«Гремящий» будет незаметен для врага
Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Новейший корвет «Гремящий» (проект 20 385) сегодня, 30 июня, сошел со стапелей судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Через месяц после спуска на воду, в августе, на корвете начнутся швартовные испытания. В следующем году корабль войдет в состав ВМФ России. Он будет служить на Тихоокеанском флоте.
Торжественная церемония спуска корабля прошла с участием представителей судостроительного завода, ЦМКБ «Алмаз», разработавшего проект, ВМФ России, «Объединенной судостроительной корпорации» и администрации Санкт-Петербурга.
Корвет создан по технологии, затрудняющей его обнаружение противником. При этом при встрече с корветом врагу не поздоровится ни в море, ни на земле. «Гремящий» будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр», показавшими свою эффективность в ходе их применения российским ВМФ по целям террористов в Сирии, а также зенитными ракетами, артиллерийскими установками и противолодочным вооружением.
Многоцелевые корветы проекта 20 385 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, решения других задач в ближней морской зоне.
Корабли этого проекта отличаются оригинальной архитектурой и широким применением композитных материалов. Ракетное вооружение и антенны встроены в корпус, что делает корабль намного менее заметным для радиолокаторов и акустических станций. Кроме того, корветы проекта 20 385 покрыты специальными составами, поглощающими радиоволны.
На корвете, который является не самым крупным кораблем, тем не менее, нашли место для размещения вертолета Ка-27, значительно усиливающего возможности корабля при поиске и уничтожении подлодок противника и решении других задач.
«На «Гремящий» будет установлена новейшая разработка — многофункциональный радиолокационный комплекс, который позволит кораблю хорошо ориентироваться в море и получать точные данные о противнике», — отметил Игорь Пономарев, генеральный директор «Северной верфи».
Весной 2018 года корвет «Гремящий» отправится на ходовые испытания. До конца 2018 года корабль будет передан заказчику — Министерству обороны РФ.
Водоизмещение корветов проекта 20 385 — 2200 тонн. Длина — 104 метра, ширина — 13 м. Скорость — до 27 узлов, дальность плавания — 3500 миль, автономность — 15 суток, экипаж — 99 человек.