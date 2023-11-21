Татьяна Стешенко
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Последние публикации
Народный цирк Донбасса. Смех и радость с доставкой автобусом
«Научись там чему-то полезному. Фокусы, например, показывать или жонглировать», — посоветовал редактор, когда узнал, что я отправляюсь с выездной творческой бригадой донецкого цирка «Космос» в первую школу города Ждановки. Но фокусников в цирковом автобусе не оказалось, а один из жонглеров...
21 ноября 2023
Хозяйка «Солнышка». Столовая для тех, кому тяжелее других
Темноволосая девочка молча кладет передо мной пачку своих рисунков. На одних — большое солнце, которое обычно изображают дети: с глазками, улыбкой и ладошками. На других — типичный донбасский пейзаж с розами, терриконами и пальмой Мерцалова. Рисунки очень неплохие, и это вклад девочки в общее дело...
20 ноября 2023
Донбасский «Ретро-Гараж». Клуб любителей авто учит молодежь работать руками
Клуб «Ретро-Гараж» в Донецке образовался спонтанно, во время беседы двух друзей из Ясиноватой — Валентина Ермакова и Сергея Литвина. «Сергей тогда купил «Волгу» двадцать первую. Такая старая, большая, металлическая. Мы на ней катались — совсем другие ощущения от езды, не такие, как на современных...
13 ноября 2023
Музей пережитого лично. Как в донецкой гимназии сохраняют память о СВО
К идее создания музея специальной военной операции в донецкой гимназии №122, крупнейшей в Будённовском районе, пришли не сразу. Всё-таки музей в общем понимании всегда о прошлом, а для учителей и учеников военные реалии — это повседневность. И даже более того: в 2022 году воевать пошли практически...
7 ноября 2023
Хранители «Донбасского Эдема». Война и мир заповедника «Меотида»
Национальный природный парк «Меотида» на юге Донбасса переживает новый этап своей жизни: вместе с воссоединением новых территорий с Россией стал единым целым и заповедник. Создавать заповедную зону у Азовского моря геолог, ландшафтовед Галина Марченко и биолог Геннадий Молодан начали еще в 90-е. В...
2 ноября 2023
Ангел-хранитель донецкой девятиэтажки
Сергей Сергеевич встречает гостей сидя на козырьке второго подъезда. Прилаживает жестяной карниз поверх свежевысохшего цемента: весь фасад вокруг попятнан осколками, рядом стоит сгоревший автомобиль, а куча окон с первого по пятый этаж затянуты пленкой или забиты фанерой. Несколько месяцев назад в...
30 октября 2023
Зоосад посреди ада. Как люди спасали зверей в разрушенном Мариуполе
Упорный человек Савелий Вашура спасал свой зверинец от войны дважды. Создавать его в греческом поселке Сартана он начал в 2008 году. Сперва там были птицы и небольшие животные, например, обезьянки, потом добавились звери покрупнее, львы и тигры. К началу боевых действий в Донбассе в 2014 году...
13 октября 2023
В поле «где-то под Донецком». Народная школа БПЛА Юрия Леонова
В жаркий августовский день машина Юрия Леонова забрала меня на выезде из Донецка. В авто сидели еще двое военных. Накануне Юрий обещал показать, как работает их школа дронов на практике, но без подробностей. Вот тут и оказалось, что вместе с нами едут курсанты Центра по обучению управления...
12 октября 2023
Несгибаемый машиностроитель. Завод на линии фронта
Жарким августовским утром руководитель Ясиноватского машиностроительного завода Владимир Трубчанин выходит из автомобиля и направляется к зданию конторы, стоящей у самой линии фронта. Сегодня предприятие украинские вояки не обстреливали, пострадавших и разрушений нет. Такое утро уже считается...
10 октября 2023
Волшебные перчатки. Как работают медики «скорой» на краю войны
… — Он вдруг начал делать точные движения, как будто закуривает. Знаешь, так двигал руками, как будто держит коробок. Чиркает спичкой, подносит огонек к сигарете… Он лежал и «закуривал», «закуривал», «закуривал»… Мне стало жутко. — Почему? — Ну он же без сознания. Первый раз такое видела. Ранение в...
9 октября 2023
Битва за надежду. Как в Амвросиевке ставят на ноги безнадежных раненых
Обычная городская улица в Амвросиевке внезапно упирается в широкую аллею с двумя старыми колоннами по бокам. Неподалеку в зелени виднеется заросший прудик. Откуда-то из глубины сада доносится птичий гомон. Если пойти на этот гомон по тенистой аллее, прямо как у Бунина, оказываешься возле настоящей...
19 сентября 2023
Соседи рассказали обстоятельства гибели шестилетней Миланы в Донецке
Шестилетняя девочка, погибшая в результате удара украинских боевиков по ТРЦ «Донецк-Сити» 1 сентября, в момент обстрела находилась на игровой площадке около своего дома. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщили соседи погибшей. По их словам, в тот день Илону привезли на автомобиле к подъезду...
2 сентября 2023
«Вода на всю жизнь». Ученые нашли способ напоить города Донбасса
Жители Донецкой Народной Республики знают цену воде. Канал «Северский Донец — Донбасс» — главная артерия региона — у точки входа под Славянском находится в зоне активных боевых действий и пока контролируется украинскими военными. Даже самый масштабный проект по подаче воды республике, по водоводу...
31 августа 2023
Цены на недвижимость в Донецке пошли вверх
Цены на жилую недвижимость в Донецке нынешним летом в среднем поднялись на 20–30% и имеют перспективу роста до уровня Ростова и Краснодара. Об этом говорят результаты опроса, проведенного корреспондентом ИА Регнум среди городских агентств недвижимости. Сейчас в относительно не страдающих от...
7 августа 2023