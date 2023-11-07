К идее создания музея специальной военной операции в донецкой гимназии №122, крупнейшей в Будённовском районе, пришли не сразу. Всё-таки музей в общем понимании всегда о прошлом, а для учителей и учеников военные реалии — это повседневность. И даже более того: в 2022 году воевать пошли практически все мужчины, работавшие в школе.

ИА Регнум

Директор Виктория Зайцева рассказывает, что у них есть выпускник, который пошел на войну в самые первые дни, был сильно ранен в Мариуполе, очень долго лечился. А как только из выписался из госпиталя, пришел в родную гимназию поделиться важным: он четко понимал, что нужно идти, а если останется — будет чувствовать себя подлецом.

Точно так же ушел завхоз, «сейчас он стал командиром какой-то батареи, воюет до сих пор»; вернулся с ранением учитель физкультуры; после тяжелой контузии проблемы с речью и координацией у парня, занимавшегося ремонтами.

ИА Регнум

«Есть погибшие выпускники — вот одному мальчику открывали «парту Героя» в апреле. Есть погибшие родители детей, учеников. До сих пор нам приносят экспонаты, у учительницы погиб муж — она принесла всё. Как-то так получилось, что, когда создавали музей, зима закончилась. Он взял и всё зимнее обмундирование нам отдал. Его спрашивают: «Зачем?». А он — пусть будет в музее. А потом это несчастье произошло. Был ранен, несколько дней боролись за жизнь, потом он умер, а потом жена все-все вещи его принесла сюда, в музей», — с грустью рассказывает Виктория.

У нее самой супруг служит в «Каскаде», в руководящем составе. А у учителя начальных классов (и по совместительству директора музея) Ирины Онищенко муж воюет с 2014 года. Приехал из Краснодара, да так и остался — «я люблю этот город, он понял, что бесполезно бороться со мной, и больше уехать не зовет».

В общем, идея витала в воздухе. Тем более что и некоторые экспонаты в Донецке можно подобрать прямо на улице. Вот женщины показывают крупные осколки с маркировкой, последствия обстрела города. В принципе, кого этим здесь можно удивить? Однако правильное решение пришло во время посещения музея Победы на Поклонной горе в Москве по приглашению столичной школы-«побратима» №1164.

«Честно говоря, мы думали, что собирать музей будем после того, как всё закончится, — вспоминает Зайцева. — Экскурсовод завела нас в зал с фотографиями Гиви, Моторолы, Захарченко и сказала, что там будут делать экспозицию, посвященную этой войне. Мы посмотрели, и я говорю: «У нас же есть экспонаты, мы могли бы вам привезти». А она говорит: «Вы могли бы и у себя их выставить». И тогда я подумала: почему бы и нет».

В итоге получились даже две экспозиции, школы ведь тоже две. Первая под названием «Донбасс. Возвращение» родилась в Москве весной этого года. Там уже была выставка, посвященная Великой Отечественной войне, выделили дополнительно помещение и начали создавать первый в Большой России школьный музей СВО. А в Донецке в прошлом сентябре получился проект «Донбасс. Возрождение», здесь учителя решили сделать акцент на том, что всё-таки военная операция — это коренной перелом, начало новой жизни. «Гордость за свою страну создает общество. И наши действия направлены на формирование этого сознания гордости», — говорит директор гимназии, где теперь по понедельникам торжественно поднимают флаг.

ИА Регнум

Экспонаты появляются постоянно, кто-то что-то приносит, подбрасывают добровольцы. Недавно аптечка пришла, котелок, есть небольшая подборка «разгрузок» и чехлов для бронежилета. Сами ребята помогают создавать объемную экспозицию: окоп, блиндаж, в котором стоят снарядные ящики. Здесь же собирают посылки для солдат и пишут им письма, на которые обязательно приходит ответ. Это тоже ложится под стекло как кусочек живой истории и доступно для всеобщего обозрения.

ИА Регнум

«Музей изначально создан, чтобы помнили, знали, не забывали, поэтому детям нужно рассказывать, что происходит. В каждой ли школе должен быть такой музей? Да, в каждой школе. Это и есть патриотическое воспитание, дети должны понимать, что происходит, из-за чего это всё началось и чем закончится», — говорит Виктория. Ей важно объяснить, кто их поддерживает, а кто причиняет боль, страдание, страх. Из-за кого у детей, еще не видевших жизни, высокий уровень стресса и опыт, который не могут понять их московские ровесники.

ИА Регнум

Поэтому в рамках этого воспитательно-музейного сотрудничества донецкие дети записывают видеообращения, в которых рассказывают о себе. Например, семье старшеклассницы Сони Моисеевой семь раз пришлось переезжать с место на место — всё время получалось, что она теряла свое жилье из-за войны. Сначала жили в Луганске, потом перебрались в ДНР и теперь живут в Донецке. А маленький Даня на момент записи был первоклассником и рассказал, что никогда еще не сидел за школьной партой. Из-за обстрелов ему сразу пришлось учиться дома и погулять после уроков тоже не получалось. Когда в сентябре этого года гимназия смогла перейти на очное обучение, он подбежал к директору и сразу спросил: «А можно я запишу для москвичей обращение и скажу, что я уже хожу в школу?». Конечно же, ему не отказали. Учителя понимают, что их дети умеют ценить маленькие радости жизни и знают цену самой жизни.

ИА Регнум

Поэтому и в музее ученики проводят экскурсии сами, это для них живое, настоящее, а не просто склад пыльных вещей. «Они этим живут, обижаются, если появились какие-нибудь новые каски, а кто-то еще не видел. И вот таким вот образом мы потихоньку, медленно, но всё делали, — рассказывает директор. — Благодаря тому, что экспонаты приносили все, потребовались деньги только на ремонт — он делался силами учителей. Финансирования у нас не было, внебюджетных средств у нас нет. Это делалось за средства тех, кто нам помогал. Но теперь у нас планы расширить всё это, мы придумали, как мы это всё будем расширять, что будем делать еще одну комнату».

ИА Регнум

Одновременно школой организован маленький швейный цех, педагоги и родители учеников делают постельное белье для госпиталей и больниц Донецка. Кто-то собирается прямо в гимназии, кто-то берет работу на дом, помогает всё это организовать учитель труда. Наверное, когда-то в музее расскажут и об этом. Здесь ведь всё равно надеются, что всё закончится и пережитое останется просто как память. Уже не будут появляться новые экспонаты, которые приносят прямо с улицы. Всё накопленное будет храниться как учебный материал, с помощью которого будут рассказывать другим детям и их детям о том, как было страшно, но всё позади. И о том, что такого нельзя допустить снова.