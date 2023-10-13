Упорный человек Савелий Вашура спасал свой зверинец от войны дважды. Создавать его в греческом поселке Сартана он начал в 2008 году. Сперва там были птицы и небольшие животные, например, обезьянки, потом добавились звери покрупнее, львы и тигры. К началу боевых действий в Донбассе в 2014 году получился уже полноценный зоопарк, а через год возле поселка резко обострились боевые действия. На территорию, где находились животные, начали падать снаряды.

ИА Регнум

В этой ситуации владелец мог бы раздать питомцев по разным зверинцам-циркам, да и уехать в тихое место. Но Вашура решает расширяться и строить большой зоопарк в относительно спокойном тогда Мариуполе.

В 2022 году Мариупольский зоопарк снова оказался в центре войны. Животные гибли под обстрелами, кого-то разорвало на куски. Погибли верблюды, страусы, говорящие попугаи, молодой леопард. Часть птиц просто замерзла, ведь до конца апреля стояла минусовая температура, доходило до 12 градусов мороза. Однако Вашура отказался бросать свое детище.

В дни жутких городских боев в феврале–мае зверинец стал укрытием и для людей. «У меня на территории тогда жило двадцать шесть человек, мы убежище давали, кормили их. Жили в ресторане, без бомбоубежища — там был камин, мы его топили и спасались. Все были заняты: кто-то кушать готовил, кто-то по зоопарку помогал, кто-то охранял. Так мы выживали», — вспоминает директор, еще до конца не осознавший, что всё позади.

У него опять громадьё планов и обильный приплод от любимых питомцев. Мариупольский зоопарк — самый крупный в Донбассе и планирует развиваться дальше. Но всего этого не было бы, если бы полтора года назад люди поддались страху и предали зверей.

Звериный папа

Массивный Вашура, сам немного похожий на медведя, наклоняется близко-близко к огромному бурому зверю в клетке, называет «хорошим Потапушкой» и гладит по голове. «Потапушка» в ответ радостно растягивает пасть (медведи тоже, оказывается, умеют улыбаться) и благосклонно принимает ласку, но мне становится не по себе. Кажется, что сейчас махнет лапой — и…

Но для Савелия Анатольевича он как родной сынок, вырос на руках, вскормлен манной кашей. «Медведи Потап с Настей каждый год в январе приносят мне потомство. Потап бегал за мной, как ребенок. Тогда я каждый день гулял с медведями, купались вместе. Точно так же, как и амурские тигры — они с детства в зоопарке. Сейчас много внимания не уделяешь: придешь, обнимешь, поцелуешь — и всё», — говорит Вашура. У него все звери хорошие, главное относиться к ним по-доброму и никогда не бить. Рукоприкладство здесь строго запрещено.

Эта искренность, привязанность к зверью, наверное, и удержала здесь людей в самое трудное время. Помощница директора Наталья, которая устроила нам экскурсию, по прежней профессии художник-реставратор. А когда увидела, с какой любовью Савелий Анатольевич обнимается с медвежонком Гердой, попросила подержать её на руках и всё, пропала. С тех пор работает здесь, даже поступила на зоотехника в калужский вуз.

Мы идем вдоль просторных вольеров, подходим к одному из них, где живут два молодых льва. «Это наши «отказнички», Цезарь и Одиссейчик. Родились 3 ноября прошлого года, им скоро год будет. Мать-львица после стресса в первые месяцы отказалась их выкармливать. И, кстати, вы бы видели, как Савелий Анатольевич все первые ночи напролет вставал, как ответственный папа заколачивал смеси, мыл бутылочки, проверял каждый раз, чтобы всё свежее было», — улыбаясь, вспоминает Наталья. Она заходит в клетку, и здоровенные звери ластятся, как котята, подставляют морды. С двумя хищниками одновременно находиться в клетке небезопасно, поэтому женщина выводит Одиссея в другую клетку и там уже спокойно его гладит и обнимает.

Она тоже относится ко всем, как к детям: многих приходилось забирать домой и там выкармливать, нянчить, ставить капельницы. «На диване» у нее росли и леопардики, и львята, и медвежонок Балу, сын Потапа и Насти. На новом месте, где всё было построено с нуля, хозяйство Мариупольского зоопарка бурно развивалось.

ИА Регнум

Одни животные непрерывно плодились (например, амурские тигры давали потомство два-три раза в год), других директор покупал: за белыми тиграми, например, ездил в Одессу. Общее количество зверей и птиц никогда не считали. Но на начало февраля 2022 года здесь было сорок с лишним львов и тигров, другие кошачьи, пятнадцать медведей, копытные, обезьяны, а птиц и мелких животных без счета. Взять и бросить их на произвол судьбы Вашура не мог.

Звери посреди войны

«Если бы меня тут не было, зоопарк бы растащили. Война есть война: мародерство, голод в городе начинался. Но после всех тех событий мне до сих пор трудно поверить, что мы с вами тут сидим, я даю интервью… Весь металл на вольерах поврежденный, везде осколки попадали. Вот где мы сидим, рядом, было прямое попадание, и погибли двое верблюдов и двое их детей», — с горечью рассказывает он. Вспоминать больно: привез еще из Сартаны, вырастил, а потом пришлось кормить их мясом и зверей, и людей. Другого выхода просто не было, надо заботиться о живых.

Хорошо еще, что прочей еды оказалось на два месяца, «у нас, греков, так принято — жить с запасом». Пригодилась и скважина на территории, и близкая речка. Сюда шли мариупольцы за водой. В других местах по ним били снайперы, а здесь оказалось относительно безопасно, возможно, из-за деревьев. Хотя когда сотрудники смогли включить два генератора, чтобы качать воду, сразу «прилетело». Сгорели две машины, развалило небольшой дом, который Вашура построил, чтобы можно было ночевать на работе.

ИА Регнум

Битва за «Азовсталь», где развернулись самые ожесточенные бои, это отдельная страница в жизни всех обитателей зоопарка. «Комбинат всего в четырех километрах находится. Когда они (военнослужащие ВСУ в подземельях «Азовстали». — Прим. ред.) начали сдаваться и по ним начали тяжелые снаряды бросать — у меня матрас на кровати просто подпрыгивал», — рассказал Вашура.

ИА Регнум

Тогда жизнь Мариупольского зоопарка слагалась из ежедневных важных забот: нужно было под интенсивными обстрелами кормить, поить животных, убирать за ними. Поэтому служители и их помощники выбирали небольшой промежуток времени — около 7-9 часов утра, когда не так сильно стреляли — и в это время ухаживали за питомцами. Когда линия фронта отодвинулась от Мариуполя, выяснилось, что животные не похудели, а даже поправились.

Но тех, кто погиб, всё равно не хватает.

ИА Регнум п

Наталья признается, что когда проходит мимо тех мест, где были животные, всегда ощущение, что они еще там, живые. Им на смену постепенно привозят новых. Например, из Калмыкии при посредничестве правительства ДНР доставили пару взрослых верблюдов. Разрушенные вольеры восстанавливают с помощью города-побратима, Санкт-Петербурга. Мариуполь посещал губернатор Северной столицы Александр Беглов, заехал в зоопарк и дал поручение оказать нужную помощь.

ИА Регнум

Но пока вопрос, «как жить дальше», в целом не решен. Цена билета здесь символическая — всего двести рублей, посетителей немного, а одного мяса нужно 300 кило в день. Вашура же думает замахнуться на слонов и жирафов, вернуть обезьяний питомник и открыть террариум (под него уже построено помещение). Он считает, это важно для всех: «К нам могут приезжать школы, садики, у нас много инвалидов. Из полумиллиона жителей Мариуполя вернулось более 300 тысяч человек, растет число школ и детсадов. Если Мариуполь будет так развиваться и дальше, мы вообще можем стать городом-миллионником!»

А раз так — нужен зоосад, чтобы дети могли видеть маленьких тигрят, узнавать интересное о жизни разных созданий, учиться беречь и любить всё живое. «Хочу, чтобы Мариупольский зоопарк был лучшим не только на Донбассе. Территории много, тут сейчас обустроено около пяти гектар, немножко, может, еще добавим, для зверей хватит. В будущем, может быть, придется и склады построить, если нужно будет. Сейчас надо сделать большие, современные вольеры по российским стандартам. Но тут если только государство поможет», — говорит директор.

Главный стержень, на который он продолжает опираться, очень простой — желание жить и делать любимое дело. Тогда, по его мнению, получается найти решение там, где вроде бы выхода нет. И обернуть ко благу даже самые жуткие кошмары военной донбасской жизни.