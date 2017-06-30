Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Новейший корвет «Гремящий» (проект 20 385) сегодня, 30 июня, сошел со стапелей судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Через месяц после спуска на воду, в августе, на корвете начнутся швартовные испытания. В следующем году корабль войдет в состав ВМФ России. Он будет служить на Тихоокеанском флоте.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Торжественная церемония спуска корабля прошла с участием представителей судостроительного завода, ЦМКБ «Алмаз», разработавшего проект, ВМФ России, «Объединенной судостроительной корпорации» и администрации Санкт-Петербурга.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Корвет создан по технологии, затрудняющей его обнаружение противником. При этом при встрече с корветом врагу не поздоровится ни в море, ни на земле. «Гремящий» будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр», показавшими свою эффективность в ходе их применения российским ВМФ по целям террористов в Сирии, а также зенитными ракетами, артиллерийскими установками и противолодочным вооружением.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Многоцелевые корветы проекта 20 385 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, решения других задач в ближней морской зоне.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Корабли этого проекта отличаются оригинальной архитектурой и широким применением композитных материалов. Ракетное вооружение и антенны встроены в корпус, что делает корабль намного менее заметным для радиолокаторов и акустических станций. Кроме того, корветы проекта 20 385 покрыты специальными составами, поглощающими радиоволны.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

На корвете, который является не самым крупным кораблем, тем не менее, нашли место для размещения вертолета Ка-27, значительно усиливающего возможности корабля при поиске и уничтожении подлодок противника и решении других задач.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

«На «Гремящий» будет установлена новейшая разработка — многофункциональный радиолокационный комплекс, который позволит кораблю хорошо ориентироваться в море и получать точные данные о противнике», — отметил Игорь Пономарев, генеральный директор «Северной верфи».

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Весной 2018 года корвет «Гремящий» отправится на ходовые испытания. До конца 2018 года корабль будет передан заказчику — Министерству обороны РФ.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Водоизмещение корветов проекта 20 385 — 2200 тонн. Длина — 104 метра, ширина — 13 м. Скорость — до 27 узлов, дальность плавания — 3500 миль, автономность — 15 суток, экипаж — 99 человек.