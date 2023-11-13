Клуб «Ретро-Гараж» в Донецке образовался спонтанно, во время беседы двух друзей из Ясиноватой — Валентина Ермакова и Сергея Литвина.

«Сергей тогда купил «Волгу» двадцать первую. Такая старая, большая, металлическая. Мы на ней катались — совсем другие ощущения от езды, не такие, как на современных автомобилях. Столкнулись с тем, что, когда подъезжаешь куда-то на таком автомобиле, много людей подходят и говорят: а у меня тоже машина есть старинная, а у меня такая-то. То есть существует отдельный пласт людей, который этим просто наслаждается. Вот тогда и возник вопрос: «А почему бы нас всех не объединить?» — рассказывает Валентин. Кстати, своего автомобиля у него пока нет, была «копейка» да сплыла. «Я пассажир-ценитель», — улыбается он.

Тогда вокруг этого дружеского ядра и начал формироваться клуб любителей автомобилей и мотоциклов прошлого века.

На сегодня «Ретро-Гараж» — точка единения и центр общения людей из разных городов ДНР. У них разная ретро-техника, разные профессии и трудятся они в разных сферах. Но объединяет их одно — любовь к дедовским железным лошадкам.

Валентин Ермаков по образованию юрист, родом из Авдеевки, сейчас помогает в бизнесе раненому во время боевых действий товарищу. Сергей Литвин — главный архитектор Ясиноватой. Еще один участник клуба — дончанин Вадим, занимается резьбой по дереву, его работы украшают многие храмы Донбасса. Он владеет джипом Wrangler 1995 года — даже по нынешним меркам очень надежной машиной, таких качественных уже не делают. Но этот красавчик пока, скорее, большой оригинал: упор сделан на советские автомобили.

Причем они не просто для красоты. У Владимира из Макеевки двадцать четвертая «Волга» — визитка развитого социализма, одна из самых престижных и дорогих марок своего времени. Он на ней сейчас таксует и говорит: «Я езжу и другую машину не хочу. Еду и чувствую — да, комфортно. И не то, чтобы я хозяин дороги, но есть уверенность, что на дороге у меня все будет хорошо».

Автотехника из «Ретро-Гаража» впечатляет даже тех, кто с ней лично знаком по детству и юности. Тот же ГАЗ-21 «с оленем» Сергея Литвина — яркое напоминание о теплых, ламповых 60-х. Массивный, но эстетичный корпус, широкие сиденья, которые раскладываются, как диван, панель управления, вызывающая ассоциации из старых советских фильмов о космосе, и, конечно, знаменитая фигурка на капоте. Владелец говорит, что при ночной подсветке олень смотрится очень выигрышно.

«Я около года назад демобилизовался и искал себе автомобиль. Объездил половину области по авторынкам, но нашел его в родном городе у знакомых, — рассказывает Сергей историю своей покупки. — Эта двадцать первая «Волга» 1964 года выпуска оказалась коллекционная и стоила немало, как иномарка». Но ни капли не жалеет. Ей все равно: и качество бензина, и возможный сбой настроек, ведь конструкция здесь элементарная, с уже заложенными поправками на непредвиденные обстоятельства. Он машет на стоящую рядом «Ауди» 2014 года: лет 15 пройдет — и не будет «Ауди». А эта будет ездить. Потому что импортная техника, какая бы она ни была замечательная, делалась для коммерции, а советская — для народа, объясняет Ермаков. Поэтому советский автопром позитивнее импортного, и это уже идея, которую нужно нести в массы.

Рамки обычного клуба любителей старых машин оказались для мужчин с Донбасса слишком тесными. У них появились другие цели — чтобы нынешняя молодежь не просто увидела лучшие образцы отечественного автопрома, но и вникла в историю их создания, прикоснулась к прошлому своей родины, в прямом смысле, вживую. Для этого запущены группы в социальных сетях, а на базе «Ретро-Гаража» создается полноценная образовательно-историческая площадка.

Валентин рассказывает о планах оборудовать ремонтные мастерские, где любители смогут собирать свои автомобили и реставрировать их. На примете уже есть одна площадка в Донецке, но она пока находится на линии фронта. При этом руководитель «Ретро-Гаража» специально подчеркивает, что речь идет не о коммерческих СТО, которых в России предостаточно.

«Это общественный проект, никакого бизнеса. Помните, в советское время по городам и селам действовали Клубы юных техников, Клубы технического творчества молодежи, различные кружки, где ребят учили все делать своими руками? Так вот, такие же задачи будут стоять перед такими ремонтными мастерскими: привлечь молодежь к работе руками, вернуть у них интерес к истории и, в целом, вернуть их в реальность», — говорит Ермаков.

Он замечает за современными молодыми людьми, что многие пасуют при решении даже самых простых проблем. А причина, на его взгляд, простая: тот, кто не умеет работать руками, толком не сможет работать и головой. А учить молодежь автомобилисты готовы по-командирски, своим примером. Участники «Ретро-Гаража» для начала привлекают собственных детей, чтобы те смогли привести друзей, и так по цепочке запустить весь процесс.

Еще одно направление работы в рамках проекта — открытие музея старинных автомобилей.

«Заметили, что в ДНР немало заведений — торговых центров, ресторанов, тату-салонов, которые украшают территорию ретро-моделями?» — спрашивает меня Ермаков и показывает фотографии объектов, которые он приметил в Донецке и других городах республики. Начиная с известного всем дончанам «Москвича», копии немецкого OpelKadett, стоящего у ресторана на бульваре Пушкина. Он уверен, что в обществе есть потребность не только в симпатичных рекламных объектах, но и той же самой исторической памяти. Даже на визитки «Ретро-Гаража» поместил мудрую мысль: «Будущее будет только у того народа, который сохраняет свою историю».

«Машины советских времен — шедевры. В них интересно и прекрасно было все: не только дизайн, но и процесс создания, какие команды над ними работали, в каких институтах, творческие люди. Мы с ребятами постепенно окунемся в вопрос, попробуем выйти на оставшиеся заводы-производители советских авто и с ними пообщаться по вопросам истории создания таких машин», — делится планами Ермаков.

Теперь, чтобы реализовать эти планы, «Ретро-Гаражу» необходимо из хобби группы энтузиастов переплавить всё в общественную организацию, чем и занимается руководитель. После этого можно будет рассчитывать на программы господдержки или муниципальной поддержки. Но это не принципиально.

Главное — донести историческую память новому поколению и вдохновить его. Как считают члены клуба, Донбасс может стать катализатором этого процесса в России. «Люди с руками нужны везде». А ребята уверены, что шахтерский край сохранил большое количество работящих мужиков, которые многое знают и умеют. Так что эти традиции правильно сохранить и приумножить.

А такие образовательно-ремонтные ретромастерские на общественных началах можно создавать не только по всему Донбассу, но и в других регионах большой страны. Участники донбасского «Ретро-Гаража» знают, как это сделать. «Главное — начать именно здесь, и мы это начинаем», — говорит Валентин Ермаков и уверенно улыбается.