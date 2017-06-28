Санкт-Петербург, 28 июня, 2017, 22:56 — ИА Регнум. В рамках первого дня Международного военно-морского салона, который открылся 28 июня в Санкт-Петербурге, состоялся показ в действии морских артиллерийских систем и стрелкового оружия на полигоне Министерства обороны РФ «Ржевка» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Было продемонстрировано поражение учебных целей из корабельных артиллерийских установок и зенитно-артиллерийских комплексов, а также из стрелкового оружия, находящегося на борту российских кораблей.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Впервые на «Ржевке» представлен модернизированный корабельный артиллерийский комплекс АК-76МК, калибра 76 мм.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Как заявляют военные инженеры и моряки, артиллерийские системы остаются необходимым элементом вооружения современных кораблей, несмотря на развитие управляемого ракетного оружия.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Вместе с ракетами, торпедами и минами, морская артиллерия составляет единый комплекс вооружения корабля, как при наступательных, так и при оборонительных действиях на морском театре боевых действий. А стрелковое оружие незаменимо при борьбе с пиратами, террористами и диверсантами.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Напомним, Международный военно-морской салон (IMDS-2017) в восьмой раз проходит в Санкт-Петербурге. Он будет работать по 2 июля включительно, и в последние два дня будет открыт не только для специалистов, но и для горожан и гостей Петербурга.