Очень странные дела творились 25 и 26 января, да ещё как назло — накануне 28 января, праздника создания Армянской армии… Не менее странным выглядело и то, что всё начало разворачиваться после того, как из Степанакерта объявили — очередные президентские выборы в Республике Арцах-НКР назначены на 31 марта 2020 года, а официальная регистрация кандидатов пройдёт с 15 по 25 февраля. То есть были утверждены все конституционные сроки (согласно Конституции Арцаха-НКР, разумеется), связанные с проведением этих самых очередных президентских выборов в Нагорном Карабахе. И уже с позиций дней сегодняшних как-то становится понятным, почему то ли сам премьер-министр Армении Никол Пашинян, то ли же те закулисные силы, которые ещё к 2017-му помогали ему сколачивать предвыборный, а затем и парламентский блок «Исход» («Елк», по-армянски…), именно после объявлений о датах текущего года, связанных с арцахскими президентскими выборами, но за пару-другую деньков до Дня Армянской армии, решились на типичный провокационный блеф.

Флаг НКР

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Пресс-конференция Пашиняна 25 января в провинциальном Капане достаточно широко освещалась, на неё реагировали многие СМИ, были и попытки проанализировать, с чего это вдруг премьер-министр Армении оклеветал во время общения с массмедиа Сержа Саркисяна и с чего это вдруг он затребовал «ответов» от… армян Нагорного Карабаха, — мол, согласны сдаваться или нет? В этом месте мы, конечно, немного утрируем — чтобы прямым текстом требовать от победителей в войне капитуляции перед разбитым врагом надо быть всё-таки или психически больным, или прожжённым негодяем. Исследуя заявления премьер-министра Пашиняна в Капане, наивный читатель подобного призыва не увидит. Бывший «жёлтый» журналист вполне себе поднаторел в методологии дурить публику и поэтому достаточно мастерски пытается ускользнуть (в речи, в речевых оборотах и т. д.) от последующей ответственности за свои слова. Но всё, что в тот день глава правительства Армении высказывал в Сюникской области, совершенно явно было предназначено как раз для армян Арцаха-НКР и посвящалось именно президентским выборам, назначенным на 31 марта.

Но что интересно — ведь, по сути, политический «запрос» Пашиняна, надо полагать, предназначался не абы кому-то из толпы или кому-то из населения прифронтовых сёл Арцаха, а именно тем лицам, которые воспринимаются как кандидаты в президенты НКР на будущих выборах. В связи с этим обратило на себя повышенное внимание то обстоятельство, что самым первым, и чуть ли не сразу же (26 января с этим ответом знакомились по публикациям в СМИ, следовательно, не исключено, что текст был подготовлен 25 января, то есть как раз почти одновременно с пресс-конференцией Пашиняна в Капане, а то и — текст был подготовлен заранее, и авторы текста просто ждали окончания капанской пресс-конференции армянского премьера…) выдал ответ на «запрос» Пашиняна кандидат в президенты НКР, министр иностранных дел республики Масис Маилян.

Nkr.am Масис Маилян

Всё-таки кое-что следует напомнить из пресс-конференции Пашиняна. Ну что он враз насчёт «желания» третьего президента Армении «всё сдавать оптом и в розницу» — это, видимо, многие и самостоятельно заметили и отметили. Пашинян предложил, в частности, всем кандидатам в президенты Арцаха высказаться на тему приемлемости для них некоего «документа», который, по словам премьер-министра, «лежал на столе переговоров» по Карабаху при Серже Саркисяне. В тексте, который читал Пашинян, было написано, что армянская сторона якобы должна была сдать семь (!!!) районов, при сохранении коридора, связывающего Карабах с Арменией. Кроме того, зачитанный текст содержал фразы о размещении миротворческих сил на всех границах Карабаха, кроме Лачина и Карвачара. Надо же!!! Что за «документ», такой весь из себя, придумал Пашинян — ума не приложить. Годы напролёт известно, что, помимо так называемых «Мадридских принципов», ничего особенного сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ не предлагали — то, что ближе к 2017−2018 гг. начали «проталкивать» американцы, и что в самих США в разных СМИ называли «планом Хоггланда» (Ричард Хоггланд, один из прежних американских сопредседателей МГ ОБС — прим.), на деле уместно называть «планом Мэтью Брайзы», и известно это «чтиво» в Армении и Арцахе ну как минимум с 2005 г., когда этот самый Брайза (тоже один из прежних американских сопредседателей МГ ОБСЕ — прим.) даже в беседе с автором данных строк (пусть и непродолжительной) пытался откровенно «втиснуть» тезис о том, что при урегулировании для МГ ОБСЕ «приоритетней» интересы и требования азербайджанской стороны. И что там за «документ» принесли Пашиняну? Это именно по «плану Брайзы» отнимались у Арцаха все завоевания, да ещё и отнимался фактически город Шуши — туда американцы намеревались «вернуть» азербайджанское население, причём без параллельного возврата армянского населения, допустим, в сёла Геташен и Мартунашен, в населённые пункты Шаумяновского района НКР, или в село Арцвашен Армении…

U.S. Department of State Мэтью Брайза

Кстати, именно Хоггланд 27 марта 2017 г. лично опроверг, извиняемся за жаргонизм, трёп некоторых кругов в Баку и Ереване о том, что якобы есть «некий план Лаврова» по урегулированию вокруг Арцаха. Есть несколько разумных планов, касающихся урегулирования карабахского конфликта, вокруг которых стороны должны вести переговоры, сказал тогда в Ереване на встрече с журналистами американский сопредседатель МГ ОБСЕ. «Возможно, эти планы не окончательны, однако они находятся в обороте, что значит, что переговоры должны вестись в этом направлении, — сказал Хоггланд, подчеркнув, что стороны конфликта должны проявить политическую волю и вернуться за стол переговоров. — Для достижения мирного урегулирования необходимо, чтобы стороны работали над существующими планами. При этом никакие документы под названием «план Лаврова» в переговорном процессе не фигурируют. Мы не используем такого выражения, в обороте есть план, он состоит из трёх частей, однако обнародовать его детали на данном этапе мы не можем, время не пришло. Стороны над ним работают».

Пару слов и о том, что там собирался «сдавать» С. Саркисян. Хотим напомнить, что в декабре 2018 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко перед иностранными СМИ рассказал о предложении по Карабаху, которое получил, но отверг третий президент Армении на саммите ОДКБ, проходившем в Ереване. Белорусский лидер заявил, что Саркисяну предложили отдать пять из семи районов, которые попали под контроль Арцха в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе и которые якобы пустуют. «Если я их отдам, то они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее», — пересказал ответ Саркисяна в декабре 2018-го президент Белоруссии. Лукашенко отметил, что президент Армении отказался от данного предложения даже тогда, когда ему пообещали ввести миротворческие войска России и Белоруссии. Если нам не изменяет память, то эти откровения белорусского президента были связаны с тем, что Пашинян впервые после досрочных парламентских выборов в Армении 9 декабря 2018 г. стал уже, так сказать, «невременным» премьер-министром. Вот и интересно — это что за план-то «был у Сержа на столе», который передали Пашиняну, если тот же Лукашенко предлагал Саркисяну «отдать пять из семи районов»? Вот и получается — Пашиняну передали в руки «план Хоггланда/Брайзы», ибо только у американцев были планы заставить Армению и Арцах подписывать капитуляцию. А вот из слов Лукашенко однозначно следует, что, по крайней мере, с Россией и Белоруссией третий президент Армении никогда не вёл переговоры о «возвращении территорий»… Интересно, в состоянии ли усвоить этот непреложный факт премьер-министр Пашинян?..

President.gov.by Александр Лукашенко и Серж Саркисян

Но что ещё заявлял 25 января Пашинян — уму непостижимо. Борец «за демократию», многолетний критик «ущемлений прав человека» и т. д. — и вдруг открыто угрожает и диктует, вдруг неприкрыто вмешивается в ещё даже только-только предстоящий общенародный выбор (в плане Арцаха-НКР). Связанный с «бывшими властями» кандидат не сможет стать президентом Арцаха (Нагорного Карабаха) — «спецслужбы не позволят», заявил Пашинян. Он обвинил своих политических противников в намерении задействовать манипуляции для того, чтобы «сделать президентом» Арцаха «отвергнутого всеми человека». Он заверил аудиторию, что правительства республик и спецслужбы не позволят «бывшим властям» реализовать план, который глава кабмина назвал «их последним шансом». «Это у них не получится, так как для руководителей и правительства Армении и Арцаха этот сценарий ясен, понятен он и Службе национальной безопасности», — заявил премьер-министр и включил в число «понимающих» и принимающих его точку зрения весь народ. Ну, «весь народ» — это всего лишь от 35 до 38% населения Армении (зарегистрированных граждан с правом избирать), т. е. не более 300−350 тысяч человек. Явно — что эта часть населения Армении не «весь народ», и явно, что даже в пашиняновское понятие «весь народ» точно не входит население Республики Арцах-НКР.

Тем не менее угроза «спустить» исполнителей воли Пашиняна из СНБ Армении на армян Арцаха — налицо. Почему премьер-министр Армении откровенно угрожает арцахцам? В президентских выборах в НКР планируют участвовать: председатель Демократической партии Арцаха, нынешний спикер Национального собрания Ашот Гулян, в силу государственной должности, всегда был связан не только с исполнительной властью в Степанакерте, но и «бывшими властями» Армении. Номер два — действующий глава МИД Масис Маилян, тот самый, что «первым ответил» Пашиняну. И тоже — в силу своей биографии был связан и с властями НКР, и со всеми «бывшими властями» Армении, так как в 2001—2007 гг. работал замминистра иностранных дел НКР. Номер три: глава партии «Свободная Родина», бывший государственный министр Арцаха, премьер-министр НКР с сентября 2007 по сентябрь 2017 года Араик Арутюнян — и тоже, ну типичная связь с властями Арцаха и с «бывшими властями» Армении. Номер четыре: военачальник Армии обороны НКР, бывший секретарь Совета безопасности Арцаха генерал-майор Виталий Баласанян. Думаем, что понятно и без нашего комментария — и этот кандидат был «связан со всеми», кого ненавидит Пашинян в силу ограниченности своего понимания ситуации на месте, т. е. в Республике Арцах-НКР. Так кто ж для Пашиняна «хорошие» и кто «плохие» кандидаты в президенты Нагорного Карабаха? Видимо, те, с кем он имел встречи в Степанакерте, — «хорошие». А вот кто «плохие» — тоже понятно, это те, кто непосредственно воевал в 1991—1994 гг., таковых двое (пока), уже выше упоминавшийся Баласанян, а также бывший главком Армии обороны НКР, генерал-лейтенант Самвел Бабаян. Правда, по предварительным данным, второму генералу решено отказать в регистрации в качестве кандидата в президенты. Так что, возможно, «ненависть» Пашиняна к генерал-лейтенанту Бабаяну чуток меньше, чем к генерал-майору Баласаняну. Это же Виталий Баласанян, неоднократно делал заявления, в которых указывал на несоответствие Пашиняна занимаемой должности. В частности, он предположил, что нынешнее руководство Армении достигло бы гораздо больших успехов, если бы выращивало помидоры и другие огородные культуры, а не руководило страной. Вот с генерал-майором Баласаняном и не встречался Пашинян в Степанакерте. Больше того — отдал волюнтаристский приказ спровоцировать арест военачальника в один из его приездов в Ереван, хотя потом открещивался от своей причастности. К тому же Баласанян обвинял премьер-министра Армении в том, что его подходы к Арцахской проблеме и к урегулированию конфликта абсолютно идентичны подходам первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, а это для армян и Армении, и Карабаха — своего рода «лакмусовая бумажка» для определения, кто предатель, а кто — нет…

Vahram1999 Виталий Баласанян

Кстати, с этой пресс-конференции вышло ещё одно доказательство глубоко сидящей в крови премьер-министра Армении то ли ненависти, то ли недоверия к России. Ведь ещё одно, не вполне внятное, но весьма опасное заявление Пашинян озвучил, прокомментировав собственное заявление о роли России в развязывании 4-дневной агрессии Азербайджана по всей длине линии соприкосновения в апреле 2016 г. На заданный в этой связи вопрос, готов ли он повторить собственные тезисы относительно роли России, которые озвучил, будучи депутатом от оппозиционной фракции, Пашинян ответил утвердительно, сославшись на соответствующую запись в Facebook. Из ответа следовало, что он не только придерживается мнения о негативной роли России в развязывании той агрессии Азербайджана, но и успел обсудить вопрос «с российскими партнёрами». Имена партнёров Пашинян не назвал, что вызывает большие сомнения в том, что партнёры согласились на такое обсуждение, если, конечно, премьер не считает своим партнёром какого-нибудь российского чиновника низшего звена. Или же некоего «либерально» (т.е. проамерикански) настроенного российского оппозиционера. Вряд ли российская сторона оставила бы это заявление Пашиняна без внимания. Скорее всего, ему придётся дать разъяснения, причём много раз, по поводу того, с кем и когда он имел возможность обсудить роль России в военной агрессии Азербайджана в апреле 2016 г. Если это обсуждение не носило частного характера, то по его итогам стороны обязаны были выступить с заявлением, но такого заявления не было. Может, премьер-министр Армении обсудил вопрос в частном порядке, где-нибудь в кабине лифта, как он любит, или в одном из дальних фойе Кремля, но подобные разговоры на задворках большой политики, как известно, погоды не делают. Официальное обсуждение должно иметь официальные итоги, а поскольку такие итоги отсутствуют, то и ответ премьера, простите, сильно смахивает на блеф, рассчитанный на полуграмотную аудиторию клинически больных людей, страдающих маниакально-депрессивным психозом. Впрочем, это же вопрос самих властей России — как относиться к лидеру какой-либо страны, который безосновательно врёт своему населению о том, что, допустим, «это Россия развязала Первую мировую войну» или вообще какую-либо иную войну в XX веке…

Вернёмся к самой описываемой ситуации. Мы выше уже указывали — кандидат в президенты так быстренько ответил Пашиняну, что возникли обоснованные сомнения. Напомним: 26 января с этим ответом знакомились по публикациям в СМИ, следовательно, не исключено, что текст Маиляна был подготовлен 25 января, то есть как раз почти одновременно с пресс-конференцией Пашиняна в Капане, а то и — текст был подготовлен заранее, и авторы текста (допустим, что это — лично сам Маилян) просто ждали окончания капанской пресс-конференции армянского премьера. Иные скажут — ну, а кому как не министру иностранных дел НКР отвечать первым? Да и в заместителях главы МИД республики в двухтысячные годы поработал — человек в курсе. Ну да — трудно представить, что какой-то из министров иностранных дел Арцаха был «не в курсе» тем на переговорах. Или никогда не высказывался по тем самым «Мадридским принципам». Кто не знает — МИД Арцаха существует с 23 июля 1993 года. Автор данного материала лично и неплохо знаком и поддерживает в той или иной мере общение с самым первым министром иностранных дел республики (был до этого советником председателя ГКО НКР по политическим вопросам) Аркадием Гукасяном, а также Арманом Меликяном,Георгием Петросяном (кстати, бывший член Бюро партии «Дашнакцутюн»), Василием Атаджаняном. Предшественник Маиляна, Карен Мирзоян, тоже наверняка был из числа людей, которые «в курсе», разумеется, тонкостей урегулирования. И — что, разве только пребывание на должности в штате МИД Арцаха-НКР даёт тому или иному лицу необходимый багаж знаний и информации, в частности, о ходе урегулирования?

Ալեակ Аркадий Гукасян

Если так утверждать, да ещё в самом Степанакерте, то это у большинства вызовет снисходительную улыбку. А здесь, в Арцахе-НКР, военные всегда знали ничуть не меньше, чем министры иностранных дел! Так сложилась практика — к тому же командование Армии обороны НКР всегда находилось и находится на прямой связи с аппаратом, например, Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ в зоне конфликта поляком Анджеем Каспршиком, постоянно на контактах с полевыми помощниками личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, и т. д. и т. п. Уж и не говорим о том, что на ряде исторических промежутков арцахские военачальники в силу веских обстоятельств (например, Самвел Бабаян) были куда как лучше и оперативней информированы, чем министры иностранных дел НКР.

В сегодняшнем случае — ну, как думают читатели, что-то может не знать и не быть «в курсе» секретарь Совбеза воюющей страны, пусть и бывший? Отвергаем такую вероятность. Могут не быть «в курсе» спикер арцахского парламента, бывший премьер-министр, которые также входят в состав Совбеза НКР? Отвергаем и такую вероятность. И уже выяснено, что единственным «плохим» для Пашиняна кандидатом в президенты является именно генерал-майор Баласанян. Он и Ашот Гулян, а если всё же допустят каким-то образом к участию в выборах и Самвела Бабаяна, то и генерал-лейтенант Бабаян — это ветераны Освободительного движения, их знают на самом деле все в Арцахе. Им нет необходимости что-то и кому-то доказывать, в особенности обоим генералам. Но пока все, за исключением Маиляна, молчат. Не торопятся отвечать Пашиняну. Вопрос «почему?» понятен — а никто в Арцахе не сомневается в том, что и Баласанян, и Гулян, и Бабаян (если, ещё раз повторим, всё-таки его допустят) были и есть однозначно против как «Мадридских принципов», так и неких акций односторонней «сдачи территорий» и так далее, по списку. Кому интересен этот «список» — рекомендуем ознакомиться с текстом ответа Масиса Маиляна, он в свободном доступе в интернете. И это — тоже, кстати, свидетельство того, что общественность Армении и Арцаха лицезрит некую театрализованную постановку, а не реальный процесс «вопросов и ответов». Если что — так все кандидаты в президенты НКР, а то и все должностные лица Арцха запросто направили бы свои ответы Пашиняну по иным каналам, и не исключено — затребовали экстренного и закрытого заседания Совбезов Армении и Арцаха. А почему нет? Опыт-то такой есть, 12 марта 2019 г. на совместном заседании Советов безопасности Армении и Карабаха, к тому же проведённом в Степанакерте, стороны же многое друг другу сказали в закрытом режиме. И у того же Пашиняна не должно было остаться сомнений насчёт того, что воспринимают арцахцы, а что — нет. Но ведь ничего такого сейчас же нет и в помине!..

Vahram1999 Самвел Бабаян

Впрочем, одно или два СМИ в Армении утверждают сейчас, что, мол, «ряд кандидатов в президенты непризнанной Нагорно-Карабахской Республики откликнулся на призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна — выразить отношение к «наследию», доставшемуся от экс-президента Сержа Саргсяна в вопросе карабахского урегулирования». И среди «откликнувшихся» указывается не только Маилян, но и Араик Арутюнян, Ашот Гулян и оппозиционер Айк Ханумян. Возможно — не в состоянии отрицать. Однако обращаем внимание — широкое освещение получил ответ только министра иностранных дел. Ну и к чему бы это? Раздумья, догадки, сомнения… Вот что писало издание Sputnik из Еревана о сути «ответов» иных кандидатов, помимо маиляновского: «Вариант урегулирования, обсуждавшийся бывшими властями Армении, неприемлем также для Арутюняна и его политической команды. Он обещает, что в случае избрания главой Карабаха не пожалеет усилий для развития и процветания всех территорий, контролируемых Карабахом. В заявлении Ханумяна отмечается, что для него неприемлемо любое наследие, любой документ, в котором говорится о территориальных уступках. Для команды Ашота Гуляна независимость Карабаха — это задача-минимум, а окончательной целью является объединение с Арменией. Территорию Карабаха в её современном виде Гулян считает единственной надежной гарантией. Он также убеждён, что без участия Карабаха не может быть полноценных и содержательных переговоров».

Ну что — никто не «за», просто непонятно, за что они не «за», если учитывать, что третий президент Армении таки не вёл переговоров о территориальных уступках, «сдаче территорий» и так далее. Чтобы читатели не сомневались, ещё раз напоминаем — военные, тем более генералы Армии обороны НКР, всегда были против каких-либо «торгов» о территориях с врагом. Пусть даже и под эгидой МГ ОБСЕ. Абсолютно всегда, больше того — именно военные Арцаха были сторонниками необходимости освобождения Шаумяновского района НКР, а также сёл Геташен и Мартунашен, оккупированных частей Мардакертского и Мартунинского районов Арцаха.

Поэтому вынужденно ставится вопрос: а каковы вообще шансы лиц, о которых уже известно, что они будут кандидатами в президенты НКР на выборах 31 марта? Чтобы ответить на этот вопрос, видимо, нужны какие-то данные, допустим, некоего социологического опроса в Арцахе. И плюс ко всему 31 марта ведь пройдут не только президентские, но и парламентские выборы в республике. То есть этот день чрезвычайно важен — со всех точек зрения. Помимо тех, кого мы упомянули, рассказывая о кандидатах в президенты НКР, о намерении бороться за пост президента Нагорного Карабаха заявили независимый депутат парламента Руслан Исраэлян, общественная деятельница из Степанакерта Кристина Балаян, руководитель Арцахского ЦК партии АРФ («Дашнакцутюн») Давид Ишханян, лидер оппозиционной «Единой Армении» Ваан Бадасян и руководитель парламентской оппозиционной партии «Национальное возрождение» Айк Ханумян. Кроме того, о намерении участвовать в парламентских выборах сообщила новая недавно зарегистрированная партия «Революционный Арцах». Глава ЦИК Арцаха Србуи Арзуманян сообщала для СМИ, что «кворум на предстоящих выборах не установлен. Президентом будет избран тот кандидат, за которого проголосуют более 50% граждан, пришедших на выборы. В парламент пройдёт та партия, которая наберет 5% или более голосов, опять же из числа проголосовавших». Кстати, весьма примечательно — особенностью нынешней президентской кампании в Арцахе стало первое в истории Нагорного Карабаха выдвижение женщины-кандидата на этот пост. Но мы вряд ли согласимся с «выводом», записанным в интернет-ресурсе «Кавказский узел»: «Политологи отмечают, что впервые за всю новейшую историю Нагорного Карабаха итоги голосования нельзя предугадать, хотя у кандидатов без политического бэкграунда, вне зависимости от пола и возраста, шансы на победу минимальны».

Степанакертский аналитик Рачья Арзуманян ещё 16 октября 2019 г. в интервью армянскому новостному веб-сайту Civilnet сделал типичный «либералистический» прогноз — политический заказ: «Араик Арутюнян и Виталий Баласанян — это прошлое, которое жители Карабаха должны оставить в прошлом. Масис Маилян — это шанс сделать это». Не правда ли, прямо «бьёт в глаза», кто 31 марта в Арцахе и будет ставленником Никола Пашиняна? Хотя — не станем торопиться, есть немало информации уровня «ну, вы понимаете», из которой следует: премьер-министр Армении намерен «играть» с двумя-тремя кандидатами в президенты НКР, а не с одним Маиляном. Тем паче что, как следует из публикации ресурса Sputnik из Еревана, позиции того же Арутюняна, Гуляна или крикливого оппозиционера Ханумяна мало чем отличаются от положений ответа Масиса Маиляна. Кстати, заголовок публикации Sputnik где-то даже смешон: «Вызов Пашиняна принят: кандидаты в президенты Карабаха открестились от наследия Саркисяна». Какое «наследие Саркисяна», уважаемые? «Мадридские принципы»? «План Хоггланда/Брайзы»? «Наследием» конкретно Сержа Саркисяна можно признать лишь Венские и Санкт-Петербургские соглашения 2016 г., которые «потопил» со всей благополучностью лично премьер-министр Пашинян, и ещё в 2018 г. Так что — отмеченные кандидаты в президенты НКР отказываются именно от «наследия Саркисяна», т. е. Венских и Санкт-Петербургских соглашений? Опоздали — от них отказалась Армения, в 2018-м. Или от «Мадридских принципов» в трактовке как минимум двух изо всех американских сопредседателей МГ ОБСЕ? На наш взгляд, Маиляну, Арутюняну, Гуляну и Ханумяну придётся внести уточнение — то, от чего они отказываются, это «наследие Саркисяна», или же сама формулировка «наследие Саркисяна» — плод нездорового воображения премьер-министра Пашиняна, и они отказываются именно от формулировки армянского премьера?.. Хорошо бы побольше чёткости и точности. Сфера-то щепетильная. И, например, учитывая, что один из прежних министров иностранных дел НКР, а именно Георгий Петросян, являлся также и членом Бюро партии АРФ («Дашнакцутюн»), то не должно ли казаться тому же Пашиняну, всем кандидатам в президенты Арцаха и так далее, и тому подобное, что к числу лиц, отлично осведомлённых о тонкостях переговорного процесса по урегулированию, да и о том, что из себя может представлять «наследие Саркисяна» в плане урегулирования, относятся также все члены Бюро «Дашнакцутюн» и все члены Арцахского ЦК партии «Дашнакцутюн»? Зря, если вышеперечисленные фигуранты данного материала думают, что… Впрочем, далее не станем рассказывать об истории «Дашнакцутюн» или какой-то другой армянской политической партии. В конце концов, и Пашинян, и все кандидаты в президенты НКР просто обязаны жить без наших напоминаний и самостоятельно приходить к выводам о том, кто и что в политической жизни Армении и Арцаха-НКР. Мы всё это напомнили к тому, чтобы и Пашинян, и его возможные «хорошие» кандидаты в президенты в Степанакерте принимали бы во внимание все нюансы и не считали бы, что, кроме них, нет более осведомлённых, пусть и отставных, должностных лиц и общественных деятелей в Ереване и Степанакерте.

Primeminister.am Никол Пашинян и Бако Саакян. Нагорный Карабах

Инсценировка с «ответами» — мол, вы остаётесь при «наследии Саркисяна» или со мной? — Пашиняну не удалась, на наш взгляд. Публично его не разоблачили в Армении и Арцахе? Это ничего — это ещё впереди, достаточно, чтобы его креатуры просто проиграли выборы в Арцахе-НКР. Или же — попытались сфальсифицировать итоги этих выборов. В 2019 г. практически все отмечали — несмотря на серьёзные финансовые затраты штаба Араика Арутюняна, всё равно у рядовых граждан было особое отношение к генералам Бабаяну и Баласаняну. Если вспомнить ряд заявлений конца прошлого года ещё одного крайне хорошо осведомлённого политика — бывшего главного советника президентов Армении (второго и третьего) по национальной безопасности, лидера политической партии «Национальная безопасность Армении» Гарника Исагуляна, то к началу января нынешнего года фаворитом по числу симпатизирующих ему рядовых избирателей НКР был генерал-майор Баласанян. Ну, Бабаяна вроде как «дисквалифицировали» же — мол, нет 10 последних лет проживания в Арцахе. Поэтому простой люд верит в того, кто воевал рядом с их сыновьями, да даже в апреле 2016-го лично спас положение на фронтах в Мардакертском и Аскеранском районах НКР! И об этом знал всяк в Арцахе — что человек оставил свой кабинет в Совбезе и лично выехал на фронт, чтобы руководить разгромом вражеских сил на северном направлении. Так что подвергать сомнениям оценку Исагуляна относительно шансов кандидатов в президенты НКР, на наш взгляд, — бесполезное и неблагодарное занятие, к тому же если знать, что данный политик несколько раз в месяц бывает в Арцахе и регулярно и активно контактирует с подавляющим большинством степанакертских политиков, знает картину настроений населения НКР назубок, а не по рассказам досужих свидетелей и псевдо-экспертов.

И премьер-министр Пашинян тоже это знает. Мы ведь уже сообщали читателям, со ссылкой на автора из газеты «Голос Армении» Марину Мкртчян, что глава правительства Армении специально заслал в Арцах одного из своих приближённых, одного из «свидетелей фонда Сороса» некоего Даниэла Иоаннисяна. Напомним вкратце, что по этому «деятелю» писала М. Мкртчян: «Сегодня у Дани (так его называют друзья) есть своя общественная организация с филиалом в Арцахе. А в конце прошлого года Даня стал членом Общественного совета, во главе которого стоит другой представитель соросовской номенклатуры — Степан Сафарян. У каждого агента свои обязанности. Сегодня не секрет, что на Даню возложена миссия контроля над выборной кампанией в Республике Арцах». Ну, видимо, вот этот Даня и доносит с какой-то периодичностью Пашиняну, что и как происходит в Арцахе-НКР, каково отношение местных армян к «чужакам», какие настроения в реальности царят в арцахском обществе и т. д. У нас есть надежда, что Даня не слепой и не глухой, ему было доступно всё увидеть и услышать, что видел и слышал хотя бы один только Гарник Исагулян.

В итоге Пашинян даёт «пас» — и теперь думает: ну и что с этим делать? Ведь никто, даже из «своих» кандидатов, не дал ответа, на который был, видимо, рассчитан запрос. Но если предположить, что и ответ Маиляна, и ответы других были заранее согласованы? Для чего? Логика проста — коль скоро и финансовые средства (допустим, Араика Арутюняна) мало влияют на настроения рядовых избирателей, то надо сделать так, чтобы рядовой избиратель верил: все кандидаты против «торгов» по территориям, все настроены радикально и решительно. Тогда и происходит как бы размыв в мозгу и встаёт вопрос — кого же избрать? Может, того, кто сыплет финансы? Может, того, кто кулуарно говорит, что его и только его «поддерживают из Еревана»? Суть вопроса, на наш взгляд, в этом, власти Армении перед сложной дилеммой: или им надо посредством сподручных Дани в Степанакерте сотворить нечто, при котором станет возможна фальсификация итогов голосования арцахцев, или нужно театрализованное представление, имеющее целью дезориентацию рядовых избирателей, в первую очередь — дезориентацию их сознания.

Впрочем, как это фантастически ни прозвучит, но есть и такой фактор: а как, допустим, относятся к выборам в Арцахе-НКР стратегические хозяева положения в Закавказье, т. е. Россия и Иран? Пока чего-то официального из Москвы и Тегерана не звучало. Но есть предчувствие, что в обеих столицах наблюдают за развитием ситуации. К примеру, в приватных беседах с автором материала иранские дипломаты, аккредитованные в Ереване, не скрывали, что у них большее доверие вызывают бывшие военные, а не гражданские лица в Степанакерте.

Мы уверены, что на подсознательном уровне арцахцы-то тоже всё равно больше доверяют по-прежнему непосредственно воевавшим — надо знать психологию простого, рядового населения воюющей страны, причём любой страны. Военные всегда в почёте, на них всегда надеются. Вот эти факторы и пытаются «сломать» в Арцахе Никол Пашинян и различные «даниэл-иоаннисяны» со всеми присными. Получится у них или нет дезориентировать армян Арцаха — увидим после 31 марта 2020 г., по итогам президентских и парламентских выборов в НКР.