сфере надзора за отраслью», сообщает rus.lsm.lv. Сообщается, что постановление главы правительства предусматривает исключение из финансового сектора банков, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями.

На фоне скандалов с банками и требований от Moneyval латвийское руководство создало целый план по преобразованиям в банковском секторе. Среди них: усиление мощностей Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK), проведение изменений в нормативных актах, связанных с финансовым сектором, и ввод презумпции легальности — то есть законное происхождение денег обязаны будут доказывать владельцы капитала (а не контролирующие учреждения).