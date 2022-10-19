Сергей Пономарёв

Автор

Родился в городе Молотов (ныне – Пермь). Служил в армии по призыву. Закончил Пермский государственный университет. Работал следователем, начальником уголовно-судебного отдела, начальником следственного отдела прокуратуры Сахалинской области, городским прокурором, служил в налоговой полиции. Депутат Сахалинского областного Совета народных депутатов, председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку, взаимодействию с военными, таможенными, дипломатическими органами союзного (затем федерального) подчинения (1990-1993). Депутат Сахалинской областной Думы трёх созывов (1996-2008), заместитель председателя Сахалинской областной Думы (1996-2000). Заместитель председателя Комитета по международным, внешнеэкономическим и межрегиональным связям Сахалинской области (2008-2010). Ст. научный сотрудник Морского государственного университета им. Г.И. Невельского (2008-2018). Председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества. Автор книг: «Наши Курилы и японские притязания» (2003), «Сахалин и Курилы – наши острова» (2012), «Книга об адмирале Невельском» (2013, 2015, 2018), «Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся Хабаровского края РСФСР в 1939-1946 годах. Избрание и деятельность» (2017, 2018). Автор-составитель сборника «Советско-японская Декларация 1956 года и проблемы национальной безопасности Российской Федерации» (2001), соавтор сборника документов «Русские Курилы. История и современность» (2014). Лит.: Сергей Алексеевич Пономарёв: биобиблиографический указатель /Сахалинская областная универсальная научная библиотека/ М., 2016 - 111с. - (деятели Сахалинской области; вып. 13)