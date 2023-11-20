Темноволосая девочка молча кладет передо мной пачку своих рисунков. На одних — большое солнце, которое обычно изображают дети: с глазками, улыбкой и ладошками. На других — типичный донбасский пейзаж с розами, терриконами и пальмой Мерцалова. Рисунки очень неплохие, и это вклад девочки в общее дело помощи жителям самых опасных и неспокойных районов Донбасса.

ИА Регнум Елена Пахмутова и юная художница Арина

Волонтерская группа под руководством дончанки Елены Пахмутовой, хозяйки столовой «Солнышко» в подземном переходе в центре Донецка, раздает эти рисунки как визуальные образы и столовой, и всего Донбасса. До последнего времени в её заведении по субботам бесплатно кормили деток из обстреливаемых районов, проводили мастер-классы, творческие вечера и концерты. Сейчас столовая занимается перерегистрацией по российскому законодательству, и, пока выпала пауза, здесь собирают и выдают продуктовые наборы и одежду, привозят питьевую воду семьям, пострадавшим от военных действий.

«Аринушка, краски тебе нужны еще?» — спрашивает девочку хозяйка, та едва слышно отвечает, что «пока есть». Елена говорит, чтобы та выбрала картон для рисунков в одном из онлайн-магазинов, нашелся неравнодушный человек, который за них заплатит. Арине в этом году исполнилось 17 лет, в 2016 году у нее погибли папа и мама. Сейчас ее воспитывает бабушка, с которой у Пахмутовой развернулись настоящие боевые действия.

«У девочки талант! Вы посмотрите на ее работы. А как она людей рисует, какая у нее шикарная Царевна Лебедь получилась. Но бабушка не хочет, чтобы она шла по художественной линии. Говорит, что там денег не заработаешь. И представляете, настояла на том, чтобы девочка пошла учиться на товароведа. И какой из Арины товаровед?! Еще на следующий день обсчитают», — всплескивает руками Елена.

В сражении с бабушкой за образование Арины ей удалось пока добиться тактического преимущества: девочку отправили учиться на повара. Но женщина считает, что это неправильно, человеку нужно работать там, где у него душа лежит к делу.

Сама Елена Пахмутова до 2014 года работала психологом, руководила Центром развития человека. С дочерью Владиславой они жили возле самого донецкого аэропорта, на так называемом «пятнадцатом участке». Тогда она даже представить не могла, что окажется в самом эпицентре гуманитарной катастрофы.

«Когда в Донецке 26 мая начались все эти страшные события, дочка на улице была, а ко мне ехала подруга. И я дочери кричу, чтобы она в дом зашла, а сама стою смотрю, как все вокруг взрывается — и ступор у меня, мозг не хотел воспринимать такие вещи. Потом мы с дочкой включили телевизор, там сказали, что началась война, — вспоминает Елена первый день активных боевых действий в Донецке. — Позвонила подруге, которая ехала в троллейбусе, а та говорит: «Не могу понять, какие-то странные учения идут — мы едем, дети на велосипедах катаются, а вокруг какие-то снаряды ложатся, пулеметные очереди».

Военные действия не прекращались, и перед Пахмутовой встал вопрос выживания. Работы больше не было, сбережения быстро закончились. Вместе с ребенком их перевезли в Центр матери и ребенка в районе Моспино. Но через неделю там начались те же обстрелы и бомбежки. Женщинам с детьми предложили эвакуироваться из Донецка, но Елена посоветовалась с дочкой, и они решили остаться в военном городе.

Им выделили комнату в общежитии на улице Розы Люксембург, куда потом начали привозить беженцев отовсюду. Кого в тапочках, кого в одних трусах, кого в одной шубе. Здесь неожиданно пригодился ее опыт работы психологом. Женщина вставала в пять утра, ходила по этажам, беседовала, успокаивала людей, которые были в кошмарном психологическом состоянии, и составляла списки.

По этим спискам волонтеры привозили одежду, обувь, продукты. Елена говорит, что в августе–сентябре 2014 года в городе была очень сложная ситуация с продуктами, в магазины привозили мало, а у людей были проблемы с деньгами. Придумали выдавать помощь в виде «сосисок»: на дно пакета насыпали горсть муки, завязывали узлом, потом горсть макарон — опять узлом, потом сахар, потом чай и сверху, если они были, конфеты.

Когда не было воды, беженцев спасало то, что рядом с парком Щербакова находился родник с водой. «Ходили набирали воду, но были и эксцессы. Иногда люди в очереди начинали кричать, чтобы воды больше одной баклажки в руки не давали, потому что не хватит. Из родника — и не хватит? Это было смешно», — безо всякого смеха, со вздохом вспоминает Пахмутова.

Одновременно случались куда более опасные вещи, чем дележ воды или еды. Например, подошли как-то к роднику две девушки лет по 20, поговорили, а потом одна другой говорит: «Давай быстрее уходить». Уходят — и тут же начинается обстрел. Приехавшая военная полиция выяснила, что украинские каратели обстреляли родник по «маячку», который подбросили эти девушки.

Елена Ивановна рассказывает, что, когда было совсем тяжело находиться в общежитии, она по вечерам выходила на совершенно пустой тогда бульвар Пушкина и плакала: «Город, любименький, все будет хорошо!»

В 2016 году общежитие беженцев начали расселять, но в дом возле аэропорта, где семья жила до начала войны, к тому времени было шесть прямых попаданий. Знакомые предложили перебраться в их однокомнатную квартиру в более спокойном районе. «Там были только голые стены, спать первое время пришлось на полу, в комнате стояло только фортепиано дочери, — вспоминает она. — Постепенно мы обжились и вот живем уже семь лет».

Столовая в подземном переходе возле библиотеки им. Крупской появилась в биографии Елены Пахмутовой в том же 2016 году: «Моя знакомая, мы с ней ходили в клуб предпринимателей, решила открыть ее для сына. Меня тоже сначала привлекли к этому проекту, он был полностью частным, и впоследствии моя помощь уже была не нужна». А в 2020 году неожиданно позвонил заведующий, положил ключи на стол и предложил взять дело в свои руки. Тогда бывший психолог оформила статус частного предпринимателя, и с этого момента возникло «Солнышко», где помогали тем, кому тяжелее всех. Кроме того, два раза в месяц (иногда и чаще) дети из опасных районов получали продуктовые наборы.

Здесь порой собиралось до нескольких десятков ребят, в зависимости от того, насколько сильными были удары по городу в ту или иную субботу. Волонтеры проводили с детьми мастер-классы по изготовлению украшений, поделок, а также творческие вечера.

«Детки с большим удовольствием сюда приходят. Здесь они поели, расслабились и физически, и психологически, у них ощущение защищенности есть. Ведь подземный переход для них как бомбоубежище. И побегать тут могут, и пообщаться. Здесь отдушина, раздолье. А дома разве так попрыгаешь?» — делится Пахмутова, у которой её прошлый опыт неожиданно дополнил новую работу чем-то более важным, чем продажа готовой еды.

ИА Регнум

Сейчас пока помещение в подземном переходе используется как волонтерский центр. Люди приносят сюда одежду, обувь, продукты, переводят деньги на нужды своих земляков, продолжающих жить в эпицентре боевых действий. Отдельная благодарность у директора «Солнышка» к жителям большой России, помощь приходит из Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Геленджика.

Спрашиваю: «А как о вас узнают?». «А вот так! Сарафанное радио», — отвечает мне Елена. Она вспоминает, что как-то студенты одной группы из Донецкого университета им. Туган-Барановского собрали деньги, купили шоколадки и принесли деткам. Сказали, что шли мимо столовой и им просто захотелось помочь.

На этой неделе Пахмутова формирует заказ для четырехлетней девочки из Красного Лимана: уже отложила вещи, а затем передаст и продуктовый набор. Объясняет, что для людей это удобно: пришли, паспорта и свидетельства о рождении детей показали — и все, «я передаю им все, что им нужно. А чиновники им часто отказывают, мол, нет прописки. Вот и семья пришла и говорит: «Мы же из Красного Лимана, нам не положено». Для Елены же никакой разницы нет, она сама прошла через то же самое, оставшись без ничего, и понимает, что прописка ничего не значит.

Женщина показывает на еще один мешок, там уже одежда и обувь, отобранная для трех мальчиков с микрорайона Октябрьского. У них было прямое попадание в дом, к этому еще будут добавлены продукты. А жителям поселка Александровка, который находится под неутихающими обстрелами, нужно все, вплоть до элементарного — обуви, постельного белья, подушек.

На кухне столовой помощники (их около 12 человек, в том числе и юная художница Арина) помогают фасовать и перебирать продукты. Здесь же стоят упаковки бутылок с питьевой водой. Их помощник Елены Ивановны Дима на своем автомобиле развозит по адресам в Петровский район и Октябрьский поселок, где по-прежнему проблемы с доставкой питьевой воды.

ИА Регнум

Стоя у большой школьной доски, на которой мелом написано «Добро пожаловать», Пахмутова рассказывает, что ждет окончания разрешительной процедуры по столовой. «Хотя и была война, но столовая работала, была зарплата, была деткам помощь. А теперь вот приходится у людей все выпрашивать. Но ничего, как документы оформлю, столовая заработает, будет оборот — и по субботам начнем детей собирать. Мне все время звонят и спрашивают: «Елена Ивановна, когда опять соберемся?», — говорит она.

Елена еще не знает, когда соберутся дети, но планы у нее на весь подземный переход. Городские власти готовы передать всю подземную территорию, чтобы сделать детскую комнату, комнату с вещами, комнату-фотосалон. «Знаете, такой переход человека в настоящую сказку: чтобы было красиво, чтобы играла музыка, песенки из мультфильмов. И стены чтобы Арина оформила красиво, как в сказках, вместо тех гадостей, которые сейчас там нарисованы», — мечтает женщина.

В ее глазах, глазах человека, пережившего все многолетние ужасы военного Донецка, я вижу уверенность в том, что «Солнышко» возродится в новом сказочном переходе в самом центре так любимого Еленой Ивановной Донецка. И ярко засияет для всех.