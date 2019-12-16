Думаем, что для многих будет интересным узнать, что в Иране идёт кампания разоблачений относительно ряда участников недавней (неудавшейся) «бензиновой революции». Но пусть не складывается впечатление, что иранские власти обуреваемы только розыском авантюристов и креатур разведок западных стран, саудитов, израильтян и так далее.

Fars News Agency Протестующие в Иране. 2019

Нет — в Тегеране прекрасно понимают, что многие из абсолютно мирных участников ноябрьских протестов пали жертвами преступников, были и совершенно невинные, непричастные к митингам люди. И вот 4 декабря, как сообщало агентство IRNA, верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи призвал судебные органы страны проявить «исламское милосердие» к тем, кто был замешан в недавних беспорядках, последовавших за резким ростом цен на бензин. «Чем быстрее будут рассмотрены эти дела, тем лучше, а к тем, кого подозревают в близости к какой-либо группировке, следует отнестись, проявив в наибольшей степени исламское милосердие», — заявил аятолла Хаменеи по поводу доклада Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана о недавних волнениях в стране.

Это был ответ верховного главнокомандующего вооружёнными силами Ирана на письмо секретаря ВСНБ контр-адмирала Али Шамхани о том, как поступить с людьми, которые были ранены или убиты во время недавних беспорядков в стране, и в ответ лидер согласился с предложениями Шамхани, сообщало агентство Mehr News. По словам верховного лидера, граждане, которые погибли, попав под перекрёстный огонь во время беспорядков, не сыграв при этом никакой роли в подстрекательствах, будут считаться мучениками, а их семьи будут обеспечены Фондом по делам мучеников и ветеранов . Аятолла Хаменеи также поручил чиновникам в любой форме выплатить компенсации семьям погибших в ходе демонстраций и помочь наставлениями их семьям. Верховный лидер призвал власти страны сначала проверять истории семей тех, кто был убит в перестрелках с силами безопасности, — «отделив почётные семьи от тех, кто был причастен к преступным деяниям». Он также призвал сочуствовать и смягчать горе тех семей, которые никогда не имели ничего общего с криминалом. Итак впервые, к тому же на самом высоком уровне, Иран известил мир о том, что мирные протесты были использованы, образно выражаясь, «кем-то», кто рекрутировал преступные элементы, а эти лица в свою очередь открыли огонь. На тех самых улицах во время мирных митингов. И имели место перестрелки между «митингующими» и силами безопасности.

Али Хаменеи

Конечно, расследование ноябрьских событий не прекращалось ни дня с момента, когда вооружённых бандитов ликвидировали или арестовывали в течение 16−17 ноября. Кое-что полезно вспомнить. 26 ноября секретарь ВСНБ Ирана контр-адмирал Али Шамхани объявил, что Иран успешно сорвал попытку небольшой группы бунтовщиков, поддерживаемых иностранцами, поджечь нефтяные объекты в портовом городе Персидского залива Ассалуйе. 27 ноября министерство разведки Ирана объявило об аресте 8 человек, которые пытались собрать информацию о недавних беспорядках в стране и передать её за пределы страны. Гендиректор особого, антишпионского управления министерства разведки Ирана сказал, что арестованные элементы были обучены разведывательной службой США (ЦРУ) в разных странах под видом журналистов, но долгое время подвергались разведывательному надзору, и после недавних беспорядков стало ясно, что они получили инструкции — принять участие в беспорядках и подготовить точные отчёты, особенно фотографии. Он сказал, что 6 из этих агентов ЦРУ были арестованы на месте преступления во время недавних беспорядков, а 2 других были опознаны и арестованы до того, как они могли покинуть Иран с собранной ими информацией. Чиновник также добавил, что другие элементы, связанные с этой сетью, находятся под наблюдением по всей стране и в случае, если они предпримут какие-либо действия против национальной безопасности страны, они будут решительно пресечены и арестованы.

Для кого — как, но эти откровения ответственного должностного лица из министерства разведки ИРИ, на наш взгляд, кое-что «просветлили». Например, ситуацию в следующем вопросе: а как же получилось, пусть и с жертвами, но в течение суток-двое подавить волну, рассчитанную на эффект «домино»? Иранцы честно признаются — иностранная агентура им известна, она на постоянной «наружке», за предателями следят, их контролируют и… просто ждут, когда же те сами «спалятся», так сказать. Есть ощущение, что министерство разведки такими заявлениями как бы превентивно предупредило потенциальных участников неких будущих вероятных беспорядков о том, что их найдут в случае чего довольно быстро и они даже не успеют бежать из Ирана, как не сумели бежать те самые двое агентов ЦРУ, о которых упоминал представитель министерства разведки.

2 декабря член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Джавад Карими Кодуси поведал ещё более интересные подробности. Оказывается, министерство разведки и разведывательная организация Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) арестовали около тысячи членов 140 террористических группировок до и во время вспышки недавних беспорядков, сообщил ресурс Tasnim News. Законодатель указал на призывы к отставке президента Хасана Роухани или роспуск парламента в качестве основного заговора, вынашиваемого врагами Ирана. По его словам, тот же заговор был проведён в Ираке, имея в виду недавние протесты в соседней арабской стране, которые привели к отставке премьер-министра Ирака Аделя Абдула Махди аль-Мунтафики. Кодуси рассказал, что ряд законодателей собирался уйти в отставку в ответ на протесты, но замечания лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи пресекли заговор противника в зародыше. Между тем глава Организации гражданской обороны Ирана генерал-майор Голям Реза Джалали заявил, что министерство разведки ведёт расследование возможного проникновения врагов в систему управления в связи с осуществлением повышения цен на бензин. Генерал сказал, что план был выполнен очень плохо. «План был реализован настолько плохо, что некоторые люди считают, что враги, возможно, проникли в систему управления страной», — отметил он. Ранние оценки разведывательного органа показали, что почти 87 000 протестующих и участников беспорядков приняли участие в акциях протеста и митингах, когда повышение цен вступило в силу. Большое количество протестующих, из которых более 93% были мужчинами, присутствовали только в центрах сбора и избегали присоединения к мятежникам. По всей стране было арестовано около 1000 человек, а более 100 банков и 57 крупных магазинов были подожжены или разграблены только в одной провинции.

Fars News Agency Сожжонная АЗС в Иране. 2019

Ещё чётче картина стала вырисовываться, когда 4 декабря представитель судебной власти Ирана Голям Хоссейн Эсмаили в своём выступлении по государственному телевидению опроверг число жертв недавних акций протеста, представленных некоторыми источниками, подчеркнув, что настоящие цифры меньше, чем утверждают эти источники. «Цифры и числа, предоставляемые враждебными группами, являются сфабрикованными, а фактические цифры меньше, чем утверждают эти источники, — сказал он, писала газета Iran Daily. — Они обнародовали цифры, а также некоторые имена <…> предполагаемый подсчёт жертв — не что иное, как выдумка». (Для примера — широко и печально известная Amnesty International, утверждала, что в стычках с полицией погибли как минимум 106 человек, затем «довела» это число до 208, затем — до 304, а власти США — аж до тысячи!) Затем он добавил, что западные и некоторые региональные источники с враждебными намерениями предоставили имена людей, которые погибли в обстоятельствах, не связанных с недавним насилием и людьми, и которые даже живы. Эсмаили также заявил, что около 300 человек в настоящее время остаются под стражей по подозрению в причастности к беспорядкам и убийствам, недавно обрушившимися на Тегеран, и что их судьба скоро будет решена. Он сказал, что те задержанные, которые, как выясняется, были среди диверсантов, столкнутся с неизбежным преследованием, а остальные будут освобождены как можно скорее. Тут необходимо пояснение. Иранские власти никогда не скрывали, что в ходе уличных боестолкновений с лицами, у которых было на руках оружие, были погибшие, как и были безвинно погибшие — жертвы перекрёстного огня на улицах, как уточнил аятолла Хаменеи. Отметим, что так называемые «сторонние источники» приводят иной порядок цифр: счёт погибших в ходе трёхдневных беспорядков идёт на десятки, конечно, а раненых — на сотни, но это не «сотни» или «тысячи» убитых. Официальный представитель иранского правительства Али Рабии 9 декабря сказал: «Заявление Трампа о количестве погибших в Иране столь же нереально, как и раньше», цитировало IRIB News Agency. Он подчеркнул, что каких-либо доказательств, подтверждающих информацию Вашингтона, нет. Али Рабии также сообщил, что правительство совместно с МВД Ирана вскоре представит официальную статистику по количеству погибших и пострадавших во время протестов. Господин Рабии добавил, что ни сейчас, ни в будущем «правительство не планирует отключать доступ к интернету». И это, кстати, правда — интернет не будут отключать, а почему — читатели узнают ниже по тексту.

5 декабря министерство разведки Ирана объявило, что несколько подозреваемых были арестованы за то, что они планировали взорвать газовые трубы, используемые в общежитии университета в Тегеране. Министерство разведки заявило, что его оперативные сотрудники опознали и арестовали членов «коррумпированной сети», как сказано в заявлении, которые планировали поджечь общежитие в Тегеране, принадлежащее Иранскому университету науки и технологии, повредив газовый шланг на кухне в общежитии и вызвав взрыв, сообщало агентство Fars News. Заговор, однако, был сорван благодаря осведомлённости жителей и помощи сотрудников службы безопасности здания. «После всесторонней разведывательной деятельности, элементы, участвовавшие в зловещем заговоре, были арестованы», — говорится в заявлении. По данным иранской разведки, преступники пытались осуществить заговор, чтобы спровоцировать беспорядки и сорвать события в честь 7 декабря, когда в Иране отмечается Национальный день студента. Министерство разведки Ирана также объявило о том, что оно обезвредило антиреволюционную сеть, которая планировала спровоцировать столкновения в университетах Тегерана и других городов в преддверии Дня студента.

GTVM92 Протесты в Иране. 2019

11 декабря перед иранским народом выступило уже министерство связи и информационных технологий Ирана. Министр Мохаммад Джавад Азари Джахроми объявил журналистам после заседания кабинета министров, что Иран предотвратил очень большую организованную кибератаку, направленную против электронной инфраструктуры страны. Азари Джахроми рассказал, что кибератака была начата «иностранным правительством», писала газета Tehran Times. «Недавно мы столкнулись с высокоорганизованной и спонсируемой государством атакой на нашу инфраструктуру электронного правительства, которая <…> была отражена щитом безопасности страны», — заявил министр. Крупная атака была отражена защитным щитом, известным как брандмауэр Дейфа, добавил министр. «Это была очень большая атака», — сказал Азари-Джахроми, добавив, что подробности будут раскрыты позже. То есть, помимо расчётов на «бензиновые беспорядки», заказчики бунтов одновременно пытались внести сумятицу и хаос и в электронные системы Ирана, следовательно, война шла в середине ноября на улицах иранских городов, а не «просто протесты» из-за повышения цены на бензин, и теперь откровения министра связи и информационных технологий показали, что в реалии зарубежные центры испытывали в ноябре тактику масштабной агрессии, пусть и только в кибер-сфере.

Долго гадать не приходится — из всех государств-недругов Ирана, по сути, только США и Израиль обладают ресурсами и мощностями, чтобы пытаться «взорвать» всю электронную инфраструктуру Ирана. К тому же США даже в открытую бахвалятся время от времени своими «успехами» в кибер-нападениях на Иран. Так, напомним, что официальные представители США сообщили агентству Reuters в октябре, что Вашингтон нанёс секретный киберудар по Ирану после нападений 14 сентября на нефтяные объекты Саудовской Аравии, за которые, как утверждают Вашингтон и Эр-Рияд, несёт ответственность Иран. В своём посте на своём аккаунте в Twitter в июне сам Азари Джахроми сказал, что Ирану удалось предотвратить около 33 миллионов кибератак на его уязвимые сайты в прошлом году (т. е. март 2018 — март 2019 гг.). «В прошлом году мы нейтрализовали не один удар, а 33 миллиона атак с помощью брандмауэра Дейфа», — написал он, подчеркнув, что США прилагают все усилия, но не провели успешную атаку. Ещё в октябре выше упоминавшийся глава Организации гражданской обороны бригадный генерал-майор Голям Реза Джалали заявлял, что Иран предпринимает юридические действия против США в связи с неоднократными попытками и угрозами кибератаки, в то время как он принимает жёсткие меры безопасности для защиты своей жизненно важной инфраструктуры. «Американцы неоднократно угрожали и организовывали кибератаки против нас», — сказал тогда Джалали в интервью Tasnim News.

Xequals Протесты в Иране. 2019

И, кстати, заявления министра Азари Джахроми очень наглядно объясняют сведения, поступившие 15 декабря. Власти Ирана планируют расширить «национальную информационную сеть», чтобы заменить ею мировой интернет. Такое распоряжение отдал лично Верховный лидер аятолла Хаменеи, заявил, выступая перед парламентом, президент Ирана Хасан Роухани. Всё! Псевдо-революциям «от Twitter» или «от Facebook» (хотя вторая соцсеть, на самом деле выполняющая «заказы» ФБР США, в Иране не была никогда легализована) на иранской земле, похоже, полная «крышка». Ведь «национальная информационная сеть», как её назвал президент Роухани, явно будет под надёжным щитом со стороны всех разведывательных сообществ Ирана. Иранский интранет (National Information Network, NIN), который, по словам Роухани, вырос в 20 раз за время его президентства, получит поддержку государства. Гражданам «не понадобятся иностранные сети для удовлетворения своих нужд», цитирует президента Radio Farda.

Фактически в экспериментальном режиме Иран уже был отключён от глобального интернета именно в конце ноября, когда в крупных городах вспыхнули массовые протесты в ответ на повышение цен на бензин. Почти пять дней — с 15 по 20 ноября — без интернета оставались 95% пользователей, посчитали в NetBlock. Функционировали лишь подключения в рамках внутренней сети (интранета), тогда как возможности передавать информацию за пределы страны были заморожены. После того как на улицы для разгона протестующих вышли силы полиции, а в ходе подавления митингов появились первые жертвы, в принудительный офлайн отправили своих клиентов крупнейшие сотовые операторы — MCI, Rightel и IranCell. К ним присоединились провайдеры фиксированного интернета. Первые случаи отключения были зафиксированы в Тегеране, а затем затронули другие крупные города, включая Мешхед и Шираз.

12 декабря секретарь ВСНБ Ирана контр-адмирал Шамхани встретился с семьями некоторых из жертв беспорядков в городах западных провинций. То, что сказал Шамхани семьям погибших, на наш взгляд, ещё больше ведёт к версии о том, что «почерк» именно участников «революций на асфальте» практически один и тот же. Итак секретарь ВСНБ заявил, что более 85% убитых в городах западных провинций не участвовали ни в одной из демонстраций, сообщает Tasnim News. Они подверглись подозрительному нападению и были убиты оружием ближнего боя и огнестрельным оружием, которое не находится на вооружении в Вооруженных силах и силах безопасности Ирана , сказал он, предположив, что, безусловно, был заговор, реализованный противниками руководства страны, чтобы убивать людей во время беспорядков и потом обвинять в этом полицию и силы безопасности страны. Шамхани также сослался на призыв лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи о компенсации тем, кто был убит или получил повреждения или ранения во время беспорядков, и подчеркнул необходимость оперативного решения этой проблемы на основе хорошего и скоординированного плана.

Hamed Saber Полиция Ирана

Так кто же стрелял и по мирным демонстрантам, и по полиции и силам безопасности? Мы в этом увидели… да, разумеется, отстрел киевской милиции, сотрудников «Беркута» и той самой «Небесной сотни». Но в Киеве этот «сценарий» прошёл — да и население оказалось куда как более легковерным, чем иранский народ. Мы хотим напомнить — практически сразу после подавления диверсий на улицах и в строениях иранских городов, рядовые граждане, большая часть которых мобилизована в рамках Общенародного ополчения «Басидж», буквально высыпала на улицы и площади городов Ирана и митинговали, проводили шествия в поддержку власти и силовиков. Это продолжалось вплоть до 26 ноября. И самый массовый порыв иранцев продемонстрировать верность Исламской революции имел место 25 ноября в Тегеране. В тот день IRNA сообщало, что люди из всех слоёв общества провели шествия в иранской столице для осуждения беспорядков, вмешательства иностранных сил во внутренние дела страны и для поддержки Исламской Республики. Тем самым иранская общественность отвергла иностранное вмешательство во внутренние дела страны и выразила солидарность с правительством, принявшим решительные меры по пресечению смуты и волны беспорядков. Вслед за Тегераном массовые шествия в поддержку руководства Ирана также прошли в различных городах страны. Но везде демонстранты решительно осудили повреждение общественной собственности и попытку создания атмосферы страха и хаоса в государстве.

Вот что возмутило США и остальной Запад, в некоторых случаях заразились антииранской бациллой и международные структуры. 9 декабря Штаб-квартира Ирана по правам человека в ООН выступила с заявлением относительно заявления пресс-секретаря Верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла Локатио, который поддержал участников ноябрьских беспорядков в стране. «Вызывает сожаление тот факт, что позиции пресс-секретаря Верховного комиссара ООН по правам человека и некоторых докладчиков, выступивших с заявлениями, соответствуют поддержке нарушителей прав нации», — говорится в заявлении, сообщало агентство Fars News. Предполагаемые опасения докладчиков возникли в связи с тем, что они намеренно игнорировали разрушение диверсантами государственной собственности, а также убийства и ранения ни в чем не повинных людей, включая женщин и детей. «Исламская Республика Иран четко рассматривает протест, как право народа и признает право на мирные митинги протеста и имеет четкие правила и поддерживающие и гарантированные законы для собраний», — говорилось в заявлении.

Сожженые автобусы в Иране. 2019

11 декабря официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави резко осёк и президента Франции Эмманюэля Макрона, и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Соблюдение прав народа в Исламской Республике Иран как демократической системы является принципом и требованием национальной безопасности, заявил Мусави, сообщает IRNA, и осудил «любое инструментальное и политическое использование прав человека против независимых стран». Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ИРИ назвал пристрастным заявление Борреля о недавних беспорядках в Иране, заявив: «Народные протесты являются одним из признанных прав в Исламской Республике. Не допускается злоупотребление этим правом за грабежи и нападения на людей, как и в Европе», — и указав на столкновения полиции и протестующих во Франции. Мусави призвал ЕС обратить внимание на нарушение прав 80 млн иранцев из-за бесчеловечных и односторонних санкций США в адрес Тегерана. Макрону же было заявлено: «Французам не стоит забывать, что Иран — суверенная страна, ни наше правительство, ни наши судебные власти не примут даже рекомендаций от кого-либо. Вмешательство во внутренние дела для нас также неприемлемо».

Кстати, можем сообщить, что ещё с 13 ноября иранское правительство начало нормировать субсидируемый бензин и повысило цены на топливо, поскольку оно планирует использовать этот доход для поддержки малообеспеченных семей. То есть само то, что послужило поводом для протестных выступлений, получается, было запущено за трое суток до начала антиправительственных выступлений. «Заказчики» думали — рискнуть или нет? Возможно. Согласно заявлению, опубликованному Национальной иранской компанией по распределению нефтепродуктов, цена за литр обычного бензина была увеличена до 15 000 риалов (почти 35 центов по официальному курсу 42 000 риалов за доллар) с 10 000 риалов и месячном рационе для каждого автовладельца на уровне 60 литров. Дополнительные покупки обойдутся в 30 000 риалов за литр. Как бы там ни было, но создаётся впечатление, что решение «вбросить» вооружённые группы на улицы иранских городов в ноябре родилось не сразу, и трудно сказать, 2−3 дня были истрачены на взвешивание всех «за» и «против» или же — на переброску в Иран таких групп из-за рубежа. Напомним, что уже в ноябре по горячим следам, в частности, в провинции Керманшах, были задержаны члены террористической организации «Моджахеддин-э-хальк» (MEK) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для которых сейчас проникновение в Иран — это не просто пересечь ирано-иракскую границу под покровом ночи по горным, «козьим» тропам. Нет — их вначале надо доставить либо в Турцию — совершенно верно, либо в Азербайджан, ну или в Афганистан. Заброска через воды Персидского залива исключена — там многократно пресекались разведывательные акции военно-морских разведок США и Великобритании, там береговая охрана и морская погранслужба Ирана не снижают внимания и концентрации.

Fars News Agency Погромы в Иране. 2019

И ещё раз хотим напомнить о немаловажной детали из общего развития ситуации в Иране в декабре 2019 г. Командующий иранской армией генерал-майор Сейед Абдолрахим Мусави 12 декабря встретился с командующим полиции Ирана бригадным генералом Хоссейном Аштари и заявил, что вооружённые силы Ирана будут поддерживать Исламскую революцию любой ценой, цитировало агентство Mehr News. Он добавил: «Несмотря на всё недружелюбие и враждебность глобального высокомерия [т. е. США и Израиля. — Прим.], направленного против Исламской Республики Иран, они не смогли нанести вред стране. Если единство, дружба и сочувствие практикуются в стране среди всех слоёв общества, враги не могут нанести вред стране». На этой встрече бригадный генерал Мусави воспользовался этой возможностью, чтобы выразить свою «особую благодарность трудолюбивым сотрудникам правоохранительных органов за мудрое противостояние недавним беспорядкам в общенациональном масштабе». Бригадный генерал Мусави также сказал: «Правоохранительные силы (полиция) являются символом безопасности в стране. Армия Ирана не пожалеет сил и приложит всю свою мощь, чтобы всеми силами поддержать правоохранительные органы (полицию)».

Мы уже писали, что эти слова проявляют нам тот факт, что армия, а в обобщённом виде — силовики Ирана, получили карт-бланш на любые действия, направленные на обеспечение внутренней безопасности и предотвращение эксцессов, причём именно от верховного главкома Вооружёнными силами ИРИ, т. е. от верховного лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи. Итак, не только посягательство на безопасность и территориальную целостность Ирана, но и посягательство на госстрой Исламской республики — основание для сверхвозрастания роли армии и других силовиков в иранском обществе. Наше исследование показывает, что в этой борьбе за свободу и независимость Ирана широко и безгранично вовлечены и КСИР с его разведывательными структурами, и министерство разведки, и министерство связи и информационных технологий, и, конечно же, все структуры ВСНБ Ирана. Мир должен понимать, что иранские власти очень оперативно и скоординированно провели мобилизацию всех силовых структур, включая армию, флот и ополчение «Басидж».

Reza Dehshiri Армия Ирана

Откровения, которые поведали иранцам и аятолла Хаменеи («попали под перекрёстный огонь»), и секретарь ВСНБ контр-адмирал Шамхани («были убиты оружием ближнего боя и огнестрельным оружием, которое не находится на вооружении в Вооружённых силах и силах безопасности Ирана»), а также заверение официального представителя правительства Али Рабии о том, что в скором времени Тегеран выступит с цифрами и иными подробностями, кто же вооружал некоторых «мирных демонстрантов» в середине ноября этим самым «огнестрельным оружием, которое не находится на вооружении в Вооружённых силах и силах безопасности Ирана». Оружия на Ближнем Востоке всегда было немало — даже, можем утверждать, в избытке. Но в самом Иране-то почти все системы стрелковых вооружений — это советско-российское оружие, если на то уж пошло. Об оружии, «которое не находится на вооружении в Вооружённых силах и силах безопасности Ирана», иранские власти ничего не говорили даже во время попытки теракта в Тегеране (июнь 2017 г.), или во время теракта в Ахвазе (сентябрь 2018 г.). Есть смутное предчувствие, что впереди нас всех ждут новые разоблачения и новые имена агентов иностранных спецслужб, арестованных в Иране. Не потому ли США раз за разом «обновляют» сейчас антииранские «санкции», не потому ли на непонятной основе пошли на возвращение Ирану известного иранского профессора стволовых клеток Масуда Солеймани, который был ранее заключён правительством США в тюрьму на 14 месяцев? По возвращении на родину, профессор описал Соединённые Штаты как «врага номер один Ирана и иранцев». «Американские власти в тюрьме сказали заключённым, что я террорист, который хотел совершить взрывы в Америке, — сказал он журналистам по прибытии в аэропорт Тегерана «Мехрабад» вечером 7 декабря. — Они сделали такие ложные заявления, чтобы другие заключённые не приближались ко мне и держались от меня подальше. Американцы были такими злыми и низкими, что когда я сказал им, что многие пациенты ждут, чтобы я лечил их, они сказали: «Пусть они умрут, это не имеет значения».

И не с боязнью ли разоблачений из Тегерана связано было то, что 9 декабря специальный представитель США по Ирану Брайан Хук признал, что йеменское движение «Ансаруллах» является независимым от Ирана? «Мы должны напомнить, что хуситы предложили прекратить ракетные и воздушные атаки взаимно с Саудовской Аравией», — сказал тогда Хук журналистам в Госдепартаменте США, сообщал сайт Al-Monitor. И это — при том факте, что он лично описал это йеменское движение в сентябрьской статье в газете Wall Street Journal, как «иранскую прокси-группу». Однако, разумеется, это Иран будет выбирать, когда предоставить миру новые разоблачения и доказательства причастности спецслужб США к терактам и диверсиям, попытки осуществления которых Тегеран пресекает не первое десятилетие.