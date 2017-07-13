Санкт-Петербург, 13 июля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга к ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца приложились представители духовенства, чиновники и гости церемонии встречи святых мощей. Массовое поклонение паломников общепризнанной христианской святыне начнется в 16:00 13 июля и продлится до 27 июля включительно.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Ковчег перед Свято-Троицким собором

Напомним, с 21 мая по 28 июля 2017 года в России проходит принесение части мощей святителя Николая Чудотворца, хранящихся в Италии. В Петербург святые мощи были доставлены из Москвы, где с 21 мая им поклонилось около 2 миллионов человек.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Перед ковчегом с мощами идет крестный ход

В аэропорту «Пулково» специальный наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ принял под охрану ковчег со святыми мощами и доставил его на микроавтобусе в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Ковчег сначала установили перед входом в Свято-Троицкий собор

От ворот лавры ковчег крестным ходом принесли в храм. Вдоль всего пути стояли военнослужащие ВМФ России. Перед входом в собор к мощам приложились иерархи Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви во главе с митрополитом Варсонофием.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Мощам святителя Николая поклонилось духовенство

После этого представители духовенства взяли ковчег на плечи и внесли в Свято-Троицкий собор. Его установили в самом центре храма.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Духовенство и почетный караул у ковчега с мощами

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил Божественную по случаю прибытия святыни в город на Неве. Ему сослужили архиепископы Петергофский Амвросий, Солнечногорский Сергий, епископы Кронштадтский Назарий, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, духовенство епархии.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Митрополит Варсонофий и гости церемонии

Перед ковчегом с мощами был отслужен молебен. Митрополит Варсонофий обратился к верующим с архипастырским словом.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздничная служба в честь встречи святыни

К ковчегу с мощами приложились присутствовавшие на службе представители городской исполнительной и законодательной власти, в том числе и.о. губернатора, вице-губернатор Александр Говорунов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Представители городских властей Петербурга

Кроме того, поклониться святыне получили возможность военнослужащие, верующие, молившиеся в храме, гости церковной службы по приглашениям епархии и городских властей.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Сотни гостей церемонии смогли поклониться святыне

После этого вход в собор был закрыт. На улице идет установка ограждений, чтобы упорядочить поток людей, который вскоре выстроится в огромную живую очередь.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Курсанты-моряки стали гостями церемонии

Как уже сообщалось, доступ паломников к мощам Николая Чудотворца будет открыт в 16:00. Сотни верующих уже собираются у кордона рамок металлоискателей, через которые придется пройти всем, кто идет в лавру на святое дело.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Охрану ковчега обеспечивают люди в штатском

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Николай Чудотворец (Николай Мирликийский) — святой, живший в III—IV вв., почитается всеми христианскими конфессиями. В православной традиции считается покровителем путешественников, заключенных и сирот, в католической — покровителем детей. Святой Николай — один из самых почитаемых святых как на Западе, так и в России.

Валентин Илюшин ИА REGNUM На церковной службе в честь встречи мощей Николая Чудотворца

Как поясняют в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии, левое ребро святителя Николая помещено в специальный ковчег под бронированным стеклом. В Бари (Италия), где постоянно хранятся мощи, их увидеть нельзя, поскольку они находятся в замурованной гробнице под мраморной плитой весом 32 тонны.