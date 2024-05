Как известно, в любой аналитике, в любой статье важную роль играет информационный повод. Но то, что на днях «отчебучил» (иного слова просто на ум не приходит) госсекретарь США Майкл Помпео, это не просто информационный повод — это уже диагноз о патологической неизбежности стратегической смерти США. Ну, а слова Помпео — это предпризнак и одновременно — явственное доказательство политического «климакса» сегодняшней американской элиты. Давайте со всем разберёмся — и, кстати, нам станет понятно, с чего же американцы так закусили удила, убивая направо и налево иранцев, вообще шиитов, что там происходит с вашингтонскими любителями «бананов в Овальном кабинете»…

Майкл Помпео

Итак, как сообщало агентство Reuters, 13 января глава американской дипломатии, якобы говоря только об Иране и «рекламируя» террористическое убийство генерал-майора Касема Сулеймани, заявил, что «Касем Сулеймани был убит в рамках более широкой стратегии сдерживания вызовов со стороны американских противников, которая также относится и к Ирану, и к Китаю, и к России». Далее мистер Помпео отметил, что в настоящий момент США используют принцип сильной позиции против Ирана, однако, он подчеркнул, что это же будет относиться ко всем врагам, и очевидно, что речь касается и других потенциальных противников США. «Америка сейчас пользуется самой сильной позицией в отношении Ирана, в котором мы когда-либо были. Важность сдерживания не ограничивается Ираном. Во всех случаях мы должны сдерживать врагов, чтобы защитить свободу. В этом весь смысл работы президента Трампа, направленной на то, чтобы сделать нашу армию самой сильной, какой она когда-либо была», — заявил госсекретарь США.

Кто бы и как бы ни пытался смягчить смысл заявлений Помпео, или «комментировать» бессвязный бред главы Госдепартамента США, но озвученные заявления — это прямая угроза в адрес России и Китая, и смысл угрозы состоит в том, что Штаты якобы готовы «штучно», и именно путём терактов, убивать российских и китайских генералов, других военачальников. Нет, ну все-то помнят «список» потенциальных военных противников США, которым американцы чуть ли не гордятся: реально, там на первом месте Китай, вторая — Россия… Так что с этой позиции — закономерно, с иранским генералом «прокатило», почему ж не помахать (явно ж, что от страха — с конца 2018-го в США даже военные признавались, что впервые в истории в плане создания современных вооружений Америка отстаёт, причём не только от России, но и от Китая, речь шла о системах гиперзвуковых вооружений…) ракеткой в адрес русских и китайских военачальников? От страха они, американцы, начали заниматься самоуспокоением, что, мол, готовы всех уничтожить. Так было в истории уже — некто Форрестол (министр военно-морских сил США и первый министр обороны США в 40-е годы XX века) с криком — «русские идут!», выбросился в итоге в окошко. А Помпео угрожает ракетой, и вроде не задумывается — а если после пуска ракета, перепрограммированная, возьмёт да и полетит обратно на него? На Белый дом? Никто ни от чего не гарантирован же, в такое сумбурное время живёт наша планета… Причём сегодня для перепрограммирования американских ракет будет достаточно и усилий одних только иранских специалистов кибербезопасности. И трудно себе представить, а что же будет, коли объединёнными усилиями выступят спецы кибербезопасности Ирана с коллегами из России и Китая?

Кстати, власти РФ и КНР пока делают вид, что «не поняли» смысла заявлений Майкла Помпео. Встаёт вопрос: а с чего бы это? Что там не ясного для Москвы и Пекина в заявлениях госсекретаря США от 13 января? И пока со стороны России ответил Помпео всего лишь военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Пусть Помпео повесит себе список угроз на грудь и ходит с ним по Госдепу. Это не серьёзный разговор, с Россией подобные штуки не проходят, — заметил он. — Уничтожение российского высокопоставленного военного в России или за её пределами, очевидно, чревато началом конфликта между ядерными державами. На это Вашингтон однозначно не пойдёт. Операции, подобные убийству Сулеймани, исключены. Проникновение ударного БПЛА в наше воздушное пространство будет расценено как акт агрессии. Угрозы США звучат в плоскости политических деклараций. Но на практике, в случае враждебных действий со стороны американцев, мы дадим жесткий и «приземляющий» ответ. Любой иностранный военный объект, незаконно находящийся в воздушном пространстве России, будет уничтожен после идентификации и установления, что это военный объект и он выполняет военную миссию. Россия располагает достаточно эффективной системой воздушно-космической обороны, она активно насыщается вооружениями». В заключение Коротченко резюмировал: «США теряют свои позиции в мире, они пытаются удержать за собой роль лидера однополярного мира. Но однополярная модель на сегодня не может быть моделью устойчивого развития. Россия и Китай — самодостаточные центры».

Казалось бы, ответ на вполне официальную угрозу главы дипломатии Вашингтона «при случае» начать массовые убийства генералов России и Китая, должны были бы подготовить МИДы, соответственно, России и Китая. Ну, ладно — допустим, в Москве не до этого было, все готовились к посланию президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию и, следовательно, отставке правительства Дмитрия Медведева. В чём причина молчания КНР? Сказать трудно. Но автор данного материала отлично помнит, как ещё в 2006 г. один из замначальников Генштаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК), реагируя на воинствующие «подёргивания мускулами» американцев вокруг Тайваня, предупредил: КНР ради победы готова пожертвовать 500 млн человек — сколькими готовы пожертвовать США? Выразим надежду, что китайские «тысяча и одно» предупреждение от 2006 г. в Америке помнят и в 2020 г. И, всё-таки, в январе текущего года и России, и Китаю стоило бы вернуть на грешную землю зарвавшегося Майкла Помпео. Благо что время «подоспело» — вот и 11 раненых США признали (после волновых ракетных Ударов Возмездия Ирана) на своих двух иракских базах. Глядишь — через месяц-другой признаются и в том, что были и убитые. Жаль, что Помпео не в силах представить, допустим, трёхсторонние ракетные удары того же Возмездия (Иран, Россия, Китай) и количество заживо сгоревших граждан США в этом случае — а ведь мог бы, вон, ведь, 15 января американский телеканал CNN сообщал, что Госдепартамент отменил два (!) брифинга по иранской стратегии администрации Трампа в последний момент. Другой брифинг на отдельной закрытой сессии Федерального бюро расследований (ФБР) США также был отменён. Чиновники ФБР собирались проинформировать группу законодателей Палаты представителей по вопросам контрразведки во время брифинга, который был добавлен в календарь в конце прошлой недели. Пентагон США также отменил 16 января секретный брифинг по Ирану. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман сказал CNN, что он работает, чтобы запланировать время для проведения брифинга, признавшись, что отсрочка не была односторонним шагом Пентагона.

То есть в Америке вдруг поняли, что вляпались, что дальше — будет больше. И уже не только от Ирана. «Обкатка» одного или даже нескольких элементов «более широкой стратегии сдерживания вызовов со стороны американских противников», надо полагать, предумышленно началась с Ирана и иракских шиитов. И, убив генерал-майора Сулеймани, видимо, кое-кто, будучи не в курсе, что из себя на самом деле представляли ответные ракетные удары Ирана, решил показать себя «ковбоем», заодно и продемонстрировав, что на самом деле американцы мечтают уничтожить не иранских, а российских и китайских военных. Хотим напомнить, что несколько дней назад мы уже писали, что во время то ли израильской, то ли американской авиа-атаки с ракетными ударами по сирийской военной авиабазе Т-4 в восточной части провинции Хомс, выяснилось, что «некие силы» стремятся убивать и русских военных. По крайней мере в Сирии. Дело в том, что всем «заинтересованным сторонам» отлично известно — на авиабазе Т-4 находятся практически постоянно как иранские, так и российские военнослужащие. И любая страна, которая предпринимает авианалёты и ракетные удары по базе Т-4, следовательно, «не против» убивать и российских военнослужащих. На память тут же пришёл и такой эпизод. В марте 2018 г., в ответ на прямую угрозу США в стенах ООН массированно бомбить Сирию и наносить ракетные удары, в том числе по Дамаску, во время селекторного совещания начальник Генштаба, 1-ый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил: «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, Вооружённые силы России примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям, которые их будут применять». Неужели Помпео не в курсе?..

Хомс, Сирия

Ведь тогда, почти 2 года назад, и министр иностранных дел России Сергей Лавров — коллега «по цеху» Помпео, так сказать, также отреагировал на американские угрозы. По его словам, последствия ударов по Сирии будут «самыми тяжёлыми». Отвечая постпреду США в ООН, которая пообещала подобные удары, Лавров сказал: «Госпожа Никки Хейли должна понимать, что одно дело — безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН, а другое, когда военные — и российские, и американские — имеют каналы общения, и по этим каналам очень чётко сказано, что можно, а что нельзя. И американская коалиция это прекрасно знает».

Мы прекрасно понимаем, что дурость госпожи Хейли — то была «разрешённая сверху» дурость (в 2018-м), причём «добро» дал, видимо, лично Майкл Помпео. Но вот кем «разрешена сверху» более чем дурость самого Помпео от 13 января 2020 г. Так что придётся всё-таки попытаться вычислить, откуда исходит столько американской дурости — только ли из Госдепа, или тут явно замешаны некоторые круги из Пентагона, из других структур власти США. А возможно — это нечто усреднённое, обобщённое, так сказать, единое негодование некой группы «по интересам», действующей в глубинах властного Олимпа в Вашингтоне. И негодование именно из-за того, что пришло, наконец, осознание: Иран, Россия и Китай — на одном корабле, «в одной лодке».

Наши читатели, возможно, не забыли о том, что когда мы анализировали ещё только теракт против генерал-майора Сулеймани, то просили обратить внимание на тот факт, что США осуществляют целую серию актов государственного терроризма, и эта серия терактов началась ещё 29 декабря. Правда, тогда в Ираке американцы также атаковали шиитскую организацию «Катаиб Хезболлах» из состава Всеиракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Тем не менее для того, чтобы американские военные и политики «слетели с катушек» и в азарте бросились бы убивать налево-направо, что-то ещё должно было произойти, послужить тем самым роковым толчком, тут дело не ограничилось тем, что «со стороны» постоянно повизгивал тот же Израиль, который явно и есть заказчик и убийств членов «Катаиб Хезболлах», и убийств Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса. Мы объясняли, что животный если и не страх, а тяжёлое животное предчувствие беды преследует Израиль как минимум с 2017 г., когда организация «Бригада Освобождения Голан», входящая в состав «Катаиб Хезболлах», публично объявила, что её целью в антитеррористической войне в Сирии является не только уничтожение террористов, но и освобождение сирийских Голанских высот от израильской оккупации. Но ведь, несмотря на израильские «жалобы», США на протяжении 2017−2019 гг. не участвовали ни в двух-трёх покушениях на генерал-майора Сулеймани, ни в ударах по военным формированиям «Катаиб Хезболлах» — всё, что происходило, было акциями только и только Израиля. А тут — такая прыть и именно от американцев.

Порывшись в сообщениях СМИ, мы всё же отыскали нечто, что, с известными оговорками, но вполне можно считать той самой «последней каплей», переполнившей «стакан терпения» США. Мы ведь в прошлом также заранее сообщали, что 27−31 декабря 2019 г. пройдут первые совместные трёхсторонние военно-морские учения Ирана, России и Китая «Пояс морской безопасности» в акваториях Ормуза, Оманского залива и северной части Индийского океана. Эти учения прошли, как известно, причём все три державы Евразии остались весьма довольными итогами этих учений. А иранский посол в Москве, комментируя учения и отвечая на вопросы, фактически анонсировал, что будут и совместные учения на суше — по крайней мере ирано-российские. Как говорится, «собака тут зарыта», а не в личностях или действиях тех же Кассема Солеймани и Абу Махди аль-Мухандиса. Обратим внимание — некоторые средства массовой информации в Иране, например, газета Tehran Times, назвали эти военные манёвры « демонстрацией силы восточных народов ». Ну, а вот от такого поворота событий, действительно, «товарищи в Вашингтонском обкоме» запросто могли начать терять рассудок. И им привиделось, что Иран и есть «самое слабое звено» в этой «демонстрации силы восточных народов» — в принципе, так оно и есть, из трёх держав Евразии ядерное оружие и гиперзвук есть только у России и Китая, этих вооружений пока нет у Ирана, но ведь это же дело «наживное», в конце концов. Сегодня — нет, завтра — появилось, было время, когда ядерного оружия не было у Индии и Пакистана, но сейчас-то у этих стран оно есть!.. Есть оно и у Израиля, как известно. В частности, Иран на протяжении последних 16 лет многократно призывал мировое сообщество либо заставить Израиль разоружиться (в ядерном плане), либо же обложить эту страну международными санкциями, полагающимися тем государствам, которые нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Имеет смысл вкратце ознакомиться с тем, что писали в мире об этих учениях — это тоже поможет почувствовать степень негодования американцев. Географическое и стратегическое положение Ирана сделало его центром международного внимания. Воды вокруг Ирана, особенно Оманский залив и Персидский залив, стали горячей точкой для бряцания оружием для многих стран, включая США и некоторых их союзников, чтобы сформировать морскую коалицию для патрулирования в Персидском заливе в эти дни, писали на Британских островах. Оманский залив является особенно чувствительным водным путём, поскольку он соединяется с Ормузским проливом, через который проходит около 30% мировой сырой нефти и который, в свою очередь, соединяется с Персидским заливом. Замдиректора Королевского Института Объединённых служб Джонатан Эйал заявил, что совместные военно-морские учения были спланированы тремя странами, чтобы послать сигнал о том, что влияние США в регионе ослабевает. «Это тщательно рассчитанное упражнение, в котором все три участника являются победителями: Иран получает возможность заявить, что он является региональной державой, Россия демонстрирует свою роль в качестве ключевого игрока на Ближнем Востоке , а Китай может показать, что он является глобальной военно-морской державой, — сказал Эйал. — Стратегический посыл заключается в том, что именно эти страны формируют события на Ближнем Востоке».

Говоря о региональном значении учений, английское агентство Reuters сообщало: «Воды вокруг Ирана стали центром международной напряжённости, а Соединённые Штаты оказывают давление на продажу иранской сырой нефти и другие торговые связи, которые должны быть прерваны». Reuters также отметило отправку Китаем на четырёхдневные учения эсминца с управляемыми ракетами, добавив, что и Россия и Китай также имеют хорошие отношения с Саудовской Аравией. «Иран, Россия и Китай начали беспрецедентные совместные военно-морские учения на Ближнем Востоке на фоне опасений, что они заменят собой мощь США и западных держав», — писала британская Daily Mail.

Khamenei.ir Касем Сулеймани и Али Хаменеи

А вот тот же Госдепартамент США заявил газете Financial Times, что Иран должен «дважды подумать» о проведении совместных военно-морских учений с Россией и Китаем, предупредив, что «такие действия должны касаться всех стран, заинтересованных в обеспечении свободы судоходства в регионе». Официальный представитель Пентагона адмирал Шон Робертсон заявил, что США следят за ходом совместных учений и «будут продолжать работать с нашими партнёрами и союзниками для обеспечения свободы судоходства и свободного движения торговли по международным водным путям». Ссылаясь на эти военно-морские учения, американское агентством Associated Press писало, что некоторые аналитики считают, что учения являются ответом на недавние манёвры США с их региональным союзником Саудовской Аравией. «Тегеран стремится активизировать военное сотрудничество с Пекином и Москвой на фоне беспрецедентных экономических санкций со стороны Вашингтона, — указывало AP. — В последние годы визиты в Иран российских и китайских военно-морских представителей также участились». Это агентство также процитировало сообщение официального представителя Министерства обороны Китая У Цяня: «Учения углубят обмен и сотрудничество между военно-морскими силами трёх стран».

Газета Times of Israel написала статью под названием «Новый треугольник морской мощи: Иран, Китай, Россия начинают беспрецедентные военно-морские учения». Начальник штаба армии Израиля ЦАХАЛ Авив Кохави посетовал, что Израиль одинок в борьбе против Ирана и его доверенных лиц на Ближнем Востоке. «Было бы лучше, если бы мы не были единственными, кто реагирует на них в военном отношении», — сказал Кохави, явно критикуя США и страны Персидского залива, которые также рассматривают Иран в качестве возможного главного врага. Связывая совместные учения с усилением американских войск в Саудовской Аравии, CBS News также заявило: «Иран, Россия и Китай объединяются для военных учений, поскольку Америка усиливает войска в Саудовской Аравии».

Конечно, мы привели лишь небольшую часть того, что писалось или комментировалось на Западе и в Израиле в связи с ирано-российско-китайскими первыми совместными военно-морскими учениями. И как бы и кто бы ни говорил, что, мол, эти учения — ничего серьёзного, важно то, что тот самый прообраз (пока гипотетический), так сказать, «Объединённых штабов» армий и флотов трёх держав Евразии, который наглядно проявился 27−31 декабря 2019 г., со всей серьёзностью был увиден и воспринят на Западе и в Тель-Авиве. Но это ещё не всё. Мы только 2 января узнали, что во время учений чуть было не произошёл серьёзный инцидент из-за деструктивизма американцев. Как сообщали источники портала «Avia.pro», во время учений России, Китая и Ирана в акватории Индийского океана произошёл необычный инцидент. Корабли ВМС США осуществили попытку проникнуть в закрытую зону, где проводились учения. Однако российские, китайские и иранские ВМС смогли заставить американцев бежать из района проведения боевых стрельб. «Американцы со своими союзниками собрали экстренное заседание, главной целью которого было нарушение процесса совместных игр с нашими двумя союзниками», — заявил тогда командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади, сообщало иранское агентство Tasnim News. Он добавил: «Теперь мир видит — эра США на Ближнем Востоке завершилась», посоветовав Вашингтону «как можно скорее уйти». По его словам, во время военно-морских учений ВМС Ирана, России и Китая были успешно выполнены все запланированные этапы тренировок, и прошедшие учения между крупными евроазиатскими государствами «определяют ясный путь для региона и всего мира в рамках взаимного сотрудничества».

Впрочем, контр-адмирал Ханзади 2 января особых подробностей не привёл. Как и не стал объяснять, что именно предприняли военные моряки Ирана, России и Китая, после чего американцы ушли из зоны учений — только сказал лишь, что благодаря отвлекающим манёврам участников учений американцы не смогли осуществить свой план. По словам Ханзади, в 2020 г. Тегеран намерен провести ещё одно совместное военно-морское учение с Россией и Китаем. Но уже после убийства генерал-майора Солеймани, Иран раскрыл некоторые детали неудавшейся провокации США в зоне учений. Оказывается, как поведал всё тот же контр-адмирал Ханзади, в ВМС США предлагали осуществление варианта провокации с гражданским судном . Иранская сторона отметила, что для Штатов готовность использовать гражданские средства морского или воздушного транспорта для осуществления военных провокаций не является чем-то новым, дополняло информацию российское издание «Военное обозрение». Затем американцы хотели вину за планировавшийся инцидент с гражданским судном взвалить на военным моряков Ирана, России и Китая, тем самым «доказывая», что, мол, военно-морская деятельность трёх держав Евразии «угрожает безопасности судоходства» в указанных водах.

Эсминец ВМС США USS Farragut (DDG 99)

4 января уже и Пентагон США признал, что во время ирано-российско-китайских военно-морских учений… союзнические военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в зоне проведения этих учений. Американцы были вынуждены подтвердить организацию отработки атаки на американский авианосец и корабли авианосной ударной группы в Ормузском проливе на фоне появления последнего менее чем в 20 км от территориальных вод Ирана. «Во время транзита несколько военных кораблей следовали за американскими кораблями через пролив. Большая часть кораблей находилась в слаженном формировании ближе к своим территориальным водам, со стороны крейсера класса Тикондерога «USS Leyte Gulf», который также следовал сзади авианосца», — заявил тогда представитель Министерства обороны США. Подобные действия ВМС Ирана и их союзников были квалифицированы как отработка уничтожения американского авианосца или же его захват, однако, учитывая тот факт, что корабли Ирана, России и Китая не приближались к авианосцу и кораблям АУГ, речь об агрессивных действиях не шла. Примечательным является тот факт, что и в момент дня 4 января на небольшом отдалении от территориальных вод Ирана располагались и другие американские военные корабли, которые, в случае развязывания военного конфликта между США и Ираном, могут быть уничтожены в первые же минуты, причём у Ирана для этого имеются не только баллистические ракеты, но и береговые ракетные комплексы, способные поражать морские цели в более чем 150 км от границ Исламской Республики. Примечательно, что ведь в начальные дни января было и ещё кое-что, непосредственно связанное с «изгнанием» американцев из зоны трёхсторонних учений. Командующий вторым флотом ВМС США Эндрю Льюс 2 января пообещал «дать отпор российским кораблям, если Россия не даст американскому флоту проход в Арктику». По его словам, арктический регион очень перспективный для обеспечения мировой безопасности, а американские ВМС готовы защищаться на этих территориях.

Этот эпатаж Льюиса — разве у него «ноги растут» не из той же среды, из которой «выросли ноги» Майкла Помпео, когда он угрожает убивать российских и китайских военачальников, сколько бы театрализированным ни представлялся подобный эпатаж Госдепа США и американских военных? На наш взгляд, именно так всё и обстоит. Нет, мы не хотим ничего фантазировать. Но понятно, что об инциденте с попыткой ВМС США сорвать трёхсторонние учения путём провокации против гражданского судна оперативно были извещены и в Москве, и в Пекине. И, как мы уже сообщали, министр обороны России Сергей Шойгу 5−6 января обсудил по телефону с главой Генштаба Вооружённых сил Ирана и с главой разведслужбы Турции военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Как сообщало Минобороны РФ, в телефонном разговоре с начальником генштаба Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери Шойгу обсудил практические шаги по недопущению эскалации напряжённости в Сирии и ближневосточном регионе. Но, зная, что до американского теракта в Багдадском аэропорту происходило в зоне трёхсторонних учений, можно не сомневаться — Шойгу и Багери обсуждали не одного только Сулеймани или не одну только ситуацию в Сирии.

Надо также добавить, что «мелкие неприятности» с участием американцев в этой зоне планеты происходили и потом. Так, 11 января из США «пожаловались» — на этот раз только на Россию. Пресс-служба 5-го флота ВМФ США сообщила об «агрессивном» сближении российского военного корабля с эсминцем ВМС США USS Farragut (DDG 99), который выполнял плановые операции в северной части Аравийского моря. В заявлении, опубликованном на странице флота в Twitter, сказано, что ввиду опасности столкновения американское судно было вынуждено подать пять коротких гудков и потребовать от российского корабля следовать международным правилам мореплавания и изменить курс. Как следует из заявления, через некоторое время российский корабль всё же изменил свой курс. Также на странице 5-го флота США было выложено видео, на котором запечатлен момент опасного сближения военных судов. Однако Минобороны РФ обладает своей точкой зрения на данный инцидент. Российское оборонное ведомство обвинило экипаж американского эсминца USS Farragut в сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания и заявило, что информация, опубликованная американцами, «не соответствует действительности». По версии российских военных, виновником инцидента является именно американский эсминец, который грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив манёвр на пересечение его курса.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Не ставим перед собой цели выглядеть этакими «учителями географии», но тем не менее напомним, что Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив, Аравийское море — это всё, по большому счёту, смежные водоёмы бассейна Индийского океана. В северной части которого, как мы напоминали выше по тексту, три державы Евразии проводили свои первые совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности», которые в Иране назвали «демонстрацией силы восточных народов», а на Западе расценили как «Иран, Россия и Китай объединяются для военных учений», чтобы в мире увидели и поняли, что «они заменят собой мощь США и западных держав».

11 января американский 5-й флот врёт о «неправильном» поведении российских военных моряков в Аравийском море, 13 января госсекретарь Помпео угрожает начать убивать военачальников не только Ирана, но и России и Китая. Давайте не закрывать глаза — Америка переходит к методам грубого шантажа и угроз, даже если и осознаёт, что в случае хоть одной попытки «убить Сулеймани», но на примере генералитета России или Китая, ответ будет молниеносным и соразмерным, а то и — с более тяжёлыми последствиями для всех американских вояк. Мы тут припомнили ещё один инцидент — правда, эту информацию всё-таки лучше было бы тщательней проверить и перепроверить. Потому что источник — печально известная организация The Syrian Observatory for Human Rights, в коей лишь один сириец «работает», да и к тому же «сидит» в Лондоне, а не в Сирии. Словом, никогда на протяжении 2012−19 гг. этот источник никакого доверия не вызывал, хотя отдельные сообщения из этого источника всё же находили подтверждение. Итак, согласно сведений The Syrian Observatory for Human Rights, 25 декабря 2019 г. в городке Телль-Тамар провинции Эль-Хассеке на востоке Сирии якобы произошла потасовка между российскими и американскими военными. По версии сайта этой организации, американские военные приехали в Телль-Тамар, рассчитывая получить информацию от местных жителей, однако те отказались от сотрудничества, обвинив военных в предательстве из-за того, что президент США Дональд Трамп решил вывести войска из этого района. Позже в Телль-Тамар прибыли российские военные, и между солдатами двух государств разгорелся спор, переросший в драку. Организация The Syrian Observatory for Human Rights подчёркивает, что оружие военными не применялось.

А по данным курдского аккаунта Rojava Network в Twitter, драка произошла после того, как американские военные остановили российский патруль из семи транспортных средств в местности Габшаш. О пострадавших в результате потасовки не сообщается. То есть инициаторами инцидента опять-таки выступали американцы. И, понятное дело, получили «по первое число», коль скоро российские военнослужащие осуществили то, ради чего они прибыли в Телль-Тамар. Этот курдский аккаунт 24 декабря также сообщал, что неподалеку от города Эль-Камышлы в Сирии возобновились стычки между населением (курдами) и американскими военными. Так, жители деревни Дабана, через территорию которой проследовал патруль США, бросали камни в автомобили колонны. За несколько дней до этого сирийские войска в присутствии российской военной полиции не пропустили американский конвой через КПП на северо-востоке Сирии. Как мы видим, «трения» между российскими и американскими военными (пусть даже только в северо-восточной Сирии) — вполне себе реальны, по крайней мере два источника подтверждают факт потасовки русских и американцев в курдонаселённых регионах Сирии, в том числе и в городах, где население в основном христианское.