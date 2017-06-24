Санкт-Петербург, 24 июня, 2017, 05:36 — ИА Регнум. В Петербурге в ночь на 24 июня состоялся традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Его проведению не могли помешать ни матчи Кубка Конфедераций, проводимые в эти дни в Северной столице, ни прохладная погода, сохраняющаяся в городе весь июнь.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» 2017 года

Праздник собрал в самом сердце города — на Дворцовой площади и одноимённой набережной — более 30 тысяч выпускников петербургских школ и училищ, каждый из которых привел с собой еще двоих гостей.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» 2017 года

Количество зрителей, которые наблюдали за кульминацией праздника с набережных и мостов, вообще не поддается учету — их были десятки или даже сотни тысяч.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» 2017 года

Для выпускников на Дворцовой площади состоялся масштабный концерт популярных исполнителей, в отборе которых участвовали сами вчерашние школьники.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» 2017 года

Перед гостями праздника выступили солисты и группы, пользующиеся интересом у молодежной публики. При этом никто не мешал выпускникам самим петь свои любимые песни, не обращая внимания на происходящее на сцене.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» 2017 года

Красочным финалом «Алых парусов» стало музыкальное, световое и пиротехническое шоу, разыгранное над огромном водным пространством между Троицким и Дворцовым мостом в акватории Невы.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» 2017 года

Вершиной и главным эпизодом праздника выпускников 2017 года, прошедшего под девизом «Будущее начинается сегодня!», стало появление корабля под алыми парусами.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» 2017 года

Как и в повести Александра Грина, он символизировал свойственные молодости надежды и мечты о счастье и любви.