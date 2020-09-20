Сергей Шакарянц
Последние публикации
Сегодняшняя Турция – это не неоосманизм, а пантюркизм
Не будет преувеличением сказать, что 2020 год, наряду с другими проблемами межгосударственных противостояний, вернул планету как бы назад — в прошлое, пусть и довольно отдалённое, когда турки (точней — почившая в бозе после Первой мировой войны Османская империя) считали закономерным «совать нос»...
20 сентября 2020
Иран, США, «закулисная дипломатия» и грядущий крах доллара
За последние лет 10−15 много чего довелось прочитать о том, что и как пишут об Иране и об иранской внешней политике и дипломатии. И часто создавалось впечатление, что почти все пишущие (за редким исключением) находятся в плену своих фантазий и гипертрофированных представлений. Словно бы...
17 июня 2020
Какой нам мир уготовят после «коронавируса» его создатели...
На планете разрастается шум и паника. Выразим мнение — ситуация облегчила многие проблемные вопросы, которые неумолимо стояли перед глазами как правительств сверхдержав мира, так и «мелких князьков» разных «республик» или «эмиратов». Самое интересное — пандемия коронавируса не закончилась, судя по...
26 апреля 2020
Иран одержал ещё одну моральную победу над своими врагами
Как известно, 21 февраля 2020 года в Иране успешно и без инцидентов прошли очередные парламентские выборы. Кроме того, в пяти провинциях прошли и промежуточные выборы в Ассамблею экспертов. Кстати, выборы экспертов — не менее важный фактор в Иране. Впрочем, парламентские выборы ещё не могут быть...
10 марта 2020
Иран готов выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Ирано-американский конфликт, видимо, пойдёт в самом нежелательном для США и Израиля ключе. И, по всей вероятности, это тоже входит в понятие, запущенное ещё 8 января самим Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хоссейни Хаменеи: «…Месть — это нечто иное». 28 января...
30 января 2020
Странные: пресс-конференция Пашиняна и некоторые ответы из Степанакерта
Очень странные дела творились 25 и 26 января, да ещё как назло — накануне 28 января, праздника создания Армянской армии… Не менее странным выглядело и то, что всё начало разворачиваться после того, как из Степанакерта объявили — очередные президентские выборы в Республике Арцах-НКР назначены на 31...
29 января 2020
Сирии не нужны ни Барзани, ни автономный Курдистан
Обострение ирано-американского конфликта на время оставило в тени иные актуальные вопросы Ближнего Востока. Но теперь становится всё более явственным, что мир живёт в условиях начала новой операции-многоходовки, видимо, спецслужб США и Израиля (не исключаем участия и Турции, хоть и с оговорками)...
27 января 2020
Что может ждать Армению в конфликте между Ираном и США?
В принципе, начиная прямо с ночи 3 января 2020 г., когда США террористически убили, пожалуй, двух из основных активно боровшихся с операциями спецслужб Америки и Израиля — иранского генерал-майора Касема Сулеймани и иракского шиитского командира, офицера иракской армии Абу Махди аль-Мухандиса...
25 января 2020
Россия – лидер, Иран – устойчивый «второй призёр», Турция «в ауте»
События, сейчас развёртывающиеся в Сирии, вновь актуализируют вопрос о том, кто же из трёх инициаторов пресловутого «Астанинского процесса» на сегодняшний день получил более мощные позиции — Россия, Иран или Турция. Кстати, мы намерены с особым вниманием изучить сами нынешние сирийские события, но...
22 января 2020
Иран, Россия и Китай формируют события на Ближнем Востоке
Как известно, в любой аналитике, в любой статье важную роль играет информационный повод. Но то, что на днях «отчебучил» (иного слова просто на ум не приходит) госсекретарь США Майкл Помпео, это не просто информационный повод — это уже диагноз о патологической неизбежности стратегической смерти США...
17 января 2020
Иран, Ближний Восток, Запад: «Мечтать не вредно – вредно не мечтать»
Как известно, у русского народа есть такая как бы поговорка-присказка: «Мечтать не вредно — вредно не мечтать». Именно это приходит на ум, когда окидываешь взглядом ситуацию во всей Западной Азии, а также в ряде акваторий Средиземного моря. Если нужны примеры — пожалуйста. Казалось бы, всю прошлую...
16 января 2020
Красные знамёна мести над Ираном…
Конечно, никто не готовился к тому, что месяцы напролёт будут обсуждаться перипетии убийств высокопоставленных иранских и иракских военных, совершённых американцами в багдадском аэропорту. Тем не менее, на удивление, сейчас громадное внимание уделяется тому, чем были ракетные удары Ирана по двум...
10 января 2020
На пути к новым убийствам: США и Иран
Общественность даже слишком многих стран мира сейчас тревожно вглядывается в ситуацию на Ближнем Востоке, и виной тому, как все понимают, акт государственного терроризма США против лиц, лично сделавших громадный вклад в войну 2014−2019 гг. против террористической группировки «Исламское государство»...
8 января 2020
США начали войну с народом Ирана и ощутят «сущностную реакцию Ирана»
3 января 2020 года США перешли «красную линию», убив легендарного командующего спецназом «Кодс» КСИР Ирана, генерал-майора Касема Сулеймани. Реакция на этот акт государственного терроризма в самом Иране показывает — американцы объявили войну не только госструктурам этой страны, но и всему иранскому...
5 января 2020
Армения в конце 2019 года – без безопасности
В октябре 2019 года, пытаясь исследовать внутреннее положение Армении, мы пришли к неутешительному выводу — всё запущено, и общество расколото. К сожалению, к концу 2019 года ситуация не изменилась — власти только тем и заняты, что «вбрасывают» для охлоса очередные будоражащие темы. Например, с...
26 декабря 2019
Россия и Иран в Афганистане
Мы в уходящем году всё-таки успели предупредить, что чем дальше — тем меньше совпадают интересы России и Турции, причём сразу во многих регионах планеты. В ходе того исследования смогли мельком затронуть и регионы Средней Азии, Казахстана и Афганистана. Сейчас, как никогда, уместно ещё раз...
24 декабря 2019
У России и Турции – крайне мало общих точек соприкосновения
Что-то из всего того, что происходило в Северной Сирии на протяжении истекших дней декабря 2019 года, видимо, настолько «не понравилось» властям Турции, что они во второй раз прибегли к явно откровенному антироссийскому демаршу. Безусловно, увязав свои нападки с сирийскими курдами. Понятно, что в...
21 декабря 2019
Экспорт революции в Иран
Думаем, что для многих будет интересным узнать, что в Иране идёт кампания разоблачений относительно ряда участников недавней (неудавшейся) «бензиновой революции». Но пусть не складывается впечатление, что иранские власти обуреваемы только розыском авантюристов и креатур разведок западных стран...
16 декабря 2019
Будут ли у России и Ирана совместные военные манёвры?
Чем ближе конец 2019 года, тем чаще контакты между Россией и Ираном. Причём сейчас заметно, что обе стороны предпочли усилить крен в сторону сотрудничества в сфере безопасности, как и в военно-политической и военно-технической сферах. Конечно, это не означает, что Россия и Иран ради усиления своего...
13 декабря 2019
Сирию сохранит только полная деоккупация
За несколько последних дней мировые масс-медиа в таком изобилии предоставляли сообщения с Ближнего Востока, которые являются самостоятельными информационными поводами для того, чтобы вновь поговорить о ближайшем будущем этого региона, что было даже затруднительно выбрать: с чего начать? Но...
11 декабря 2019