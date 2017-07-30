Валентин Илюшин
Автор
Родился в городе Ленинграде. Закончил Государственный институт культуры им. Н.К.Крупской, кафедру кино-фототворчества по специальности "художник-фотограф"
Работал в таких изданиях, как газеты "Смена", Невское время", "Московский комсомолец", "Деловой Петербург", "Ваш тайный советник", интернет-издании "Фонтанка ру", информационном агентстве "Балтинфо".
Автор иллюстраций к книгам Андрея Константинова "Бандитский Петербург", "Коррумпированный Петербург"
Автор обложки диска группы "ДДТ" "Черный пес Петербург"
Лауреат премии "Золотое перо" 2013 в номинации "Фото года"
Лауреат премии "САМИ" 2010, 2011, 2012, 2013, в номинации "Фоторепортер года"
Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга "За заслуги в области журналистики"