Как известно, у русского народа есть такая как бы поговорка-присказка: «Мечтать не вредно — вредно не мечтать». Именно это приходит на ум, когда окидываешь взглядом ситуацию во всей Западной Азии, а также в ряде акваторий Средиземного моря. Если нужны примеры — пожалуйста. Казалось бы, всю прошлую неделю муссировалась тема о неких сверхважных переговорах и разговорах между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в связи с этим — и тема о скором и «неизбежном» перемирии в Ливии. Мол, а как же? — за дело взялись партнёры и чуть ли не друзья, всё — конец гражданской войне в Ливии, и это ещё более укрепит дружбу и, что ещё важней, «взаимопонимание» между Россией и Турцией. Мечты, мечты — где ваша сладость, мечты ушли — осталась… Война в сухом остатке. Нет, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа БелкасимХафтар и впрямь прибыл в Москву. Но никакого документа о внутриливийском перемирии подписано не было. Вопрос «почему?» мы не станем подробно разбирать — ситуация в Ливии давно не приоритетна, когда исследователи пытаются понять будущий вектор развития ситуации на Ближнем Востоке, после убийства Муаммара Каддафи и установления в Триполи полуисламистской-фундаменталистской «демократической» (ну, коли Каддафи обозвали «диктатором»…) диктатуры, Ливия давно — задворки, тухлая «провинция» в координатах «большой игры».

Ливия

Нет, ничего особенного. Тем более что, как заявлял (ещё до отставки российского правительства) министр иностранных дел России Сергей Лавров, РФ не драматизирует ситуацию в связи с тем, что по итогам переговоров в Москве 13 января Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии и взял время для консультаций. Просто вина-то за срыв акта подписания лежит… на Турции и её «подопечных». Москва просто получила ещё одно убедительное доказательство того, что Анкара ей, Москве, явно «не подруга» в международных делах. В первую очередь — именно на Ближнем Востоке.

Но особо усиленное внимание, причём даже не с 29 декабря 2019 г., когда американцы с помощью Израиля осуществили акт государственного терроризма не просто против шиитских ополченцев Ирака из «Аль-Хашд аш-Шааби» (мы ранее писали об этом — прим.), убив и ранив десятки членов организации «Катаиб Хезболлах», а даже с 27 декабря прошлого года, уделялось и уделяется именно «классическому» Ближнему Востоку, т. е. Ирану, Ираку и Сирии. Объяснения этого далеко не феномена — на поверхности. Мировая пресса, как и мы, впрочем, раз за разом обращалась и ещё будет неоднократно обращаться к теме об этих трёх государствах. Сейчас мы только слегка намекнём, почему всё-таки отсчёт американской преступной наглости следует начинать с 27-го, а не 29 декабря 2019 г. Проблема — в первых трёхсторонних ирано-российско-китайских военно-морских учениях в акваториях Ормузского пролива, Оманского залива и северной части Индийского океана, потому что именно почти сразу же после прибытия в указанную зону учений «Пояс морской безопасности» американские военные планировали осуществить грандиозную провокацию, дабы и сорвать те учения, и заодно начать новейшую волну антииранских «санкций» и «обвинений». Тогда не получилось — зато с лихвой потом всё «получилось», в том числе и в связи с несчастным украинским «Боингом»… Но вопрос о попытке американской провокации во время ирано-российско-китайских военно-морских учений заслуживает отдельного рассмотрения, а не «проходной птички-галочки», и мы как-нибудь со временем к нему вернёмся.

Mohammad Sadegh Heydari Моряки ВМС Ирана

Излагать все версии трагической гибели пассажиров и экипажа этого гражданского лайнера нет никакой необходимости. Тема и 15 января не сходила с первых, так сказать, «газетных полос» и веб-страниц различных мировых изданий, и наши читатели в этом сейчас убедятся. А пока мы ещё раз вернёмся к высказыванию: «Мечтать не вредно — вредно не мечтать». Мы саркастичны — это заметно, видимо, невооружённым глазом. Но выхода нет — увы, когда вспоминаешь, кто и сколько раз и на каком уровне с конца 2016 года громогласно заявлял о полной победе над бандами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, а затем эти заявления сравниваешь с реальностями последних дней января 2020 г., то волей-неволей приходится сказать, что, как говорится, «не говори гоп — пока не перепрыгнешь». Нет, ну — конечно, было вполне ожидаемо, что в последние 3−4 дня оперативная обстановка в Сирийской пустыне и ряде провинций Ирака, граничащих с Сирийской пустыней (в частности, в провинции Анбар), резко обострилась. Разные наблюдатели сообщают, что происходит своеобразная «реанимация» террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И самыми первыми об этом предупреждали иракские курды. Да и в целом — власти провинций Северного Ирака. В течение 13 и 14 января бандиты этой группировки уже несколько раз атаковали сирийскую армию и шиитских ополченцев как в Сирии, так и в Ираке. Правда, пока их атаки отбиты. Но сирийцы и иракцы несут потери. СМИ сообщают, что в общей сложности в результате скоординированных вылазок боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли до 15 сирийских военнослужащих, в Ираке — двое шиитских ополченцев. Число раненых исчисляется десятками человек.

Более того, в эти дни наглядно проявилось, что «некие силы» стремятся убивать и русских военных. В частности, 14 января был нанесён ракетный удар по сирийской военной авиабазе Т-4 в восточной части провинции Хомс. По словам военного источника ливанского новостного ресурса Al-Masdar News, на авиабазе был слышен ряд взрывов после того, как некоторым ракетам удалось поразить намеченные цели. Он добавил, что хотя некоторые ракеты действительно попали в базу, сирийские ПВО смогли перехватить несколько ракет. Источник предположил, что ракеты были пущены с самолёта ВВС Израиля. Хотя нет никаких подтверждений о том, кто стоит за нападением, полевые репортёры утверждают, что ракеты были выпущены с самолёта, который вошёл в правительственные районы с территорий, контролируемых так называемыми «Сирийскими демократическими силами» (SDF) при поддержке США и сил коалиции. Поэтому не исключено, что налёт совершали американские военные. Американские же союзники по НАТО откровенно бегут из региона.

Издание указывает, что на авиабазе Т-4 находятся как иранские, так и российские военнослужащие. В прошлом она неоднократно становилась мишенью ВВС Израиля. По информации телеграм-канала «Усы Асада», четыре ракеты поразили ряд целей, пара зданий разрушена. Накануне на базе Т-4 приземлились два самолёта из Тегерана. Какой груз был доставлен, неизвестно. Видимо, по этой причине сирийское правительственное агентство SANA возложило ответственность на ВВС Израиля, поскольку главный «заказчик» любой антииранской выходки США — это, безусловно, официальный Тель-Авив, а также обвиняет военную базу США в районе Эт-Танф, которая расположена у границы с Иорданией. Сообщается об ограниченном материальном ущербе. Сирия утверждает, что никто не погиб. В министерстве обороны Израиля от комментариев отказались. Но если допустим, что агентство SANA право и израильтяне (пусть даже и американцы) с воздуха били по этой базе Т-4, прекрасно зная, что там — постоянное базирование военнослужащих не только Ирана, но и России, то вывод наш подтверждается: целью израильтян или американцев было в том числе и предумышленное убийство российских военных на этой базе. Мы бы хотели разъяснений на этот счёт от властей РФ — хотя бы российского Минобороны: Москва понимает, что по меньшей мере командование ВВС либо Израиля, либо США пытается спровоцировать российских военных, дислоцированных в Сирии, на хотя бы кратковременную локальную «войнушку» с жертвами? И если да, то что намерена предпринять Россия против провокаций США и Израиля конкретно против российских военнослужащих (а ведь была и попытка непосредственно террористических банд атаковать и российскую базу «Хмеймим»…), дислоцированных в Сирии? Увы, без мер, в том числе и превентивного характера (например, сбить парочку-другую американцев или израильтян — они только в этом случае поймут, что «время шуток» и испытаний русских на долготерпение уже вышло), явно не обойтись. Создатели и вдохновители ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — а мы напомним, в том, что именно США времён Барака Обамы создали террористическую группировку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в течение 2016 г. публично признавался лично ныне действующий президент США Дональд Трамп, — уже снова бросают в мясорубку войны то ли новорекрутированных суннитских исламистов, то ли своих же спецназовцев или «служащих» различных так называемых «частных военных компаний» (ЧВК), переодетых и закамуфлированных под суннитских террористов, что наглядно показали атаки против Сирии и Ирака в течение 13−14 января.

Обама и террористы

В Дамаске и Багдаде наиболее подозрительным считают тот факт, что буквально в прошлые выходные король Иордании Абдалла II, которого считают типичным агентом США и Великобритании в регионе, рассказал телеканалу France 24, что в приграничных с Сирией районах иракской провинции Анбар «за последние годы возродилось и укрепилось ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Не прошло и суток после этих слов, как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о себе в Сирии и Ираке дерзкими нападениями. Это не может не быть взаимосвязанным. Тревожным сигналом являются даже не сами по себе боевые потери, а размах атак ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечают военные эксперты. На первый взгляд, это были те же бандиты, которые атаковали и затем убегали в пустыню, но на самом деле террористы впервые с 2017 г. показали себя не разрозненными «ячейками», а управляемой из единого центра силой. Чтобы координировать атаки на таком обширном пространстве, нужен единый командный центр, и, судя по всему, он у ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова появился. Нельзя исключать, что руководят всеми операциями террористов уже сами американцы и используют для этого территории, подконтрольные отрядам SDF. А в SDF кто «играет первую скрипку»? Правильно — часть курдов… А с чего начиналось-то это самое ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Напомним, как свидетельствовала иранская газета Tehran Times, ещё летом 2014 г., почти сразу после оккупации террористами иракского Мосула сия террористическая организация начиналась как малозаметная и малозначительная, неавторитетная, но курдская организация исламистов. Все костяшки домино сложились уже, не так ли?..

Пока «ответ» на эти провокации США, Израиля и террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это прошедшие почти сразу же после описанных террористических атак и ракетного удара по базе Т-4 новые ракетные удары по ещё двум американским базам в Ираке. То есть, как и предполагалось, США развязывают новую войну в этом регионе, а Иран и Ирак продолжают методично «выдавливать» американские войска из Ирака. Последние ракетные обстрелы американских баз предпринимались явно внутри Ирака — это обыкновенные реактивные снаряды, а не баллистические ракеты средней дальности, которыми Иран, по сути, уничтожил американские базы в Айн-эль-Асаде и Эрбиле. Да, уничтожил. Кто не верит — читайте признания военных США и НАТО о том, как кто-то плакал, а кто-то пытался смешить себя анекдотами во время иранских Ударов Возмездия. Итак, мечтали о победе, даже об окончательной победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ан, вишь, как получилось, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулось и в Ирак, и в Сирию. Полагаем, что не без активной «помощи» спецслужб и США, и Израиля.

Ещё об одних «мечтаниях», так и не получающих подтверждения. Напротив — с каждым днём, и уже в исполнении западных же военных, всё больше опровержений сторонникам теории «сделки» между Трампом и официальным Тегераном. Какой только несусветицы приходилось читать в эти дни! И Швейцарию в качестве «спонсора» тайных договорённостей между Вашингтоном и Тегераном представляли и разные разности с упоением описывали — мол, а! Какая там месть — сами предупредили, сами «не туда» палили, никто не погиб и так далее. Ну, что касаемо предупреждений, то мы уже обращались к этому вопросу, и, на наш взгляд, напоминаниями о том, как Россия предупреждала и Иран, и Ирак, да и Сирию о том, что намерена с Каспия ударить «Калибрами» по террористами в Сирии, убедительно доказали, что в этом решении иранских властей (предупредить правительство Ирака) никакого «договорняка» между США и Ираном не было и быть не могло. Просто такова общепринятая практика — предупреждать своих союзников, что их территория, воздушное пространство или акватория их вод может быть использована в военных целях. Нет — мы, конечно же, понимаем всю глубину соблазна абсолютно всё в нашем мире подчинить логике пресловутой теории заговора или «договорняка». Просто ж всему своё время — и своё место, к тому же, как мы уже писали ранее, у Ирана-то, оказывается, свои представления о подлинном Возмездии Америке, и его суть — добиться полного ухода военных США изо всей Западной Азии, а не только из Ирака и Сирии, как сказал несколько дней назад иранский президент Хасан Рухани, «мы отрежем все ноги США в Западной Азии».

При этом будет неумно абсолютно всё отрицать — действительно, Америка пыталась «договориться» с Ираном. Но для этой миссии избрали не европейскую Швейцарию, а, как мы уже сообщали ранее, посланцев эмирата Катар. К сожалению для воздыхателей США, у катарцев практически ничего в Тегеране не получилось. Хотим ещё раз напомнить — ещё 9 января в записи на своей странице в соцсети «Твиттер» иранский эксперт по вопросам безопасности Хоссейн Гасеми, причём оппозиционно настроенный против Исламской Республики, предупредил весь мир: «Президент США Дональд Трамп в своём заявлении относительно того, что ни один американский солдат не пострадал, — солгал». По словам Гасеми, после ракетного ответа Ирана по военным базам США в Ираке среди американских военных есть как погибшие, так и раненые. «Трамп лжёт. Соединённые Штаты понесли потери: 48 солдат погибли и 75 ранены, которых вывозят на лечение в больницы Тель-Авива», — написал он. Кроме того, ещё раз напомним: в эфире иракского телеканала «Аль-Ахад» ведущий заявил, что «после ракетных ударов Ирана американские военные были в панике и дрожали от страха. Среди них есть и раненые, истекающие кровью, которых отправляют в Израиль».

Hossein Velayati Запуск иранских баллистических ракет Fateh-110

Да, но сейчас-то и уже практически повсеместно, в Европе в том числе, указывают, что жертв-то было гораздо больше. Речь идёт как минимум о сотнях убитых и сотнях раненых, о том, что оставшиеся в живых откровенничают в СМИ своих стран: «Это чудо, что мы остались живы». Вот свидетельство издания InfoRuss: 180 погибших солдат НАТО после удара Ирана по базам США в Ираке. Вот что писало это издание: «Насчёт погибших солдат НАТО — по некотором данным, на базе находилось около 4000 военных, там были представители США, Великобритании, Австралии, Канады, Хорватии, Румынии, Эстонии, Латвии и Литвы. И за два часа всех с базы вывести не удалось — порядок вывода уже понятен — сначала подразделения США, Великобритании, Канады… дальше вы понимаете… Скорее всего, именно хорваты и румыны пострадали больше всех, так как эти страны сразу заявили о выводе своих войск с территории Ирака, естественно, потом представители этих стран задним числом объявят о каком-нибудь транспортном происшествии — где и «спишут» это количество погибших военных …» Мы добавим — а гляньте на траурно удручённое выражение лица немецкого канцлера Ангелы Меркель, когда она приезжала на переговоры к Путину в Россию. Вот так мир узнал — а на базе в Эрбиле в основном-то гибли немецкие военнослужащие, и в таком количестве, что фрау Меркель было трудно не выдать себя выражением своего лица. Да и местные источники в Иране и Ираке сообщали о свыше десяти военно-транспортных самолётах США, вывозивших, видимо, не только раненых, но и трупы погибших в госпитали Израиля и Багдада… Поэтому мы, видимо, присоединимся к точке зрения авторов издания InfoRuss: «Скорее всего, Трампа поставили перед фактом, и ему пришлось, «сохранив лицо», взять ответственность за операцию по ликвидации генерала Солеймани на себя. Эту операцию, скорее всего, провело ЦРУ (поддерживает глобальных банкиров), так как для её проведения не нужно привлекать значительные воинские формирования, поэтому её можно было скрыть на начальном этапе от Трампа».

Кстати, ещё раз напомним нашим читателям — во все годы сирийской войны военные госпитали Израиля принимали, лечили и организовывали реабилитацию после ранений тысячам террористов, как из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и из других террористических групп, которых «оформляли» беженцами или «оппозиционерами» из Сирии… Так что опыт тайно лечить преступников — у Израиля есть, и богатый. Никто из израильтян, начиная с премьер-министра Биньямина Нетаньяху, не отвертится от ответственности за откровенную помощь международному терроризму в Сирии, время такое тоже придёт. То самое время, напомним цитатой из Ветхого Завета (Екклесиаст, 3): «Всему своё время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру». Свыше десяти военных авиатранспортов — это не шутки, это цифра. Кого везли — пусть испрашивают жители стран — членов НАТО, это не забота народов стран-членов СНГ или Ирана с Ираком.

Сейчас ни Трампу, ни той же Меркель, ни лидерам «хорватий» или «румыний» — не до того, чтобы признаваться честно перед своими народами, что сглупили. Сейчас мир видит, как «международная коалиция» под эгидой США на Ближнем Востоке де-факто распалась. Кстати, и республики Прибалтики уже объявляли об эвакуации своих военных из Ирака. Вот для этого американские военные пытались спровоцировать иранцев, русских и китайцев в северной части Индийского океана, для этого террористическим образом убивали членов «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке 29 декабря, наконец, для этого таким же террористическим образом убили 3 января генерал-майора Касема Сулеймани и шиитского офицера Абу Махди аль-Мухандиса, откровенно подставив Трампа? Свидетельства иранского высшего генералитета убеждают — их Удары Возмездия были таковыми, и что самое главное — в Иране отлично знали о реальных, а не о нафантазированных адептами США последствиях этих ударов (ещё раз напомним — их было несколько, а не один, было две волны ударов по Айн-эль-Асаду и одна волна — по Эрбилю), но ничуть не врали, когда утверждали: целью Ирана не было убийство западных военных, это просто, как сказал Верховный лидер ИРИ аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи, «мы дали им пощёчину».

Ещё о паре-другой «мечтаний». Первое — об украинском пассажирском самолёте, в котором большая часть погибших — это иранцы же, пусть и не только с иранскими, но и канадскими паспортами. Обвинения — обвинениями, издевательства и насмешки над Ираном — своим чередом. Глумление — вот она, мол, цена системы ПВО Ирана, тоже своим чередом. Хотя, как мы уже ранее писали со ссылками на мнения военных экспертов, всё, что происходило, в первую очередь ещё раз разоблачило миф о «несокрушимой всепобеждаемости» американских систем ПВО/ПРО Patriot. В частности, мы ссылались на точку зрения военного эксперта в области воздушно-космической обороны, экс-начальника зенитных ракетных войск Командования специального назначения (Московский округ ВВС и ПВО, 2007−2009 годы) полковника запаса Сергея Хатылева, который убедительно доказал: ракетные удары Ирана полностью дискредитировали американские эшелонированные системы ПВО и ПРО. И это был полный провал. Кстати, иранская сторона ни словом, ни жестом не ставила под сомнение надёжность российских средств ПВО/ПРО, стоящих на вооружении у Аэрокосмических сил КСИР Ирана — все, и политики, и военные ИРИ говорили и говорят только о пресловутом человеческом факторе в этой трагедии, т. е. речь об ошибке конкретного военнослужащего и, максимум, его непосредственного командира.

(сс) Amin Ahouei Останки погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране

Все помнят, что чуть ли не самым первым обвинителем Ирана выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо — понятно, самолёт направлялся в Канаду, там были и канадские граждане. А теперь — внимание! — сенсация от 15 января 2020 г.: ведь случилось невероятное. Самый близкий и надёжный союзник США — Канада, которая всегда послушно, как карманная собачка (терминология Главного советника аятоллы Али Акбара Велайети, касавшаяся президентов Франции — прим.), идёт рядом с вашингтонским «хозяином» в самых невероятных авантюрах США, вдруг осмелела и «залаяла» на Белый дом. Мы избрали образную форму для написания этого предложения. Но его смысл отражает реальное положение дел — Канада не самостоятельное государство, Канада вся является послушной марионеткой США. И вдруг — «восстание рабов». Тут есть чему удивляться. Объясним, что мы имеем в виду. Весь мир, и в частности Армения, знает о трагедии с украинским «Боингом» в небе недалеко от Тегерана. Напомним, что украинский Boeing 737 был сбит над Тегераном ракетным ударом практически сразу же после взлёта. Так ведь, не правда ли? Все, кто был на борту лайнера, как известно, погибли. Поскольку подавляющее большинство погибших были гражданами Ирана, то в этой стране в связи с данной авиакатастрофой также был объявлен общенациональный траур.

Изначально премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступал именно как инициатор новой волны антииранской пропагандистской волны. И вдруг — он изменяет свою первоначальную позицию, согласно которой «во всём виноват Иран». 15 января Трюдо внезапно выступает с сенсационным заявлением: «В трагическом инциденте с «Боингом» «Украинских международных авиалиний» одинаково виноваты США и Иран. Люди в самолёте погибли из-за эскалации напряжённости в отношениях между этими двумя странами. Если бы не их бряцание оружием, то и канадцы, и граждане других стран, и украинские лётчики были бы сейчас дома, со своими семьями» (цитата из канадской газеты Global National). Канадский премьер-министр также добавил, что народ его страны «настаивает на необходимости установить все факты случившегося и после завершения объективного и скрупулезного расследования наказать всех виновных». Так и тянет воскликнуть: Господи, помилуй! Что за чудесное прозрение?!

Однако «вначале было слово», как говорится. И если, согласно сегодняшнему мнению Трюдо, «одинаково виноваты США и Иран», то его призыв «после завершения объективного и скрупулезного расследования наказать всех виновных» относится не только к тому оператору системы ПВО, который нажал на кнопку «пуск», но и… к президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Майку Помпео, пресловутому Джону Болтону, тем американским и израильским военным, которые причастны к террористическому убийству генерал-майора Касема Сулеймани, и так далее. Ведь именно после теракта в багдадском аэропорту ситуация в регионе резко обострилась. До этого убийства Иран не планировал наносить ракетные Удары Возмездия по американским базам в Ираке, хотя его ракетные войска с 2016 г. находятся в постоянной готовности и могут по приказу уничтожить все свыше 100 военных объектов США, расположенных по периметру границ Ирана. А 15 января господин Трюдо, который, не исключаем, и ранее мог понимать, что основной виновник трагедии — именно Вашингтон, уже ведь прямо обвинил США в крушении в Иране украинского самолёта. И понятно — почему: на борту самолёта было 63 гражданина Канады. Видимо, их родственники предпочли говорить со своим правительством прямым языком, а не злословить против Ирана…

Впрочем, мы не исключаем, что на изменение точки зрения премьер-министра Джастина Трюдо оказало воздействие и то, что заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Ирана генерал Али Абдаллахи, как сообщает информагентство Fars News, заявил, что по итогам первых дней расследования Иран не исключает, что ошибка иранских сил ПВО, сбивших Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», могла быть спровоцирована внешним воздействием. «Мы изучаем версию возможного внешнего воздействия на нашу систему ПВО. Расследование пока продолжается, и необходимо дождаться окончательных выводов следствия», — отметил иранский военный. При этом Абдаллахи отметил, что специалисты вооружённых сил также проводят анализ вероятности применения США электронных помех в момент пролёта украинского самолёта недалеко от объекта КСИР под Тегераном. «Предварительный анализ показал, что электронные помехи со стороны США в привязке к происшествию с лайнером маловероятны. У нас создана группа специалистов в области электронной борьбы и кибербезопасности для соответствующего расследования», — рассказал иранский генерал. Но зато немаловероятны электронные помехи со стороны Израиля на территории Азербайджана. Так что история с украинским самолётом ещё много нюансов приоткроет для мировой общественности.

Приведём также и точку зрения выше уже упомянутого российского военного эксперта, полковника С. Хатулева и будем несколько поподробней изучать его мнение. 12 января он назвал признание Тегераном своей вины результатом давления стран Запада на Иран. По его словам, окончательные выводы может озвучить только международная комиссия после расшифровки чёрных ящиков. «Таких ошибок не бывает. Украина до сих пор не признала, что она уничтожила в 2001 году российский Ту-154 над Чёрным морем, а здесь обратный процесс — не прошло и трёх суток после трагедии, а иранцы уже во всём признались», — сказал Хатылев. Полковник запаса указал в беседе с агентством РАН, что головная часть ракеты 9М330 ЗРК «Тор», судя по опубликованным в сети снимкам, «лежала чуть ли не под самолётом в исключительно исправном, идеально покрашенном состоянии». Более того, любой гражданский самолёт оборудован транспондерами, поддерживает связь с диспетчерами, и военные не могут не знать, что это за объект. «Это всё присуще товарищам американцам. С 1978 года зафиксировано семь случаев уничтожения самолётов при помощи американских действий. Вырисовывается целая методика», — уверен Хатылев. Он напомнил, что одними из первых о версии удара по самолёту ракетой заявили именно в Канаде, у которой нет средств космической разведки. «Она есть только у США и России, а у всех остальных купленная информация. Только мы и американцы можем подтвердить, что проводились какие-то действия. Но мы молчим! Заявляют только американцы. Ракета «Тор», имеющая 12-километровую границу дальности поражения, могла бы лететь к этому самолёту не дольше одной секунды. Как за одну секунду спутник мог обнаружить два пуска ракет, которые попали именно в этот самолёт? Это вызывает не сомнения, а бурные эмоции. Это не диверсия, это подстроено под то, чтобы во всём обвинить Иран и заставить его признаться. Возможно, иранцы оценили ситуацию и пошли на меньшее зло, чтобы не идти на большее», — полагает эксперт. Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России не исключает, что на самом деле в зоне полёта украинского авиалайнера мог находиться американский разведывательный беспилотник, который был направлен в Иран после удара Тегерана по базам США в Ираке.

Mil.ru Пуск ракеты с ЗРК ТОР М1

Теперь — ещё об одном нюансе. Мы решили напомнить, что 9 ноября 2019 г. иранские силы ПВО посредством комплекса противовоздушной обороны среднего радиуса действия «Мерсад», обеспечивающим безопасность города Бендер-Эмом-Хомейни на юге Ирана, сбили именно израильский БПЛА, запущенный с территории Бахрейна. Тогда иранские источники заметили, что «беспилотник собирал информацию для израильской службы внешней разведки «Моссад», аппарат должен был изучить район, над которым он летел, и выяснить, сколько времени займет реакция Ирана на его появление. Однако он был практически сразу сбит силами противовоздушной обороны и не успел проникнуть далеко на иранскую территорию». Летом, как нам помнится, ни Иран, ни Ирак не сбили израильские беспилотники, который путём теракта убивали шиитских ополченцев на границе Ирака с Сирией. Но и покойный аль-Мухандис, и иранские дипломатические источники (причём не только в России, но и в Армении) утверждали: израильские беспилотники были запущены с территории Азербайджана. Мы не хотим выдвигать необоснованные предположения и гипотезы. Но согласимся — там, где у Израиля есть базы для запуска беспилотников и против Ирана, и против Ирака, наверняка установлены и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), о возможном воздействии которых на системы ПВО в районе тегеранского аэропорта и говорил выше цитировавшийся заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Ирана генерал Али Абдаллахи. И нет никакой разницы, было ли такое воздействие осуществлено посредством спецсредств американской или израильской РЭБ.

Ну что, рухнули ещё одни «мечтания», прямо скажем — недоброжелателей Ирана и современного госстроя иранской державы? Чёрные ящики покамест молчат — как молчат и западные эксперты, взявшиеся было расшифровать информацию. Приумолк и президент Украины Владимир Зеленский, первоначально требовавший «всех повесить!», мол, извинений недостаточно. Ну, а после откровенно антиамериканской отповеди канадского премьера джастина Трюдо… Не пора ли самим США или Израилю честно и сердечно покаяться и рассказать, как кто-то один из них «подставил» украинский самолёт? Не зря же в российских СМИ появилось и такое мнение — ну, почти точь-в-точь как убивали российский самолёт РЭБ Ил-20 в небе над Сирией 17 сентября 2018 года! Мы же помним — тогда Минобооны России жёстко и без обиняков открытым текстом обвинило именно Израиль в «подставе», жертвами которой пали российские военнослужащие. Судя по глухому молчанию американцев и израильтян, мир не вправе рассчитывать на проявления угрызений совести и осознания своей ответственности за гибель почти 180 человек. Вот что ещё запомнилось — официальные представители авиакомпании «Международные авиалинии Украины», практически с нотками откровенного плача в голосе, так и заявили в эфире: просто наш самолёт «оказался в ненужное время в ненужном месте»… Эта фраза о многом говорит. Вопрос в том, почему для попытки «бросить тень», будь то на средства ПВО российского производства, или будь то на «кровожадность» военнослужащих Аэрокосмических сил КСИР и, значит, на весь КСИР, или — на весь Иран в целом, вдохновители и организаторы «внешнего воздействия» на иранскую систему ПВО решили избрать именно самолёт с Украины, летевший именно в Канаду и перевозивший именно, в подавляющем большинстве, иранцев по гражданству или происхождению…

Ну, и последние «мечтания» — аххх, мол, ну мир, ты видишь? Всё — уже! Совсем мало осталось! На улицу выходят с антиправительственными лозунгами собственные граждане Ирана, а негодяйский КСИР «снова открывает огонь по, собственно, иранцам». Дело в том, что тут не Запад, а, например, в Израиле лучше было б помнить о том, как жёстко и решительно в этой стране подавляют протесты своих граждан, причём как арабов, так и евреев, причём как арабов-мусульман, так и арабов-христиан. Метода подавления практически любой антивластной акции, если она сопровождается попыткой провокации или даже убийства силовиков — она в Иране и при шахах, и при строе Исламской революции схожа по характеру с методой «площади Тяньаньмэнь» (в Китае) или с методой сил безопасности Израиля. И это объективно и закономерно — Восток есть Восток, и ему никогда не сомкнуться с Западом, учил весь мир известный английский военный, разведчик и писатель Редьярд Киплинг. Чтобы понять и осознать, что Иран не находится ни в каком «тупике» и что всё идёт (за исключением гибели украинского «Боинга») исключительно по генеральному плану именно Ирана, по крайней мере, на Ближнем Востоке, надо просто, действительно, быть всем посторонним, образно выражаясь, «не имеющим общей границы» с Ираном, крайне и сверхосторожными в прогнозах и откровенном кликушестве. Как бы бумеранг в «обратном направлении» не начал летать…

Представьте себе, что даже сейчас в Иране нет того, что было наименовано: «…На этот раз демонстрантов поддерживают некоторые силы внутри правящей системы, и мы окажемся вскоре свидетелями смены режима» в Иране. Нет. Обратим внимание на то, что сказал президент Рухани 15 января — военным страны надо просить прощения лишь за несвоевременное признание вины за сбитый по ошибке самолёт «Международных авиалиний Украины». Хотя, как мы, надеемся, убедительно показали выше по тексту на основе мнений генерала Абдаллахи и полковника Хатылева, это ещё «бабушка надвое сказала», что там имело место в связи с несчастным «Боингом». Далее Рухани сказал, что власти должны относиться к своим гражданам с порядочностью и доверием. Ответственные за гибель пассажирского лайнера должны объяснить, что именно стало причиной трагедии, подчеркнул Рухани. Он призвал иранцев к национальному единству на фоне протестов в стране после авиакатастрофы. Призыв к единению прозвучал во время заседания кабинета министров, которое транслировалось в прямом телеэфире, «Люди хотят, чтобы власти относились к ним с искренностью, порядочностью и доверием», — сказал Рухани, призвав военных Исламской Республики извиниться. Видимо, речь об ещё одном публичном извинении — не за самолёт, а именно за несвоевременное признание вины. То есть исключительно перед народом Ирана, а не перед, скажем, Канадой или Украиной. Улавливают ли читатели существенную разницу между жёсткостью Рухани, обращённой вовне, а не внутрь Ирана (нашим военным не в чём извиняться, кроме как только перед иранским народом и из-за «несвоевременного признания вины»…), и той очередной волной разнузданной антииранской агитации и пропаганды, которая, было, вновь начала набирать обороты, однако сейчас обречена уже «загаснуть», после того как франкофон премьер-министр Канады Трюдо обвинил США в одинаковой ответственности за гибель граждан Канады в украинском самолёте?.. Выразим надежду, что — да, улавливают.

Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара. 2018

Идём дальше. Ой… Две-три сотенки «студентов» в Тегеране что-то там поорали? И так далее и тому подобное? Ну, что ж. Это что ж — мы почти благодушно разрешаем врагам Ирана считать, что протестовавших было даже 1−2 тысячи человек, — вот эти — народ Ирана? Хм… На наш взгляд, народ Ирана — это те свыше 25 миллионов (!!!) человек, которые, по данным агентства Fars News, приняли участие в похоронах генерал-майора Сулеймани только в пяти (!) городах Ирана: Ахваз, Мешхед, Тегеран, Кум и Керман, и в ряде траурных мероприятий. Ещё раз — это только в пяти иранских городах, а траурные мероприятия охватили не сотню-другую-третью студентов, или даже не студентов в Тегеране, а всю страну. Иранский народ — это тоже студенты Тегерана, которые 14 января в огромном количестве вышли на свои шествия и митинги протеста, речь о студентах и аспирантах того же самого Тегеранского университета имени шахида Сейеда Мохаммада Хосейни-Бехешти, о котором внезапно начали рассказывать на Западе и в Израиле как о «центре революции» во имя победы Запада в Иране. Никому не смешно? Ну и зря, если не смешно… Мы приведём простые элементарные статистические данные, и читатели сами справятся с подсчётом, кто же на самом деле народ Ирана — студенты (или не студенты), которые 12 января осквернили ряд улиц Тегерана своими «плясками на костях», или те студенты и аспиранты, которые в ответ вышли 14 января. Итак, в настоящее время Университет им. Шахида Бехешти реализует 199 программ бакалавриата, 632 магистерские программы и 257 программ PhD, на которых обучаются 17,5 тыс. человек, в том числе по программам бакалавриата — более 8,6 тыс. человек, магистратуры — 7,3 тыс., аспирантуры (PhD) — более 1,5 тыс. Судя по фотографиям с шествий студентов от 14 января, в громадном потоке ну уж точно свыше 10 тысяч учащихся этого вуза. Они выразили свой гнев против тех «протестующих», которые вышли на улицы, чтобы якобы жаловаться на инцидент с украинским самолётом, который унёс жизни всех пассажиров и членов экипажа, сообщает Fars News. Основная причина разногласий заключается в том, что студенты считают, что незаконные собрания ставят под угрозу безопасность гражданских лиц на улицах, где некоторые элементы, поддерживаемые иностранцами, пользуются ситуацией и открывают огонь по прохожим, чтобы обвинить полицию в насильственных репрессиях. Студенты-патриоты также недовольны лозунгами наймитов Запада и Израиля, которые они назвали антинормативными, ненормальными и антиконвенциональными.

От выводов воздержимся, но скажем: 25 миллионов человек, почтивших память усопшего национального героя Касема Сулеймани — надёжное доказательство того, что иранский народ обожает свой КСИР и своих героев. И это надёжная гарантия того, что государственный строй Исламской Республики при поддержке иранского народа сумеет пережить сегодняшние непростые дни. Согласимся — на одной чаще весов сотни, пусть даже тысячи, да даже десятки (!) тысяч противников режима Исламской революции, а на другой — десятки миллионов, поддерживающих руководство страны и КСИР, верных пасдаранов Исламской Республики. Уверены, что наши читатели умеют считать и у них в школе были хотя бы удовлетворительные оценки по арифметике. Тогда будет очень просто понять, что, например, 25 миллионов сторонников военнослужащих КСИР — это больше даже того одного миллиона оппозиционеров, которые «гуляли» по Тегерану во время пресловутой «зелёной революции» в 2009 году, а тут нам откровенно «вдувают» дезинформацию о якобы «скорой смене режима» в Иране. Но, безусловно, необходимо постоянно держать руку на пульсе событий и в Иране, и в регионе в целом.