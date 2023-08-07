Донецк, 7 августа, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Цены на жилую недвижимость в Донецке нынешним летом в среднем поднялись на 20–30% и имеют перспективу роста до уровня Ростова и Краснодара. Об этом говорят результаты опроса, проведенного корреспондентом ИА Регнум среди городских агентств недвижимости. Сейчас в относительно не страдающих от обстрелов центральных районах города минимальная цена на однокомнатные хрущёвки со скромной отделкой составляет 1,5 млн рублей, двухкомнатные — 2 млн рублей, трёхкомнатные — 3 млн рублей. К этим ценам нужно еще «накинуть» 10–15%, когда речь идёт о покупке квартир в девятиэтажных зданиях и «сталинках».

Александр Сухов/РИА Новости

По наблюдениям руководителя АН «Добрый кот» Ярослава Крашенинникова, за последние два года — это третий заметный виток роста цен на квартиры и дома в городе.

«Первый скачок вверх был после признания Россией независимости Донецкой Народной Республики (21 февраля 2022 года. — Ред.), второй — после вхождения ДНР в состав Российской Федерации (5 октября 2022 года. — Ред.), а летнее подорожание 2023 года связано с выплатами, которые начали получать раненые служащие СВО и семьи погибших военных. Хорошо стали удовлетворять спрос квартиры и дома из «красной зоны» Донецка, где сейчас особенно заметно выросли цены», — рассказал он.

В ряде случаев двухкомнатные хрущёвки с самым обычным ремонтом в Киевском и Куйбышевском районах, которые относятся к «красной зоне» из-за постоянных обстрелов, уходят покупателям за 2,5 млн рублей. Есть и предложения продаж крупногабаритного жилья с ремонтом, за которое просят по 10–30 млн рублей. Однако ряд опрошенных ИА Регнум риелторов утверждают, что корректнее сравнивать нынешние цены на недвижимость в Донецке с ценами двух-трехлетней давности, и задел для роста до ростовского, краснодарского и тем более московского уровня у донецкой недвижимости ещё есть.

При этом руководитель АН «Жилком» Сергей Тахтаров отметил, что если за последние несколько лет повышение цен на квартиры и дома в Донецке по реальным сделкам составило 20–40%, то по аренде жилья — до 200%, поскольку в столице наблюдается наплыв людей из других городов ДНР.

«Сейчас есть владельцы, которые в своих объявлениях по продаже «накидывают» 50%, иногда даже до 100%, но это их, так сказать, «хотелки». Такие продавцы либо имеют время ждать «разогрева» рынка до нужного им уровня, либо, при появлении реального покупателя, снижают свои финансовые аппетиты и делают хорошие скидки», — рассказал Тахтаров.

Помимо выплат, связанных с СВО, республиканский рынок недвижимости подстегнули нормативные новшества. По словам риелторов, недавно в ДНР разрешили регистрировать недвижимость на основании техпаспорта, выданного в период пребывания региона в составе Украины. Это может увеличить количество предложений, что сейчас подогреет рынок, но сдержит рост цен в дальнейшем. Также собеседники ИА Регнум заявили, что цены на жильё в Донецке связаны с ситуацией на фронте: пока его линия не отодвинется от Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, быстрого роста не будет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, средняя цена на вторичное жильё в России с начала 2023 года увеличилась на 12%. По мнению экспертов, до конца года цифры за квадратный метр увеличатся ещё на 3–5%.