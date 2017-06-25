Санкт-Петербург, 25 июня, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Торжества по случаю праздника Ураза-байрам состоялись в Санкт-Петербурге. Несмотря на дождливую погоду, в них приняли участие десятки тысяч верующих.

Валентин Илюшин ИА REGNUM
Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга

На праздничное богослужение к Соборной мечети Санкт-Петербурга на Кронверкском проспекте в день праздника Ураза-байрам пришло около 120 тысяч мусульман из числа жителей петербургского региона и тех, кто приехал сюда из других регионов и стран. Об этом, ссылаясь на оценки независимых наблюдателей, сообщило 25 июня Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.

Валентин Илюшин ИА REGNUM
Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга

Еще порядка 40 тысяч мусульман праздновали день завершения поста, который длился в течение священного месяца Рамадан, в Мемориальной мечети на севере города и молельных комнатах. По данным Духовного управления, к мечети на улице Репищева в Приморском района совершить праздничный намаз пришли 20 тысяч верующих, а на Московский проспект, д.10, где расположена молельная комната, — около 5 тысяч мусульман.

Валентин Илюшин ИА REGNUM
Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга

Ровно в 7 утра началось чтение Корана, в 07:15 верующие услышали праздничную проповедь, а в 07:40 совершили праздничный намаз.

Валентин Илюшин ИА REGNUM
Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга

В Соборной мечети богослужение провел духовный лидер мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада России Равиль-Хазрат Панчеев. По окончании молитвы он отметил, что праздничные мероприятия были организованы на высоком уровне, намазы прошли в атмосфере братства и единения.

Валентин Илюшин ИА REGNUM
Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга

Как уже сообщалось, из-за традиционно большого наплыва верующих заранее были внесены изменения в работу транспорта в район Соборной мечети, перекрыты несколько улиц, прервано движение трамваев, чтобы верующие могли безопасно разместиться у здания мечети. Станция метро «Горьковская» до 9 утра работала только на выход.

Валентин Илюшин ИА REGNUM
Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга

Ураза-байрам (праздник разговения) отмечается по окончании месяца Рамадан. В этот день мусульмане раздают обязательную милостыню — закят аль-фитр, чтобы искупить ошибки и упущения, произошедшие в священный месяц Рамадан. Выплатить закят необходимо до начала праздничной молитвы.

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Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) является вторым по значению мусульманским праздником, символизирующим благодарение Аллаху за то, что он дал верующим возможность испытать благословение поста, который проходил во время месяца Рамадан.

Валентин Илюшин ИА REGNUM
Праздник Ураза-байрам у Соборной мечети Петербурга