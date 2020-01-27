Обострение ирано-американского конфликта на время оставило в тени иные актуальные вопросы Ближнего Востока. Но теперь становится всё более явственным, что мир живёт в условиях начала новой операции-многоходовки, видимо, спецслужб США и Израиля (не исключаем участия и Турции, хоть и с оговорками), направленной на недопущение восстановления территориальной целостности Сирии. Впрочем, может быть, что ставка даже выше, чем разговор о Сирии, — на карту выставлено и будущее Ирака, потому что как только стартуют некие изменения в развитии курдского вопроса, то и без тяжёлых трансформаций Ирака тоже не обойтись. Мы вообще-то предполагали, что после террористического убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани в регионе может начаться очередной этап «розыгрыша курдской карты», потому что при жизни командующий спецназом «Кодс» иранского КСИР умело держал под контролем практически все курдские общины и кланы Ближнего Востока. Сейчас — по крайней мере, визуально — сложился некий вакуум в сфере, в которой покойный Сулеймани, несомненно, был виртуозом своего дела. Напомним, что именно благодаря его усилиям в своё время был нейтрализован референдум по независимости Иракского Курдистана, а иракские шииты восстановили свой контроль над нефтеносными регионами Мосула и Киркука, которые клан Масуда Барзани мечтал отторгнуть от Ирака с присоединением к Курдистану так называемых спорных территорий, не входящих в конституционную территорию пресловутого Курдского регионального правительства (KRG).

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Тревожным сигналом считаем интервью от 23 января изданию Al-Monitor, которое дал командующий курдскими формированиями проамериканской структуры «Сирийские демократические силы» (SDF) Мазлум Абди. Курдские источники указывают, что он откровенно приветствовал «роль видного курдского лидера и президента Демократической партии Курдистана (PDK) Масуда Барзани в объединении курдов Сирии». Больший нонсенс трудно было представить. Но в этих словах скрыта криптоинформация — оказывается, клан Барзани, не добившись внутри Ирака безоговорочной поддержки от всех иракских курдов, сейчас вознамерился «возглавить» курдов Сирии. Мы надеемся, что большинство читателей прекрасно понимает — без «толчка» со стороны своих опекунов и кураторов, спецслужб США и Израиля, ни сам Масуд Барзани, ни весь его клан не посмели бы выступать с какими-то закулисными инициативами, суть которых — если и не отторжение от Сирии регионов, населённых курдами, то по меньшей мере — установление контроля над разными группами сирийских курдов в качестве «объединителя», поскольку после последнего развития в среде курдов Сирии усилились трения и разночтения текущей стратегической ситуации. Кстати, покойный генерал Сулеймани прекрасно знал о нюансах расстановки сил внутри сообществ сирийских курдов и, например, в своё время сумел нейтрализовать предательство сирийских курдов в районе Шейх-Максуд на севере Алеппо, населённого в основном курдами (население района до войны составляло 30 тыс. человек), хотя в Иране и России (основные участники освобождения Алеппо) доподлинно знали, что курдские ополченцы в Шейх-Максуде время от времени вступали в сделки с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и однажды даже открыли проход террористам к христианским кварталам Алеппо. Только поняв, что время ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Алеппо «подошло к концу» и что «на земле» придётся держать ответ перед иранцами и шиитскими ополченцами из различных стран мира, курды Шейх-Максуда прекратили контакты с террористами из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…

Вернёмся к интервью Мазлума Абди. Во время интервью Al-Monitor он также заявил, что Барзани якобы сыграл важную роль в сближении различных курдских партий Сирии, добавив, что сейчас SDF стремятся достичь соглашения с Национальным советом Курдистана Сирии (ENKS). Абди также сообщил, что якобы большинство партий Сирийского Курдистана (который он обозвал «Рожава», букв. «Запад») готовы к единству. «Я объявляю об этом вам впервые, — сказал командующий проамериканской структуры SDF. — Все готовы, и мы собираемся в ближайшее время провести конференцию по единству Рожавы. Мы сделаем это. Большинство партий в Рожаве готовы к этому и примут участие. И мы надеемся, что ENKS к нам присоединится».

Лживость утверждений М. Абди может быть заметна только тем, кто внимательно отслеживал на протяжении 2012−19 гг. ситуацию в курдской общине Сирии. Но его упоминание о фигурантах-курдах из ENKS не случайно. Это единственная коалиция сирийских курдских малочисленных партий, выступающая за автономию курдов в Сирии. Действовать собирались и собираются по примеру Иракского Курдистана. Но затем в планах — увы, создание «Великого Курдистана», со всеми отсюда вытекающими последствиями, естественно, что поэтапно. Допустим, первый этап — сецессия из состава Сирии, затем — присоединение к «барзаниевской части» Иракского Курдистана и т. д. и т. п. Кстати, самые первые импульсы о «необходимости» никогда на Ближнем Востоке не существовавшего даже в древности «Великого Курдистана» шли из английского Лондона ещё в 2000−02 гг., там же печатались карты этого мифического квазигосударственного образования, и понятно, под чьим «чутким руководством» всё это планировалось. Для народов Закавказья сообщим, что лондонский вариант «Великого Курдистана» включал себя куски территорий и Грузии, и Армении, и Ирана. Вот такой «аппетит» у «перезагрузителей» Ближнего Востока и Передней Азии…

Kurdishstruggle Иракские курды

ENKS — это та же самая структура, о которой мы писали в 2013−15 гг. и указывали её иную, англоязычную аббревиатуру — KNC. Пару слов об этом детище спецслужб США и Израиля. ENKS-KNC был основан в Эрбиле 26 октября 2011 г. при поддержке тогдашнего президента иракского KRG Масуда Барзани. Первоначально в него входило 11 курдских партий, к маю 2013 г. при постоянном усиленном прессинге со стороны США их число выросло до 15. ENKS пытался соперничать за влияние среди сирийских курдов с партией «Демократический союз» (PYD), обвиняя её в сотрудничестве с правительством Башара аль-Асада. Несмотря на это, 11 июля 2012 г. Курдский национальный совет и Народное собрание Западного Курдистана, преимущественно состоявшее из членов партии «Демократический союз», заключили соглашение о создании Высшего курдского совета (курд. Desteya Bilind a Kurd, DBK) — временного органа управления Сирийским Курдистаном в условиях гражданской войны в Сирии. В ноябре 2013 г. в связи с растущим авторитетом и влиянием партии PYD в курдских районах Сирии — так по-другому и быть не могло, воевавшая часть курдской общины, да и «Отрядов курдской самообороны» (YPG), были близки или даже были членами партии PYD, — этот самый ENKS-KNC вышел из коалиции. К концу 2016 г. «эрбильские сирийские курды» вообще сошли на нет, по сути, структура осталась существовать лишь на бумаге или как фейк в интернете, правда, «говорящие головы» остались.

Чтобы читатели всё-таки более наглядно представили бы сущность лжи проамериканского курдского командира из SDF, напомним вот такие данные. Итак, на территории Сирии и по сей день действуют следующие наиболее известные курдские партии и организации:

«Высший курдский совет» (DBK); партия «Демократический союз» (PYD); сильно ослабленный «Курдский национальный совет» (ENKS-KNC); «Отряды народной самообороны» (YPG); «Отряды женской самообороны» (Yekîneyên Parastina Jin; YPJ); «Безопасность Рожавы» (Asayîş Rojava); «Движение за демократическое общество» — (Tevgera Civaka Demokratik, TEV-DEM); «Демократическая партия Курдистана — Сирия» (Partiya Demokrat a Kurdistanê li Sûriyê, PDKS — т. е. прямое подчинённое «крыло» иракской барзаниевской партии PDK); «Курдский фронт» (Jabhat al-Akrad).

Невооружённым глазом заметно, что проамериканские SDF не считаются влиятельными в среде сирийских курдов. Главные влиятельные политические и военные деятели: Салих Мохаммад аль-Муслим (сопредседатель PYD), Ася Абдуллах (сопредседатель PYD), Сипан Хемо (командующий отрядами YPG), Нессрин Абдаллах (командующая отрядами YPJ), Алдар Халил (движение TEV-DEM, тесно взаимодействует с Салихом аль-Муслимом и Асей Абдуллах). Как видим, нет в этом списке и командира Мазлума Абди…

При этом если «в лицо» спрашивать даже вышеперечисленных лидеров и военачальников северо-восточной Сирии, то они на словах будут ратовать только за курдскую автономию в рамках единой Сирии. Но — по образчику именно Иракского Курдистана. И то, что спустя всего 24 дня после убийства генерал-майора Сулеймани вдруг командир из SDF Мазлум Абди совершенно необоснованно и публично называет именно Масуда Барзани чуть ли не «знаменем объединения» всех сирийских курдов. Это нормально? В особенности — в тех условиях, когда и руководители таких партий и организаций (курдских) Сирии, как PYD, YPG, YPJ и других, брали под защиту иракских езидов и вслед за езидами обвиняли клан Барзани и барзаниевскую пешмерга в том, что те и соучаствовали, и помогали террористам из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществлять геноцид езидов в Северном Ираке? На наш взгляд, объективно, в Сирии никто из курдов, кроме тех, у кого был «опыт» сотрудничества и теневых связей с группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и тех, кто был и остаётся быть связанным со спецслужбами США и Израиля, не захочет видеть в роли «единого лидера» или «объединителя курдов Сирии» конкретно клан Барзани и лично Масуда Барзани. Мягко говоря, на Ближнем Востоке уже отлично понимают, что ореол неподкупного борца за освобождение иракских курдов у семейства Барзани заметно потускнел, а то и поржавел.

Kurdishstruggle Масуд Барзани

В случае же с заявлениями Мазлума Абди заметно, что между ним и кланом Барзани есть набор смычек и связывающих нитей. И что оба «конца» этих нитей-связей находятся в руках кураторов проамериканской структуры SDF. Цель же понятна — вопрос о независимости территории иракской KRG отложен на неопределённое время, тогда в самый раз — очередной розыгрыш курдской карты в Сирии с целью сорвать идущие переговоры между курдами и правительством Башара аль-Асада, между курдами и тандемом Россия — Иран, ну, и соответственно — сорвать процесс восстановления единства территориальной целостности Сирии. Если кто не помнит, чего добиваются правительство Башара аль-Асада, Россия и Иран в Сирии, сообщим — 22 января замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал цели России и США в Сирии в интервью шеф-корреспонденту телеканала Kurdistan24 Хошави Мухаммеду. По словам российского дипломата, «российский приоритет — целостность Сирии». Заверяем читателей, что точно такой же приоритет в Сирии и у Ирана, ну и, разумеется, у сирийского президента Башара аль-Асада.

Понятно также, почему именно сейчас, в январе 2020-го «некто» пытается осуществить «рекогносцировку» проамерикански и пробарзаниевски настроенных сирийских курдов. Во-первых, идёт процесс создания единого органа для конституционных изменений в Сирии. И в какой-то мере этот процесс контролируется Россией и Ираном. Во-вторых, всё чаще курды той самой «Рожавы», т. е. северо-восточной Сирии, отказывают в доверии и помощи как самим американцам, так и их марионеткам из SDF. В особенности в крайне восточных, т. е. граничащих с иракской KRG, провинциях Хассеке, Эль-Камышлы и Дэйр-эз-Зор. Ещё хуже ситуация для проамериканцев в районе города Айн-эль-Араб (Кобани). Зато там усиливаются позиции российских военнослужащих. В-третьих, многих сирийских курдов воодушевило то, что Россия и Иран непреклонно требует и от Турции полного и безоговорочного ухода изо всей северной Сирии. Курды во многом способствовали безболезненному вступлению в городок Манбидж сирийской армии и русских военнослужащих, что и вынудило отряды SDF и американцев поспешно, бросив всё, уйти из этого города, и в результате был сорван план США и Турции по совместному «патрулированию» Манбиджа. После предательства американцев при Африне, Джераблусе и других городах северной Сирии к проамериканским силам среди курдов нет ни толики доверия. Вот всё это поручили «взломать» клану Барзани и командиру М. Абди.

Важно понять, что предшествовало возне, «идеи» о которой озвучивал Мазлум Абди. В кулуарах второго дня Всемирного экономического форума в Давосе сегодняшний президент Иракского Курдистана и один из представителей семейства Барзани — Нечирван Барзани провёл множество встреч с мировыми лидерами. В том числе — из США и стран — членов ЕС, как сообщал офис Барзани. 22 января иракско-курдский президент встретился с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Шиничи Китаока, «выразив благодарность и признательность Курдистана за работу и проекты JICA» в Курдистане в течение нескольких лет. Президент JICA, в свою очередь, подтвердил поддержку своего агентства Курдистану, высоко оценив координацию деятельности KRG в содействии реализации проектов JICA в регионе. В ходе встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом бин Абдуллахом ас-Саудом Н. Барзани обсудил последние политические события и вопросы безопасности в Ираке и в регионе в целом, подчеркнув необходимость разрядки напряженности. Стороны также обменялась мнениями об отношениях Саудовской Аравии с Ираком и Курдистаном.

Kurdishstruggle Бойцы курдского отряда самообороны (YPG)

Промежуточный итог контактов Н. Барзани в Давосе был ожидаем — выступая перед журналистами 24 января, он отметил, что позиция KRG в отношении присутствия США и других иностранных сил в Ираке ясна: они здесь по приглашению Багдада, чтобы помочь стране. «Следовательно, их присутствие важно для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой большую угрозу для Курдистана и Ирака, — сказал курдский президент, используя арабскую аббревиатуру для обозначения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), т. е. ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — Они [иностранные войска — прим.] должны оставаться в Ираке до тех пор, пока мы все не убедимся, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) побеждено». Н. Барзани также сообщил, что в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе он обсуждал отношения между Эрбилем и Багдадом лично с президентом США Дональдом Трампом. Президент США высоко оценил жертвы, принесённые регионом Курдистан и его силами пешмерга в борьбе с терроризмом и в размещении иракских временно перемещённых лиц и сирийских беженцев в последние несколько лет. Н. Барзани заявил это в день, когда по призыву влиятельного шиитского религиозного лидера айятоллы Муктады ас-Садра и его «Армии Махди» в Багдаде сотни тысяч людей вышли на протест против присутствия сил США в Ираке. Иранские источники, например, указывали — в Багдаде вышли требовать изгнания американцев свыше полутора миллионов человек, а не «сотни тысяч».

26 января, как сообщал Euronews, немецкий бундесвер возобновил обучение курдских вооружённых формирований на севере Ирака. Напоминаем, что немецкие инструкторы приостановили свою деятельность в начале января на фоне резкого обострения ситуации в этой стране, связанного с усилившимися требованиями иракцев о выводе войск США и НАТО из Ирака, после серии американских авиаударов, жертвами одного из которых стали генерал Сулеймани и шиитский командир, офицер иракской армии Абу Махди аль-Мухандис, а парламент Ирака потребовал от правительства положить конец иностранному военному присутствию. Речь тогда шла и о возможном выводе немецких солдат. Однако в Берлине назвали такой вариант ошибкой и задействовали дипломатические каналы. 27 января клан Барзани показал, что намерен «бороться» с влиянием шиитов-хуситов и Ирана также в Йемене. Курдский «Благотворительный фонд Барзани» доставил гуманитарную помощь курдским жителям йеменской деревни. Как было сказано в заявлении фонда, помощь была распределена среди 140 курдских семей в Йемене. Итого, помощь получили не менее 700 курдских жителей региона Аль-Курдия йеменской провинции Мухаят, страдающих от экономического кризиса. Хотя, между нами говоря, коль скоро семейство Барзани так уж обеспокоено судьбой курдов в Йемене, то могло бы использовать свои связи и иные возможности в Саудовской Аравии, чтобы убедить саудитов прекратить войну с шиитами и убрать свои войска из Йемена. Только это является первоочередной помощью и курдам, и некурдам Йемена, ибо именно навязанная Саудовской Аравией война является первопричиной лишений и страданий всего йеменского населения…

Так что «механизм» по озвучиванию Мазлумом Абди «идей» о лидерстве семейства Барзани среди курдов Сирии вполне просматривается. И главной деталью этого «механизма» являются встречи иракца-курда Нечирвана Барзани в швейцарском Давосе. Кстати, именно после одной из «акций» американцев и семейства Барзани в том же Давосе несколько лет назад в актуальную повестку дня ближневосточной политики и был привнесён вопрос о том, что «надо дать независимость» иракским курдам «в знак благодарности» за участие в войне с террористами из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но сегодня наша тема — не исследование всей цепочки происшествий и изменений в рамках инициированных именно США и Израилем «розыгрышей курдской карты» (в Ираке — прим.). Тем не менее вскользь напомним: 1) само ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является (изначально) лишь видоизменённой ипостасью одной из малочисленных и невлиятельных исламистских курдских организаций Ирака; 2) США и Израиль «вбросили» эту видоизменённую ипостась (ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) именно после того, как в 2013 г. Турция сорвала мирные переговоры с Курдской рабочей партией PKK), и именно после этого ужесточилась война и в Сирии…

Оценивая типичное словоблудие курдского командира Мазлума Абди из проамериканских SDF, не можем не сказать — пока в Сирии обладают прочными позициями Россия и Иран, курс на восстановление территориальной целостности САР будет неизменен. Следовательно, вряд ли стоит ждать, что самые влиятельные партии и организации Сирийского Курдистана откажутся от своих связей и контактов в Москве, Тегеране и Дамаске и пойдут «лечь под Барзани», что равнозначно также готовности стать «инструментами» в руках американских и израильских спецслужб. Мы убеждены, что сегодня в северной Сирии всё меньше и меньше курдов связывают какие-то свои надежды с семейством Барзании, спецслужбами США, Израиля или даже германским бундесвером. Какие из планов именно сирийских курдов могут исполниться, а каким не суждено быть реализованными даже на полпроцента — всё это зависит от того, как именно и какие именно курдские лидеры Сирии будут участвовать в работе спецкомиссии по выработке изменений в Конституции Сирии. Рискнём уже сейчас предположить — вряд ли на карте Сирии появится нечто, пусть даже и со статусом автономии, под наименованием «Сирийский Курдистан» или «Рожава». И вот почему.

Kurdishstruggle Боец курдского отряда самообороны (YPG)

Напомним некоторые реалии конца декабря 2018 г. Тогда брошенные курды (американцами — прим.) эмоционально ринулись к возобновлению контактов как с Дамаском, так и с Россией и Ираном. Сирийское правительство не признавало тогда — не признает и сейчас самопровозглашённую курдами Федерацию Северной Сирии и организованные в ней органы самоуправления. Тем более что формирования SDF и Отрядов народной самообороны (YPG) неоднократно действовали против правительственных сил Сирии. Впрочем, и ранее у России уже почти получилось примирить Дамаск и курдов, причем аль-Асада удалось убедить начать рассмотрение вопроса о предоставлении курдам автономии. Однако это наметившееся, но так и не начавшееся сближение было сорвано не без участия американских эмиссаров, сумевших заинтересовать курдских вождей не только отдалённой перспективой построения «великого Курдистана», но и более реалистичными, хотя и приземлёнными вещами. Со стороны Дамаска переговоры возглавлял генерал Али Мамлюк, специальный советник президента Сирии Башара аль-Асада по вопросам безопасности. Переговоры шли довольно трудно. Предложение курдов было таковым — размещение подразделений Сирийской армии на линии соприкосновения с турками и их прокси с сохранением курдского самоуправления и их вооружённых формирований. Сегодня это частично, хоть и не везде, реализовывается — отсюда и вступление Сирийской армии и российской военной полиции в большую часть северо-восточной Сирии, а также, соответственно, срыв планов Турции по оккупации восточного побережья Евфрата.

Но мы также напомним и следующее — позиция Башара аль-Асада неизменна, причём с 2012 г. — на территории САР не должно быть никаких войск, неподконтрольных Дамаску. Сирийская власть готова предложить особый статус курдской администрации внутри Сирии, и, кроме того, из партизан YPG могут быть сформированы этнические подразделения в составе Сирийской армии (такие уже есть — например, сформированные из армян и друзов). Тут надо учесть, что, к примеру, у России (да и у Ирана) пока есть необходимость «осторожно шагать» в плане курдского вопроса в Сирии и, согласно «астанинским договорённостям», совмещать позиции и Дамаска, и курдов как со своими (российскими и иранскими) интересами, так и с требованиями Турции, поскольку «астанинский процесс» это пока трёхсторонний формат, а не двусторонний. Анкара же заявляла, напомним, что её устроит, если земли восточнее Евфрата будут находиться под контролем Дамаска, отряды SDF и остальных курдских организаций, которых Турция считает «филиалами Курдской рабочей партии», будут разоружены, и широкая курдская автономия не будет создана. Очевидно, что, по крайней мере, два первых требования Анкары, совпадающие с сирийскими, будут неизменны. И с этими двумя требованиями России и Ирану придётся считаться.

Чтобы у читателей не возникало сомнений в основных положениях и утверждениях данного материала, напомним, что из себя представляет позиция непосредственно сирийского президента аль-Асада. Он всё изложил в своём памятном интервью для российских СМИ ещё в сентябре 2015 г., и с той поры официальная позиция Дамаска не менялась ни на йоту. Вопрос предоставления курдам автономии в Сирии как таковой можно обсуждать лишь после окончательной победы над всеми террористическими группировками, но окончательное решение должен принимать народ при условии сохранения единства сирийского государства (т.е. унитарности), заявил он в то время. «После того как с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористами будет покончено, можно будет обсуждать требования курдов и некоторых курдских партий в общенациональном формате. Поэтому никаких запретных вопросов не существует до тех пор, пока они остаются в рамках единого сирийского государства, народа, границ, соответствуют духу борьбы с терроризмом, свободе этнического, национального, религиозного и конфессионального многообразия нашей страны», — заявил президент Сирии. Он пояснил, что требования автономии находятся в компетенции народа и Конституции, поэтому правительство Сирии не может удовлетворить их самостоятельно. По его словам, необходимо, чтобы «народ согласился с этими требованиями, прежде чем мы как государство примем соответствующее решение». «Если у каких-либо сторон, групп или слоёв общества имеются требования, они должны быть в национальных рамках, в формате диалога с другими сирийскими силами. Когда сирийский народ договорится предпринять подобные шаги, связанные с федерализацией, децентрализацией, введением автономного управления или комплексным изменением политического режима, это требует всеобщего консенсуса с последующим внесением поправок в Конституцию и проведением референдума», — подчёркивал президент аль-Асад.

Kremlin.ru Башар Асад. 21 октября 2015 года, Москва

В 2015 г. он также подчеркнул, что социальные группы, требующие изменения административного устройства, «должны убедить народ Сирии в обоснованности своих предложений, так как их инициативы — диалог не с государством, а с народом». «Со своей стороны, когда сирийский народ решит двигаться в определённом направлении, мы, естественно, с этим согласимся», — добавил аль-Асад. В марте 2016-го он ещё раз настоял на своих принципах и переговоров с курдами, и сценария будущих конституционных изменений. Напомним такую фразу из его заявлений: «Сирия слишком маленькая, чтобы в ней была федерализация» — сказал он в интервью РИА Новости. «Она, возможно, меньше, чем большинство республик России. С точки зрения социологии для федерации необходимо присутствие составляющих общества, которые, возможно, не могут ужиться друг с другом», — добавил также аль-Асад. И, кстати, его точка зрения в России нашла понимание. По мнению эксперта Московского центра Карнеги Алексея Малашенко, нужно понимать, что, если иностранные посредники будут слишком давить на Дамаск, то мирный процесс может развалиться. По его словам, неясно, по какому принципу проводить федерализацию. «Развал Сирии, между тем, вряд ли кого-то сегодня удовлетворит. Ближний Восток и так разваливается на части, — добавил Малашенко в беседе с «Газетой.Ru». — Курдская федерация в Сирии, например, может потенциально быть весьма опасным фактором». К тому же, как известно, пресловутое «правительство национального единства» в Сирии, что предписывала ООН, не сложилось и к началу 2019-го, и к началу 2020 года, и вина за это — на Западе и Турции.

Мы не станем долго и подробно растолковывать суть заявлений сирийского президента перед российскими СМИ, однако напомним, что Сирия — многонациональное и многоконфессиональное государство. И, следовательно, некое льготное положение одной из конфессий или этносов автоматически превращается в «предмет вожделения» и для других частей общества, составляющих понятие «народ Сирии». Да и сложная историческая наследственность имеет место: так, часть Сирии — это на самом деле часть Армянской Киликии, другая часть — вообще когда-то была Алавитской республикой, третья — это уже Джебель-Друз, друзское самоуправлявшееся гособразование, и так далее. Уверены, что мало кто реально знаком из наших читателей с пёстрой и многозначительной историей земли, которую после Второй мировой войны воспринимают как Сирийскую Арабскую Республику. И зря — нюансы тут все важны, а не только увлечённость идеями «курдской независимости» или всякими и всяческими планами «федерализаций», будь то только Сирии или же и Сирии, и Ирака.

И поэтому вопрос может стоять только так: а согласны ли сами сирийские курды принести в жертву свои налаживающиеся контакты и связи с Дамаском, с Россией и Ираном в угоду всяким Мазлумам Абди и их хозяевам из числа спецслужбистов США и Израиля, согласны ли «клюнуть на приманку» семейства Базрани из Эрбиля и тем самым поставить в очередной раз под вопрос своё же собственное будущее? Надо быть воистину недалёкими по уровню развития, чтобы при знании основных позиций Башара аль-Асада и России с Ираном на мирных переговорах, при знании о провале сецессии Иракского Курдистана из состава Ирака ещё раз попробовать «наступить на те же грабли».