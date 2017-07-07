Санкт-Петербург, 7 июля, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Приписанный к одному из портов Германии 50-метровый парусный бриг Roald Amundsen пришел 7 июля в Санкт-Петербург в рамках «Балтийской яхтенной недели» и Международного морского фестиваля.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Уже 7 июля на бриг, бросивший якорь у набережной Лейтенанта Шмидта, поднялись первые гости — петербуржцы и туристы, приехавшие в Северную столицу.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Парусник будет открыт для свободного и бесплатного посещения: 8 июля с 12:00 до 20:00; 9 июля с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 20:00.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Учебное парусное судно Roald Amundsen (порт приписки Эккернфёрде) получило свое имя в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первым достигшего Южного полюса.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Судно под именем Vilm было построено в 1952 году в восточной Германии и первоначально использовалось как… танкер и судно снабжения Национальной народной армии ГДР.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

После объединения Германии превратившееся в плавучую гостиницу судно было отправлено на капитальный ремонт и переоборудовано в парусный бриг. В 1993 году корабль получил имя Roald Amundsen и стал использоваться как учебное парусное судно.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Длина корпуса судна — 38,2 метра, в целом — 50,2 метра. Ширина 7,2 метра, осадка 4,3 метра. Высота матч 30 метров. Бриг имеет 18 парусов общей площадью 850 кв. метров. Силовая установка: дизельный двигатель мощностью 221 кВт (300 л.с.).

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Бриг совершает учебные рейсы продолжительностью от одной до трех недель: летом по Балтийскому морю и в Северное море; зимой — в теплых южных морях.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Сейчас на борту корабля — российско-германский учебный экипаж. Roald Amundsen совершает образовательные 10-дневные путешествия под парусами по маршруту Киль-Санкт-Петербург-Турку-Клайпеда-Щецин-Росток.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

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Члены экипажа приобретают опыт интенсивной совместной работы, сопряженной с трудностями и вызовами жизни «под парусами». 10 июля парусник примет новую смену российской и немецкой молодёжи и отправится в Стокгольм. В настоящее время экипаж состоит из 4 человек основного экипажа и 24 курсантов.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Напомним, «Балтийская Яхтенная неделя должна повысить интерес к морскому туризму Петербурга. Ожидается выступление спортсменов с мировым именем, парад кораблей, водно-световое шоу, концерт звезд мировой сцены.