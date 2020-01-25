В принципе, начиная прямо с ночи 3 января 2020 г., когда США террористически убили, пожалуй, двух из основных активно боровшихся с операциями спецслужб Америки и Израиля — иранского генерал-майора Касема Сулеймани и иракского шиитского командира, офицера иракской армии Абу Махди аль-Мухандиса, вопрос, вынесенный в заголовок данного материала, никого не оставляет в Ереване в покое. К сожалению, власти Армении пока явно не выработали ни официальной линии поведения в условиях нарастающей и уже — «местами горячей» конфронтации между Ираном и США, ни каких-либо запасных «закулисных» вариантов вывода республики из эпицентра возможного старта эскалации напряжённости глобального масштаба и значения. Если вспоминать начало января, то официальный Ереван «запомнился» двумя-тремя несуразностями в плане оценок ирано-американских отношений данного отрезка времени.

Армения

Farsi.khamenei.ir Касем Сулеймани

Понятно, что Армения не относится к числу сверхдержав или держав регионального значения, что означает — нет у Еревана никакого запаса для внешнеполитической ответственности и решительности. Есть лишь узкий «коридор» маневрирования между сверхдержавами, благо что рядом по соседству — целых две таких. Мы продолжаем настаивать, что по крайней мере в плане значения для всех без исключения закавказских республик, не только Россия, но и Иран является сверхдержавой, потому что для провозглашения южного соседа Армении сверхдержавой мирового значения у Ирана нет лишь одной компоненты — ядерного оружия. Во всех остальных смыслах и ипостасях Иран — типичная сверхдержава, коль скоро процентов на 90−93 является абсолютно самодостаточным государством, с весьма развитым комплексом служб национальной безопасности, к тому же опирается на явственную поддержку двух из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — России и Китая.

События идут в самом плохом направлении — прежде всего, для Армении. Впрочем, и для Арцаха-НКР. В данном случае, рискнём даже напророчить неблагоприятное будущее и для Грузии с Азербайджаном, хотя визуально особых негативных событий в отношениях по линиям Иран-Грузия и Иран-Азербайджан пока не фиксируется. Но ведь от видимого спокойствия до взрывной цепной реакции — один шаг, а то и пол-шага. Пусть судят сами читатели. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 23 января в интервью общеарабской газете «Asharq Al-Awsat» выступил с угрозами в адрес нового командующего спецподразделением «Кодс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Эсмоила Каани. Хук заявил, что Каани может быть убит, как и его предшественник на этом посту — генерал-майор Касем Сулеймани. По словам спецпредставителя США, Вашингтон по-прежнему готов к решительным действиям в ответ за атаки на американцев: «Если Каани продолжит убивать американцев, его ждёт такая же судьба. Президент Трамп несколько лет назад объяснил, что любая атака на американцев или интересы США получит решительный ответ, это президент и продемонстрировал». «Так что это не новая угроза. Президент всегда говорил, что будет действовать решительно в защиту американских интересов. И я думаю, что иранский режим теперь понимает, что не может атаковать Америку по своему желанию», — заявил Хук.

Флаг подразделения Аль-Кудс +

Но вот 24 января из Ирана сообщили, что командующий военно-морскими силами иранской Революционной гвардии, генерал Али-Реза Тансири заявил, что Иран нанёс 6 ударов по американским объектам в Персидском заливе, в результате чего были убиты 50 американских военнослужащих. Иранский военачальник отметил, что в ходе иранского нападения были уничтожены два военных корабля, два нефтяных танкера и два вертолёта. Конечно, мы ищем дополнительные подтверждения достоверности заявлений бригадного генерала Тансири. Но если это — правда, то, как видим, в Тегеране не испугались угрозы из США. Хотя, не исключено, что представитель КСИР немного преувеличивает — мы пока не в состоянии представить некую сцену, в которой военно-морские части и подразделения Корпуса, «просто так», без реальной видимой причины или угрозы со стороны американцев первыми бы открыли огонь на поражение. КСИР обычно так не действует… Но — время покажет.

Россия и Китай 23 января уже жёстко осудили США за то, что Брайан Хук угрожал убить генерала Эсмоила Каани. «Ещё раз заявляю, что такие заявления для нас неприемлемы. Такие замечания были сделаны вне прав и законов, и представители мировых государств не имеют права их произносить», — отметила, например, представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави также жёстко осудил угрозу убийства со стороны Вашингтона в отношении генерала Каани, заявив, что последние комментарии Брайана Хука «являются официальной публикацией и вопиющим обнародованием адресного и государственного терроризма со стороны Соединённых Штатов». «Теперь, после сионистского режима Израиля, США являются вторым режимом, который официально объявляет, что он использовал ресурсы своего правительства и вооруженных сил для террористических актов и что он продолжит это делать в будущем», — добавил Мусави.

Американский всемирно известный эксперт в области глобальных финансов Нуриэль Рубини ожидает более жёсткие ответы со стороны Ирана. По его мнению, у Ирана есть не только все возможности для углубления кризиса, но и причины к этому стремиться. Ведь результатом будет взлёт цен на нефть, мировая рецессия и, вероятно, смена власти в США. Рубини подчёркивает: рынки не до конца понимают, насколько опасна эта ситуация. Сейчас США намного меньше зависят от импортной нефти, чем раньше, однако даже небольшой, но стремительный рост цен способен спровоцировать рецессию, как это случилось в 1990 г. То есть, если США своими антииранскими санкциями и убийствами иранских военных хочет добиться свержения госстроя Исламской республики в Иране, то Иран, оказывается, может очень просто повлиять на судьбу президента США Дональда Трампа, и в итоге повлияет на президентские выборы в Америке.

Мы предложили бы и читателям, и властям Армении повнимательней отнестись к версии эксперта Н. Рубини, ибо его предположения, увы, касаются не только и не столько самих Ирана и США, сколько — остальных стран мира. А посему чуточку подробней осветим прогнозы Н. Рубини. «Нефтяной шок [после шагов Ирана — прим.] резко ударит по расходам американцев, подкосив внутренний спрос, что негативно скажется на экономике США. Пострадают и крупнейшие импортёры нефти, такие как Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Турция. Центробанки не станут повышать ставки в ответ на рост нефтяных котировок, но они уже исчерпали возможности и для их снижения», — указывает Рубини в своей статье, опубликованной на днях на ресурсе Project Syndicate. К тому же в запасе у Тегерана остаётся вариант перекрытия Ормузского пролива. Многие полагают, что именно это заставляет Трампа сдерживать агрессивные порывы. По подсчётам одного из крупнейших американских инвестбанков JP Morgan, перекрытие Ормузского пролива на полгода взвинтит нефтяные цены до 150 долларов и создаст предпосылки для мировой рецессии. Даже если судоходство в проливе прервётся всего на месяц, баррель подорожает до 80 долларов. И в этой связи, полагаем, уместно снова обратиться к словам иранского генерала Тансири. Это именно он в конце августа 2018 г., как передавало агентство Tasnim News, да ещё в то время, когда Тегеран предупредил, что может предпринять военные действия в Персидском заливе, чтобы заблокировать экспорт нефти из других стран региона в ответ на новые санкции США, направленные на прекращение продаж нефти, заявил: «Иран полностью контролирует как сам Персидский залив, так и Ормузский пролив. Мы можем обеспечить безопасность Персидского залива, и нет необходимости в присутствии инопланетян, таких как США и стран, которые расположены в другом конце нашей планеты». Напомним также, реакция иранского генералитета последовала после того, как Верховный лидер Исламской революции айятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи предупредил американцев: «Если Иран не сможет экспортировать свою нефть, то ни одна страна не должна этого делать». Так или иначе, но в мире тогда со всей серьёзностью относились к предостережениям из Тегерана, ибо заявления генерала Тансири ретранслировало даже английское агентство Reuters…

President.ir Генералы и Хасан Рухани

Эксперт Рубини далее продолжает: «Даже такой умеренный рост котировок обернётся падением рынка акций США как минимум на 10%, нанесёт сильный удар по инвестиционной, деловой и потребительской уверенности. Шок перекинется на другие рынки, которые могут обвалиться и на 20%. В итоге нас ждёт резкое замедление мировой экономики». Кстати, о том, что усиление напряжённости между Ираном и США не сулит рынкам ничего хорошего, говорят и другие аналитики. «Доходности по облигациям снизились, ралли, которое наблюдалось на американском фондовом рынке, застопорилось, инвесторы уходят в безопасные валюты, в первую очередь японскую иену», — констатировали валютные стратеги французского банка Societe Generale. «Этот конфликт может разбить надежды рынка на восстановление мировой экономики. Ситуацию осложняет торговая война Китая и США», — отмечают эксперты другого французского банка Credit Agricole. «В случае резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке последует обвал мировых рынков капитала вместе с барометром американской экономики — фондовым индексом S&P 500, — подтверждает российский аналитик Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари». — В итоге цена нефти марки Brent на глазах пробьёт отметку в 50 долларов, что существенно повлияет на российский фондовый рынок и курс рубля. И тогда российскому бюджету очень пригодятся накопленные в 2019 году резервы».

При этом тот же Н. Рубини вероятность полномасштабной войны между США и Ираном оценивает как достаточно низкую — всего 20%. Однако шансов на восстановления отношений между Вашингтоном и Тегераном до того уровня, что был до убийства генерала Сулеймани, по его мнению, ещё меньше: всего 5%. При этом данный эксперт как бы «не видит», что в корне всех проблем лежит одностороннее игнорирование властями США условий «ядерной сделки» с Ираном от 2015 г. Ведь вся эта «обновлённая игра» администрации Дональда Трампа с Ираном и, соответственно, со всей планетой началась именно с того, что США попытались перестроить повестку дня мировой политики под пожелания Израиля и, конкретно, израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, рупором которого в окружении Трампа стал его хасидский зять Джаред Кушнер. Ведь это же факт, от которого не следует никуда «сбегать». США никогда не были ни противниками, ни «сдерживающим фактором» в отношении Израиля, однако никогда до Трампа официальный Вашингтон не шёл на демонстративно наглые шаги, содержащие не просто вызов в адрес мирового сообщества, но и конкретно уничтожающие просто мировой международно-правовой порядок. Примеры? Одностороннее признание единого Иерусалима столицей Израиля, «акт дарения» сирийских Голанских высот тому же Израилю, в виде признания этой оккупированной территорией принадлежащей сионистскому государству, готовящееся уничтожение Палестинской автономии…

Max Goldberg Джаред Кушнер с семьёй Трампов. 2016

23 января, между прочим, вновь стали поступать тревожные вести и из соседнего Ирака. Высокопоставленный иракский депутат (шиит) и один из командующих ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Карим аль-Аливи в интервью арабоязычному новостному сайту al-Ma'aloumeh заявил: «США после активизации остатков и спящих ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 5 иракских провинциях обострили кризис и хаос в Ираке, чтобы ослабить власть «Аль-Хашда аш-Шааби» и других сил безопасности. Американцы хотят найти предлог для своего длительного развёртывания в нашей стране». Он добавил, что Вашингтон хочет заставить общественное мнение мира поверить в то, что иракские силы не могут защитить свою страну и подготовить почву для нового акта оккупации Ирака. По словам аль-Аливи, американские силы переводят террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сирии «в безопасные районы Ирака в рамках, как представляется, крупного плана, чтобы снова вызвать проблемы безопасности для арабской нации». Силы безопасности размещены и охраняют иракско-сирийские границы, но воздушное пространство этих регионов полностью открыто для самолетов и вертолетов США, в том числе грузовых вертолётов «Чинук». Американские самолёты и вертолёты никогда не проверяются иракскими властями, и они легко перевозят террористов из Сирии в безопасную зону в Ираке в ходе операций на вертолётах.

24 января пошла уже началась «иракская часть» той самой цепной реакции, о которой мы предупреждали выше по тексту. Несколько миллионов иракцев собрались в столице страны Багдаде, чтобы выразить свое неприятие военному присутствию США в стране. По сообщениям местных иракских СМИ, представители «всех иракских провинций» собрались в ходе продолжающегося митинга, чтобы осудить незаконное присутствие американцев в стране после того, как США убили высшего иранского генерала Сулеймани и иракского командующего аль-Мухандиса. Протестующие несут плакаты и выкрикивают лозунги, призывающие к изгнанию американских войск, сообщает иранское агентство Mehr News. Во время митингов влиятельный иракский шиитский священник аятолла Муктада ас-Садр обрушился на Соединённые Штаты за их незаконное военное присутствие в Ираке, сказав: «Если правительство США не согласится покинуть Ирак, его будут рассматривать и считать оккупирующим государство и врагом». Багдад должен отменить все соглашения о безопасности с США и запретить США проводить военные операции в небе, добавил он.

Суммируем-ка мы заявления генерала Тансири, иракцев аль-Аливи и аятоллы ас-Садра — наложив на эту информацию и неутешительную версию эксперта Н. Рубини. Ведь это только начало. Будут мобилизованы практически все силы. Обратим внимание — 23 января командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизода, как сообщало агентство Fars News, американский беспилотник, в результате удара которого в начале этого месяца погиб Сулеймани, был направлен на спецзадание с военной базы США в Кувейте. По словам генерала Хаджизода, иракские военные обнаружили «активность беспилотников и истребителей» в районе международного аэропорта Багдада за несколько минут до нанесения авиаудара по машине, где находился иранский генерал, но они «не знали, что целью является именно Сулеймани». Ранее ведь иранские военные источники упоминали четыре базы на Ближнем Востоке, с которых в Багдад была направлена авиация США. Среди них — база «Эль-Удейд» в Катаре, крупнейший военно-воздушный объект США в регионе, и авиабаза «Айн эль-Асад» на западе Ирака, по которой Иран в итоге нанёс ракетный удар. Так — что же, ждать теперь ракетных ударов Ирана по американской базе в Кувейте? Вот и будет создан повод для прекращения использования Персидского залива и Ормузского пролива для нефтяного судоходства. И начнёт реализовываться пессимистичный сценарий эксперта Н. Рубини, причём без представления о том, какими могут быть окончательные последствия.

U.S. Marine Corps Авиабаза Айн-аль-Асад

Бог с ними, экспертами и аналитиками. В мире же «реальной политики» тоже прекрасно осознают, что Трамп или те люди в Вашингтоне, которые «подвели» Трампа под кретинское решение об убийстве генерала Сулеймани, сейчас кусают локти и просто не знают, как «отыграть назад». Над США и их союзниками сейчас не просто грозовая туча — на них надвигается самый настоящий стратегический «антициклон» с бурями да раскатами молний, в том числе и шаровых. Иранцы сейчас буквально на микроны высчитывают все базы, которые американцы и их союзники, тайно или явно, понатыкали по периметру внешних границ Ирана. А это значит — ой, да тут и Армению начнут «аудитировать»! Да ещё с каким пристрастием. Не говоря уже о Грузии с Азербайджаном — в Иране отлично осведомлены о том, кто и сколько раз, например, из Израиля прибывал-убывал в и из Тбилиси и Баку, с какими целями, на какой уровне имел встречи и переговоры в грузинской и азербайджанской столицах. Словом, работа идёт — даже кипит, и нет ей пределов и конца. Боятся все — даже записные союзники США и Израиля в Азии. Вот, к примеру, премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая 23 января на 50-м Всемирном экономическом форуме в Давосе, вроде бы рассказывал о негативных последствиях войны США в Афганистане для региона и Пакистана, обострении терроризма, экстремизма, афганского мирного процесса, напряжённости в отношениях с Индией, недавних событиях на Ближнем Востоке. Но плавненько перешёл к ирано-американскому конфликту и поведал слушавшим, что, оказывается, накануне, 22 января у него был разговор с Трампом. «Не должно быть никаких столкновений между Ираном и США и их союзниками, иначе это будет иметь далеко идущие последствия, — отметил он. — Я сказал Трампу, что любой конфликт с Ираном будет катастрофическим для Пакистана и региона, и чувствую, что президент США также осознал, что война не принесёт ничего, кроме разрушения».

Страх у страны, многие десятилетия выступающей как марионетка Вашингтона и Тель-Авива, налицо. И было бы странно, если Имран Хан не боялся бы — Пакистан же рядом с Ираном, иранские войска, преследуя контрабандистов или террористов, достаточно много раз вторгались в Пакистан, причём на несколько десятков километров. Есть о чём задуматься — решения Ирана непреклонны, вся американская армия, весь Пентагон это террористы. Почему бы Ирану не захотеть вдруг ликвидировать этих террористов в Пакистане? И как в таком случае вести себя пакистанским властям? А теперь, уважаемые читатели — прыжком очутились с вами в Закавказье. Что — разве в этом регионе нет американских военных? Увольте — есть, вон ведь, на днях, ничтоже сумняшеся, министр иностранных дел Турции взял да предложил США и другим странам-членам Североатлантического блока ускоренно и на «особых условиях» принять Грузию в НАТО! Кто-нибудь думает, что это осталось незамеченным в Тегеране? Зря, там практически всё замечают и «берут на карандаш»…

Tasnim News Agency Амир Али Хаджизода

Итак, что же будет, в особенности для Армении? Начиная с 1991 г., власти постоянно твердили, что им важны отношения как с США, так и с Ираном. Но мы-то знаем, что сразу после убийства Сулеймани Иран, по сути, открыто предлагал своим соседям однозначно осудить акт гостерроризма США. Осудили, если нам не изменяет память, считанные страны и организации, но среди них, безусловно, были Ирак и Сирия. Ни одна закавказская республика реально не ответила на трагедию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян полсе двухдневного безмолвия предпочёл 5 января продемонстрировать, что ему (а значит, Армении) по фигу, кого и где убили американцы, и вместо чего-то существенного (а в Ереване, например, в здании посольства Ирана шли церемонии записей соболезнований) приподнялся ну не самую высокую в республике горочку Артаниш и обратился с её вершины к президентам Ирана и США с посланием — мол, это «послание мира», и он ссылается на мудрость президентов Трампа и Роухани и выражает убеждённость, что те не позволят ситуации ещё более ухудшиться. Пашинян заявил, что его восхождение на Артаниш посвящено миру. Заметили ли восхождение на Артаниш и послание армянского премьера президенты Ирана и США после эскалации, связанной с убийством командующего спецназом «Кодс»? Конечно, нет. И мы подробно сообщали читателям — обо всём, что заявляли и что делали американцы и иранцы после 5 января. Была ещё невнятная реплика МИД Армении — мол, готовы посредничать…

Создавалось впечатление, что люди во власти не понимают, с чем столкнулись — и не они, а весь мир в целом. Их не образумили даже слова скорби и соболезнования, которые высказывали в те дни генералы-арцахцы Виталий Баласанян (кандидат в президенты Арцаха-НКР) и Аршавир Гарамян. Ступор — вот как можно охарактеризовать поведение официального Еревана в первые дни января. Причём недоумевали в связи с, в сущности, отсутствием реакции властей Армении… даже прозападно настроенные общественные деятели и эксперты. Для примера — вот что записал председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян, касаясь убийства генерала Сулеймани на своей странице в «Фейсбук», озаглавив пост: «Неужели нельзя было так?»: «Неужели нельзя было так? «Дорогие соотечественники! Гибель иранского военного деятеля Касема Сулеймани может вызвать большую напряжённость в нашем регионе. И я понимаю озабоченность как международных, так и армянских политологов. Своим посланием я хотел бы заверить вас, что руководство Республики Армения со всей ответственностью относится к вопросам безопасности Республики Армения и Арцаха. Мы находимся в постоянном контакте и консультациях с руководством наших союзнических и партнёрских стран, и я заверяю, что у наших граждан не должно быть оснований для беспокойства, а наших уважаемых политологов я призываю пока воздержаться от таких анализов, которые могут вызвать дополнительную панику среди общественности. Ещё раз повторяю, безопасность республик Армении и Арцаха находится под надёжной защитой. Спасибо за внимание. Премьер-министр Республики Армения».

Прав Ишханян — ну, не было подобного ни в «послании мира» Пашиняна, ни в репличке МИД Армении. Завкафедрой иранистики Ереванского госуниверситета Вардан Восканян 10 января в интервью информационному агентству Sputnik Армения, уже как бы подводя некий итог, заявил, что реакция официального Еревана на гибель иранского генерала Сулеймани была неверной. Восканян отметил, что он бы на месте политического руководства Армении «поступил бы несколько иначе»: реакция Еревана должна была быть «более тёплой» к Тегерану. Ну, Восканян иранист и не понаслышке знал, что был зверски убит не просто «один из военных», а национальный герой Ирана — и поэтому Восканян прав, конечно. В любом случае, власти Армении могли бы избрать более адекватный вариант реакции. И мы уверены — в Тегеране тоже все, соответствующие должностные лица, преотлично понимали и понимают, почему официальный Ереван лепетал нечто «розовое», а не по существу. А теперь смотрим на всё, что было, с точки зрения «а что будет?», имея в виду заявления генерала Тансири, иракцей аль-Алииви и аятоллы ас-Садра, а также американского эксперта Н. Рубини. Чтобы понять, как должна себя вести Армения, придётся заставить правительство республики перестать «смотреть» в сторону Вашингтона и посольства США в Ереване. Иран, как видим, не воспринимает «шутки» Трампа и, тем более, угрозы разных «брайанов хуков». Зато «имран-ханы» откровенно упрашивают США далее не разжигать огня. Что такого знает пакистанец, чему не научили Пашиняна его учителя и политические «крёстные» — ну, ведь оба же не президенты, а премьер-министры. Ранжир тот же — уровень (политический), увы, разный. Был бы Пашинян хотя бы ровней Имран-Хану — уже б тоже стоял в очереди на разговор с Трампом и усиленно бы заверял американского президента, что «война — это плохо, очень плохо», и так далее. Повторим ещё раз — иранские спецслужбы идентифицировали: американские БПЛА в те злополучные часы вылетели в сторону Багдадского аэропорта из американской базы в Кувейте.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Но мы зафиксировали ещё одну угрозу — конечно, не только для Армении. 20 января, министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф предупредил США и Европу, что если вопрос о соблюдении Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, многостороннее соглашение 2015 г. о ядерной программе Тегерана) будет направлен Совету Безопасности ООН, то Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) . Как экстренно сообщило иранское агентство IRNA, это был жёсткий ответ Тегерана на угрозы Великобритании, Франции и Германии запустить механизм, который может привести к введению санкций против Ирана из-за нарушения им ключевых положений СВПД. Европейская «тройка» уже запустила так называемый механизм разрешения споров в рамках соглашения о ядерной программе ИРИ, с чем власти Ирана категорически не согласны. «Тегеран всё ещё остаётся в соглашении. Заявления европейских держав о том, что Иран нарушил соглашение, являются необоснованными», — заявил официальный представитель МИД ИРИ Сейед Аббас Мусави на еженедельной пресс-конференции в Тегеране, добавив, что «дверь к переговорам» не была закрыта. «Будет ли Иран ещё больше сокращать свои ядерные обязательства, зависит от других сторон, и от того, будут ли обеспечены интересы Ирана в рамках этого соглашения», — заключили в МИД Ирана.

Но министр Зариф уже дал понять — или Европа начинает самостоятельную политику, не зависящую от США, или после выхода Ирана из ДНЯО Тегеран может предпринять и более резкие шаги. Хотим напомнить, что 5 января 2020 г. Тегеран объявил о фактически полном выходе из СВПД. И виноваты в этом США и Европа. В заявлении правительства президента Ирана Хасана Роухани указывалось, что ИРИ впредь не будет соблюдать установленные СВПД ограничения на уровень обогащения урана, объёмы его накопления и проведение исследований в ядерной сфере. Тем не менее, в иранской столице подчеркнули, что продолжают отказываться от возможности создания собственного ядерного боезаряда, оставаясь ДНЯО и следуя известной фетве верховного руководителя ИРИ аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи от 2013 г., о запрещении ядерного оружия. Прошло 15 дней деструктивной политики США и Западной Европы — и Иран 20 января уже говорит языком ультиматума с Западом.

Но вернёмся к брифингу Аббаса Мусави. Там были озвучены и другие интересные идеи и замыслы Ирана. Отвечая на вопрос о жалобе Ирака в ООН на якобы «нарушение Ираном» суверенитета арабской республики в результате ракетного удара Тегерана по двум базам на иракской территории, где размещены американские военные (хотя прекрасно известно, что жалоба Ирака в ООН была против США, которые 3 января наносили ракетные удары по Багдадскому аэропорту), Мусави заявил: « Иран оставляет за собой право нанести военный удар по любой другой стране, включая дружественное государство Ирак, если их территории используются для заговора и нападения на Исламскую Республику. Как мы ранее заявляли, мы будем преследовать любое место, которое используется для заговора против Ирана». Он напомнил, что на самом деле, Тегеран заранее уведомил Багдад о ракетном нападении, и непорядочно сейчас кому бы то ни было развивать неуместные инсинуации и обвинения. «Иран никогда не хотел присутствия иностранных военных сил на иракской территории, и как только Ирак официально обращается за помощью к Ирану, мы предоставляем помощь после уведомления об этом», — напомнил он.

Таким образом, все обязаны понимать — если иранским разведывательным службам станет известно, что территории даже Ирака, или Турции, кто-то использует или намерен использовать против границ и безопасности Ирана, то Тегеран готов нанести военный удар по такой стране. Пусть даже и заранее уведомив власти этой страны… Мы обязаны понимать, что это предупреждение господина Мусави в полной мере относится и к территориям республик Закавказья, где есть «следы» если и не военного, то — разветвлённого разведывательно-диверсионного присутствия и США, и Израиля. Конечно, в первую очередь, это касается Грузии и Азербайджана. Но вот намедни проскользнуло — власти Армении готовятся подписать некий документ с Израилем. Люди, часто ездящие в сторону Гюмри, утверждают: там некие якобы итальянские строители экстренно нечто воздвигают для Израиля. В предыдущие годы мы неоднократно писали — то это «нечто» называли в Ереване «зоной свободной торговли» с Израилем, то — «израильской логистической базой». Но, если честно, изначально вызывало подозрения — а почему ж практически в непосредственной близости от 102-й российской военной базы? Ответ был дан автору данных строк во время одной из бесед с сотрудниками посольства Ирана в Ереване: есть веские основания подозревать, что израильтяне при пособничестве правительства Армении просто создают очередную диверсионно-подрывную базу в Закавказье. Поэтому и решили разместить её по соседству с российской военной базой — то ли опять хотят «подставить» русских, в случае, если Тегеран примет решение уничтожить израильскую базу, то ли в их умах созрел ещё более изощрённый человеконенавистнический план, а может быть, просто рассчитывают на то, что Иран сам будет остерегаться наносить ракетные удары в направлении российской 102-й военной базы в Гюмри…

Tasnim News Agency Иранский спецназ

Одним словом, любой сосед Ирана — «на мушке» у иранских военных, готовых продолжать Возмездие американским военным. Напомним ещё раз — согласно последний решениям парламента и правительства ИРИ, все американские войска, Пентагон США и, само собой разумеется, американские разведки считаются иранскими властями международными террористами. Со всеми отсюда вытекающими выводами. Так что вопрос в том, что ждать от сегодняшней власти Армении. Позиция Ирана-то ясна — удар нанесут, будь хоть и по дружественной стране. А вот что там кумекает Ереван… Газета «Голос Армении», например, писала недавно, характеризуя правительство Пашиняна — премьер-министр уже давно находится под давлением фонда «Открытое общество» (т. е. «фонда Сороса»), откуда ему диктуют, что делать. При этом функции распределены предельно чётко. Автор статьи Марина Мкртчян приводит пример с Даниэлом Иоаннисяном, которому сразу после смены власти Пашинян доверил разработать проект нового Избирательного кодекса, что выглядело достаточно странно — у Иоаннисяна нет высшего юридического образования. Сегодня у Дани (так его называют друзья) есть своя общественная организация с филиалом в Арцахе. А в конце прошлого года Даня стал членом Общественного совета, во главе которого стоит другой представитель соровской номенклатуры — Степан Сафарян. У каждого агента свои обязанности. Сегодня не секрет, что на Дани «возложена миссия контроля над выборной кампанией в Республике Арцах». «Лариса Минасян курирует реформы в Службе полиции и ситуацию вокруг предстоящей ратификации Стамбульской конвенции. Артур Сакунц занят реставрацией выделенного дела по части поиска организаторов и подстрекателей к теракту 27 октября 1999 г. Сакунц, как известно, в 2019 году вёл активную работу по дискредитации Службы нацбезопасности. После отставки Артура Ванецяна новое руководство делает всё, чтобы удовлетворить политические запросы премьер-министра, но соросовские деятели постоянно указывают на связь этой службы с аналогичными российскими структурами», — отмечает издание. И уточняет, что именно по этой причине Служба нацбезопасности не пользуется доверием фонда «Открытое общество», а люди Сороса постоянно делают попытки получить у Пашиняна руководящие должности в этой структуре.

Пусть сами читатели пытаются выдвигать версии и гипотезы, способны ли «свидетели Сороса» быть самостоятельными, когда стоит вопрос о геополитическом выборе для Армении в сетке координат ирано-американского конфликта. В помощь читателям — также и заявление российского специалиста в области обороны и безопасности Григория Трофимчука от 23 января в интервью той же газете «Голос Армении». Отвечая на вопрос журналиста, стоит ли ожидать нового развития в армяно-российский отношений в связи со сменой состава правительства России, Григорий Трофимчук отметил, что никаких негативных для Армении изменений не будет. Тем не менее, он подчеркнул, что среди российской общественности вызывает всё большую настороженность курс, продвигаемый новыми властями республики. В частности, эксперт напомнил о прямом обращении премьер-министра Пашиняна за помощью в ФБР США — якобы для расследования кражи государственных средств экс-президентом Армении Сержем Саркисяном. «Это даже намного сильнее, чем почти годовая попытка торможения Пашиняном работы ОДКБ. Ведь тем самым Ереван, во-первых, показывает, что его собственные сотрудники спецслужб не в состоянии реализовывать такие задачи, а во-вторых, Вашингтон получает прямой доступ ко всем архивам и секретам Армении. Получается, что Вашингтон напрямую управляет Ереваном », — заявил Григорий Трофимчук. Кроме того, эксперт считает, что решение главы правительства Армении напрямую затронет интересы стран, входящих в ОДКБ — не только России, но в том числе Казахстана и Белоруссии. «Поэтому, если говорить об ожиданиях по линии российско-армянских отношений, то в наступившем году я ожидаю большей ясности в задачах и целях действующего руководства Армении», — резюмировал Трофимчук.

Ну, а мы напомним, что перед тем, как Грузию «саакашвилизировали», к ФБР США любил обращаться «за помощью» экс-президент этой республики Эдуард Шеварднадзе. И именно после убийства (странного, надо сказать) агента ФБР США Фреда Рассела Вудрофа крен в сторону США у Грузии стал излишне ярко выраженным. Ну, а промежуточный финал развития «вестернизации» Грузии — пожалуйста, он налицо, кто хочет, может съездить и увидеть всё своими глазами. И если правы Трофимчук и автор «Голоса Армении» М. Мкртчян, то, увы, и Армении «предписано» стать нечто вроде Грузии. С такой Арменией, например, Иран не будет выстраивать тёплых и доверительных отношений, будет прямой прагматизм, просто в Иране начнут и на границу с Арменией смотреть как на возможный очаг потенциальных подрывных действий антииранского характера.