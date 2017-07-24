Санкт-Петербург, 24 июля, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Заморская традиция делать предсказания времени прихода весны по поведению сурка за последние десятилетия в шуточной форме прижилась и в Петербурге. Однако в этом году она вынужденно прервалась: сурок-байбак Фрол, который предсказывал приход весны, умер незадолго до очередного праздника.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

В связи с этим в Ленинградском зоопарке 2 февраля 2017 года были отменены все мероприятия, посвященные Дню сурка: другого «предсказателя» на тот момент в Петербурге не нашлось.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Но уже в 2018 году традиция будет восстановлена: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 24 июля, подарил зоопарку трех молодых особей сурка-байбака.

«Зверьков для Ленинградского зоопарка мы нашли в одном из российских питомников. Животные прошли санитарный карантин, адаптировались в новом доме и готовы предстать перед публикой. Надеюсь, сурчата будут жить дружно и регулярно приносить потомство. Тогда популяция метеорологов, которые умеют предсказывать весну, больше не прервется», — сказал Александр Дрозденко, вручая подарок.

Одновременно губернатор объявил о старте конкурса на лучшие имена для молодых сурков. Близ вольера установлен специальный ящичек, в который можно опустить записки с предложениями. Кроме того, пройдет опрос и на страницах Ленинградской области и Ленинградского зоопарка в социальных сетях. Прием предложений продолжится до 6 августа.

А уже 13 августа, в день рождения зоопарка, пройдет наречение зверьков. Авторы лучших идей получат памятные призы.

Как объясняли ранее в Ленинградском зоопарке, американо-канадский День сурка к Санкт-Петербургу неприменим в силу разных географических и климатических условий, поэтому он отмечался в шуточной форме. В зоопарке для сурка установили домик, и 2 февраля следили за его поведением. Если животное поворачивалось к зрителям мордочкой, это давало надежду на скорую весну, а если спиной, то зима еще не сдаёт свои позиции.