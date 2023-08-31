Жители Донецкой Народной Республики знают цену воде.

Институт «Донгипрошахт»

Канал «Северский Донец — Донбасс» — главная артерия региона — у точки входа под Славянском находится в зоне активных боевых действий и пока контролируется украинскими военными. Даже самый масштабный проект по подаче воды республике, по водоводу из Дона, полностью не решил проблемы хозяйственного и, главное, питьевого водоснабжения жителей ДНР.

Запущенная в апреле труба из Ростовской области не дала региону засохнуть, но нехватка воды ощущается по-прежнему остро.

Жители Донецка и ряда других населенных пунктов стали получать воду хотя и чаще (раз в двое, а не трое суток, как до запуска проекта), но строго по графику и всего на несколько часов. В некоторых местах из-за близости боевых действий вода из кранов не льется уже многие месяцы.

Сегодня республике приходится решать вопрос максимально продуктивного использования всей доступной воды в принципе. А значительная ее часть в горняцком крае находится под землей, в выработках закрытых шахт.

И надо сказать, что идея использования шахтных вод не нова.

Размышляли об этом еще в начале двухтысячных, но тогда не было острой потребности входить в такой проект. А когда потребность появилась, пилотный проект был реализован в городе Кировском. Но касается он только системы отопления: минувшей зимой ее заполнили водой из отстойников местной шахты. Воду перед этим пришлось очищать.

«К сожалению, там очень много примесей, в том числе и солей тяжелых металлов. Я вам скажу, что это губительно для наших водопроводных сетей, которые сейчас находятся и так не в хорошем состоянии», — заявил весной врио главы ДНР Денис Пушилин. По его мнению, без очистки шахтные воды вряд ли можно массово использовать для систем отопления и подачи населению.

Однако представители науки озвучивали замысел использования шахтных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении не один раз.

Недавно проректор по научной работе Донецкого национального технического университета Сергей Борщевский предложил создать правительственную программу, в рамках которой с помощью специалистов можно было бы создать общую систему перехвата и откачки воды с нужных горизонтов с дальнейшей ее доочисткой.

Но огромный шаг от замысла использования шахтных вод для снабжения населения питьевой водой к его практической реализации сделали сотрудники проектного института «Донгипрошахт». Достижение их команды в том, что технологически и экономически обоснована идея обеспечения питьевой водой за счет шахтных вод целого города.

«Мы осуществили научно-техническую разработку по использованию шахтных вод шахты «Миусская» для снабжения Снежного. Это именно разработка, то есть некий базис для рассмотрения всех заинтересованных сторон, организаций и дальнейших шагов по реализации идеи использования шахтных вод для водоснабжения города», — объяснил ИА Регнум главный инженер «Донгипрошахт» Виктор Гулейчук.

Над идеей по инициативе Госкомитета по науке и технологиям ДНР здесь работали два года.

Вода на всю жизнь

Изначально разработчики исходили из того, что рядом с шахтой «Миусской» расположены другие закрытые горные предприятия, которые создают общий водоприток с уже существующим групповым водоотливом. На его базе инженеры и предложили не просто откачивать воду, сбрасывая ее (так делают и сейчас), а пропускать через очистные сооружения.

«В научно-технической разработке предложено место расположения комплекса очистных сооружений. В балке предполагается размещение пруда-накопителя, за прудом собственно комплекс деминерализации (удаления растворённых солей. — Прим. ред.) шахтной воды. Затем такая очищенная вода через насосную станцию будет подаваться потребителям», — рассказал Гулейчук. Сама территория, связанная с водоочисткой, весьма обширная и включает также санитарную зону из трёх поясов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Канал «Северский Донец — Донбасс»

Процесс предполагается следующий: водные массы проходят через мембраны с микроскопическими порами. Поры удерживают отходы, но пропускают более мелкие молекулы воды. Очищенная вода отправляется потребителям.

Донецкие инженеры ушли от идеи сброса концентрированных отходов (разработчики называют их рассолом) в каком-то определенном месте.

«В этом проекте мы решили важную экологическую задачу. Отходы еще раз фильтруются для задержки опасных веществ, смешиваются с другими сточными водами и в допустимой концентрации возвращаются в окружающую среду», — говорит Гулейчук.

Авторы разработки утверждают, что полученная в результате очистки вода будет подходить для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Начальник отдела строительного проектирования и инженерных изысканий «Донгипрошахт» Антон Синявский рассказал ИА Регнум: анализы проводились в течение двух лет. За это время специалисты убедились в стабильности показателей воды и по физико-химическому составу определили, что пить её точно можно.

Но в любом случае точный диагноз должна ставить санэпидемстанция и специальные службы. Поэтому сначала планируется запуск пилотной установки по водоочистке, чтобы во время ее работы контролирующие органы могли и снять показатели качества питьевой воды, и оценить уровень безопасности утилизируемых отходов.

Как поясняют ученые, выбор на Снежное пал не случайно.

На Енакиевской ветке водоводной сети «Северский Донец — Донбасс» Снежное — это самая удаленная точка. Поэтому даже в условно мирные времена город испытывал проблемы: воду уже тогда давали по графику и она не доходила до верхних этажей многоэтажек. В последние годы с учетом растущей изношенности сетей ситуация с водой в городе резко ухудшилась.

И в начале работы Антона Синявского и его коллег, то есть около двух лет назад, в институт «Донгипрошахт» поступило обращение от снежненской администрации с просьбой помочь улучшить ситуацию.

По расчетам, Снежное может получать в сутки 24 тысячи кубометров, что на 90% покрывает потребности всего города в питьевой воде, рассказал Синявский. На вопрос, надолго ли хватит шахтного водного ресурса для снабжения города, специалист уверенно отвечает: «На всю жизнь».

Потому что процесс возвратный и вода естественным путем будет накапливаться в выработках так же, как она собиралась бы, скажем, в обычной реке.

«Длинные деньги»

В «Донгипрошахте» уверены, что, если идея научно-технической разработки зайдет на государственном или даже региональном уровне, то можно будет говорить о включении в работу инвестора в лице государственной или коммерческой организации. После начнется реализация предпроектного обоснования, разработка проекта с детальной проработкой всех составляющих, подготовка рабочей документации и, наконец, строительство объекта.

По словам Виктора Гулейчука, команде разработчиков важно было понять экономику проекта. Стоимость строительства комплекса они оценили в 3,5 млрд рублей, численность сотрудников — около 75 человек. Себестоимость питьевой воды при этом должна составить 49 рублей за кубометр, то есть примерно на уровне действующих тарифов на воду.

Специалисты института рассчитали три варианта периода окупаемости вложений — 10, 15 и 20 лет. Сроки, конечно, в проекте — больной момент. Далеко не каждый инвестор согласится вложить такие «длинные» по российским меркам деньги.

Но это единственное разумное решение проблемы.

Пока ситуация с естественными источниками воды в республике едва ли изменится: даже если канал «Северский Донец — Донбасс» перейдет под контроль российской армии, для его полного заполнения необходим промежуток в несколько лет.

Очевидно, что потребность в больших объемах питьевой воды хорошего качества сохранится еще надолго, а официальные тарифы за потребленную воду в Донбассе будут только расти. Хотя сегодня там, где вода подается по графику или не подается вообще, плата за снабжение временно не берётся.

Поэтому у донецких инженеров есть все шансы воплотить в жизнь наработки по обеспечению качественной питьевой водой из стволов закрытых шахт жителей целого города. А успех одного проекта вполне может быть применен по всему Донбассу.