«Алые паруса» над Невой: лучшие моменты праздника
Санкт-Петербург, 24 июня, 2017, 05:36 — ИА Регнум. В Петербурге в ночь на 24 июня состоялся традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Его проведению не могли помешать ни матчи Кубка Конфедераций, проводимые в эти дни в Северной столице, ни прохладная погода, сохраняющаяся в городе весь июнь.
Праздник собрал в самом сердце города — на Дворцовой площади и одноимённой набережной — более 30 тысяч выпускников петербургских школ и училищ, каждый из которых привел с собой еще двоих гостей.
Количество зрителей, которые наблюдали за кульминацией праздника с набережных и мостов, вообще не поддается учету — их были десятки или даже сотни тысяч.
Для выпускников на Дворцовой площади состоялся масштабный концерт популярных исполнителей, в отборе которых участвовали сами вчерашние школьники.
Перед гостями праздника выступили солисты и группы, пользующиеся интересом у молодежной публики. При этом никто не мешал выпускникам самим петь свои любимые песни, не обращая внимания на происходящее на сцене.
Красочным финалом «Алых парусов» стало музыкальное, световое и пиротехническое шоу, разыгранное над огромном водным пространством между Троицким и Дворцовым мостом в акватории Невы.
Вершиной и главным эпизодом праздника выпускников 2017 года, прошедшего под девизом «Будущее начинается сегодня!», стало появление корабля под алыми парусами.
Как и в повести Александра Грина, он символизировал свойственные молодости надежды и мечты о счастье и любви.