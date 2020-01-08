Общественность даже слишком многих стран мира сейчас тревожно вглядывается в ситуацию на Ближнем Востоке, и виной тому, как все понимают, акт государственного терроризма США против лиц, лично сделавших громадный вклад в войну 2014−2019 гг. против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и других террористов на территориях Ирака и Сирии, то есть главкома спецназа «Кодс» КСИР Ирана генерал-майора Касема Сулеймани и руководителя иракской шиитской организации «Катаиб Хезболлах», офицера армии Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беспилотник с пилотом

Понятно, что сейчас и в США, и в Иране идёт позиционная выжидательная, но, скорей, пропагандистская «рекогносцировка», причём понятно, какая из сторон и к чему готовится. Пример: Тегеран объявил о пятом, финальном этапе сокращения своих обязательств по так называемому Совместному всеобъемлющему плану действий (английская аббревиатура JCPOA).

«Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего, касающихся числа центрифуг. Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащённого урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы», — говорится в распространённом официальном заявлении правительства страны.

(сс) Hossein. Fars News Agency Касем Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис

Отмечается, что Иран продолжит своё сотрудничество с МАГАТЭ и вернётся к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учёт интересов Ирана будет гарантирован. При этом официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не отказывается от продолжения переговоров с «пятёркой» подписантов JCPOA, однако предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство Сулеймани.

Генсек ООН Антониу Гутерреш уже публично продемонстрировал, что понял послание Тегерана. В связи с ростом напряжённости между США и Ираном и в мире он призвал мировых лидеров не допустить войны, сообщается на сайте организации.

«Новый год начался с потрясений в мире. Мы переживаем трудные времена. Геополитическое напряжение достигло наивысшей точки в этом веке. И потрясения нарастают. Нельзя больше быть уверенным даже в нераспространении ядерного оружия», — заявил Гутерреш в беседе с журналистами.

«Этот котёл напряжённости вовлекает всё больше стран в принятие непредсказуемых решений с непредсказуемыми результатами, всё большей становится опасность просчётов, — добавил глава ООН. — Нельзя забывать о человеческих страданиях, порождаемых войной, и о том, что обычные люди платят самую высокую цену. Так дальше не может продолжаться. Я с большой обеспокоенностью слежу за недавним ростом глобальной напряжённости. Я нахожусь в постоянном контакте с ведущими мировыми лидерами. Не допустите войны, остановите эскалацию, проявляйте максимальную сдержанность, возобновите диалог и наладьте международное сотрудничество».

Эксперты отметили, что в этом воззвании Гутерреш прямо не указал ни на США, ни на Иран, однако понятно, что он реагировал не на убийства Сулеймани и аль-Мухандиса, а именно на пятый шаг Ирана по сокращению своих обязательств по JCPOA. Этот пятый шаг тщательно изучают в России, Китае, европейских участниках данного соглашения с Ираном, но США делают вид, что это их «не касается».

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Антониу Гутерреш

По логике, ООН обязана была в этом случае принять к рассмотрению заявку МИД Ирана о созыве специального заседания Совета Безопасности ООН в связи с убийством генерала Сулеймани. Однако понятно, какие именно страны заблокировали принятие заявки иранского МИД, и Гутерреш тогда молчал, а вот сейчас публично выразил свои страхи и опасения. Хотя видно, кто пытается создать новые военные ситуации на Ближнем Востоке, и полагалось бы адресно указать в заявлении генсека ООН, кто именно усиливает напряжённость и создаёт все предпосылки для эскалации. А США среагировали молниеносно — в очередной раз отказали в выдаче визы на въезд в Америку министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джавад Зарифу. И предварительный итог «смелости» США и щепетильной избирательности Гутерреша просто прелестен — давайте убедимся. В ответ на постоянно, как мантра, повторяемые руководителями США угрозы о намеченных «52 целях» на территории Ирана, причём якобы «в том числе памятники культурного наследия», один из генералов КСИР, Голамали Абухамзех, возглавляющий подразделения Корпуса в провинции Керман (родина Сулеймани), подтвердил, что Тегеран уже давно определил для себя главные американские цели: «35 объектов США в регионе, а также Тель-Авив находятся в пределах досягаемости». По его словам, количество целей не ограничено — при этом возможными являются и атаки на корабли в Персидском заливе: «Ормузский пролив жизненно важен для Запада, его пересекает большое количество американских эсминцев и военных кораблей». То есть целей на самом деле будет в разы больше, чем 35.

Mid.ru Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Поскольку США «отвечали» иранскому внешнеполитическому ведомству не только в стенах ООН — международные СМИ сообщили, что 4 января американцы нанесли ещё один авиаудар с ракетным обстрелом по шиитам Ирака, причём внутри автоколонны ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» объектом «точечного удара» стали именно автомобили с врачами, перевозившие больных и раненых, а также отправили дополнительные тысячи своих военнослужащих в регион, то Тегеран планомерно подготовил серию «ответов» локального характера.

1) В ночь на 5 января, как сообщают многие информагентства, да и сами США уже подтвердили, американские военные базы в Ираке подверглись ракетным обстрелам неуправляемыми ракетами. Разногласия только в том, какими именно ракетами вёлся обстрел, сообщается, что «США получили посылку из 40 неуправляемых ракет по своим объектам в Ираке, отправитель посылку не подписал». Известно, что удары наносились в различных регионах Ирака по американским военным или же правительственным объектам. По меньшей мере две ракеты были выпущены в «Зелёную зону» в столице Ирака. Нацелены были на посольство США. Американская база на севере Багдада также подверглась нападению. В воздухе кружили американские вертолеты, возможно, готовы были эвакуировать посольство. Сообщалось пока только о 15 пострадавших, среди которых есть американские военнослужащие из числа охранявших американское посольство в Багдаде.

2) В интервью телекомпании CNN главный военный советник Верховного лидера Исламской революции Ирана аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи, экс-министр обороны генерал Хоссейн Дехган заявил: «Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли. Удар нанесут именно иранские вооружённые силы. Ответ, несомненно, будет носить военный характер и будет направлен против военных объектов». Таким образом, генерал Дехган подтвердил заявления постпреда Ирана в ООН Маджида Тахт-Раванчи, о которых мы сообщали несколько дней назад.

3) 7 января иранский Мажлес (парламент) единогласно [и понятно — почему…] принял законопроект, согласно которому вся армия США и Пентагон признаются террористическими организациями , сообщает иранское агентство Tasnim News. Один из пунктов одобренной парламентом инициативы гласит, что власти Ирана должны выделить силам специального назначения «Кодс» дополнительно 200 миллионов евро из Фонда национально развития страны, и это только — на ближайшие два месяца. Спикер парламента Ирана Али Ардашир Лариджани. Он отметил, что разрешение на выделение упомянутой суммы уже получено. В этом же решении Мажлеса есть пункт о «жёсткой мести» Вашингтону, пишет агентство Mehr News. Иранские СМИ подчёркивают, что экстренный законопроект представляет собой модифицированный вариант акта, ратифицированного 23 апреля 2019 г., согласно которому Центральное командование США (на Ближнем Востоке) было признано террористической организацией в ответ на признание Вашингтоном Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «террористической организацией».

армия США и Пентагон признаются , сообщает иранское агентство Tasnim News. Один из пунктов одобренной парламентом инициативы гласит, что власти Ирана должны выделить силам специального назначения «Кодс» дополнительно 200 миллионов евро из Фонда национально развития страны, и это только — на ближайшие два месяца. Спикер парламента Ирана Али Ардашир Лариджани. Он отметил, что разрешение на выделение упомянутой суммы уже получено. В этом же решении Мажлеса есть пункт о «жёсткой мести» Вашингтону, пишет агентство Mehr News. Иранские СМИ подчёркивают, что экстренный законопроект представляет собой модифицированный вариант акта, ратифицированного 23 апреля 2019 г., согласно которому Центральное командование США (на Ближнем Востоке) было признано террористической организацией в ответ на признание Вашингтоном Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «террористической организацией». 4) Секретарь Высшего совета безопасности Ирана (ВСНБ) контр-адмирал Али Шамхани заявил 7 января, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Сулеймани, сообщало иранское агентство Fars News. По словам Шамхани, даже «самый маленький» из подготовленных сценариев «станет ночным кошмаром для Америки». Впрочем, далее он не стал раскрывать скобки. Представляет интерес и заявление главкома КСИР бригадного генерала Хоссейна Салами, сделанное во время траурной процессии (7 января) в Кермане: «Генерал Сулеймани доказал свою преданность и любовь к исламу, вилаят аль-факиху и Ирану. Он был не человеком, а осью, и враг знал это. Этот мученик провалил стратегию США по нарушению безопасности исламского мира и не позволил сионистским врагам и США ослабить его власть, поэтому их мечта не сбылась. Убийство Сулеймани является отправной точкой для вывода американских войск из региона, и все вскоре увидят это. Мы хотим построить новое будущее, и это наша воля. Отомстим жёстко, решительно и полно, вот и всё». По-военному лаконично и конкретно, но — как и у Шамхани, без подробностей.

5) Некие якобы «исламисты» в этом промежутке атаковали американскую военную базу «Симба» в Кении, и США подтвердили ликвидацию двух американских военных самолётов в результате ракетного обстрела. По некоторым данным, были уничтожены также два вертолёта и пять транспортных средств. А вот иранские СМИ добавили, что в результате атак неких «джихадистов» был убит и американский генерал Стивен Таунсенд. И в Тегеране уверяют, что причиной нападения на американскую военную базу в Кении стало именно нахождение там американского генерала. Впрочем, ни командование базы, ни Пентагон никак не комментируют сообщения о гибели генерала Таунсенда… Мы, например, не склонны вслед за некоторыми западными и российскими СМИ считать, что ликвидация Таунсенда — это якобы «месть за Сулеймани», потому что ни один генерал США не может идти ни в какое сравнение с погибшим командующим спецназом «Кодс» ни по своим заслугам, ни по своему военному и политическому весу, будь то внутри США или на Ближнем Востоке. Так что, видимо, простое совпадение, не более того. Видимо, неким силам на Западе очень уж захотелось представить дело так, что якобы Иран «уже жёстко отомстил». Но проблема в том, что налёт на базу «Симба» был в ночь с 5 на 6 января, а, например, решение Мажлеса о признании любого американского военного террористом, заявления Шамхани и Салами имели место 7 января. Так что убийство генерал Таунсенда явно «не из нашей оперы».

Tasnim News Agency Генерал Хоссейн Дехган

И вот тут следует обратить внимание на то, а что, собственно, ещё происходило в мире 6 и 7 января, когда в Иране в траурном молчании кипели страсти неслыханного уровня. Во-первых, как сообщали российские военные источники, ВМФ России 6 января срочно направил к берегам Средиземного моря ракетный крейсер «Маршал Устинов». Предполагается, что российские военные намерены контролировать ситуацию в Средиземном море, откуда могут быть нанесены удары по территории Ирана американскими кораблями. Считается, что США постараются разместить свою авианосную группировку именно в Средиземном море, а не в Персидском заливе, который находится под полным контролем Ирана. Ведь США 4 января произвели манёвр с отведением своих кораблей во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» подальше от берегов Ирана. В этой связи поясним, что Иран на данный момент способен поразить американские корабли с помощью баллистических ракет Sejjil, дальность которых составляет около 2—2,5 тыс. километров. Также большую опасность в Персидском заливе для американцев представляют миниатюрные подводные лодки класса Ghadir. Уточняется, что ранее никаких учений и походов ракетного крейсера не планировалось, но в связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке крейсером решили усилить присутствие российских сил в регионе. Крейсер имеет на вооружении 64 пусковые установки ЗРК С-300Ф «Форт», 16 пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов П-1000 «Вулкан», две реактивно-бомбометные установки РБУ-6000, а также десять торпедных аппаратов. Специалисты считают, что «Маршал Устинов» способен не допустить массированных ударов США по территории Ирана, но готова ли Россия вступиться за Иран, или истинные причины нахождения крейсера — защита территории Сирии, точно сказать невозможно.

Seyed Shahabbodin Али Лариджани

Во-вторых, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 5−6 января обсуждал по телефону с главой Генштаба вооружённых сил Ирана и с главой разведслужбы Турции военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке после убийства генерала Сулеймани. Как сообщило Минобороны РФ, в телефонном разговоре с начальником генштаба Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери Шойгу обсудил практические шаги по недопущению эскалации напряженности в Сирии и Ближневосточном регионе. А в беседе с директором национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хаканом Фиданом, кроме Ближнего Востока, обсуждались Северная Африка, а также возможные совместные действия по снижению напряжённости и разрешению кризисных ситуаций в регионе. Однако, судя по тому, что именно после этого разговора в Анкаре вдруг решили «вспомнить» о том, насколько же неоценима роль России в подавлении разгула терроризма в Сирии и Ираке, и что именно после этого и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился с тем, что генерал Сулеймани имел неоценимые заслуги в войне с террористами и погиб как мученик, мы вполне можем предположить, что слова Шойгу, видимо, переданные через Хакана Фидана турецкому руководству и военному командованию, оказались «последней каплей», после которой турки что-то для себя решили. К слову, 7 января в траурной процессии в Тегеране, наряду с послами ещё ряда стран, принял участие и посол Турции в Иране. Хотя по событиям 2016−18 гг., да в истории со сбитым российским Су-24, генерал Сулеймани немало «памятных отметин» оставил на очень многих представителях и турецких спецслужб, и протурецких «прокси» в Сирии… В день 6 января с генерал-майором Багери пообщался и начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, и мы уверены, что их разговор тоже был обстоятельным и не ограничился одним только выражением соболезнований начальнику иранского Генштаба в связи с убийством Сулеймани. Ну, а рядовым наблюдателям, на наш взгляд, приоткрылась ещё одна тайная страничка биографии погибшего иранского военачальника — связь между ним и российским Генштабом, хотя и в прошедшие годы нет-нет да поступали сведения о тайных приездах Сулеймани в Москву и его многочисленных встречах в Минобороны и Генштабе ВС РФ.

И вот, как бы, апофеоз — визит президента России Владимира Путина… конечно, в Сирию. А куда ж ещё, скажем прямо: из Бейрута в Ирак лететь-то именно через сирийское воздушное пространство, например. Но не станем ничего обобщать — у Путина и его сирийского коллеги Башара аль-Асада, согласимся, и без гибели генерал-майора Сулеймани есть немало вопросов, которые обе стороны должны обсуждать и выработать некий общий алгоритм скоординированной реакции на молниеносные изменения в регионе. Шутка ли? Парламент Ирака уже принял решение об изгнании всех иностранных войск из этой страны — так именно закончились многодневные траурные мероприятия у иракских шиитов, причём не только в связи с гибелью бойцов организации «Катаиб Хезболлах», но и в связи с убийством Сулеймани. Параллельно и в Сирии российская военная полиция стала активней вступать на территории ещё ряда американских баз. И хотя Пентагон 7 января «удивил», заявив, что якобы никуда не собирается уходить из Ирака, а Великобритания призвала Ирак разрешить британским войскам остаться в стране, все в мире должны понимать, что бегство американцев и англичан с Ближнего Востока неизбежно. Ещё 5 января возглавляемая США так называемая «международная антитеррористическая коалиция» приостановила подготовку в Ираке бойцов местных сил безопасности из-за обстрелов военных баз, говорилось в распространённом заявлении штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США. А уже 6 января эта «коалиция» распространила послание, в котором извещалось, что «силы международной коалиции, возглавляемой США, будут выведены из Ирака по просьбе правительства этой страны»: «Мы уважаем ваше суверенное решение, требующее от нас вывести войска». Отмечается, что контингент передислоцируют в течение нескольких дней и недель. И, кстати, в тот же день, то есть уже зная, что США и их марионетки блокировали в ООН заявку МИД Ирана, уже МИД Ирака подаёт в Совет Безопасности ООН официальную жалобу на действия США в связи с убийством в Багдаде Касема Сулеймани и шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса, сообщал общеарабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия».

Дарья Драй ИА REGNUM Ракетный крейсер, второй корабль проекта 1164 «Атлант» «Маршал Устинов»

В данном случае ООН, да и США, будет крайне трудно ответить официальному Багдаду отказом — ведь били-то американцы по иракской территории, да ещё ни с кем не согласовывая. Иракцы уже заявили, что американцы «известили» всего лишь за минуту-две до нанесения удара, а это не может быть признано уведомлением, да ещё согласованным с правительством Ирака. То есть у международной общественности есть все основания ожидать ещё большей драматизации вокруг зловещего теракта американцев от 3 января.

Что касается встреч и переговоров между Путиным и аль-Асадом, то самой ценной информацией мы считаем пока лишь то, что стало известно благодаря заявлениям пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. «Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооружённых сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска», — сообщил Песков. И именно в командном пункте главу Российского государства встретил Башар аль-Асад. Лидеры двух стран заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры сирийской и российской делегаций. По словам Пескова, «в ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны». Кстати, в эти же часы сирийская армия, видимо, без сверхусилий освободила ещё несколько населённых пунктов в «зоне деэскалации» Идлиб, и Турция на сей раз не вопила о том, что «Россия и Иран нарушают обещания». А Песков также отметил, что в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение ещё нескольких объектов. Мы предполагаем, что в том числе — объекты новой российской базы в провинции Эль-Камышлы, а также те бывшие американские базы, куда совсем недавно вступала военная полиция России.

Mil.ru Сергей Шойгу

Так что же — президенты Сирии и России обсуждали ситуацию, когда бегство военных США станет необратимым и повальным процессом? Ведь на фоне решения иракского парламента, а также установления контроля российских военных над ещё рядом бывших американских баз в Сирии, в скором времени [напомним, «международная коалиция» говорила что-то там насчёт того, что «контингент передислоцируют в течение нескольких дней и недель» — прим.] из Сирии в Ирак и обратно американцам будет уже невозможно «рекогносцироваться». В связи с этим хотим напомнить читателям одну из наших идей, высказанных недавно в связи анализом подробностей убийства генерал-майора Сулеймани — о том, что, убив путём теракта командующего спецназом «Кодс», президент США Дональд Трамп в целом готовит почву для полного вывода американских войск, по крайней мере, из Ирака и Сирии, а не исключено — и из Афганистана. И что тактика создания ситуации управляемого хаоса по-прежнему на вооружении у Вашингтона — причём хаоса, управляемого издалека и «из укрытия», когда визуально якобы США не присутствуют в той или иной стране. Конечно, то была всего лишь версия или догадка, а не скрупулёзный анализ подробностей и оперативных данных — хотя бы потому, что мы не владеем всей полнотой разноуровневой информации.

6 января в рамках Форума по региональному диалогу в Тегеране, в котором приняли участие глава МИД Омана Юсеф бен Аляви, экс-президент Афганистана Хамид Карзай, замминистра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи и послы России и Норвегии в ИРИ, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как бы обобщая, заявил: «США получат окончательный решительный ответ на свой преступный акт в месте, и в то же время это причиняет боль больше всего», сообщило агентство IRNA. «Однако я хотел бы направить это послание в регион, что Иран станет якорем мира и безопасности, а также осью регионального развития. Настал конец зловредного присутствия США в Западной Азии», — добавил министр Зариф. И мы считаем, что заявление с прогнозом «конца присутствия» США на Ближнем Востоке (а это и есть Западная Азия…) иранского министра иностранных дел вполне созвучно с нашей версией-догадкой, изложенной на сутки-двое раньше, чем стартовал Форум по региональному диалогу в Тегеране…

Fabio Rodrigues Pozzebom Башар Асад

Ну, а пока, как сейчас пишут почти повсеместно, США и Иран «готовятся», причём США — якобы к «ответным» иранским мерам. Параллельно, как сообщают источники, Вашингтон… пытается о чём-то кулуарно «договориться» с иранской стороной. Есть сведения, что в Белом доме был установлен экстренный канал конфиденциальной связи при посредничестве Катара. Ранее данную функцию неизменно выполнял Оман, но, видимо, американцы опасаются теперь семьи султана Кабуса. Глава МИД Катара Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани 4 января посетил Тегеран. Затем у него состоялся телефонный разговор с шефом Госдепартамента США Майком Помпео. Результат посреднической миссии Дохи оказался близок к нулевому. Как косвенно указывают американские СМИ, Вашингтон якобы предложил Тегерану «компромисс»: взамен на отказ ИРИ от актов возмездия военного характера администрация Трампа изъявила готовность рассмотреть вопрос вывода войск из Ирака. Но Тегеран своими всеми дальнейшими шагами показал, что более не намерен вести обсуждение данного вопроса по «закрытым» дипломатическим каналам. Сулеймани был убит демонстративно, что называется, «на весь мир», и это был прямой, непосредственный «вызов на бой» аятолле Хаменеи. Плюс ко всему фигура покойного генерала «Кодса» для десятков миллионов иранцев и сотен миллионов шиитов мира была слишком знаковой, чтобы вокруг неё можно было идти на «сговор» с врагом. В любом случае торгашество Трампа посредством Катара потерпело фиаско.

Американские войска и ракетные батареи ПВО по всему Ближнему Востоку приведены в состояние повышенной готовности, чтобы отреагировать на возможную атаку иранских беспилотников, передал 7 января CNN со ссылкой на американских чиновников. В свою очередь, агентство Associated Press сообщало о готовности Вашингтона к попыткам покушения на жизнь американских высокопоставленных военнослужащих. Крупную атаку ожидают в ближайшие пару дней. Предупреждения получили корабли в регионе Ближнего Востока. Позже, 7 января советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что у Вашингтона есть разведывательная информация о том, что американские дипломаты, объекты и военный персонал подвергаются риску нападения. О’Брайен не стал предоставлять дополнительную информацию об угрозе, лишь сказав, что у США есть «убедительные доказательства и сильная разведка».

Crisisgroup.org Найсан Рафати

Нам показались достойными внимания и интереса и такие сведения, раскрывающие суть страхов американцев в связи с создавшейся ситуацией. Анализ возможных ответов Ирана на убийство Сулеймани дали американские эксперты Джош Ледерман, Дэн де Люс и Сафора Смит 3 января в материале на телеканале NBC. Ответ Ирана может принять, по мнению авторов материала, различные формы, нацеленные на американских граждан, активы, интересы, союзников или некоторые комбинации. Причём это может произойти не сразу и может иметь место как на Ближнем Востоке, так и практически в другом месте, или даже в киберпространстве. Аналитики отмечают, что Сулеймани в течение двух десятилетий методично создавал «глобальную сеть доверенных лиц, ополченцев и союзников, способных выполнять иранские требования, действуя в основном в тени». По мнению аналитиков, развёрнутая «сеть», вероятно, будет сейчас настроена на то, чтобы расплатиться за его убийство, «создавая угрозу, которая может ударить почти в любой точке мира». Аналитик по Ирану Международной кризисной группы Найсан Рафати заявил, что иранцы имеют «меню потенциальных маршрутов, которые они могли бы использовать. Они могут быть прямыми или косвенными». Бывший директор Национального антитеррористического центра и корреспондент NBC News Ник Расмуссен считает, что «зарубежные возможности Ирана можно рассматривать как три концентрических круга». «В своём непосредственном соседстве Иран мог бы почти сразу же дать ответ, например, нападение на посольство США в Ираке на этой неделе», — заявил эксперт, характеризуя «первый круг» иранских угроз. «На более широком Ближнем Востоке это может занять у Ирана больше времени, но его доверенные лица всё ещё могут угрожать персоналу США, деловым людям или туристам», — сказал Расмуссен. «В остальной части мира, включая Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку, возможности Ирана менее развиты, но не пренебрежимо малы», — дополнил свою мысль статусный эксперт. «Дело в том, что они почти нигде не начинаются с нуля. Там всегда что-то есть, почти везде, — сказал в завершение Расмуссен, — Трудно защищаться от этого, потому что это может быть почти где угодно».

Авторы приводят некоторые потенциальные цели для ответных мер со стороны Ирана по отношению к США. Прежде всего, под угрозой, по мнению экспертов, находятся «военные активы» США: базы и войска, размещённые на всей территории Ближнего Востока и Персидского залива, в том числе в Ираке, Сирии, Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Иран вооружил и обучил сеть шиитских ополченцев в Ираке, Ливане, Сирии, Йемене и в других местах, констатируют эксперты. Наиболее сложной авторам материала представляется ситуация в Ираке, где «силы «Кодс» Сулеймани создали и вооружили ополченцев, которые нацелились на американские войска». Под угрозой оказались «5000 американских военнослужащих, развёрнутых в Ираке, посольство США в Багдаде, американское консульство в северном городе Эрбиль». Кроме того, по мнению авторов NBC, атака может последовать на «американцев, работающих в нефтяной промышленности, или на сотни подрядчиков, которые поддерживают американские войска и поддерживают комплекс посольства Багдада». Таким же объектом для нападения могут стать «небольшие силы США» в Сирии, где Иран имеет большой контингент шиитских боевиков, поддерживаемых советниками гвардии иранской Революции. Несмотря на то, что дипмиссии США на Ближнем Востоке сильно укреплены, они являются «заметной проекцией американской глобальной мощи и ранее подвергались нападениям со стороны Ирана». Авторы не обошли в своем анализе и Персидский залив, полагая, что Иран может использовать свой «растущий арсенал ракет и беспилотников» для нанесения ущерба союзникам Америки в Персидском заливе, нанося удары по нефтяным объектам и танкерам в море. Эксперты также допустили и возможность реализации давней угрозы Тегерана в форме минирования Ормузского пролива с целью прекращения транспортировки нефти. Под угрозой, считают авторы, находятся союзники США на Ближнем Востоке, многие из которых являются врагами Ирана, такие как Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ.

skeeze Белый дом

Клеман Терме, научный сотрудник Парижского института политических наук, на наш взгляд, ударился в фантастику, когда сказал, что ещё один потенциальный ответ для Ирана состоит в том, чтобы захватить американцев за рубежом: «Реакцией может быть захват заложников, особенно в таких местах, как Ирак или Афганистан. В Ираке американское посольство уже посоветовало всем американцам немедленно покинуть страну, явно признавая эту возможность». Также граждане США находятся под угрозой в Ливане, где сильно влияние «Хезболлах», заявили эксперты по безопасности. Но её возможности не ограничиваются Ближним Востоком: аналитики по терроризму проследили за тем, как эта группировка пустила организационные корни в Африке и Латинской Америке, и пусть в меньшей степени, но и в самих США. О киберугрозах: «Иран действительно увеличивал свою киберигру в том, что касается его кибервозможностей и возможности использовать эти кибервозможности для ведения шпионажа, для проведения сбора разведывательной информации, а также для проведения хаоса», — заявила Тереза Пейтон, бывший главный информационный сотрудник Белого дома, ныне глава фирмы по кибербезопасности Fortalice Solutions. «Иран, вероятно, будет использовать свое растущее мастерство кибервойны, чтобы нанести прямой удар по Соединенным Штатам», — вторят ей бывшие американские чиновники, мнение которых приводит NBC. О возможных террористических актах: «Организация теракта на территории США представляет собой более сложную задачу для Ирана, и это может занять некоторое время для организации и планирования», — заявили бывшие сотрудники разведки, слова которых публикует NBC.

Мы ведь «кожей» ощущаем, насколько в панике и запуганы эти «специалисты». Словно бы они «не слышат» — Тегеран на всех уровнях предупреждает, что имело место военное нападение, и ответ будет военным… А тем временем стало известно также, что 6 января лидеры Германии, Франции и Великобритании выступили с совместным заявлением относительно напряжённой ситуации, сложившейся в Ближневосточном регионе после убийства генерала Сулеймани, но «почему-то» решили свалить вину за региональный кризис на Иран. Мол, вас, иранцев, убивают, но вы «не смейте» мешать Европе! По-иному трудно расценить данный пассаж из этого совместного заявления: «Мы особенно призываем Иран воздерживаться от дальнейших насильственных действий и их поддержки, а также от действий, которые не соответствуют ядерному соглашению». Словно бы Меркель, Макрон и Джонсон «не знают», что США разорвали свои обязательства по соглашению JCPOA от 2015 г., и если оно ещё не «умерло», то только — благодаря сдержанности Ирана и усилиям России с Китаем. Тем не менее и в этих европейских странах, видимо, что-то плохое предчувствуют, не зря немцы заторопились уйти окончательно из Ирака. А в Германии пишут (в частности, газета «Bild»), что, мол, настало время Меркель поехать в Москву на переговоры с Путиным — например: «Это идеальное время, чтобы поговорить с Путиным», фраза вице-президента бундестага Томаса Опперманна от СДПГ. Впрочем, в Берлине априори неверный тон избирают — дело в том, что анонс неожиданного визита канцлера ФРГ в Москву 11 января 2020 г. по приглашению президента России, видимо, немецкие политики и политиканы неверно истолковывают, Москва не раз и не два присоединялась к замечаниям Ирана в адрес европейских стран относительно того, что если Европа хочет сохранения JCPOA от 2015 г., то обязана в экстренном темпе начать исполнять свои обязательства перед Тегераном. А немецкие деятели «советуют» Меркель «надавить» на Путина, чтобы, мол, «нажал» на Иран.

Нонсенс — Минобороны и МИД РФ явно на стороне Тегерана, не говоря уже о руководстве Китая, ну или — части руководства и военного командования КНР. В такой ситуации вряд ли будет умно для российского президента «давить» не на Меркель, а на Иран. А почему будет так, а не иначе, мы постараемся тоже проанализировать и доказать в самом скором времени. И потому ещё раз зафиксируем: эпоха давления деньгами или политических закулисных торгов постепенно отступает на задворки мировой политики. На мировую арену возвращается фактор, образно говоря, силы духа и ощущения справедливости, будь то торговля или требования возмездия за некое преступление.