Сыктывкар, 14 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Верховный суд Коми вынес приговор одному из участников воркутинской банды «Ифы-Козлова» Алексею Казанцеву, который восемь лет находился в федеральном и международном розыске.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, преступная группировка «Ифы-Козлова» была создана в начале 1990-х. В ее состав входили бывшие сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, участники боевых действий.

«На их счету 11 квалифицированных убийств, ряд которых совершены с использованием взрывных устройств и применением оружия. Членами банды совершены и другие преступления, в том числе хранение оружия и взрывчатых веществ, мошенничества в отношении бывших воспитанников детских домов Воркуты», — сообщили в ведомстве.

Казанцеву в банде была отведена роль охранника. Он следил за потенциальными жертвами преступлений и осуществлял сбор денежных средств с предпринимателей. После задержания в 2012 году участников группировки он восемь лет находился в федеральном и международном розыске и в 2020 году самостоятельно сдался правоохранительным органам.

Суд признал его виновным в участии в вооруженной группе и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда, Казанцев заплатит штраф государству в сумме 350 тысяч рублей.

Всего в качестве фигурантов по уголовному делу «Ифы-Козлова» проходили 29 человек. В отношении основной части ее участников вынесены обвинительные приговоры. Дидер банды Олег Ифа до сих пор находятся в международном розыске.