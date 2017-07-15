Санкт-Петербург, 15 июля, 2017, 21:43 — ИА Регнум. В честь 124-й годовщины со дня рождения Владимира Маяковского в Центральной городской публичной библиотеке Санкт-Петербурга, носящей имя поэта, 15 июля прошел праздник «Маяковский-fest».

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Главным событием фестиваля в Книжном дворике на Фонтанке стала презентация альбома-календаря «Маяковский: Айсберг на берегах Невы, Стикса и иных океанов», изданного библиотекой.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Альбом-календарь составлен из кратких ежедневных сообщений о том, что важного произошло в этот день с самим Владимиром Маяковским, о вехах его творчества, о событиях с близкими поэту людьми или с объектами, названными именем поэта.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

В альбом-календарь включены стихи, письма, мемуары и дневники Владимира Маяковского, а также плакаты и фотографии 1930-х годов.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

На каждой странице календаря напечатаны QR-коды — по ним со смартфона или планшета можно скачать 382 файла, посвященные каждому дню, месяцу и времени года.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

В презентации альбома-календаря приняли участие молодые поэты — победители Российского чемпионата поэзии им. В.В. Маяковского.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

В ходе праздника «Маяковский-fest» также были представлены театральные постановки, программа «Музыкальный мир» Владимира Маяковского в исполнении струнного ансамбль Санкт-Петербургского концертного камерного оркестра, прошли мастер-классы, встречи с литераторами и конкурс «Открытый микрофон».

Валентин Илюшин ИА REGNUM