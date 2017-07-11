Санкт-Петербург, 11 июля, 2017, 21:27 — ИА Регнум. В Петербурге дали масштабное театрализованное представление в честь 125-летия пожарного добровольчества России. Шоу привлекло внимание множества горожан и туристов, передает корреспондент ИА REGNUM. Впрочем, мест на трибунах хватило, пожалуй, лишь приглашенным гостям, остальным пришлось толпиться у ограждений.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Пока перед зрителями выступали артисты балета, своим танцем изображая стремительное распространение огня под звуки симфонического оркестра, зрителям рассказывали об истории возникновения пожарного добровольчества.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Необходимость его развития стала очевидной в середине XIX века. В 1834 году участились пожары из-за засухи в Москве и ее окрестностях. В 1837 году сгорел Зимний дворец, погибли люди, а также произведения искусства и летописи — зарево было видно за 70 верст вокруг. По всей стране горели города — Томск, Иркутск и другие.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Эти печальные события поспособствовали созданию Добровольного пожарного общества 15 июня 1882 года. Активными участниками этого движения были два Александра: граф Шереметьев, прозванный «брандмейстерским графом», и «огненный князь» Львов.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Зрители шоу на Дворцовой увидели этих господ сразу в двух ипостасях: исторические портреты и видеохронику демонстрировали на огромных экранах, в этот же момент артисты в мундирах прибыли на площадь верхом на лошадях, поприветствовав толпы зевак.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Граф Шереметьев, который имел лишь два пристрастия — музыку и пожарное дело — поведал князю Львову, что именно считает важнейшими задачами деятельности нового Всероссийского добровольного пожарного общества. А именно, профилактику пожаров, а также помощь пожарным и лицам, пострадавшим от огня.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

«Позвольте-ка! — отозвался из седла князь. — Я хочу добавить, что не менее важным считаю издание пожарно-технической литературы, проведение съездов, выставок, конгрессов и совершенствование средств тушения пожаров». По преданию, на одном из съездов князь Львов заявил: «Я пожарный и умру пожарным».

Валентин Илюшин ИА REGNUM

К Зимнему дворцу подкатили и исторические средства пожаротушения — конные повозки с насосами и бочками, а также паромобиль. Внешне он напоминал конные экипажи, где диаметр передних колес меньше задних, а машинист восседает сверху, словно кучер. В конце XIX века пожары тушили с помощью таких повозок.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Когда появились паровые машины, их тоже стали использовать, причем не только для доставки парового насоса, но и пожарного расчета и автолестниц.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Петербуржцам показали и момент, когда в 1897 году на Дворцовой площади открылась первая в России плавучая выставка на деревянной барже «Первенец». Она отправилась в путешествие от Петербурга до Царицына, остановившись более сотни раз, чтобы рассказать россиянам о способах борьбы с пожарами.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Аналогичный опыт повторили и с помощью поезда — под звуки духового оркестра экспозицию «проводили» в путь и в 2017 году. Всем желающим демонстрировали исторические пожарные инструменты и снаряды, огнетушители, пожарные рукава и прочее снаряжение, включая первый шланговый противогаз.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

На сцене друг за другом появлялись то юные пожарные, поприветствовавшие Николая II словами: «Рады стараться, Ваше Императорское Величество!», то пожарные-дружинники Советского Союза, продемонстрировавшие свою физическую подготовку, силу воли и духа через акробатические номера. Для петербуржцев даже устроили пожарно-прикладную эстафету.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Особенно бурные овации сорвала современная сборная команда девушек Петербурга по пожарно-прикладному спорту, которая победила во всероссийских соревнованиях по боевому развертыванию. Завершилось представление парадом ретро‑ и современной техники, пожарных батальонов и курсантов МЧС.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Иностранные туристы, хоть и не понимали, что именно происходит, оставались досмотреть действо до конца. А местным жителям не хватило лишь зрелища пожарных, которые карабкаются на верхние этажи зданий.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

«А сколько они спасли людей, ползая по стенам. И не показывают. Вот бы сейчас по Зимнему дворцу! Как говорится в стихотворении: «А пожарный на стене рукавом махает мне». Не рукой, а рукавом!» — заметил пожилой петербуржец.