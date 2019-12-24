Мы в уходящем году всё-таки успели предупредить, что чем дальше — тем меньше совпадают интересы России и Турции, причём сразу во многих регионах планеты. В ходе того исследования смогли мельком затронуть и регионы Средней Азии, Казахстана и Афганистана. Сейчас, как никогда, уместно ещё раз подчеркнуть, что, в отличие от Турции, у Ирана с Россией интересы на данном этапе совпадают почти что безусловно. И даже — безоговорочно. Упоминали мы и об очень важном мероприятии в Тегеране с участием Москвы — встрече глав Советов Безопасности и советников по национальной безопасности, конечно, Ирана, России, а также Китая, Индии, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Форум именовался — 2-я сессия Диалога по региональной безопасности по Афганистану. (1-я сессия Диалога по региональной безопасности состоялась в октябре прошлого года с участием Ирана, России, Китая, Индии и Афганистана.)

Афганистан

Но прежде чем продолжить исследование, хотим обратить внимание читателей на интереснейший нюанс. Потому что этот нюанс иранские власти предоставили вниманию мирового сообщества уже после указанной встречи в Тегеране.

Как передало иранское агентство ISNA, напомним, крайне близкое к самому тесному кругу Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи, сразу по окончании (или даже — ещё и когда представители Совбезов не покинули Тегеран) вышеуказанного форума представитель Генштаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Мостафа Эзоди, который курирует борьбу с «новыми вызовами», во время выступления в Университете им. имама Хоссейна, в рамках национальной конференции, посвящённой аспектам применения «мягкой силы» в процессе противодействия заговорам и иным подрывным действиям внешних и внутренних противников Ирана, обвинил в организации «бензиновых протестов» в Исламской Республике внешние силы, которые «максимально задействовали киберпространство и СМИ», однако заметил, что об антиправительственных выступлениях иранское руководство было оповещено задолго до их начала. Информация, по словам Эзоди, поступила в том числе от партнёров Ирана в регионе — России, Турции, ливанской партии «Хезболлах» и иракской военизированной организации ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». По какому именно каналу коммуникации была передана соответствующая информация от РФ, иранский военачальник не уточнил. Не исключено, что данные иранской стороне Россия могла предоставить по линии Совета безопасности РФ и его контактов с Высшим советом нацбезопасности (ВСНБ) Ирана, ведь её используют регулярно. Ведь вряд ли случайно, что генерал-майор Эзоди сообщил упомянутые сведения в указанное время, когда 18 декабря секретарь Совбеза России Николай Патрушев, помимо участия в выше уже упоминавшемся форуме, также провёл в Тегеране переговоры с иранским коллегой контр-адмиралом Али Шамхани. Кстати, «злые языки» утверждают, что между Патрушевым и Шамхани сейчас уже отношения не только деловые, но и дружеские.

Tasnim News Agency Али Шамхани

«Шамхани заявил о необходимости углубления усилий двух стран по обеспечению стабильности и безопасности в регионе», — говорилось в сообщении пресс-службы иранского посольства в России по итогам встречи. Иранский контр-адмирал также отметил «успешное стратегическое сотрудничество двух стран по борьбе с терроризмом». В свою очередь, во время переговоров с коллегой Патрушев «отметил необходимость сотрудничества всех сторон для обеспечения стабильности и безопасности в Сирии». «Для предотвращения повторного роста террористической активности решающее значение имеют политические инициативы в рамках астанинского процесса», — заявил секретарь Совбеза РФ. Он обратил внимание на важность реализации многосторонней ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан в 2015 году при участии международных посредников. «Полноценное выполнение всеми сторонами своих обязательств является необходимым для сохранения СВПД», — сказал Патрушев. Официоз есть официоз, всё сухо и сжато. Но, судя по признаниям генерал-майора Эзоди, это мало кем замеченное выступление может говорить о качестве канала коммуникации между российскими и иранскими структурами безопасности. В то же время мы получили подтверждение и ранее поступавших сообщений о том, что и ливанская партия «Хезболлах», и иракское Всенародное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» обладают своей разведкой и своими структурами контрразведки, которые постоянно контактируют с союзниками — т. е. Россией и Ираном.

Harout Arabian Флаг движения «Хезболлах»

Отвечая на вопросы «Независимой газеты», руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил, что выступление Эзоди в Университете им. имама Хоссейна может иметь политическую подоплеку и преследовать цель укрепить связи внутри блока Россия — Иран — Турция. С этим можно соглашаться или не соглашаться, но давайте обратим внимание на то, что генерал-майор Эзоди, помимо России и Турции, назвал главнейшие силы Ближнего Востока (за исключением руководства Сирии и командования Сирийской арабской армии), которые являются союзниками Вооружённых сил и разведслужб Ирана. А мы уже вполне наглядно доказали несколько дней назад, что и у Ирана на Турцию «особые виды», мало чем напоминающие благодушие и готовность к всестороннему углублению связей в щепетильных сферах сотрудничества на Ближнем Востоке, да и не только на Ближнем Востоке…

Ведь встреча в Тегеране на уровне глав Советов безопасности и советников по национальной безопасности Ирана, России, Китая, Индии, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана конкретно касалась угрозы реанимации банд «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И, как видим, турок никто в Тегеран не пригласил, а зачем? Можем повторить — союзник России и Ирана, сирийский президент Башар аль-Асад раз за разом открыто обвиняет Турцию в связи и поддержке террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И если кто-то думает, что ради прекрасных глаз турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Россия и Иран «не слышат» обвинений президента аль-Асада — это глубочайшая ошибка. Мы ведь также уже свидетельствовали: иранское агентство Mehr News 19 декабря сообщило, что Роухани встретился с Эрдоганом в столице Малайзии Куала-Лумпуре в кулуарах саммита лидеров исламских стран. Они обсудили региональные проблемы, особенно события в Сирии, и подчеркнули сотрудничество между двумя странами в рамках Астанинского процесса. Выразив озабоченность по поводу продолжения присутствия США в Сирии и их усилий по доминированию над нефтяными скважинами страны, Рухани также призвал к расширению сотрудничества Ирана и Турции с сирийским правительством. То есть — с президентом Башаром аль-Асадом. Он также призвал к сотрудничеству с сирийским правительством в попытке изгнать террористические группировки из Идлиба и содействовать миру в стране. Что всё это означает в переводе на «народный язык», мы тоже уже писали — и позиция Ирана (турки незаконно находятся в Сирии и должны убраться как можно скорей) полностью поддерживается Россией. А теперь вспомним — в этом самом «большом Идлибе» уже 3−4 дня продолжается пока успешно развивающаяся войсковая операция Сирии и шиитских ополченцев…

Mohammad Hassanzadeh Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани

То, что совместное заседание глав Советов безопасности и советников по национальной безопасности прошло в Тегеране, говорит о многом. Мы ведь неоднократно писали, что Иран и Россия готовятся в том числе и к более тесному сотрудничеству и взаимодействию в военной сфере. Теперь видно, что консолидируются и спецслужбы Ирана и России. Честно говоря, мы не стали бы завидовать тем, кто обречён стать мишенями для иранских и российских специалистов по уничтожению террористов. Но в то же время это означает, что странам, граничащим с Ираном и Россией, придётся тщательней взвешивать свои отношения с Ираном и Россией и не приносить их в жертву своим отношениям с США. Теперь суммируем: аль-Асад обвиняет Турцию, Патрушев обвиняет США. Но оба ведут речь об одном и том же — продолжение «жизни» террористической группы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что в итоге? Просто всё: Сирия и Россия уверены, что главные спонсоры и опекуны террористов — именно, не одни США, но и Турция…

Если же верить заявлениям, прозвучавшим в Тегеране, то теперь Россия и Иран не просто ожидают, а опять-таки загодя знают и ждут, что их противники собрались превратить в новую площадку для развёртывания террористической прокси-войны именно Афганистан и Среднюю Азию, ещё конкретней — Таджикистан и Туркмению. С этих позиций эпизод с признаниями иранского генерал-майора Эзоди, хотя они касались предупреждений со стороны друзей Ирана в связи с «топливной революцией», симптоматичен и крайне характерен для того этапа антитеррористической войны, которую страны и народы региона вынуждены вести с лета 2014 г., потому что — ну, раз уж взаимодействие настолько высокого уровня, что органы безопасности и разведки успевают упреждать союзников о неких внутренних проблемах и нежелательном развитии, то можно лишь фантазировать на тему о том, какими именно конфиденциальными данными они обмениваются в ходе «текучек».

Несколько вкратце напомним о том, что затрагивалось на Тегеранском форуме глав Советов безопасности и советников по национальной безопасности. 18 декабря 2019 г. секретарь Совбеза РФ генерал Николай Патрушев заявил, что террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает укрепляться в Афганистане и готовит плацдарм для вторжения в страны Средней Азии и Казахстан. По словам Патрушева, «за год, прошедший с нашей последней встречи, обстановка в Афганистане по-прежнему остаётся нестабильной и имеет тенденцию ухудшения. Наибольшую обеспокоенность вызывает укрепление группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

«Несмотря на недавнюю операцию правительственных сил, когда удалось уничтожить или взять в плен более 600 боевиков, в Афганистане остаётся, по разным данным, 2,5—4 тысячи радикалов, — отметил Патрушев. — Основные усилия они направляют на закрепление своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков для противодействия «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ,) и подготовку плацдарма для вторжения в Центральную Азию».

Патрушев далее заявил, что, по данным разведок, попытки прорывов террористов на территорию бывшего СССР ожидаются через Таджикистан и Туркмению. Основные базы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся на востоке Афганистана, где сосредоточено более 1,5 тысячи суннитских исламистов-джихадистов, и новые боевики продолжают прибывать, в том числе из Сирии и Ирака через Пакистан. Их конечной целью является создание так называемого «Великого Хорасана», включающего территории Афганистана и стран Средней Азии, констатировал Патрушев. Приоритетными целями боевиков могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане.

Mada Media Террорист

И Патрушев, и его иранские коллеги и собеседники были предельно лаконичны и жёстко настроены — они заявляли, что существует множество доказательств того, что именно США стоят за отправкой террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан, сообщало агентство Mehr News. При этом генерал Патрушев утверждал, что террористы в Афганистане ежегодно зарабатывают около 600 млн долларов, производя и продавая нелегальные наркотики, и это является одним из их основных источников дохода. Автор данных строк тут же вспомнил обвинения в адрес Вашингтона, которые в годы своего президентства многократно высказывал экс-президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад, который, в частности, на основании документальных данных доказывал, что после ввода войск НАТО в Афганистан в этой стране резко увеличилось производство наркотиков и одновременно ещё больше участились попытки наркоконтрабандистов прорваться из Афганистана на территорию Ирана, что, в свою очередь, привело к резкому возрастанию числа боестолкновений между наркокурьерами и иранскими пограничными войсками на ирано-афганской границе. Судя по утверждениям Патрушева, за шесть лет, прошедшие с момента окончания второго президентского срока (в Иране) Ахмадинежада, положение в этой сфере не только не улучшилось, но и усугубилось. По словам Патрушева, спустя 18 лет после присутствия США в Афганистане в стране усилились нестабильность и отсутствие безопасности, и ни в чём не повинные мирные жители всё ещё гибнут. И счёт жертв давно перевалил за десятки тысяч. Вашингтон не планирует вывода своих войск из Афганистана, и, похоже, разногласия между американскими лидерами создали путаницу в этом вопросе, добавил он.

Отдельной строкой участники 2-й сессии Диалога по региональной безопасности по Афганистану затронули проблему движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Переговоры между Вашингтоном и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не оказывают какого-либо благотворного влияния, сказал Патрушев, отметив, что прямые переговоры между законным афганским правительством и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны продолжаться для урегулирования нынешней ситуации в стране. Глава ВСНБ контр-адмирал Шамхани уже во время пресс-конференции по итогам первого дня работы также коснулся темы о движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И из этого можно вывести предположение, что Россия и Иран и в этом вопросе координируют свои действия — причём с неменьшими упорством и последовательностью, чем в Ираке и Сирии. Шамхани заявил, что Иран не предоставлял и не предоставляет талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военную помощь, добавив, что «военная помощь Ирана талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противоречит политике Исламской Республики, которая создаёт афганскому правительству условия для стабильности». Контр-адмирал сказал, что переговоры Тегерана с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направлены на содействие взаимодействию между различными афганскими группами и афганским правительством, сообщало Mehr News. Далее он сказал, что все страны — участницы Диалога по региональной безопасности в Тегеране подчеркнули как эти (т.е. связанные с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — прим.), так и другие «очень важные вопросы». Из слов Шамхани стало также понятно, что, видимо, у кое-кого из участников 2-й сессии Диалога «были вопросы», так сказать, и источник «вопросительности» (предположительно, у представителей республик Средней Азии) — те сведения или лжесведения, которые на протяжении как минимум 1−2 лет распространяли США, пытаясь представить дело так, что будто бы Иран оказывал «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) какую-то помощь и какие-то «услуги».

ISAF Media Афганцы

Далее глава ВСНБ Ирана также указывал на перемещение террористов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан как на общую угрозу странам региона и повторил:

«Те, кто распространяет террор и насилие в регионе под именем ислама и исламского правительства, не имеют ничего общего с исламскими принципами».

Шамхани рассказал, что участие семи влиятельных стран в диалоге по региональной безопасности в Тегеране показало, что максимальное давление США против Ирана столкнулось с активным сопротивлением стран региона, и что Иран не может быть изолирован. По его словам, кроме терроризма, именно «вредное присутствие иностранных сил является одной из причин создания терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке».

«Заседание в этом году посвящено афганской проблематике. Афганистан вовлечён в иностранную оккупацию, гражданскую войну и войну с терроризмом за последние 40 лет. После разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии силы побеждённой террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переданы американцами в Афганистан, где они планируют экспансию в близлежащие страны, — заявил глава ВСНБ Ирана. — Нейтрализация угроз ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — главная задача. Пути укрепления взаимодействия в области безопасности для противостояния угрозе терроризма в Афганистане изучены в ходе заседания», сообщало иранское государственное агентство IRNA.

Кто же «сомневался» в том, что Иран связан как-то с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Исследуя ленты агентства IRNA и заметив, что были сообщения о том, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности Узбекистана Бабур-Шах Якубов до пленарного заседания 2-й сессии встретился с Шамхани, «чтобы обсудить двусторонние вопросы», и только после этих переговоров, во время своего выступления, сказал, что «страны, участвующие в этой встрече, придерживаются общей позиции в отношении региональной безопасности и могут извлечь из неё пользу. Эта возможность была использована для уменьшения существующих проблем безопасности», мы предположили, что у Ташкента, видимо, были какие-то «уточняющие» вопросы к Тегерану. И именно поэтому контр-адмирал Шамхани на пресс-конференции счёл необходимым ещё раз особо, во всеуслышание заявить, что Иран никогда не предоставлял и не предоставляет движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военную помощь. Возможно, мы ошибаемся, но, положа руку на сердце, Узбекистан довольно часто в прежние годы был отмечен «метаниями» из стороны в сторону, чего стоят его «входы-выходы» в ОДКБ СНГ или ГУАМ!.. Так что — ничего удивительного. В Ташкенте часто «сомневались», видимо, и сейчас есть особого рода «сомнения» и безосновательная надежда на то, что США «не посмеют» обманывать или дезинформировать Узбекистан…

Завершая эпизод с Б. Якубовым, отметим, что только после переговоров с Шамхани, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Узбекистана в своей речи затронул то, что большинство хотело от него услышать. В частности, он признал, что, действительно, международный экстремизм является серьезной угрозой миру и стабильности во всем мире, и отметил: «В некоторых странах существует двойной стандарт против терроризма, и этот подход представляет собой серьёзную угрозу для подлинного противодействия терроризму и осуждается». Думается, что это признание пришлось по душе и представителям Ирана, и представителям России, Китая, Индии, Таджикистана и Афганистана. У кого двойные стандарты в регионе по терроризму? Ответ же давно ясен: США, Турция, Пакистан и т.д. в этом же роде.

19 декабря все участники 2-й сессии Регионального диалога по безопасности выступили с совместным заявлением по Афганистану. Участники подчеркнули необходимость создания механизма регионального сотрудничества для противодействия основным вызовам региона, включая терроризм, оборот незаконных наркотиков, организованную преступность и иммиграцию, сообщало Mehr News. Поскольку военного решения для Афганистана не существует, единственный способ установить мир и безопасность в этой стране — это следовать внутриафганскому диалогу, контролируемому афганским правительством, говорится в заявлении, в котором всем афганским группам, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предлагается принять участие в таких диалогах, чтобы найти политическое решение разногласий. В заявлении отмечается, что продолжение присутствия иностранных сил в Афганистане является одной из основных причин войны и нестабильности в стране, и содержится призыв ко всем иностранным военным силам (т.е. к США, блоку НАТО и государствам, примкнувшим к операциям Запада в Афганистане — прим.) покинуть эту страну после консультаций с афганским правительством. В заявлении также выражается обеспокоенность по поводу передислокации боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан, и озвучено предостережение, что границы этой террористической группировки не будут ограничиваться Афганистаном. В нём также говорится, что существует настоятельная необходимость в разработке стратегии безопасности для совместного противодействия ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со стороны участников 2-й сессии и тех стран, которые согласятся присоединиться к борьбе с терроризмом.

Понятно, что в той или иной мере Россия, Иран и Китай настороженно, но выходили и, по всей вероятности, продолжают выходить на контакты с главарями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Просто вышло так, что в вопросе борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как бы независимо от самих себя, стали вроде как союзниками держав, вступивших в войну с терроризмом. Ну, ведь известно же, что в ноябре 2018 г. Москва даже приняла посланцев «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причём с афганцами встречался и вёл переговоры даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Хотим кое-что напомнить из прошлогоднего опыта России в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов объяснил встречу тем, что в этом регионе «на кону стоят национальные интересы России». Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требуют вывода войск НАТО с территории страны, и Россия готова вместо США заняться урегулированием ситуации в регионе.

«Афганистан — это наше, в прямом смысле, подбрюшье, и здесь на кону стоят национальные интересы России и интересы наших союзников. Мы не можем безучастно наблюдать за тем, как это делается. Мы дали понять США, что не получается у них урегулирование в Афганистане».

По словам Кабулова, с 2001 по 2018 год доля территории, которую в Афганистане контролируют талибы, выросла с 0% до 60%:

«США имели достаточное влияние, 17 лет, чтобы сделать очень много из того, что изначально замышлялось. Но это что за присутствие США и НАТО, которое не решает проблему, а способствует ее разрастанию? Такое лидерство нам не надо».

Кабулов отдельно подчеркнул, что войну в Афганистане, по его мнению, «Запад проиграл». Он также пояснил, что афганское правительство требовало провести прямые переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока отказались это делать. Зато, по его словам, талибы готовы вести переговоры с США о выводе иностранных (США и НАТО) войск из Афганистана.

«Афганское правительство требовало, чтобы на полях этих московских консультаций состоялись прямые переговоры с представителями движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Кабулов. — Руководство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) категорически отказывается говорить с нынешним правительством Афганистана, которое считает марионеточным, поставленным в Кабуле у власти американцами. Нам не удалось их убедить всё-таки сесть и начать хотя бы предварительный этап установочных переговоров, о чем мы сообщили афганской стороне».

ISAF Headquarters Public Affairs Office Афганцы

Но, по его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы к переговорам с Кабулом после того, как будет согласован график вывода иностранных войск из страны: «Они детально изложили свой план действий. Говорили о том, что готовы будут разговаривать с афганским правительством только после достижения соглашения с США о графике вывода всех иностранных войск из Афганистана». Кабулов заявил, что Россия «не возражает» против участия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в политическом процессе в Афганистане.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настаивают на том, что они должны быть полноценными участниками, против чего у нас нет и не может быть возражений, — подчеркнул он. — Это суверенное право афганского народа».

При этом, подчёркиваем, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему входит в список запрещённых в России организаций. В 2003 г. Совет Безопасности ООН и Верховный суд России признали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией, но с 2016 г. различные эксперты сообщали, что Россия начала контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

23 декабря 2019 г. Россия ответила злопыхателям и тем самым кругам, о которых в Тегеране во время 2-й сессии Регионального диалога было заявлено, что «в некоторых странах существует двойной стандарт против терроризма, и этот подход представляет собой серьёзную угрозу для подлинного противодействия терроризму и осуждается». Мы не будем повторяться — смысл обвинения вполне понятен и прозрачен. Заместитель директора Второго департамента Азии МИД РФ Дмитрий Кабаев на церемонии закрытия Российско-афганского молодёжного форума заявил, что интересы России и радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пересекаются только в вопросе борьбы с террористической организацией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), цели Москвы и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кардинально не совпадают:

«РФ никогда не выступала защитником талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Наши цели не совпадают, у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) другие цели. Пересекаются только вот в этой точке, где говорится о том, что и мы боремся с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), движением, которое хочет распространить свои нечеловеческие законы на весь мир. И с этим же движением на своей территории борется движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Только в этой точке наши интересы пересекаются».

Не гнушался и не гнушается контактами с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Китай. Ну, например, в сентябре официальный представитель офиса движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре Мухаммад Сохаил Шахин написал на своей странице в Twitter, что уполномоченные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели в Пекине переговоры с китайскими дипломатами, касающиеся диалога талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с администрацией США и достигнутого между ними соглашения о восстановлении мира в Афганистане. По его словам, «заместитель главы движения мулла Абдулла Гани Барадар встретился в Пекине со специальным посланником МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнем». Шахин добавил, что во время беседы они «обсудили переговоры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с представителями американской администрации и проект мирного договора», к которому пришли стороны во время встреч в Катаре. По свидетельству Шахина, делегация движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), посетившая китайскую столицу, состояла из девяти человек. После этого даже были планы, что внутренний межафганский диалог пройдёт в Китае, однако что-то, как принято говорить, «не заладилось», и в дальнейшем Пекин не подтвердил готовности принять участников такого диалога. В октябре официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на просьбу подтвердить планы о проведении встречи в Китае, заявил:

«Китай решительно поддерживает всесторонний и инклюзивный процесс мирного урегулирования и примирения, осуществляемый под руководством афганцев, поддерживает диалог между различными сторонами, в том числе между правительством Афганистана и радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Китай готов оказывать необходимую помощь и предоставлять необходимые условия для продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане, включая межафганский диалог и переговоры, при условии уважения воли всех сторон. Если у нас будет информация, касающаяся данного вопроса (проведения встречи — прим.), мы своевременно её опубликуем».

Не скрывал контактов с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Иран. Правда, не сразу — только с декабря 2018 г. Тегеран подтвердил — да, есть контакты, ведём переговоры. Причём, как сообщало агентство Tasnim News, такое признание сделал именно секретарь ВСНБ ИРИ контр-адмирал Шамхани во время встречи с советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом и другими афганскими представителями. Тогда отмечалось, что о прямых контактах официальных лиц Тегерана с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было сказано впервые. «Мы провели ряд консультаций и переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проинформировав об этом афганское правительство. Такая практика будет продолжаться и в дальнейшем», — цитировало Шамхани Tasnim News. По его словам, «текущий переговорный процесс между Исламской Республикой Иран и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведётся для того, чтобы помочь решению проблем безопасности в Афганистане». Шамхани подчеркивал «конструктивность соглашений, заключенных в ходе конференции по вопросам безопасности, которая проходила 7−8 декабря в Тегеране с участием представителей Афганистана, Китая, Ирана и России». «Создание механизмов для постоянного диалога и практического сотрудничества стран региона в вопросах безопасности может обеспечить стабильность и устойчивое развитие региональных государств», — отмечал секретарь ВСНБ Ирана. Причём в самом конце декабря 2018-го талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова находились в Тегеране для проведения переговоров.

Иранская сторона, видимо, была последовательна. Есть ощущение, что Тегеран последовательно наращивал давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И вот 27 ноября 2019 г. делегация «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибывшая из Дохи, была принята и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Официальный Тегеран абсолютно ничего не скрывал и также подтвердил факт встречи, а источники в МИД Ирана сообщили СМИ, что одной из её главных целей было побудить обе стороны к межафганским переговорам. По словам представителя пресс-службы талибов в Катаре, предметом переговоров стали мирный процесс в Афганистане и проблемы афганских беженцев в Иране. Бывший полевой командир талибов Сайед Акбар Ага в ноябре сказал, что визит талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Иран и другие страны подчёркивает их важную роль в политическом процессе:

«Визит талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Иран означает, что соседи Афганистана, такие как Иран, Пакистан, Россия и Китай, которые «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно посещал , могут играть позитивную роль в мире и могут играть негативную роль. И усилия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направлены на то, чтобы они сыграли позитивную роль в афганском мирном процессе».

А лидер Афганского национального движения солидарности Сайед Исхак Гилани заявил, что соседние страны всегда должны принимать участие в афганских мирных переговорах:

«Иран должен участвовать в переговорах, с первого дня США не должны были обманывать наших соседей. Все должны были быть вовлечены, потому что в будущем, если Бог хочет мира, ни одно правительство в нашем районе не сможет дистанцироваться от Афганистана».

Что удивительного в том, что Россия, Китай и Иран, продолжая в целом негативно относиться к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то же время не чураются переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Когда представители Второго департамента Азии МИД РФ Кабулов и Кабаев высказывались о контактах с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то — на минуточку! — свидетельствовали, что с недавних пор боевики движения восстановили свой контроль над 60% территории Афганистана. А теперь там — ещё и «укрепрайоны» группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для России совпадение интересов с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё раз повторим — только в том, что ведётся борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сам воюет с террористами из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Иран ещё в январе 2019-го отмечал, что у Тегерана и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишь одна точка соприкосновения — Иран требует ухода США и НАТО из региона, и того же самого добиваются талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что касается Китая (как, впрочем, и Индии), то у этих двух держав заинтересованность иная, как мы предполагаем, и связана она с тем, что долгие годы «опекуном» движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступали спецслужбы Пакистана. А сегодня и у Пекина, и тем более у Дели есть «дополнительные вопросы» к пакистанским властям. Но участие Китая, хоть и непрямое, в антитеррористической войне в Сирии с бандами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на наш взгляд, обнажило ещё один срез заинтересованности Пекина во внутриафганском урегулировании. И можно сказать, что Китай также относится к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как к временным союзникам в войне с бандами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В конце концов, не следует забывать, что на начало переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сильно повлияло то обстоятельство, что США начали осенью 2018 г. фактически сепаратные мирные переговоры с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум американской стороной. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США Залмай Халилзад в начале сентября 2018-го подтвердил достижение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принципиальной договоренности о мире, предусматривающей в том числе вывод более 5 тысяч американских военнослужащих из Афганистана. Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой Ашрафом Гани и лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Это решение было принято после осуществленного в Кабуле сторонниками движения теракта, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий. Но так или иначе, именно сепаратные шаги Вашингтона по Афганистану стали причиной, по которой Россия, Китай и Иран также приступили к своим контактам с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но ещё раз вернёмся к 2-й сессии Регионального диалога по безопасности в Афганистане. Постановка вопроса, хотя и не исключает продолжения усилий по организации внутриафганского диалога, сейчас в существенной части корректирует повестку дня. Напоминаем императив из выступления секретаря ВСНБ Ирана контр-адмирала Шамхани: «Нейтрализация угроз ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — главная задача». То есть — и мы уверены, что это является плодом объединения усилий России, Ирана и Китая, — сейчас развитие диалогов (многосторонних и двусторонних) по Афганистану пойдёт в ключе объединения «талибского» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «неталибского» Афганистанов в целях направить ресурсы и Кабула, и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на войну с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ну и на способствование вытеснению США и НАТО из этой страны и региона в целом. Причём если в той же Сирии участие Китая вообще «не ощущается», за исключением пары-другой эпизодов на протяжении 2015−2019 гг., то вот в Афганистане мир увидит самое деятельное участие руководства КНР и китайской дипломатии, не говоря уже о силовиках и военных.

Хотим также отметить, что глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф 22 декабря провёл встречу и переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Тегеране. Индийский министр иностранных дел находится в Иране для участия в Межправительственной комиссии двух стран в Тегеране. Как сообщало IRNA, «обе стороны на этой встрече обсудили двусторонние отношения и важнейшие региональные и международные вопросы». Думаем, что вовсе не случайно, что делегация МИД Индии прибыла в Тегеран сразу после 2-й сессии Регионального диалога по безопасности. Как и не случайно, что в эти самые декабрьские дни постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, реагируя на очередные проявления иранофобии со стороны Запада, подчеркнул: «У Ирана неограниченные варианты для обеспечения национальных интересов». Хотим также выделить заявления от 22 декабря, сделанные командующим армией Ирана генерал-майором Сейедом Абдолрахимом Мусави в кулуарах одного из событий местного значения.

«Совместные военно-морские учения Ирана, Китая и России показывают успешную дипломатию Исламской Республики Иран. Эта тренировка демонстрирует решимость стран, которые стремятся обеспечить безопасность в регионе, по отношению к тем странам, которые занимаются созданием нестабильности, — сказал генерал-майор Мусави. — Наши враги должны извлечь уроки из сообщений об этих учениях».

Внимательное отслеживание заявлений официальных представителей, в том числе и по линии МИДов, России и Ирана, даже и по одному только Афганистану, наглядно показывает, что за врагов имел в виду командующий армией Ирана генерал-майор Мусави. На данном этапе — это США, НАТО и… группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как своеобразный «постпред» США в том или ином регионе планеты. Время и сама логика объединения усилий России и Ирана покажут, насколько безграничны пределы решимости Москвы и Тегерана, как, впрочем, и Китая, в намерении удалить из Афганистана (что означает — и из Средней Азии) внерегиональное военное присутствие. Но это уже явно главная задача указанных держав Евразии на 2020 год.