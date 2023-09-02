Донецк, 2 сентября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Шестилетняя девочка, погибшая в результате удара украинских боевиков по ТРЦ «Донецк-Сити» 1 сентября, в момент обстрела находилась на игровой площадке около своего дома. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщили соседи погибшей.

Татьяна Стешенко Детская площадка, разрушенная взрывом

По их словам, в тот день Милану привезли на автомобиле к подъезду бабушка и дедушка.

«Они откуда-то приехали с вещами. Взрослые стали выгружать вещи, а ребенок пошел на площадку поиграть. Там все и случилось», — рассказала соседка Ирина.

О семье девочки соседи отзываются хорошо, но отмечают, что знали о них немного.

«Соседи как соседи, обычная донецкая семья. Это была их квартира, не снимали. Мать, Валентина, работает учительницей в интернате», — сказала ещё одна соседка Анастасия. По её словам, Милана была тихой и очень спокойной девочкой.

К песочнице, где погиб ребёнок, кто-то принёс цветы.

«Я думаю, вот когда же детей наших перестанут убивать? Это самое неправильное, что может быть в жизни», — произнёс Андрей Алексеевич, подошедший вместе с другими соседями к месту трагедии. У него в квартире выбило окна, как и в доме, где жил ребенок.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ города из РСЗО более 10 человек пострадали, погибла шестилетняя девочка.