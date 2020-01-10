Конечно, никто не готовился к тому, что месяцы напролёт будут обсуждаться перипетии убийств высокопоставленных иранских и иракских военных, совершённых американцами в багдадском аэропорту. Тем не менее, на удивление, сейчас громадное внимание уделяется тому, чем были ракетные удары Ирана по двум базам США в Ираке. И, на наш взгляд, при рассмотрении «за» и «против» многие совершают структурную ошибку, пытаясь даже «увидеть чёрную кошку в тёмной комнате», намекая на вероятность некоего «сговора» между высшими властями США и Ирана.

Цитата из видео на YouTube Красный флаг мести за Сулеймани

Но начнём мы исследование не с анализа, а баллистическими ли ракетами наносились удары Ирана, а каков характер отметин от взрывов или были ли жертвы. Нет. Мир не стоял никогда и не стоит на месте. Мы уже писали, что самым первым зарубежным визитом в 2020 году у президента России Владимира Путина стала поездка в Сирию, его переговоры с сирийским коллегой Башаром аль-Асадом и так далее. На фоне обострения ирано-американских отношений происходили же не менее важные события, по крайней мере, с нашей точки зрения, да и для региона в целом. После Сирии Путин побывал с визитом и в Турции. А уже 9 января понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера. Эти манёвры даже сверхзначительные — было задействовано более 30 кораблей, подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов. А у берегов Крыма российский президент лично контролировал, как в ходе маневров два истребителя-перехватчика Миг-31К выполнили боевую стрельбу ракетой гиперзвукового комплекса «Кинжал» по цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» также показали пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр». То есть сразу же после Дамаска и Стамбула Путин наблюдал, как ведёт себя новейшее ракетное вооружения России…

Этот факт сам по себе интересен. Испытания военной техники, в том числе военных кораблей, морской авиации, — это нормальная практика любой великой державы, но в данном случае мы не случайно увязываем поездки Путина в Сирию и Турцию с военно-морскими учениями на Чёрном море. Уверены, что это — взаимосвязанные события, тем более что крейсер «Маршал Устинов» идёт к берегам Сирии, в Средиземное море. Как и что происходило в Сирии, мы уже примерно излагали, кроме закрытой части переговоров Путин — аль-Асад. И когда хотя бы мизерная часть этих переговоров начнёт «вырисовываться» перед массовым читателем — сказать трудно. Ещё сложней определить, что затрагивали на своих переговорах в Стамбуле Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Официально они дали старт эксплуатации газопровода «Турецкий поток». Причём с ними рядом были представители властей Сербии, Болгарии и так далее. Со стороны России в мероприятии приняли участие министр энергетики Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер. С января российский газ по этой «трубе» уже начали получать Болгария, Северная Македония и Греция, на очереди — Сербия, а затем и другие страны. Казалось бы — локальное событие, но…

Дело в том, что Путин и Эрдоган затем тоже общались один на один. В разных СМИ отмечалось, что в повестке — и вопрос об обострении ирано-американских отношений, и Сирия, и Ливия. Но если с Сирией кое-что проясняется, и Турция сама уже «вывозит» террористов из «зоны деэскалации» Идлиб, причём какая-то часть террористов уже потоками уходит в Турцию, то вот о чём могли договориться (или не договориться) президенты России и Турции — сказать пока крайне трудно. Например, турки часть террористов из Идлиба… везут в Ливию.

А в Ливии, если верить СМИ, на днях войска маршала Халифы Хафтара взяли родной город Муаммара Каддафи — Сирт. Причём утверждается, что из Сирта изгоняли войска сил, которых назвал своими союзниками Эрдоган, якобы именно российские военнослужащие из военной частной компании (ВЧК) «Вагнер». Боится Эрдоган и развития событий в Ираке, нервничает из-за заявления Ирана о том, что войска США должны уйти из всей Западной Азии, а не только из Ирака и Сирии. Напомним читателям: Западная Азия — это и Закавказье, и Малая Азия, то есть Турция. В частности, известно, что 8 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглы звонил своему иранскому коллеге Мохаммаду Джавад Зарифу, и несколько минут министры обсуждали «последние события в регионе, в частности, после законного и решительного ответа Ирана и удара по военной базе США в Ираке», сообщало агентство IRNA. Как видим, у 2020 года получилось очень бурное начало…

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Стамбул. 2020

Впрочем, ситуацию в своём совместном заявлении прокомментировали и Путин с Эрдоганом. Россия и Турция обеспокоены эскалацией напряжённости между США и Ираном, а также её негативными последствиями для Ирака, писал сайт Кремля. «Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе», — говорится в заявлении двух президентов. Но акт государственного терроризма, как, напомним, расценили «операцию США» в самом Иране, интересует весь мир, а не только Россию и Турцию, видимо, тщательно и хронологически отслеживающих и смысл заявлений, звучащих в эти дни из Тегерана. В конце концов, не только Чавушоглы, но и «министры иностранных дел Австрии и Малайзии также провели отдельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Ирана, чтобы обсудить последние события в регионе», сообщало IRNA. А что в этом удивительного? Давайте вдумаемся — на самом высочайшем уровне, какой только возможен в высшей власти ИРИ, речь зашла о деамериканизации всей Западной Азии. Но дальше же Малой Азии — уже Европа, Балканы. А за пределами акваторий Персидского залива, Ормуза и Оманского залива — уже Южная Азия, а там — и Юго-Восточная Азия… Жаль, что мало кто за последние 6−7 лет отслеживал маршруты дальних походов кораблей ВМС Ирана — напомним, добирались и до Шри-Ланки, и до Малайзии с Сингапуром, да и в Южную Атлантику выходили… Даром что и сейчас в чём-то помогают Венесуэле!

Так что у трезво мыслящих и умеющих находить логические нити в ассоциативных представлениях о развитии общепланетарной геополитики просто не может не возникать предположений и опасений. Вот все и «интересуются», благо что есть и повод. И надо сказать, «младшие партнёры» США практически во всех регионах чувствуют себя сейчас крайне неуютно — кстати, совершенно правильно делают. Обратим внимание — наряду с тем, что сейчас в мировых СМИ идут споры — наносил или не наносил КСИР Ирана ракетные удары по американским базам в Ираке, а что там «было» и как, — есть и признаки того, что «чего-там допоняли» даже в Вашингтоне. Некоторые, в том числе и в России, дошли до того в своих рассуждениях, что даже считают — мол, это всё «сделка» между США и Ираном, на деле никто не хочет дальнейшего обострения, не говоря уже о войне. Приводятся десятки доводов в пользу таких рассуждений. Например, указывают на то, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совбез ООН письмо, сообщив о готовности её страны к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряжённости в регионе. Агентство Reuters сообщало, что Крафт подчеркнула, что Вашингтон стремится «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима». Постпред США добавила, что якобы убийство иранского генерала Сулеймани было «оправдано» статьей 51 Устава ООН, дающей стране право на самооборону. По словам Крафт, авиационные удары Вашингтона по иракскому шиитскому ополчению «Аль-Хашд аш-Шааби» 29 декабря стали ответом на серию нападений Ирана и поддерживаемых им формирований по силам США и интересам страны на Ближнем Востоке.

Ну, насчёт «права на самооборону» США — это вопрос сложный. Ведь иракские шииты или тот же иранский спецназ «Кодс» действуют на своей земле, в своём регионе, а не с территорий Мексики или Канады. Американцы не нужны на Ближнем Востоке, не нужны вообще в Азии. И насчёт этого права на самооборону намного логичней звучат слова постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи, который в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу от 8 января заявил, что ракетный удар по военным базам США в Ираке соответствует принципу самообороны. «Иран готов вести переговоры и работать со странами региона , чтобы снизить напряжённость», — добавил он. Но не с США — это видно любому читателю. И если у Вашингтона именно сейчас уже нет «предварительных условий», то они есть у Ирана: 1) прекращение антииранских санкций; 2) полный и безоговорочный уход из всей Западной Азии, а не только из Ирака и Сирии; 3) прекращение поддержки Израиля в вопросах Иерусалима, Палестины и Голанских высот; 4) возвращение всех иранских денег, «замороженных» в странах Запада (а это не менее 150 млрд долларов); 5) США возвращаются ко всем своим обязательствам по «ядерной сделке» с Ираном, подписанной летом 2015 года… Тот же Тахт-Раванчи уже отверг предложение Крафт об ирано-американских переговорах: «США на протяжении последних полутора лет ввели против Ирана огромное количество санкций, которые мы рассматриваем как экономический терроризм и нарушение международных норм. Пока США продолжают проявлять враждебность в отношении народа Ирана, говорить о каком-то сотрудничестве или переговорах нет никакого смысла», — сообщило агентство IRNA. Да и как вообще относиться к заявлениям очередной экзальтированной американской «патриотки» в ООН, если, наряду с её заявлениями, всё-таки отлично помнится угроза Белого дома: мол, надо будет — ударим по Ирану и в очередной раз всё сделаем в обход Конгресса?..

State.gov Президент США Дональд Трамп подписывает распоряжение о введение санкций против Ирана. Нью-Джерси

Не уверены, что в 2020 г., когда у президента США Дональда Трампа заканчивается первый президентский срок, он будет готов согласиться на условия Ирана и тем самым признать поражение Америки во всех регионах, граничащих с Ираном. А то — и на всей планете! Впрочем, 9 января Иран приоткрыл ещё одно «маленькое окно» для США. Выше уже упомянутый Маджид Тахт-Раванчи, отвечая на вопрос агентства ТАСС о реакции Тегерана на выступление Трампа, заявил, что якобы Иран завершил месть за убийство генерала Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США: «Все наши действия были пропорциональны убийству нашего генерала. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий». Понятно, что это был совет дипломату со стороны МИД Ирана. Однако позволим себе не во всём прислушаться к господину Тахт-Раванчи и МИД Ирана.

Дело в том, что 8 января во время встречи с верующими в священном городе Кум Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи открыто дал понять: «Этой ночью мы дали им пощёчину, но месть — это нечто иное ». Полные намёков заявления сделали и президент Ирана Хасан Рухани, и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. Нужно быть внимательными, чтобы уловить, какую ещё месть прочат иранцы Америке. Рухани: «Убив нашего дорогого брата Сулеймани, который был рукой Ирана, вы отрезали нам руку. Мы отрежем вам ноги вашего присутствия в регионе». Оттенок нюансовый — но важный. Американцы, вы лишь одну руку отрезали, а Иран отрежет все ноги США в Западной Азии… Зариф в интервью американскому каналу CNN News: «Дональд Трамп получил ложную информацию. Красивая военная техника не правит миром, люди — правители, и люди хотят, чтобы Соединённые Штаты покинули наш регион», передало агентство IRNA. На наш взгляд, и приведённых заявлений достаточно, чтобы понять — главная месть Ирана ещё впереди. Добавим лишь — войска НАТО бегут сейчас из Ирака, ушли Румыния, Хорватия, Германия… «Американская коалиция» рассыпается буквально на глазах. Пока только Австралия говорит о том, что «не уйдёт» из Ирака. Ну, не уходи, Австралия — заставят уйти…

А вот заявления иранских военных. Начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Мохаммад Багери (тот самый, после визита которого в Венесуэлу в этой стране и были оперативно сформированы части и подразделения Народного ополчения…) 8 января предупредил власти США о том, что целью ракетного удара по базам в Ираке было показать возможности и готовность вооружённых сил Ирана. С этих пор на любое новое зло США будет дан более сильный, сокрушительный и решительный ответ. «Пришло время злым лидерам Соединённых Штатов Америки принять принципиальный подход и понять способности Исламской Республики Иран в самых разных регионах и как можно быстрее вывести свои террористические силы», — отметил он. Обращаем внимание — генерал Багери подтверждает решение иранского Мажлеса (парламента): любой американский военный — террорист. О решении более жёстко отомстить США за убийство генерала Сулеймани утвердительно заявил начальник Отдела безопасности Генштаба Вооружённых сил Ирана и представитель КСИР генерал Абдолла Араги 9 января, сообщает иранское агентство Tasnim News. Заявление вышло уже после ракетных ударов Ирана по американским целям 8 января. «КСИР является одним из сильнейших вооружений руководства и в ближайшем будущем жёстче отомстит врагу», — сказал начальник Отдела безопасности Генштаба Ирана. По словам генерала, те ракетные удары, которые иранцы нанесли по американским военным базам в Ираке, — только начало большой военной операции.

Hossein Velayati Запуск иранских баллистических ракет Fateh-110

Нам могут возразить — да кто будет обращать внимание на настроения и заявления иранских военных? Ошибка, в том числе и структурного характера, в этом — в недооценке фактора военных и фактора того, что религиозное руководство Ирана в условиях войны всегда считалось и считается с пожеланиями военной элиты. Ибо вся власть зиждется на безоговорочной поддержке военными (армия и флот, КСИР, ополчение «Басидж» и т.д.) религиозного и политического руководства ИРИ. Разве этого не видно из тёплых и комфортных кабинетов? А, на наш взгляд, это буквально бросается в глаза… В Иране же никто не врёт и не лицемерит, что верует в Аллаха и в миссию священнослужителей — «представителей Аллаха» на земле. Про нюансы цивилизационно-религиозной ситуации в Иране сейчас не время распространяться — но тем не менее в этой стране сейчас даже сверхуважительно относятся к любым верующим: мусульманам, огнепоклонникам, христианам, иудеям… Кто не верит — пожалуйста, может командироваться в Иран и убедиться на собственном опыте, «вне игры» только, как говорят в ИРИ, «сектанты» и разного рода «такфиристы», к которым, кстати, относятся и ваххабиты.

Но проблема в чём? В том, что если некто «посоветовал» Маджиду Тахт-Раванич озвучить в стенах ООН и в нескольких интервью мысль о том, что якобы действия Ирана «пропорциональны убийству нашего генерала» и больше ударов не будет («если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана…»), чему и обрадовались в Белом доме и, видимо, в ряде западных столиц, солидаризировавшихся с США по «вопросу о Сулеймани», то из заявлений аятоллы Хаменеи, президента Рухани, министра Зарифа и иранских генералов Багери и Араги отчётлива видна иная истина. Итак, никто из высшего руководства и военного командования Ирана (тем паче — командования КСИР и непосредственно спецназа «Кодс») не считает состоявшиеся удары по базам США в Ираке «пропорциональными действиями». Месть — это нечто иное… отрежем все ноги США… люди хотят, чтобы Америка покинула наш регион… это только начало большой военной операции — вот на какие сигнальные, образно говоря, фразы высокопоставленных иранских деятелей мир должен был бы обращать внимание и пытаться осмыслить, а не считать, ой, а сколько было ракет, и каких ракет, а были не были жертвы, и так далее. Вот почему мы склонны полностью поддержать точку зрения эксперта Александра Халдея о том, что некоторые силы на Западе и их пособники, даже в России, «замыливают» причины и следствия и пытаются «приучить аудиторию к тому, что телега всегда стояла впереди лошади»: «Такая же операция незаметно произошла с инфоповодом о том, что Трамп убил в Багдаде Сулеймани и тем самым совершил непредвиденную ошибку, запустив процессы неотвратимого выхода Ближнего Востока из-под американского управления».

Тем не менее, хотя последнее высказывание вызывает ощущение, что критикуется только «замыливание» Америкой и её марионетками причин, следствий и причинно-следственной связи, правда ещё и в том, что этот самый процесс неотвратимого бегства США с Ближнего Востока, а то и — изо всей Западной Азии, как настойчиво диктуют из Тегерана, на самом деле запущен. Пусть и не самим фактом теракта против генерала Сулеймани и его соратников в Ираке. Напомним, с чего всё «начиналось» — с тревожных публикаций в западных, прежде всего американских и израильских, СМИ о том, что… летом 2014 г. генерал Сулеймани после своей победы над бандами «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тайно побывал в России и имел многочисленные контакты с высшим военным командованием РФ, а даже — также и с высшим политическим руководством России. Давайте не будем фантазёрами, залог неизбежности «эвакуации» американского назойливого присутствия (пусть и только в Ираке и Сирии) — это именно тандем Россия — Иран, при китайской «теневой поддержке». Мы не раз и не два писали, что и спецназ из КНР при помощи россиян и иранцев несколько раз «приезжал в гости» к партнёрам в Сирию, но, разумеется, по «своей проблеме», связанной с участием уйгуров в терроризме на Ближнем Востоке в рядах так называемой «Хизб ут-Туркестани» («Туркестанской партии»). Кому не верится — милости просим, обращайтесь с запросами в Пекин, а автор данных строк на протяжении шести лет имел и имеет контакты с посольством Китая в Армении, в том числе и с военным атташатом. Срок довольно большой, чтобы абсолютно не верить ни одной ерунде, которую за эти же годы о той же Сирии и т.д. распространяли и распространяют СМИ и дипломаты США, Израиля, Турции и иже с ними. Поражения же террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии — это второй залог неизбежности конца военного присутствия США в регионе и, как следствие — если и не финала, то резкого ослабления американского управления и влияния на Ближнем Востоке. Надеемся, что у наших читателей не возникают сомнения в том, что именно Россия и Иран, а не США и их «международная коалиция», реально воевали и уничтожали террористов. Мы же все видим, как «воюет» с террористами в Северной Сирии натовская Турция, как она долгие годы опекала и опекает пока остатки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевиков «Хизб ут-Туркестани», террористов из новых «ипостасей» сирийского крыла «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — той самой «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и так далее.

Эвакуация Американских солдат

Да, американцы сейчас пытаются организовать планомерный и постепенный отход, а не неприкрытое бегство. И поэтому поступают сообщения о том, что «под шумок» теракта против генерала Сулеймани США (чаще по ночам) передислоцируют своих военных и из Ирака, и с баз в Сирии — пока, как пишут, в Кувейт и Катар. Поэтому вдруг что-то там «в Вашингтоне» с ума посходили, и идут странные заявления, типа: «Ну зачем нам нефть?» Всё может быть — да, вот уже лет 20−25 повсеместно на планете время от времени вбрасывают тему разговора: мол, есть ещё и «гелий на Луне», и другие виды топлива будущего. А Трамп, как известно, тесно повязан с топливно-энергетическим олигархатом Америки. Но тот же Трамп недавно открыто подтверждал — Вашингтону безразлична Сирия, но американские военные … охраняют» сирийскую нефть от властей Сирии. Было ведь? Было… А вот что сказал сам же Трамп, как сообщало ТАСС, 8 января в своём телеобращении к гражданам США. С точки зрения Трампа, рост американской экономики за последние три года и другие «достижения» его президентства позволили создать на Ближнем Востоке новые «благоприятные возможности»: «Мы теперь являемся главным производителем нефти и природного газа в мире. Мы независимы от поставок энергоресурсов из-за рубежа, и нам не нужна ближневосточная нефть ». А кто ж там «охранял» сирийскую нефть от Сирии — неужели русские или иранцы?.. Как говорится, смех да и только — но дальнейшие углублённые рассуждения на эту тему пока отложим.

А после такой глобальной передислокации и «рекогносцировки» — разумеется, что США откроют новые театры военных действий руками своих и израильских «прокси-армий». Мы ещё раз согласимся с мнением эксперта А. Халдея: «Именно в этом смысл всей политики США на Ближнем Востоке: через наведение хаоса захватить центр Евразии и перекроить карту мира так, что все претенденты на гегемонию будут навечно зафиксированы в положении подчинённых». Благо что несколько дней назад и автор данных строк напомнил, что тактику управляемого хаоса на планете США так и не исключили из своей повестки дня.

Если не учитывать нами уже вышеизложенное, то — да, разумеется, операция Ирана «Мученик Сулеймани» порождает немало вопросов, есть какие-то нестыковки, есть какие-то военно-технические замечания, а то и несуразности. Ну, допустим, — многих чуть ли не «возмутило» то, что по сути ракетный ответ Ирана не был секретным. Тегеран сам подтверждает, что заранее предупредил власти Ирака. И на этом основании делаются выводы. Ну да, а иракцы передали американцам — вот поэтому и нет у американцев и других натовцев жертв. А американская пресса, да ряд деятелей США, торжествуя, удовлетворённо писали 9 января — мол, целью Ирана было нанесение максимально минимального ущерба Америке, мол, Тегеран больше пёкся о «хорошей маске», а не о возмездии реальном. Да что там! Трамп же сам в своём воззвании к американским соотечественникам без обиняков заявил — Иран «отступил»! Я выиграл, пока я президент — никакого ядерного оружия Ирану, ни-ни! Видимо, сторонникам версии о конспирологической «сделке» между Вашингтоном и Тегераном больше нравится «подпевать хором» именно и именно США, и никому другому. Нам трудно по-иному комментировать рассуждения данного ряда. Во-первых, потому что авторы таких версий абсолютно наплевательски относятся к тому вербальному ряду высшего руководства и военного командования Ирана, который мы выше выделили — ещё раз напоминаем: « Месть — это нечто иное… отрежем все ноги США… люди хотят, чтобы Америка покинула наш регион… это только начало большой военной операции ».

Цитата из видео на YouTube Похороны генерала Сулеймани в Тегеране

Во-вторых, идём по очереди. Предупредить иностранное государство о том, что через его воздушное пространство пролетят мои ракеты, или что удар моих ракет направлен на некие террористические цели на территории этого государства — это принятая в мире практика, к чему досужие осуждения в адрес Ирана? Когда иранские военные, начиная с года оккупации Ирака англо-американскими контингентами, т. е. с 2003-го, время от времени наносили удары и по лагерям террористической организации «Моджахеддин-э-хальк» (MEK), и по лагерям курдской партии PJAK, и так далее, то всегда официальный Багдад ставился в известность. Когда Ирану были необходимы трансграничные антитеррористические операции в Ираке или Пакистане, то Тегеран всегда извещал об этом власти, соответственно, Ирака и Пакистана — хотя бы потому, что войска Ирана и подразделения специальных операций в ходе своих вторжений углублялись в глубину иракской и пакистанской территорий аж от 15 до 100 км. Неужели в мире никто об этом не знает? Мы успокоим — зато США об этом знали и знают. Потому что, во-первых, почти все приграничные с Ираном районы Ирака и Пакистана находятся под контролем спецслужб США, не говоря уже об экспедиционных военных силах Вашингтона в Ираке, в особенности в Иракском Курдистане. И, во-вторых, потому что именно американцы (в тесном взаимодействии с Израилем) опекали и отряды террористической организации MEK, и курдов из партии PJAK, и т.д. и т.п.

Да и то сказать — неужели кто-то в действительности верит в глупость, что, мол, когда Россия с акватории Каспия наносила удары крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в Сирии, то Москва не предупреждала власти ни Ирана, ни Ирака??? Побойтесь Бога, господа, — не только предупреждала Россия своих партнёров, но и заранее согласовывала, в том числе и маршрут пролёта своих «Калибров»! А иначе никак. И что же — в январе 2020-го что-то в этом вопросе было пересмотрено, с какой стати Ирану было не предупредить иракцев, если в Тегеране точно знали, что на иракской части, например, базы в Айн-эль-Асаде (недалеко от Багдада) …дислоцированы части иракской армии, составленные как раз из членов шиитских милиций? Видимо, кому-то ну очень хотелось и хочется, чтобы шиитский Иран в своём стремлении отомстить за гибель Сулеймани покрошил бы в окрошку… своих, т. е. шиитов! Пусть и — иракских шиитов. Ну, извините — не было в Тегеране ни у кого подобного намерения.

В-третьих, продолжаются досужие хиханьки да хаханьки вокруг того, что «не было жертв». Понятно, что основой тому — утверждения, идущие и из США, да и из Ирана, где некоторые военные не отрицают: да, это пока не месть. И мы не стремились убивать. А вот что сообщалось 9 января со ссылкой на запись на своей странице в соцсети «Твиттер» иранского эксперта по вопросам безопасности Хоссейна Гасеми. Итак, «президент США Дональд Трамп в своём заявлении относительно того, что ни один американский солдат не пострадал, — солгал». По его словам, после ракетного ответа Ирана по военным базам США в Ираке среди американских военных есть как погибшие, так и раненые. «Трамп лжёт. Соединённые Штаты понесли потери: 48 солдат погибли и 75 ранены, которых вывозят на лечение в больницы Тель-Авива », — написал он. Кроме того, в эфире иракского телеканала «Аль-Ахад» ведущий заявил, что «после ракетных ударов Ирана американские военные были в панике и дрожали от страха. Среди них есть и раненые, истекающие кровью, которых отправляют в Израиль ». Правда, иракец не сообщал о погибших. Если у кого-то и сейчас есть сомнения, то мы предоставляем вниманию «неверующих» ссылку на источник, от которого уже любой желающий может продолжить «копания правды»: http://www.ca-irnews.com/ru/latest-news/152-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0/79847-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B2,-%E2%80%93-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82?fbclid=IwAR0NNOofxAyIlO2diheKy_B_ErkofgKZnC1LR5WJSWfHNrWTqq4fu4fs2Ds. Мы же напомним, что во все годы сирийской войны военные госпитали Израиля принимали, лечили и организовывали реабилитацию после ранений тысячам террористов, которых «оформляли» беженцами из Сирии… Так что опыт тайно лечить преступников — у Израиля есть, и богатый.

Army.mil Военный госпиталь

В-четвёртых, а чего городить «бузину в огороде»? Споры и версии — своим чередом, а между тем недалеко, в соседней с Ираком Сирии, дислоцируются две российские военные базы, где несут службу несколько тысяч российских военнослужащих. Накануне иранских ударов, 7 января, силы авиации и ПВО обеспечивали перелёт в Сирию самолёта президента России Путина. И вечером 7 января он уже вылетел из Сирии в Турцию. Военные эксперты и специалисты, знакомые с ситуацией на военной авиабазе «Хмеймим» и военно-морской базе Тартус в Сирии, например, поведали газете «Московский комсомолец» (МК), что при обеспечении безопасности перелётов самолёта российского лидера личный состав базы всегда переводится в повышенную готовность. С учетом эскалации напряжённости между США и Ираном российские войска в Сирии наверняка усилили бдительность. Ведь ситуацией могли и могут воспользоваться недобитые в Сирии террористические силы. ЗРК С-400, прикрывающие «Хмеймим» и Тартус, способны отслеживать воздушную обстановку в радиусе до 600 километров. Зенитная система может поражать цели на дальности до 400 километров. И заявлено, что базы РФ в Сирии отслеживали и отслеживают ситуацию после иранских атак на базы США в Ираке. Так, быть может, вместо того, чтобы «релаксироваться» в фантазиях, лучше бы спросить у надёжных источников в военных кругах на базе «Хмеймим» и в Тартусе, что на самом деле было, а чего — не было? Ну или попытаться, чтобы Минобороны РФ в чём-то да просветило любопытствующих… На наш взгляд, поинтересоваться именно у командиров российских баз в Сирии, а не заниматься личной «инициативой» — самое логичное, понятно же, что военные круги и Ирака, и Ирана, и США будут далеки от искренности, если их командирам задавать «в лоб» какие-нибудь вопросы.

Например, хотим привести и мнение военного эксперта в области воздушно-космической обороны, экс-начальника зенитных ракетных войск Командования специального назначения (Московский округ ВВС и ПВО, 2007−2009 годы) полковника запаса Сергея Хатылева, высказанное им той же газете «МК»: «Я считаю, что на момент нанесения удара иранцами был достигнут эффект внезапности и неожиданности, и система управления ПВО США в регионе не сработала. О действиях ПВО США все молчат, никто ничего не говорит. Сколько ракет сбили? И сбили ли вообще? Учитывая, что иранские баллистические ракеты в зоне контроля средств ПВО США находятся меньше минуты, то, естественно, оповещение не сработало, и целеуказание по этим целям с командных пунктов отсутствовало. Поэтому, возможно, стрельбы комплексов ПВО США не было». Российский эксперт напомнил, что в составе баз США есть штатные подразделения ПВО. Как правило, это одна-две зенитные ракетных батареи с комплексами противоракетной обороны Patriot различных модификаций. Кроме того, есть переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. В составе наземных сил есть стационарные пункты управления и передачи информации по различным каналам связи о воздушной обстановке. Кроме того, используются самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения «АВАКС». У Саудовской Аравии, например, таких самолётов семь. Они активно используются при действиях коалиции США. Полковник Хатылев продолжил: «В силах и средствах ПВО особую роль играет система управления. По-моему, у американцев в Ираке — это слабое звено. В Сирии наши комплексы ПВО ситуацию наблюдают. Думаю, точные результаты ударов появятся через сутки-двое, не раньше. Сейчас все ждут третью волну ударов со стороны Ирана, затем — четвёртую. Удары начались минута в минуту с момента смерти Сулеймани. Думаю, иранцы будут демонстрировать, что они планируют поражение намеченных целей. Естественно, у них есть преимущество в порядке нанесения ударов. Они применяют все элементы военного искусства: дезинформацию, скрытность, разведку, нанесение точечных ударов. Я думаю, они не будут повторяться, будут все время менять тактику».

Mil.ru ЗРК С-400 «Триумф»

Призываем усилить внимание — из слов Хатылева очевидно, что помимо первого ночного удара была и вторая волна ударов, хотя в СМИ планеты говорится только и только о первых ударах, числом 15 ракет, из коих, как подтверждается и из США, и из Ирана, 11 поразили свои цели. Мы проверили — действительно, имела место вторая волна ударов. О которой почему-то молчит Трамп, но молчат и официальные лица в Тегеране. Так что призываем не торопиться с пренебрежительными оценками в адрес ракетных войск Ирана. Полковник Хатылев, как спец в этом вопросе, не зря ждёт и третьей, и четвёртой волн ракетных ударов — это в рамках логики зенитного ракетчика. Он бы действовал именно так! Почему же военному эксперту — полковнику запаса отказывать в логике иранским ракетчикам? Естественно, нет у него на то причин. А мы добавим — обсуждая, почему иранцы «предупредили Ирак» и «где жертвы, Зин?», эксперты пытаются анализировать только ракетный обстрел базы в Айн-эль-Асаде. И тут же все молчат о том, что во время первой волны ракетных ударов поражались цели и… на американской базе в Эрбиле , Иракский Курдистан. Ну вот вам и рождение новой версии прямо «на глазах» читателей — атака на Айн-эль-Асад, хотя туда шло и больше ракет, возможно, и не баллистических, могла быть операцией для отвода глаз, ложным ударом. А вот точечно иранцы довели число убитых и раненых, и именно американцев (!), до 48 погибших и 75 раненых на базе США в Эрбиле. Кстати, в интернете-то «гуляют» фото и видео только лишь с базы Айн-эль-Асад. И абсолютное безмолвие о том, ну, а что же там в Эрбиле?.. А в Эрбиле, дамы и господа, не просто база США, а ещё и разведывательно-диверсионная инфраструктура, причём не только США, но и… верно, и Израиля.

Ну и завершая с точкой зрения полковника в запасе С. Хатылева. Российский военный считает, что история с иранскими ударами по базам США создала почву для того, чтобы «наступил момент истины в оценке американских зенитных комплексов Patriot». «Их эффективность может оказаться нулевой. Не зря в интернете уже предлагают их по два рубля за штуку, — пошутил эксперт. — Для эффективных боевых действий против средств воздушного нападения Ирана американцам необходимо создать систему противовоздушной и противоракетной обороны и организовать в реальном масштабе времени эффективное боевое управление силами и средствами ПВО и ПРО. Главный недостаток вооружённых сил США — это отсутствие боевого опыта войск в обороне. А силы ПВО США ещё никого не защитили за всю историю их существования и не прикрыли. Будь то в Корее в 50-е или во Вьетнаме в 60−70-е. Именно недостатки американской ПВО в регионе могут удержать США от начала активных военных действий против Ирана». Кто не согласен — просим, обращайтесь к полковнику в запасе С. Хатылеву и оспаривайте его, вплоть аж до суда…

И последняя фишка, вокруг которой, не скроем, есть такое впечатление… — разворачиваются настоящие пляски на костях. Почему погиб генерал-майор Сулеймани… Вопрос этот будируется сторонниками именно версии о конспирологической «сделке» между Тегераном и Вашингтоном. Словно бы недостаточно убедиться в том, что «заказчиком» выступал Израиль, обеспокоенный тем, что с помощью Ирана именно отряды иракской группировки «Катаиб Хезболлах» просачиваются в районы Сирии поблизости от Голанских высот… Но суть версии сомневающихся в причастности Израиля к акту государственного терроризма со стороны США такова — мол, чуть ли не «всем» (кто эти «все» — что, и сослуживцы, и друзья покойного генерала?..) было выгодно «устранить» командующего спецназом «Кодс». Не удержимся, процитируем кое-что из всего потока, который сейчас обильно идёт на страницы газет и вэб-сайты: «…Сулеймани, скорее всего, стал вести свои игры, перестав их согласовывать с высшим политическом руководством Ирана. Конечно, власти Тегерана могли бы его арестовать. Но такой шаг был бы неверно понят собственным населением и привёл бы к политико-психологической демобилизации населения. Поэтому вместо сценария «отступник» был предложен сценарий «мученик», в котором были заинтересованы и американцы, так как Сулеймани их давно напрягал своей активностью и созданной сетью. Все получили свое. Игра в стиле «держите меня семеро» позволила и Трампу, и Тегерану получить желаемое. Поэтому эскалацию можно остановить и перейти в прежнее спокойное переговорное русло».

Касем Сулеймани. (сс) sayyed shahab-o- din vajedi

Во-первых, переговоров не будет , пока США не выполнят предварительные условия Ирана. Ну или хотя бы 90% этих иранских условий, из которых первоочередные — убраться войскам США из региона и «покаяться» и вернуться в рамки «ядерной сделки» от 2015 г. Во-вторых, предлагаем всем аналитикам, всем страноведам, всем, кому это интересно, пролистать историю Ирана последних десятилетий, в особенности после ирано-иракской войны. Кто-то думает, что внутри этой страны между военными и политико-религиозной элитой не бывает «разночтений» или взаимного недопонимания? Бывает. Причём на куда как более высоком и жёстком уровне, чем уровень всего-то командующего спецназом! Пусть и спецназом из состава КСИР. И генерал Мохсен Резайи был главкомом КСИР, и генерал Ехия Рахим Сэфэви, и предыдущий глава КСИР — генерал Мохаммад Али Джаафари, кто-то считает, что хоть однажды и хоть у одного из них не было «вопросов» с Верховным главкомом, т. е. аятоллой Хаменеи? Были. Но в Иране сверхбережно относятся к своему генералитету, даже если у политиков «споры» с генералами. А были бы иранцы по-торгашески расточительными — ну, «принесли б в жертву» ещё экс-министра обороны ИРИ и экс-командующего спецназом «Кодс» генерал-майора Ахмада Вахиди, которого по требованию США и Израиля с 2007 г. Интерпол объявил в международный розыск, однако Иран не собирается его выдавать. Да и не собирается «оформлять мучеником»…

Где логика? Имевший трения с руководством страны генерал Сэфэви тоже не был превращён в «мученика». Напротив, именно он долгие годы — Главный военный советник аятоллы Хаменеи. А генерал Резайи уже даже пробовал силы в политике, был кандидатом в президенты Ирана и не скрывает, что оппозиционно настроен к нынешнему президенту Рухани. Подводя определённый итог, выскажем нетривиальную мысль — чтобы высказать о том или ином явлении внутри Ирана, и тем более — чтобы попытаться хоть что-то понять в современной иранской реалии, не надо думать, что Иран в 2020 году — это нацистская Германия 1933−45 гг., в которой могли запросто за одну ночь сами же своими руками вырезать уйму боевиков Рема из отрядов SD. Или убить «в автокатастрофе» прославленного военного или политика, или бизнесмена, которых затем с величественными почестями хоронить как «арийских героев». Иран — не Германия, и тем более не нацистский Третий рейх, а именно это хотят доказать и навязать такое мнение миру США, да и Израиль.