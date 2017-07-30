Гатчина, Ленинградская область, 30 июля, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Ленинградская область отметила 90-летие своего образования. Масштабные юбилейные торжества состоялись 29 июля в городе Гатчина, который через несколько лет должен стать официальной столицей региона.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Главным подарком Гатчине и всей Ленинградской области в день 90-летия стало открытие путепровода, связавшего город в его южной части с Киевским шоссе — магистралью, связывающей Петербург с южными районами Ленобласти и Псковщиной.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Ежедневная загрузка нового путепровода составит около шести тысяч автомобилей в сутки. Это поможет разгрузить улично-дорожную сеть Гатчины, являющейся важным культурно-историческим центром Ленобласти.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Запустили сквозное автомобильное движение над железнодорожными путями министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Первой машиной, заехавшей на мост, стала легендарная «Победа», возглавившая колонну ретро-автомобилей. Затем новый мост протестировала колонна тяжелых грузовиков.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Длина моста над железной дорогой — почти 105 метров, общая стоимость строительства составила 985 млн рублей, из которых 411 млн — средства областного бюджета, а остальную сумму выделил федеральный бюджет.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

После открытия путепровода в Гатчине развернулись праздничные гулянья в честь юбилея Ленинградской области. Изюминкой этого дня стало карнавальное шествие, представляющее различные исторические эпохи, связанные с историей невской земли.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Девятнадцать делегаций, представивших все районы и городской округ Ленобласти, а также администрацию региона, в исторических костюмах прошли парадом по центральной улице Гатчины — проспекту 25 Октября.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Например, представители Волосовского и Волховского районов появились в образах людей, основавших в этих местах первые поселения. Делегации Выборгского, Кингисеппского и Тихвинского районов облачились в кольчуги и латы, символизируя средневековый период, во время которого были построены города-крепости, сохранившиеся в Ленобласти до наших дней.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Лодейнопольский район посвятил свое выступление зарождению Балтийского флота, Гатчинский район — эпохе Павла I, который многие годы жил в Гатчине, Лужский — годам правления Екатерины Великой.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Представители Всеволожского района были одеты в форму времен Великой Отечественной войны, напомнив зрителям праздника о подвиге защитников блокадного Ленинграда и тех, кто проложил по территории Ленобласти Дорогу Жизни, помогавшую выстоять в схватке с врагом.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Период больших коммунистических строек, когда была создана, в том числе, промышленность Ленобласти, в своих костюмах отразили делегаты из Соснового Бора, Подпорожского и Ломоносовского районов.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Члены правительства Ленинградской области в ходе карнавала представили эпоху новой экономической политики (НЭП) 1920-х годов, когда и появилась Ленобласть.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Перед гостями праздника предстали герои произведений Ильфа и Петрова «Золотой теленок» и «12 стульев». По главной улице Гатчины прошествовали Остап Бендер, Шура Балаганов, Паниковский, Киса Воробьянинов, отец Федор, мадам Грицацуева, Эллочка-людоедка. Шествие сопровождал ретро-автомобиль с лозунгом «Ударим автопробегом по бездорожью!».

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, площадки празднования 90-летия со Дня образования Ленобласти в Гатчине посетили более 12 тысяч гостей. Завершением торжеств стал 10-минутный фейерверк над Дворцовой площадью Гатчины.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Следующий день рождения Ленинградской области пройдет в Выборге. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Кроме того, стало известно, что 2018 год в Ленинградской области станет Годом туризма.

«Год истории в Ленинградской области уже позволил вернуть к жизни многие памятники нашей земли. Эту работу, конечно, будем продолжать. Следующая наша задача — чтобы эти возрожденные объекты увидели не только мы с вами. Ленинградская область — неповторимая, удивительная, заповедная земля. Нам есть, что показать людям, чем удивить и поразить. Именно поэтому я торжественно объявляю очередной Год Ленинградской области Годом туризма», — заявил Александр Дрозденко.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Справка:

Ленинградская область была образована постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР 1 августа 1927 года из нескольких бывших губерний северо-запада России. Ленобласть пережила несколько административных реформ, в ходе которых «поделилась» территорией с новыми соседними областями. После советско-финляндской войны в состав Ленобласти вошли нынешние Выборгский и Приозерский районы. С июля 1941 по август 1944 года на территории Ленобласти шли бои Великой Отечественной войны. Свои нынешние административные границы регион приобрел уже в послевоенное время.