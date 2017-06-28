Санкт-Петербург, 28 июня, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Международный военно-морской салон (IMDS-2017) в восьмой раз пришел в Санкт-Петербург. Вместе с ним в акваторию Финского залива у Морского вокзала вошли около 50-ти кораблей, катеров и судов, входящих в состав Военно-морского флота, Федеральной погранслужбы ФСБ России и других силовых ведомств.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Международный военно-морской салон

Основная работа салона кипит в трех павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо». Здесь разместились экспозиции и представительства нескольких сотен компаний, объединений и предприятий, имеющих отношение к кораблестроению, судостроению, морскому вооружению и оснащению — всему тому, из чего состоит современный военно-морской флот.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков»

Здесь же, сразу в нескольких залах, проходят научно-практические конференции, в ходе которых специалисты делятся опытом, обсуждают наиболее важные вопросы в сфере развития морской техники и вооружения.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Экспозиция военно-морского салона

Необходимо отметить, что места на IMDS-2017 хватило всем: как отраслевым «монстрам», например, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), развернувшей самую крупную и заметную экспозицию, или «Ростеху», так и небольшим фирмам, поставляющим комплектующие, отдельные элементы военно-морских систем или даже «всего лишь» справочную и специализированную литературу для отрасли.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Модель подводной лодки

Первые три дня работы салона он открыт только для специалистов и членов официальных делегаций, в том числе иностранных, которые прибыли из более чем 50-ти стран. А в субботу и воскресенье, 1−2 июля, Международный военно-морской салон будет доступен для посещения всех желающих.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Фото на фоне флота

В центре внимания как специалистов, так и простых горожан, окажутся боевые корабли, пришедшие в Петербург. Они представляют собой воплощение самых лучших отечественных достижений и разработок в области военно-морской техники.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Двигатели для кораблей

Особую гордость петербуржцам доставит тот факт, что из 18 пришвартованных в акватории Невы кораблей ВМФ России 8 построены на петербургских верфях и предприятиях. А всего за два последних года в Петербурге заложено 9 кораблей и судов, 21 корабль спущен на воду.

Валентин Илюшин ИА REGNUM На кораблях дежурят офицерв

Особый интерес представляют новейший фрегат «Адмирал Макаров», который в ближайшее время войдет в состав Черноморского флота РФ. Он несет на своем борту крылатые ракеты «Калибр», которые успешно применялись российскими моряками по местам дислокации террористических подразделений в Сирии.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Фрегат «Адмирал Макаров»

Еще один крупный военный корабль, вошедший в город, — корвет «Стойкий» (проект 20 380), входящий в состав Балтийского флота.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Участники салона

У причальной стенки салона — малый ракетный корабль «Серпухов», корабль противоминной защиты «Александр Обухов», корпус которого целиком сделан из композитных материалов.

Валентин Илюшин ИА REGNUM В ожидании VIP-гостей

Малые корабли и катера, хотя и выглядят не столь внушительно, но являются грозным оружием в борьбе с нарушителями границы, пиратами, террористами и диверсантами.

Валентин Илюшин ИА REGNUM В акватории Финского залива

На военно-морском салоне представлены патрульные катера «Мангуст» и «Раптор», противодиверсионный катер «Нахимовец», корабли и катера береговой охраны, морские буксиры, суда водолазной службы и другие единицы техники ВМФ и других структур, защищающих Россию с моря.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Парадный вид салона — на ЗСД

IMDS-2017 станет последним салоном, который проходит непосредственно в городской черте Петербурга. Следующий Международный военно-морской салон в 2019 году планируется провести в Кронштадте, на Ленинградской военно-морской базе. Организаторы объясняют это тем, что в Кронштадте наиболее полно можно представить корабельную составляющую салона, для которой просто не хватает места на морском берегу Васильевского острова