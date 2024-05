За несколько последних дней мировые масс-медиа в таком изобилии предоставляли сообщения с Ближнего Востока, которые являются самостоятельными информационными поводами для того, чтобы вновь поговорить о ближайшем будущем этого региона, что было даже затруднительно выбрать: с чего начать?

Сирия

Но вступление российской военной полиции в центр суннитской провинции Сирии Ракка — город Эр-Ракку — по сути предрешил наш выбор. Россияне в бывшей «столице» террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это глубоко символично, но ведь и порождает вопросы. Связанные как с военным присутствием США в Сирии, так и с проблемами, которые пока не снижают актуальности «курдского вопроса» в Сирии. Ведь большая часть провинции Ракка и сам город Эр-Ракка — вернее, то что от него осталось, после отхода войск США отсюда были оккупированы курдскими отрядами из состава проамериканской структуры «Сирийские демократические силы» (SDF). И за всей этой ширмой смеси сугубо военных акций, в том числе миротворчества и восстановления порядка, и неразрешённых политических проблем, по-прежнему маячит отнюдь не последний вопрос современной повестки дня: а что же будет с будущим Сирии, а то и всего Ближнего Востока в целом?

Ведь соседний Ирак вот уже многие годы стоит перед теми же проблемами, что и Сирия, а обе эти страны — «ядро» классического Ближнего Востока. Сохранят ли они свою территориальную целостность, конституционное устройство и так далее? Жёстких и определённых ответов на такие вопросы нет. Попробуем разобраться, с акцентировкой на Сирию, потому что всё-таки Ирак — разговор отдельный, там ещё со времён Саддама Хусейна имелись законодательные предпосылки для разговоров и обсуждений прав курдской автономии («Курдское региональное правительство», KRG), в том и числе и права на выход из состава Ирака, что и «подогревалось», в частности, Америкой, Израилем и некоторыми европейскими странами.

Простая информация такова — в арабской, суннитской (абсолютно не имеющей отношения к курдам) провинции Ракка население устало от всех оккупантов: что американцев, что курдов. На основе соглашения, достигнутого между курдскими отрядами из состава SDF и Россией, утром 8 декабря в Эр-Ракку впервые вошёл российский патруль из подразделения военной полиции после того, как его покинули последние формирования курдских ополченцев. По сообщению IRNA, местные источники в Сирии заявили, что под наблюдением представителей SDF в центр Эр-Ракки вошли пять автомашин военной полиции РФ. По другим данным, колонна из шести бронемашин под прикрытием двух боевых самолётов ВКС России совершила марш-бросок с трассы М4 (граница зоны безопасности на севере Сирии) и прибыла в указанный административный центр. На видеокадрах было отчётливо заметно, что пришедшие в эту провинцию россияне, скорей всего, из состава чеченских спецназовцев, приданных военной полиции Вооружённых сил России. Конечно, это глубоко продуманный и просчитанный шаг. Итак, российские военные открыли коридор гуманитарной помощи для местных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов и разминированию местности. Ни США, ни курды «не заморачивались» этими вопросами. Кроме того, наблюдается нехватка чистой воды, продовольствия и медикаментов. Они необходимы для снабжения и поддержки российского контингента, участвующего в совместном с турками патрулировании на северо-востоке Сирии. Уже известно, кстати, что в провинцию и город Эр-Ракка начали вступать также и сирийские военные. Командир SDF Мазлум Абди сообщил о договоренности с Россией о присутствии войск страны в трёх районах Амуда, Талль-Тамар и Айн-Исса на северо-востоке Сирии. И, кстати, российская военная полиция уже вступила и в Амуду.

Mil.ru Российская военная полиция в Сирии

Российские военные уже выдали местным жителям две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать высококвалифицированную помощь всем нуждающимся. Как рассказал журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский, инфраструктура Эр-Ракки была полностью уничтожена во время операции по её «освобождению», которую проводила возглавляемая США международная коалиция. Напомним, что в своё время МИД Сирии расценил «освобождение», осуществлённое американцами и курдами, как геноцид населения Эр-Ракки.

«Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия», — отметил Варнавский.

Согласно информации и новому соглашению, российская военная техника была поставлена в распоряжение 93-й бригады из города Манбидж — также контролирующегося Россией совместно с вооружёнными силами Сирии. Курды вышли и оттуда. Ещё ранее из Манбиджа бежали американцы. В то же время, 8 декабря, совместный российско-турецкий конвойный патруль впервые прошёл по стратегической трассе М-4 от Айн-Исса (провинция Ракка) до Талль-Тамар (провинция Хассеке). Турецкие военные впервые появились на границе 30-км зоны, где они быть в принципе не должны (ни по каким соглашениям), но оказалось, что в сопровождении российских военных — можно, писал российский портал «Военный обозреватель». Также впервые во главе патрулей были офицеры в звании генералов с обеих сторон. Россию представлял командующий сирийским контингентом ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко, Турцию — глава координационного центра генерал Эрха Узун. Патруль прошёл, в частности, через занятые недавно сирийской армией электроподстанцию «Мабрука» и элеватор «Алия». Буквально за несколько часов до проведения очередного совместного патрулирования численность сирийских военных на подстанции «Мабрука» (расположена рядом с трассой М-4 [Алеппо — Хассеке]) увеличили вчетверо, установив попутно вокруг объекта три новых блокпоста. Все эти меры были представлены как расширение зоны контроля, но на деле ничего подобного не произошло. Просто были предприняты дополнительные меры безопасности перед проездом высокопоставленных лиц. На время проезда «генеральской инспекции» военные обеих сторон получили приказ жёстко пресекать любые попытки открыть огонь вдоль всей линии фронта на севере Сирии.

Проблема — в, так сказать, вопросительных сомнениях, если учитывать, что оккупантами в Сирии, по любому, являются и турки. А ещё 5 декабря курдское агентство Firat сообщало, что Турция направила подкрепление в район приграничного города Айн-Исса. По его информации, дополнительные силы, дислоцированные близ Айн-Иссы, включают тяжёлую технику и воинские подразделения. В частности, восемь танков размещены в населённом пункте Харбат-Фарес, находящемся в 18 км к северо-западу от Айн-Иссы. В это же селение переброшены и 15 бронемашин. Отмечалось, что размещение дополнительного турецкого контингента в этом регионе сопровождалось интенсивными полётами боевых дронов и разведывательных самолётов. Получается, что Анкара явно не к «генеральской инспекции» готовилась, а… к военным действиям! Возможно, что так турки среагировали на тот факт, что, как сообщал новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на информационные ресурсы сирийской оппозиции, на пути следования одной из турецких военных колонн вечером 4 декабря раздался сильный взрыв. Речь идёт о срабатывании придорожного фугаса большой мощности. Большое количество турецких военных получили ранения, убитых якобы не было. Инцидент имел место недалеко от города Джерабулус на севере сирийской провинции Алеппо. Турецкая военная колонна направлялась к своей базе в городе Аль-Балдак, который расположен к югу от Джерабулуса. Никаких дополнительных подробностей пока не было обнародовано. Но вопрос в том, что отмеченное место антитурецкой диверсии довольно-таки отдалено от Айн-Иссы, куда выдвинулись турецкие танки и бронемашины.

U.S. Army Турецкие солдаты

Конечно, сидя за сотни километров от Сирии, тяжело сориентироваться, что же там происходит на самом деле. А конфиденциальная информация в руки исследователей практически не попадает, за редким исключением, когда та или иная сторона-участница «сирийского процесса» в силу каких-то причин и обстоятельств сама способствует «сливу» части конфиденциальных договоренностей и устных соглашений. Но почему важно знать, что реально происходит? По простой причине — чем больше достоверности, правды, тем больше шансов предугадать или даже предсказать дальнейшее развитие событий. Ну, вот, к примеру — ушли американцы оттуда-отсюда в Сирии, или же они всё ещё там и даже, как на днях сказали из Пентагона США, «если будет нужно, мы отправим в Сирию новые военные силы». Не верить в это недопустимо — слова принадлежат не кому-то другому, а именно главе Пентагона Марку Эсперу (8 декабря), и были озвучены на форуме по безопасности в Калифорнии. А 5 декабря тот же Эспер заявил, что процесс сокращения и передислокации ВС США в Сирии завершён, в стране останутся 600 военнослужащих. Да, но как быть с тем, что ещё 2 декабря курдский портал Rudaw сообщал, со ссылкой на руководство SDF, что «войска международной коалиции во главе с США вернулись на места своей дислокации на северо-востоке Сирии»? Плюс — хорошо известно, что 6 ноября этого года сами американские власти заявляли, что намерены оставить в Сирии контингент, насчитывающий по меньшей мере 800 военнослужащих.

Довольно много несоответствий и непоследовательности, видно даже без лупы. В итоге не очень ясно, сколько же военных США на самом деле вернулось из Ирака на северо-восток Сирии. Мы начали с американцев, поскольку ведь главное препятствие для полной и безоговорочной деоккупации Сирии — это именно военное присутствие военных США в исследуемой стране Ближнего Востока. И, на наш взгляд, именно американское военное присутствие — это и есть самое главное препятствие на пути в том числе и восстановления территориальной целостности Сирии. Согласимся, что первый и важнейший шаг в данном направлении — это ликвидация именно иностранной оккупации и последствий американо-турецкой интервенции в Сирию, начиная с 2012 года. Мы по очереди «разберёмся» и с американским, и с турецким военным присутствием в Сирии. Всем памятны безапелляционные и преступные заявления президента США Дональда Трампа — мол, в Сирии нам (т. е. американцам) нужна только нефть, и американские войска возвращаются в Сирию, чтобы «охранять нефть от террористов». Нонсенс, но не меньший нонсенс и то, что Трамп (3 декабря) накануне саммита НАТО заявил: «Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим». Таким вот образом Вашингтон ответил на обвинение со стороны МИД Сирии в том, что Трамп незаконно торгует сворованной сирийской нефтью. Так разве возможно говорить о восстановлении территориальной целостности Сирии, если пока никто всерьёз не занимается выдавливанием военных США из этой страны? На наш взгляд — нет.

Небольшое отвлечение от главного направления темы — давайте договоримся, что о классическом восстановлении территориальной целостности Сирии вообще пока разговор преждевременен. Ведь, чтобы это произошло, необходима и ещё одна деоккупация — конкретно: Израиль должен быть выдворен с сирийских Голанских высот, никакая Америка не имела и не имеет права «дарить» Голаны Израилю. И 3 декабря 2019 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН израильтянам и их покровителям в США мировое сообщество в очередной раз напомнило, что Израиль должен покинуть всю оккупированную часть Голанских высот до границы, существовавшей на 4 июня 1967 года. Соответствующая резолюция была принята голосами 91 государства, против были 9 стран. Ещё 65 членов Генассамблеи воздержались от голосования. Но таких резолюций за историю ООН и её Генассамблеи было же множество — они никак не влияли и не влияют на политику США и Израиля. Все отлично понимают — Сирия и до антитеррористической войны была не в состоянии самостоятельно, в одиночку одержать военную победу над Израилем, а сейчас это вообще исключается, эта страна обескровлена чуть ли не в буквальном смысле слова. Мирные, дипломатические пути давно себя исчерпали — Израиль поймёт только откровенный диктат, сдобренный серьёзной угрозой, всё остальное обречено на безрезультатность.

Ирак, который мог бы теоретически стать союзником, пусть и слабым, для Сирии, тоже сейчас на грани краха как независимое государство.

Иран — при всём том, что Израиль за последние 20−25 лет неоднократно публично грозил «наказать» иранцев, на что из Тегерана шли предупреждения о том, что одна лишь «грубая ошибка» Тель-Авива приведёт к неотвратимым ударам возмездия, после чего Израиля больше не будет, — тем не менее, сам, да ещё в одиночку, первым не начнёт никаких военных действий. Иран будет выжидать до последнего, и это в высшей степени просчитанная тактика, которая вызывает в Израиле одновременно и злобу, и панику, и в некоем смысле — политический ступор, потому что Иран ну никак не «клюёт» на различные провокации и «прокси-войны».

Россия — разговор иной. Она просто фактор сдерживания той или иной израильской провокации, в том числе и в Сирии. 6 декабря пресс-служба Кремля сообщала, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны и касался вопросов российско-израильских отношений, а также развития ситуации в Сирии. «Затронуты вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении», — указано в сообщении на официальном сайте Кремля. Фраза почти ничего не значащая. Теперь обратим внимание на более позднюю информацию. Истребитель ВКС России перехватил израильский самолёт в Сирии, 8 ноября сообщал портал Avia.pro. Предположительно, израильский самолёт планировал нанести удар по крупнейшей сирийской авиабазе «Тифор». Но по другим источникам — это база ПВО Сирии «Ат-Тияс» (Т-4). «Инцидент очень серьёзный. Ранее на юге Сирии не раз замечались израильские самолёты, которые перехватывались истребителями ВКС России», — подчеркивает издание. Отмечается, что после того, как два российских истребителя Су-35 поднялись в воздух с авиабазы «Хмеймим», израильские самолёты приняли решение прекратить операцию. В сообщении портала Avia.pro не уточняется, когда сей инцидент имел место. Однако, когда близкая к правительственным кругам Израиля газета The Jerusalem Post 9 декабря решила прокомментировать муссируемые в СМИ слухи об этом инциденте, то многое встало на свои места. По данным израильской газеты, инцидент-то произошёл ещё на прошлой неделе, т. е. , получается, что до телефонного звонка Нетаньяху в Кремль!

Tomás Del Coro Самолёт ВВС Израиля

The Jerusalem Post, в сущности, повторяет, что на прошлой неделе российские истребители Су-35 были подняты с базы «Хмеймим» в Сирии для перехвата израильских боевых самолётов, которые планировали атаковать базу ПВО «Ат-Тияс» (Т-4) в центральной провинции Хомс этой арабской республики. Иерусалимское издание упоминает публикации на эту тему со стороны российских (портал Avia.pro) и сирийских (агентство Al-Masdar News) СМИ, отмечая, что указанные ресурсы не раз замечены в распространении «сенсационной информации». При этом The Jerusalem Post не рискует, воздерживается от того, чтобы назвать данные о перехвате израильских боевых машин российскими истребителями недостоверной информацией. ВВС Израиля планировали удар по базе Т-4, куда, предположительно, могли быть ранее доставлены из Ирана зенитные ракетные комплексы средней дальности. Эта база является «хорошо известным транзитным пунктом для иранского оружия, и на её территории работает российский персонал», пишет The Jerusalem Post.

Сопоставим все исследованные сообщения СМИ. Теперь звонок Нетаньяху в Москву получает осмысленное объяснение. Израильский премьер-министр, которому «на нос» уже навешаны третьи за последний год парламентские выборы и, следовательно, угроза утраты премьерского кресла, что вообще хотел услышать от Путина? Никто в Израиле не должен был изначально сомневаться в том, что где в Сирии стоят и служат российские военнослужащие, там израильтянам нечего делать. И если уж газете The Jerusalem Post известно, что на предполагавшемся объекте израильской авиаатаки (базе «Ат-Тияс», Т-4) «работает российский персонал», трудно представить, что этого не знало военное командование Израиля. Стало быть, звонить Нетаньяху и «выяснять отношения» нужно было не в Москву, а в свой израильский генштаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Выходит, что желающие «столкнуть лбами» израильских и российских военных в Сирии сидят в Тель-Авиве? И, выходит, своими превентивными мерами и шагами Россия сама спасает Израиль от последующих неприятностей? Было бы неплохо, чтобы Нетаньяху и другие израильские политики, тем более в ожидании ещё одних парламентских выборов, осознали бы это. Ведь, как сообщают СМИ, 11 декабря соответствующий Комитет израильского парламента завершил работу над законопроектом о роспуске Кнессета (парламента) и проведении досрочных выборов. Если ничего не изменится, то эти самые третьи по счёту выборы в израильский парламент состоятся 2 марта 2020 года… Всем в Тель-Авиве есть о чём задуматься, причём крайне серьёзно задуматься, и понять: «шашни» в Сирии не стоят и толики внутренней стабильности в Израиле.

Итак, и России «не с руки» что-то затевать против Израиля. Как, впрочем, и Израилю и подавно не должно быть «интересно» идти на обострение с Россией, пусть даже рядом с РФ в той же Сирии (хотя, напомним ещё раз — а также и в Ираке) активно участвует Иран, вызывающий приступы тошноты у израильских политиков и военных. Но ведь не могут не видеть в Тель-Авиве, что на данном этапе ни Россия, ни Иран не собираются помогать Сирии возвращать из-под оккупации Голанские высоты. И сегодня лишь одна — и то, не страна, а, образно выражаясь, «неправительственная организация», называющаяся «Освободительная бригада Голан», публично заявляла о намерении военным путём вышвырнуть израильтян с этой сирийской территории. Мы об этом писали в ноябре, так что ещё раз напомним: организация «Освободительная бригада Голан», в свою очередь, наряду с другими бригадами, входит в состав бригады иракских шиитов — «Харакат Хезболлах Ан-Нуджаба». Не следует эту группу путать с ливанской партией «Хезболлах»… Но все вокруг понимают, что даже бойцы «Освободительной бригады Голан» сегодня и даже завтра не рискнут начать самостоятельно войну с Израилем за освобождение Голанских высот от оккупации…

Таким образом, сегодня, когда мы пытаемся понять, сохранится ли Сирия хотя бы в её довоенных (войны 2012−2019 гг.) фактических границах, нам априори следует «забыть» об оккупации Голан и смотреть только на оккупационные контингенты США и Турции.

Уйдут военнослужащие США — и восстановление территориальной целостности Сирии, пусть и без Голан, станет неотвратимым — вопрос будет упираться лишь в проблему, как «обуздать» Турцию с её амбициозным президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. И всё!

Но в последнее время идут всё более тревожные вести из Сирии, в том числе и из курдских источников, указывающие, что Анкара по-прежнему хочет всех обмануть, прежде всего — партнёров по «астанинскому процессу», Россию и Иран. Обратим внимание — 7 декабря, как сообщали курдские источники в Сирии, делегация сирийского правительства посетила «сирийский курдский город Эль-Камышлы и провела встречу с курдскими властями». Об этом сообщил депутат Наваф Таррад аль-Малхам, по словам которого Дамаск намерен утвердить свою власть на контролируемых курдами северных территориях Сирии. Как сообщил аль-Малхам, на встрече представители курдских властей подтвердили, что не намерены отделяться от Сирии, и напомнили, что они были ключевым игроком в освобождении северо-восточных территорий от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Законодатель сообщил, что делегация сирийского правительства предложила переименовать самоуправление курдской администрации в северной Сирии в «местную администрацию». О достижении каких-либо конкретных соглашений или плане дальнейших переговоров не сообщается.

Но, во-первых, эта поездка в Эль-Камышлы посланцев Дамаска означает, что практически весь спектр курдских сил Сирии, в том числе и курды из проамериканских SDF, возобновили переговоры с законным правительством страны. Во-вторых, посланцы Дамаска побывали у курдов перед 14-й встречей в «астанинском формате» (в Нур-Султане, 10−11 декабря), где главнейшим вопросом, по сути, стала ситуация «на земле» в Сирии. То есть — а кто, собственно, преимущественно контролирует территории?

9 декабря спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил:

«Повестка астанинской встречи по Сирии — обзор того, что происходит «на земле». Потому что там участники традиционные — делегация легитимного правительства из Дамаска, делегация вооружённой сирийской оппозиции. Всегда они обсуждают, что происходит «на земле», как выполняются обязательства, в том числе и по российско-турецкому меморандуму. И, конечно, все другие вопросы».

И вот тезисы из итогового заявления России, Ирана и Турции от 11 декабря:

«Страны-гаранты Астанинского процесса Иран, Россия и Турция по итогам 14-й встречи в астанинском формате подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии. Страны-гаранты отвергли все попытки создать новые реалии «на земле» , включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Также они осудили незаконный захват и распределение доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать народу Сирии. Осуждению подверглись и продолжающиеся вооружённые атаки Израиля, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе. Делегации России, Турции и Ирана подробно обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия «на земле» путём полного выполнения всех соглашений по Идлибу, прежде всего Меморандума от 17 сентября 2018 года. Высказали серьёзную обеспокоенность в связи с усилением присутствия и террористической активности группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри зоны деэскалации и за её пределами. Подтвердили в этой связи решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН. Страны-гаранты вновь выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН», и так далее…

Как мы видим, официальный Дамаск работал в Нур-Султане на сей раз при факторе явного снижения напряжённости во взаимоотношениях со «своими» курдами. Следовательно, угроза территориальной целостности с северо-востока — ну, почти что нейтрализована, учитывая, что о встрече сирийских властей с курдами в Эль-Камышлы (7 декабря), сами курдские источники сообщали, что вопроса сепаратизма нет. Стало быть, на переговорах в формате «астанинского процесса» в Казахстане интересы сирийских курдов представлял… как раз официальный Дамаск, а не так называемая вооружённая сирийская оппозиция. И это — момент крайне и принципиально важный: проблема взаимоотношений Дамаска с сирийскими курдами оказалась как бы выведенной за рамки «астанинского процесса», по сути, перенесшись исключительно в рамки Конституционного комитета Сирии. А его вопросы на 14-й встрече в «астанинском формате» в Нур-Султане не затрагивались вообще! Иными словами, попытки внесирийских сил разыграть «курдскую карту» в Сирии и против Сирии, можно предположить, оказались посрамлёнными. А как президент Сирии Башар аль-Асад договорится со «своими» курдами — даст им «курдское самоуправление», «местную администрацию» или даже «культурную автономию», это уже вопрос, относящийся к компетенции и юрисдикции самих президента аль-Асада и курдских сил Сирии.

Таким образом, «курдская угроза» суверенитету и территориальной целостности Сирии, по крайней мере по положению на 11 декабря 2019 г., нейтрализована, остаётся лишь вопрос демонтажа проамериканской структуры SDF. Или, на худой конец, вопрос выхода из SDF всех курдских участников данной структуры. Понятно ведь — если, гипотетически, Сирия, Иран и Россия (мы в данном случае расположили эти государства в данной последовательности, исходя из того, кто из них раньше вступил в войну с международным террористическим интернационалом внутри Сирии) вдруг решили, что самое время «удалить» военных США из этой страны, то автоматически им придётся параллельно решать и вопрос судьбы сколоченных Вашингтоном проамериканских «ячеек» и организаций. И структура SDF будет первой по счёту, ведь ей придали военные формирования, которые вооружали, чему-то обучали и т. д.

После США, Израиля, курдов и проамериканских структур, последнее препятствие на пути к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии — это Турция. И эта «головная боль» для Сирии, Ирана и России — отнюдь не меньшая, чем США и Израиль. Ведь все же отлично понимают, что, ещё и ещё раз повторим — необходимым и непреложным условием безоговорочного восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии является деоккупация её земель, по крайней мере, в фактических границах до начала террористической агрессии всяких «джебхатов», «нуср», «умеренной оппозиции» и т. д. против Сирии и её народов. Однако почти что с первых дней этой войны, которую, кстати, в самой Сирии очень многие называют самой настоящей Отечественной войной, Анкара была именно центральным фигурантом в пёстром лагере опекунов и даже прямых участников оккупации. В той же Северной Сирии и курды, и христиане (армяне, ассирийцы и др.), и друзы на протяжении 7 лет неоднократно свидетельствовали: банды террористов вторгались именно из Турции. И турки никак не мешали террористам.

Однако сейчас Анкара манипулирует своим участием в «астанинском формате» — стало быть, манипулирует Сирией, Ираном и Россией. Вопрос — как долго Эрдогану удастся продолжать манипулировать своими «партнёрами по Астане»? Пока, как видно из нами выше приведённого эпизода текста итогового заявления 14-й встречи в «астанинском формате», турки на словах — за сохранение и суверенитета, и неделимости, и территориальной целостности Сирии, Турция, вслед за Ираном и Россией, отрицает «незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом», и т. д. На деле же Эрдоган эту фразу распространяет исключительно на сирийских курдов. И на деле — турецкий президент занят одновременно двумя процессами, отрицающими выше приведённые положения Итогового заявления 14-й встречи. Мы видим реальные шаги турок по подготовке новой войны — и это уже против Сирии. Например, 29 ноября — военнослужащие армии Сирии сбили беспилотный летательный аппарат ВВС Турции недалеко от Эль-Камышлы на севере сирийской провинции Хассеке, сообщало сирийское агентство SANA. Отмечается, что турецкий дрон совершал разведывательный полёт в окрестностях этого города. Сирийским военным удалось сбить аппарат, который затем упал возле Хамы и оказался в руках сирийской армии. Что это там «исследовали» турки? Конечно, места дислокации Сирийской армии, куда их пропустили курды. А не исключено, что и то, как Россия готовится к созданию ещё одной своей базы в Сирии! Было же сообщение от 5 декабря — российские военные завозят новое оборудование и материалы для обустройства новой базы на территории аэропорта Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии. И RT в тот день опубликовало видеозапись движения российской автоколонны в направлении аэропорта. Крупная колонна материально-технического обеспечения из контейнеровозов и тягачей сопровождается бронетранспортёрами и бронеавтомобилями российских военных. Отмечалось, что в составе колонны нет ни одного грузовика, напоминающего транспорт «местных грузоперевозчиков». Напомним, что российские военные появились в провинции Эль-Камышлы и заняли несколько баз, которые после начала турецкой операции были покинуты военными США. Ведь RT не дало акцентировки — колонны россиян следовали в конце ноября, когда сирийцы сбивали турецкий БПЛА, или же конкретно 5 декабря. Поэтому любая версия уместна…

U.S. Air Force Беспилотный летательный аппарат

Кстати, тогда на следующий день, 6 декабря, прошли и сообщения о том, что группа неких людей провела атаку на военную базу США, находящуюся на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщал телеканал Al-Ikhbariya. Эта провинция — рядом с провинцией Эль-Камышлы, так что о случайностях вряд ли надо задумываться. Также уточнялось, что речь идёт о нападении на незаконную военную базу США, расположенную на нефтяном месторождении «Омар». Кроме этого, указывалось, что нападение группы неизвестных совпало по времени с прибытием на базу грузовиков с военной техникой. «Американские оккупанты ответили на атаку артиллерийским обстрелом и светозвуковыми гранатами», — сообщил телеканал.

На этом фоне, само собой разумеется, с особой угрозой прозвучало заявление турецкого МИД. Военная операция «Источник мира» будет продолжена, если Москва и Вашингтон не выполнят своих обязательств в рамках договорённости с Анкарой, сообщил 6 декабря журналистам официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой. «Мы не можем уйти из Сирии до тех пор, пока зона безопасности не будет очищена от террористов», — подчеркнул он. Вслед за этим 7 декабря турецкий телеканал NTV сообщил, что Эрдоган обратился к теме вывода турецкой армии из Сирии! В ходе своего выступления в Стамбуле он отметил, что до тех пор, пока сирийский народ не скажет: «Спасибо, вы уже можете уходить», его страна не намерена прекращать спецоперацию «Источник мира» в Сирии.

Но, оказывается, турки в рамках своих «программ» уже приступили к этническим «чисткам» в Северной Сирии! Вот сообщение начала декабря — в результате взрывов в провинции Алеппо на севере Сирии погибли 11 мирных жителей, сообщали Kurdistan.ru и другие курдские источники. По данным журналистов, под обстрел турецкой артиллерии попал город Телль-Рифъаат, находящийся под контролем сирийских курдов. 21 человек получил ранения. Отмечалось, что большая часть погибших — это курдские беженцы, перемещённые в Телль-Рифъаат из Африна, оккупированного Турцией в 2018 году. А теперь внимание: в последние дни и в контактах со странами ЕС, и в переговорах с Ираном и Россией турецкий президент Эрдоган практически открыто над всеми издевается и прикрывает свою программу тюркизации Северной Сирии … праздной болтовнёй о том, как он «возвращает сирийских беженцев» в Сирию! Остановимся чуть подробней. «В районы Сирии, которые стали полностью безопасными, на сегодняшний день уже вернулись 370 тыс. человек по собственному желанию. Мы начали работу по строительству поселений на территории между городами Рас-аль-Айн и Телль-Абъяд, где на первом этапе сможет разместиться миллион человек», — заявил Эрдоган. Как указывает обозреватель российской «Независимой газеты» Владимир Мухин, сирийский Центр мониторинга прав человека подтвердил факт начала перемещения больших групп гражданских лиц, в основном, предположительно, беженцев, из Турции на север Сирии. В центре, как передавало агентство Kurdistan. today, также считают, что «такие масштабные действия как минимум на порядок увеличат плотность населения на территориях, которые оккупировала Турция. При этом изменится его этнический состав ». Согласно официальным данным, в Рас-аль-Айне до конфликта проживало около 30 тыс. человек, в Телль-Абъяде — около 15 тыс. В совокупности с учётом немногочисленных населённых пунктов на территории, которую заняли турецкие войска, к востоку от Евфрата проживало не более 100 тыс. жителей. В основном курды и арабы. Кроме них в регионе живут ассирийцы, армяне и другие. При этом превалировало курдское население. Оно же было представлено в местных органах власти, сформированных в 2016 г. в составе самопровозглашенной так называемой Демократической Федерации Северной Сирии (ДФСС). Сейчас же, после оккупации северо-востока Сирии Турцией, там с помощью террористической «Сирийской свободной армии» сформированы протурецкие органы власти. А многие курдские, ассирийские и армянские семьи были вынуждены бежать из своих домов. На их место Эрдоган и планирует расселить ( и уже расселяет !) «сирийских беженцев» — в основном арабов и этнических турок, туркоманов и представителей других тюркских народов . Они, как полагают в Анкаре, выдавят оставшихся в регионе курдов. Турецкий лидер планирует в оккупированной зоне построить дома, больницы, школы. И требует на эти цели от стран Европы 27 млрд долларов… Вот так — Запад, плати за оперативное сколачивание ещё одной «Турецкой республики», только на сей раз не «Северного Кипра», а «Северной Сирии»! Может быть, это и есть — сущность турецко-американо-израильского заговора против Сирии и её народов?..

Не берёмся пока это утверждать. Всё-таки, есть надежда, что Иран и Россия сорвут планы Эрдогана, как они сорвали план США и Израиля по ещё большей фрагментации территории Сирии и создания тут куда большего количества квази-государств. Как передало турецкое новостное агентство Anadolu, в заявлении, сделанном по турецкому телевидению, в эфире телеканала TRT 9 декабря, «Эрдоган обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний по финансовой поддержке Турции в вопросе с беженцами, а также подчеркнул, что беженцы будут перемещены в города, находящиеся под полным контролем турецкой армии и протурецкого ополчения». Вот эти факты и убеждают в том, что турецкие войска и силы так называемой Сирийской свободной армии продолжают локальные боевые действия с сирийской правительственной армией и подразделениями SDF или даже с другими курдскими организациями и формированиям. Ведь формально Эрдоган не признаёт, что ему нужна война против любых курдов! И он чаще говорит о курдских Отрядах народной самообороны (YPG), а не о формированиях проамериканских SDF. Турецкий интернет-портал Halab Today приводит в связи с этим слова министра обороны Турции Хулуси Акара, который заявил, что, «согласно имеющимся у разведки данным, отряды курдских боевиков не покинули территорию зоны безопасности в полном составе, как было оговорено в рамках соглашений с РФ». Мол, поэтому турецкие войска и воюют против SDF, а заодно и против войск президента аль-Асада. Так или иначе, но, как пишет российский обозреватель В. Мухин, ситуация уже привела к тому, что «РФ, как и режим президента Сирии Башара Асада, недовольна агрессивными действиями Турции». Но на какой же стадии глухое недовольство Москвы, к которому с каждым днём во всё большем объёме добавляется молчаливая ненависть Ирана к Турции и Эрдогану, перерастёт в открытое противодействие Анкаре, а то и — в силовое понуждение Турции к миру в Сирии и безоговорочному отступлению не только турецкой армии, но и протурецких боевиков из Сирии в Турцию?

Сейчас ответа на этот вопрос нет. К примеру, Тегеран молчит. В сообщении агентства IRNA по итогам обсуждения в Нур-Султане 10−11 декабря лишь указано, что Иран «пока продолжает участие в Астанинском процессе по урегулированию ситуации в Сирии». В частности, отмечается, что «Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи и сопровождающая его делегация провели отдельные встречи с российскими, турецкими, ООНовской и ливанскими командами в качестве гарантов и наблюдателей «астанинского процесса»… Во время встреч стороны обсудили последние события в Сирии, особенно последнюю ситуацию на Евфрате, в Идлибе, по Конституционному комитету и выдаче задержанных и похищенных. Они также провели консультации по гуманитарной помощи для репатриации беженцев и прокладывания пути для сирийского восстановления»… Всё в полутонах, всё в затушёванных намёках. Ситуация на Евфрате — это северо-восток Сирии, понятно. Провинция Идлиб — ещё понятней, вопрос о турецкой оккупации. Но мы получили сообщение от 8 декабря (т. е. за двое суток до встречи в Нур-Султане) из курдских источников, и приведём его почти полностью.

«Проиранские шиитские ополченцы «Аль-Хашд аш-Шааби» 8 декабря направили подкрепление в пограничные районы между Ираком и Сирией, чтобы предотвратить возможное проникновение боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Агентство Shafaq News сообщило, ссылаясь на заявление ополчения, что крупные военные подкрепления 8-ой бригады прибыли в Джазиру-эль-Хадр, к югу от Мосула, для дальнейшей защиты региона. Шиитское ополчение оборудует позиции непосредственно на сирийско-иракской границе. «Имеется информация разведки, указывающая на то, что на границе Ирака с Сирией собираются крупные силы террористов, намеревающиеся нанести удар по силам безопасности», — говорится в заявлении шиитского ополчения.

Случайность ли выдвижение шиитов из «Аль-Хашд аш-Шааби» на границу Сирии именно тогда, когда турецкий президент угрожал увековечить оккупацию Северной Сирии и когда Анкару уже открыто обвиняют в намерении «зачистки» севера Сирии и от курдов, и от христиан и «заменить» здесь коренное население на турок-туркоманов и, как писал сирийский Центр мониторинга прав человека, «представителей других тюркских народов»? По нашему глубокому убеждению — нет. Иран все века зорко и напряжённо отслеживал и отслеживает все потуги пантюркистов (под какими бы флагами они ни выступали) создать потенциальные угрозы и Сирии, и Ираку, и самому Ирану. Уверены, что у Тегерана имевшиеся и сейчас получаемые разведданные о новейших геноцидах, творимых турками, уже переданы Москве, а возможно, не только Москве. Обратим также внимание на информацию телеканала El Ekbariya от 10 декабря. Войска Сирии открыли огонь по турецким военнослужащим в приграничном районе Талль-Тамар в сирийской провинции Хассеке. По данным телеканала, столкновение шло возле населённых пунктов Лейлан, Умм-эль-Хейр и Эль-Кузейлия. О потерях, а также причинах боевого столкновения между сирийскими и турецкими войсками сведений не приводилось. Рассчитываем, что вскоре будут разъяснения или же будут добавлены некие подробности как Сирией, Турцией, так и Россией и Ираном.

На наш взгляд, сообщения о начале Турцией программы «тюркизации» Северной Сирии, под прикрытием тезиса «мы возвращаем в Сирию сирийских беженцев», как и сообщения о типичных боестолкновениях Сирийской арабской армии президента аль-Асада с турками и их марионетками (29 ноября и 10 декабря), следует квалифицировать как негласное объявление войны со стороны Анкары. Ещё раз повторим — семилетняя война с террористическими бандами обескровила Сирию, и как ей практически невозможно самостоятельно повоевать с Израилем за Голаны, в такой степени Сирии практически невозможно объявить войну Турции и воевать за деоккупацию Северной Сирии. Конечно, курды Сирии, даже если на кратковременный период времени восстановят свою внутреннюю консолидированность, могут стать сносным подспорьем для Сирийской арабской армии. И тогда сирийские военные и курды совместно в немалой степени попортят крови Турции. Так, например, выше уже упоминавшийся обозреватель В. Мухин пишет, что также выше уже упоминавшийся командир SDF Мазлум Абди «заявил, что все подчинённые ему подразделения отведены на 30 км от турецкой границы, а боевые действия против турецких войск и боевиков ведут силы, которые ему не подчиняются . Между тем эти силы в лице курдских партизан наносят немалый урон турецким войскам. Сирийские СМИ и соцсети сообщают, что во вторник «совершено нападение на отряд протурецких сил у поселка Мараназ на севере провинции Алеппо и нанесён ракетный удар по жилому кварталу Африна». Twitter-канал @shahednewskw заявляет о новых перестрелках курдов с силами протурецких боевиков к северу от города Талль-Тамар и подрыве ими мины в окрестностях Рас-аль-Айна. Сообщается, что партизаны заготовили «коктейли Молотова» для применения против подразделений турецкой армии, которая должна будет вместе с российской военной полицией вести патрулирование в буферной зоне. В руководстве SDF считают, что именно «из-за боязни быть атакованными со стороны SDF», а не из-за плохой погоды, «турецкая сторона в минувший понедельник отказалась от проведения совместного с подразделениями РФ патрулирования зоны безопасности на северо-востоке Сирии».

Нюанс же заметен — командир М. Абди анонсировал, что есть и другие курдские вооружённые группы, помимо SDF! Представив же, что не только курды SDF, но и курды, «которые не подчиняются» командиру М. Абди, тоже в переговорах с Россией и официальным Дамаском, а то и с Ираном (может, кто-то уже забыл, но в своё время сопредседатель сирийской курдской Партии Демократического союза (PYD) Салих Михемед аль-Муслим был очень даже принимаемой фигурой в Тегеране…), мы получаем примерное представление о том алгоритме срыва турецких программ по Сирии и, конкретно, по тюркизации севера Сирии, который могут избрать власти Сирии, России и Ирана. Тогда мы и поймём глубокий, потайной смысл переброски многих тысяч иракских шиитов из ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», причём и с тяжёлой техникой, а не только со стрелковым оружием, на границу Ирака и Сирии. И, в конце концов, кто сказал, что вначале следует добиваться деоккупации Сирии от войск США, а не от Турции и протурецких бандформирований? Концентрация совокупных сил союзников по Сирии (ещё раз добавим — и по Ираку), но без Турции — это тоже начало нелёгкого и долгого пути к полной деоккупации Сирии. Только после этой операции можно будет, с учётом итогов работы сирийского Конституционного комитета, говорить о том, преодолена ли угроза аннексии сирийских земель кем бы то ни было, угроза утраты Сирией территориальной целостности…