Санкт-Петербург, 25 июня, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Торжества по случаю праздника Ураза-байрам состоялись в Санкт-Петербурге. Несмотря на дождливую погоду, в них приняли участие десятки тысяч верующих.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга

На праздничное богослужение к Соборной мечети Санкт-Петербурга на Кронверкском проспекте в день праздника Ураза-байрам пришло около 120 тысяч мусульман из числа жителей петербургского региона и тех, кто приехал сюда из других регионов и стран. Об этом, ссылаясь на оценки независимых наблюдателей, сообщило 25 июня Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга

Еще порядка 40 тысяч мусульман праздновали день завершения поста, который длился в течение священного месяца Рамадан, в Мемориальной мечети на севере города и молельных комнатах. По данным Духовного управления, к мечети на улице Репищева в Приморском района совершить праздничный намаз пришли 20 тысяч верующих, а на Московский проспект, д.10, где расположена молельная комната, — около 5 тысяч мусульман.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга

Ровно в 7 утра началось чтение Корана, в 07:15 верующие услышали праздничную проповедь, а в 07:40 совершили праздничный намаз.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга

В Соборной мечети богослужение провел духовный лидер мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада России Равиль-Хазрат Панчеев. По окончании молитвы он отметил, что праздничные мероприятия были организованы на высоком уровне, намазы прошли в атмосфере братства и единения.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга

Как уже сообщалось, из-за традиционно большого наплыва верующих заранее были внесены изменения в работу транспорта в район Соборной мечети, перекрыты несколько улиц, прервано движение трамваев, чтобы верующие могли безопасно разместиться у здания мечети. Станция метро «Горьковская» до 9 утра работала только на выход.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга

Ураза-байрам (праздник разговения) отмечается по окончании месяца Рамадан. В этот день мусульмане раздают обязательную милостыню — закят аль-фитр, чтобы искупить ошибки и упущения, произошедшие в священный месяц Рамадан. Выплатить закят необходимо до начала праздничной молитвы.

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Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) является вторым по значению мусульманским праздником, символизирующим благодарение Аллаху за то, что он дал верующим возможность испытать благословение поста, который проходил во время месяца Рамадан.