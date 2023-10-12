В жаркий августовский день машина Юрия Леонова забрала меня на выезде из Донецка. В авто сидели еще двое военных. Накануне Юрий обещал показать, как работает их школа дронов на практике, но без подробностей. Вот тут и оказалось, что вместе с нами едут курсанты Центра по обучению управления беспилотниками и выдвигаемся мы «в поля», на практику.

ИА Регнум Юрий Леонов

Вообще с Юрием очень часто так — он сначала что-то делает, а потом, если нужно, рассказывает подробности. А тут были все основания для режима секретности, информация о местах тренировок и учебы пилотов максимально скрывается.

«Если каким-то образом узнает противник и прямо по полю, по людям начнет прилетать? Нам этого не нужно…», — объясняет Леонов, в основное время — специалист по сельскому хозяйству и депутат Народного совета ДНР.

Несмотря на то что его основная работа — в профильной комиссии, все эти годы он помимо депутатской деятельности помогал самым разным людям. Ездил в «серую зону» с разным необходимым, занимался помощью бойцам на передовой. В острые моменты, когда нужно было буквально всё, неизбежно встал вопрос и о беспилотниках — в небе кружили роями вражеские «птицы», а ответить им было практически нечем.

Тогда дотошный Леонов нырнул в эту тему поглубже. Искал людей, сведущих в электронике, кто умеет паять и возиться с технической частью. Организовывал закупку дронов. Учился летать сам. И в итоге пришел к выводу, что без костяка подготовленных людей любые закупки не помогут.

Так появилась школа, в учебные помещения которой никого постороннего не пускают, и небольшой штат опытных преподавателей.

Пилот без ноги

Яркая черта СВО, отличающая её от предыдущих военных конфликтов, — массовое использование различных типов беспилотников. Малые «моторы в воздухе» наносят удары по противнику, эффективно помогают разведке. Но в большом количестве новое оружие в российской армии появилось только при помощи волонтеров, и до сих пор большинство БПЛА на передовой — всё та же дружеская поддержка армии со всей России.

Но кроме самих летающих машин остро нужны люди, которые умеют с ними обращаться. Дефицит дронов всегда можно пополнить простой покупкой. Хорошего специалиста не купить. Поэтому в донецком волонтерском Центре разработали собственную программу подготовки пилотов.

Спецы школы не просто учат военных летать на коптерах в боевых условиях (это делают и на других курсах), а дают им толчок к передаче знаний своим товарищам и созданию групп для работы на своих участках фронта. По сути, готовят инструкторов, организаторов будущих отделений и взводов БПЛА.

«Наш Центр по обучению управлением беспилотниками — это не одна из школ в обычном понимании, с классами и партами, а такая рабочая ресурсная площадка, где на различных локациях, с регулярными выездами встречаются, обмениваются опытом и обучаются бойцы из разных подразделений», — говорит Леонов и добавляет, что по-хорошему на обучение нужно несколько месяцев. Но столько времени нет, поэтому становиться профессионалами приходится за две-три недели постоянной практики. Но тут главное мотивация, а её более чем достаточно.

Военнослужащие получают знания по управлению БПЛА, несколько дней обучаются на симуляторах, а затем работают в полях. Причем на разных локациях, потому что, по словам Юрия, необходимо менять среду обучения: ребята должны научиться летать в различных условиях, на разных расстояниях, так как сегодня их передовая может быть расположена в степной зоне, а завтра уже начнется работа в лесах. Инструкторами на добровольных началах выступают также военные, имеющие богатый опыт пилотирования в боевых условиях.

ИА Регнум Преподаватели тестируют очки

Мы подъехали к громадному полю с сухой травой выше пояса, с густым от зноя воздухом и небом без конца и без края. «Где-то под Донецком», — предупреждает Юрий мой вопрос о том, где примерно мы находимся. Он начинает доставать из багажника оборудование и с серьезным видом шутит: «Запись включили? Ну что, на сегодня все, всем спасибо, до свидания!»

Работа «в поле» школы коптеров началась…

Леонов сначала показывает ученикам, как монтировать оборудование для запуска дрона. Одного из пилотов зовут Александр, он на передовой с июля 2014 года, прошел все мыслимые и немыслимые горячие точки донбасской войны, второй назвал только позывной — Москаль. Оба — бойцы одного из подразделений с передовой на донецком направлении, оба получили на фронте очень тяжелые ранения. Александр вообще на костылях — в 2015 году между Марьинкой и Александровкой попал под минометный обстрел, ему ампутировали ногу, и сейчас он ждет очередной протез.

Рассказывает, что вернулся на фронт через восемь месяцев, но после очередного ранения стало сложно бегать и со второй ногой. «Поэтому я подумал, как мне после ампутации быть полезным своему народу, армии, и пришел к выводу, что нужно заняться беспилотными летательными аппаратами и наказывать или, если хотите, воспитывать врагов удаленно. Это направление очень нужное для нашей армии. Не исключаю, что дойдет до того, что мы начнем воевать с роботами. Мы бы уже с ними воевали, если бы у Америки они были, ведь украинские нацисты в ВСУ уже практически закончились, — ухмыляется боец. — Вообще с помощью БПЛА можно взять большое направление. Поэтому у каждой роты должно быть свое отделение беспилотников».

ИА Регнум Поиск упавшего дрона

Сейчас пилотов волонтерского Центра учат летать на ударных FPV-дронах. Такие машины — отличные разведчики, но самая их важная роль — работа в качестве «бомбардировщика». Их вооружают различными боеприпасам, от ручных гранат до выстрелов к РПГ, превращая таким образом в подобие дрона-камикадзе. Подобные беспилотники могут уничтожать не только живую силу, но и бронированную технику противника.

К группе на поле присоединяется еще один инструктор центра — военнослужащий по имени Виктор. Он вместе с Юрием объясняет ученикам, как работают специальные очки «от первого лица», как нужно брать пульт и работать с ним, управляя дроном. Москаль тут же докладывает, что видит, как «мурашки бегают». А Юра отвечает, что ощущения во время «погружения в полет» могут быть не очень приятные и нужно время, чтобы пилот привык к устройству.

Народный результат

В полях учат не только летать. Тут же объясняют, как дорабатывать дроны, устанавливать специальные устройства для сброса боеприпасов (их называют попросту приспособами), а также совершенствовать систему передачи данных. Развиваться технически, адаптировать коптеры под условия фронта.

ИА Регнум Основатель школы дронов Леонов

Юрий говорит, что технологии не стоят на месте и задача технических специалистов центра — модифицировать коммерческие БПЛА для получения новых возможностей и передавать этот опыт другим военнослужащим. «Это даст возможность сохранить жизни бойцов и максимально отодвинуть для них линию фронта. И уже сейчас та техника, которая используется, дает нашим ребятам большую возможность бить врага», — уверен он.

Инструкторы отмечают, что любые беспилотники в военных условиях превращаются в расходный материал. Иногда дрон не слушается и летит, куда ему вздумается, так тоже бывает. Поэтому FPV-дроны, которые используются для обучения в центре, стоят относительно недорого — около 100 тысяч рублей. 40–50 тысяч рублей — цена «птички»-камикадзе, и 50 тысяч рублей — остальные компоненты (очки, видеопередатчики, антенны, батареи и т.д.).

ИА Регнум Юрий Леонов

Спецы демонстрируют возможности дрона. «Заводи!» — говорит инструктор, и на глазах курсантов устройство за секунды набирает скорость в 100 км/ч и больше.

Погода в поле «где-то под Донецком» начинает сильно меняться — поднимается и усиливается ветер, невдалеке появляется подвижная стена из коричневой пыли. Лютая жара спадает, и небо затягивается тучами. Группа вынуждена свернуть обучение, мы возвращаемся в город.

На обратном пути Леонов рассказывает, что создание центра — заслуга простых граждан России, «огромного коллектива людей, которые в большинстве своем обезличены, но их помощь просто грандиозна». Он считает, что помощь военным — помощь для достижения какой-либо цели, а главная цель — победа, хотя и ставшая длительным и растянутым во времени процессом.

ИА Регнум Леонов указывает направление поиска дрона

«У нас много друзей в России, которые были с нами с самого начала. Они знают о проблемах центра, с которыми он сталкивается, и стараются сразу эти вопросы финансово или организационно закрывать. Мы в центре, в свою очередь, все начинали с нуля, но также работаем на перспективу. На такую же перспективу работают и бойцы, которые обучились в школе», — объясняет он.

Он подчеркивает, что результаты работы по-настоящему народные. Кто-то перечислил финансы доверенным волонтерским центрам, кто-то заказал помощь, кто-то ее довез, кто-то передал запчасти. Работа военнослужащего — финал всей цепочки действий, комплекса действий в этом направлении. Не может боец поразить вражескую технику, если до этого не отработали другие цепочки. И это сумасшедший труд, который зачастую не совсем виден.

ИА Регнум

Центр также является ресурсной площадкой для учеников, потому что после обучения военнослужащие получают комплект базового оборудования для работы: коптер и дополнительные инструменты (очки, пульт, зарядку и т.д.). С начала работы в феврале 2023 года здесь прошли обучение более 50 человек. И это не просто выпускники, которые разобрались в устройстве дронов и понимают, как ими управлять. Это люди, которые постоянно и эффективно работают с БПЛА в боевых условиях.

На мой вопрос о том, звонят ли ему бывшие ученики, рассказывают о своих каких-то достижениях и пораженных целях, Юрий отвечает в своем ключе:

«Вы хотите услышать парадную отчетность? Мы работаем по-другому. Обратная связь есть всегда — ребята звонят нам, благодарят, говорят, что «долетели», такая-то цель поражена. Это важно, что долетели. Значит, все пошло по их плану, нашему плану. Где-то удалось поразить технику, где-то блиндаж, а где-то удалось помочь нашей пехоте при штурме. Где-то, наоборот, получилось отсечь пехоту противника и технику, которая на нас наступала. Но пилоты и их работа для посторонних глаз обезличены, для них эффективная работа с БПЛА стала обыденностью, рутиной. Как является обыденностью работа, например, слесаря или учителя».

Самое важное, в центре рассчитывают, что ученики начнут проявлять инициативу, развивать навыки, обучать других бойцов и создавать группы БПЛА при своих подразделениях. «Пришел, отучился, вовлек товарища», —объясняет Юрий позицию волонтерского центра. — Согласитесь, есть разные люди — одним триста лет все эти беспилотники не нужны, а другие, даже сильно раненые, лишившиеся конечностей, такие как Александр, — они болеют за дело, хотят помочь армии». И в этом алгоритме военной победы нет ничего лишнего, только необходимое. Как неравнодушие всех участников длинной «цепочки действий», среди которых далеко не все — военные на передовой.