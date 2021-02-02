Южно-Сахалинская область Хабаровского края РСФСР. 75 лет со дня образования
1945 год.
После присоединения Советского Союза к Потсдамской декларации и вступления 9 августа 1945 года в войну с Японией советским войсками были проведены Южно-Сахалинская наступательная операция и Курильская десантная операция. В результате уже к 23 августа был освобожден Южный Сахалин, а в первых числах сентября 1945 года и Курильские острова на всём их протяжении от острова Шумшу на севере до Малой Курильской гряды, состоящей из Шикотана и группы небольших островов, называвшихся Хабомаи. Наши безвозвратные потери в этом регионе составили более 2000 человек, что составляет шестую часть от безвозвратных потерь Красной армии в войне с Японией.
Население островов было в основном японским. Около 10 процентов составляли корейцы. Оставалось также более сотни русских — старожилов, проживавших на Южном Сахалине еще до начала японской интервенции на остров в 1905 году, а впоследствии собранных в резервацию.
23 сентября 1945 года приказом командующего Вторым Дальневосточным фронтом (ДВФ) на юге Сахалина было образовано областное Гражданское управление на правах подразделения штаба фронта, а также 11 районных, 15 городских, 27 сельских (волостных) управлений по гражданским делам. Сам штаб 2-го ДВФ дислоцировался в Тойохаре (ныне Южно-Сахалинск). Фронт вскоре преобразовали в Дальневосточный военный округ, а его штаб находился в Южно-Сахалинске до 1953 года.
В этот период, да и частично в последующий, управление Южным Сахалином и Курильскими островами по главному субъекту управления (штаб фронта, а затем штаб Дальневосточного военного округа) и вертикальной подчиненности было военным, а по характеру, по составу управленцев — смешанным, но в основном (по сути) — военизированным. Территория, не входившая в состав ни одного из краев и областей России, ко 2 сентября 1945 года (дню безоговорочной капитуляции Японии) по терминологии международного права носила характер оккупированной.
С точки зрения внутригосударственной, управленческой на ней непосредственно осуществлялась государственная власть СССР,
Эксклавный Кенигсберг, с июля 1946 года названный Калининградом в честь скончавшегося 3 июня 1946 года М. И. Калинина, председателя ВЦИК РСФСР (1919—1922), ЦИК СССР (1922−1938), Президиума Верховного Совета СССР (1938−1946), и прилегающие к нему земли, отошедшие к СССР по решению Берлинской конференции 1945 г., теоретически можно было «приписать» к любой другой союзной республике, а не к РСФСР. Ближе всего находилась Литовская ССР, граничившая с Восточной Пруссией.
Но в отношении Южного Сахалина решение было более очевидным. Географически новые дальневосточные территории примыкали только к России. На северном Сахалине (выше 50 параллели северной широты) находилась преобразованная из Сахалинского округа 20 октября 1932 года Сахалинская (по сути — Северо-Сахалинская) область. Первоначально она входила в состав Дальневосточного края (до 1938 года), а затем (после разделения этого края на два: Приморский и Хабаровский) вошла в состав Хабаровского края РСФСР. Центром ее был город Александровск.
О том, что Южный Сахалин и Курильские острова войдут в состав СССР, великие державы договорились в Ялтинском соглашении 11 февраля 1945 года. Цитирую: «Руководители трех великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании — согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников при условии: …2. Восстановления принадлежащих России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году, а именно: а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалин и всех прилегающих к ней островов; …3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов.
Главы правительств трех Великих Держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза будут безусловно удовлетворены после Победы над Японией». Подписали соглашение И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль.
В реализацию этого соглашения в ультиматуме Японии (в т.н. «Потсдамской декларации» от 26 июля 1945 года), который она вскоре приняла, было заявлено, «что суверенитет Японии будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые укажем» .
Советский Союз, вступивший в войну с Японией 8 августа 1945 года, устами Верховного главнокомандующего, Председателя Совнаркома СССР И. Сталина в обращении к народу от 2 сентября 1945 года заявил: «Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут Советскому Союзу и отныне будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии».
В честь Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945-м был установлен день всенародного торжества — 3 сентября как День Победы над Японией. Сахалинская и российская общественность добивается его возвращения в официальный календарь нашей страны.
Как видим, руководителем страны впервые открыто и официально были оглашены намерения СССР в отношении будущей государственной принадлежности Южного Сахалина и Курил.
Однако юридическое закрепление этого намерения и включение названных территорий в состав СССР откладывалось до момента прямого приказа Главнокомандующего оккупационными войсками союзников (т.е. США, Великобритании, Китая, СССР), который отдал его японскому императорскому правительству 29 января 1946 года в форме т.н. меморандума Макартура № 677.
«1. Японскому императорскому правительству настоящим предписывается прекратить осуществление или попытки к осуществлению государственной или административной власти в любом районе вне Японии… 3. Для целей настоящей директивы территория Японии определяется в составе: четырех главных островов Японии (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку) и приблизительно 1000 мелких, исключая… в) Курильские острова (Тисима), группу островов Хабомаи (Хабомадзе), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Сикотан» (сейчас это острова Танфильева, Юрий, Анучина, Зеленый, Полонского и Шикотан — С.П.). 4. Следующие районы особо исключаются из государственной и административной юрисдикции японского императорского правительства: д) Карафуто (Сахалин — С.П.)».
Любопытно, что к Меморандуму № 677 прилагалась карта. Нами она обнаружена в книге корейского историка Шин Ен Ха «Корейские территориальные права на острова Токто: историческое исследование» (на корейском языке). В начале 2005 года мною она направлена в МИД РФ, который долгие годы не использовал многие аргументы (даже такие наглядные) в российско-японских переговорах по территориальному вопросу.
Возвращение в Россию
Поэтому вполне обоснованно Президиум Верховного Совета СССР 2 февраля 1946 года издал Указ «Об образовании Южно-Сахалинской области в составе Хабаровского края РСФСР». Текст его краток: «Образовать на территории Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинскую область с центром в городе Тойохаре, с включением ее в состав Хабаровского края РСФСР».
Для тех, кто «по забывчивости» утверждает, что Советский Союз якобы в одностороннем порядке включил Курилы (и Южный Сахалин) в состав своей территории, подчеркну, что СССР издал этот Указ лишь после того, как страны-победительницы согласованным решением исключили эту территорию из состава Японии.
10 февраля 1946 года состоялась первая встреча члена Союзного Совета для Японии от СССР генерал-лейтенанта К. Деревянко с Главнокомандующим оккупационными войсками союзников в Японии генералом Д. Макартуром. Судя по записи беседы, никаких вопросов по этому поводу у американской стороны не возникло. Заметим, что они стали возникать через несколько лет во время военного противостояния СССР и США в Корее.
Общеизвестно, что подписали указ председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин и секретарь Президиума Верховного Совета А. Горкин. Сахалинская областная дума запросила в Федеральной архивной службе ксерокопию этого документа, и выяснились любопытные подробности. Оказывается, текст указа был завизирован исполнительной властью — председателем Совета народных комиссаров СССР И. Сталиным и управляющим делами СНК СССР Я. Чадаевым. В тексте была допущена ошибка. Вместо «Тойохара» было первоначально напечатано «Тайохара». Затем в Указ внесено рукописное исправление. Поэтому, как видно из приложенных листов рассылки, указ рассылался дважды, причем второй раз — исправленный вариант вместо первоначально разосланного. Из листа рассылки впервые стал известен и номер Указа — 124/44, который не публиковался в Ведомостях Верховного Совета СССР при публикации текста Указа. На первом экземпляре текста номер Указа стоит не после даты, а вверху страницы.
Виза главы исполнительной власти страны на Указе Президиума Верховного Совета СССР — это не только пример сложившейся практики, но и способ выполнения поручения Совнаркома, данного в принятом в тот же день Постановлении СНК СССР № 263 «Об административном устройстве и введении советских законов на Южном Сахалине».
Были определены основные мероприятия по восстановлению хозяйства области и включению ее в систему общественно-политических и экономических отношений социалистического типа, действовавших на территории Советского Союза.
Этим постановлением предписывалось внести на утверждение Президиума Верховного Совета СССР проект соответствующего Указа об образовании Южно-Сахалинской области Хабаровского края. Тем же постановлением Совнаркому России поручалось внести на утверждение Президиума Верховного Совета РСФСР проект Указа об образовании в составе Южно-Сахалинской области 14 районов (п. 1); для административно-хозяйственного руководства Южно-Сахалинской областью временно создается Южно-Сахалинское областное управление по гражданским делам (п. 2); его начальник является заместителем командующего Дальневосточным военным округом (п. 3); наркомату обороны поручалось обеспечить выдачу за плату специалистам этого управления 404 офицерских пайков, а техническим работникам — 2000 красноармейских пайков (п. 30); областному управлению по гражданским делам и НКВД СССР поручалось до 1 апреля 1946 года перерегистрировать и приписать к населенным пунктам все население Южного Сахалина и Курильских островов с выдачей ему временных удостоверений на русском и японском языках (п. 60). Как видим, многие, в том числе учетно-регистрационные, нужды вызывали необходимость в районировании и учете географических реалий.
Начальником Южно-Сахалинского областного управления по гражданским делам — заместителем командующего Дальневосточным военным округом стал Д. Н. Крюков, депутат Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся первого созыва (1939—1947), возглавлявший Сахалинскую область в качестве председателя облисполкома в 1940—1944 годах.
Задачами этого периода организации мирной жизни стали вопросы национализации, совместного проживания местного японского населения и прибывающих переселенцев, проведение денежной реформы, обеспечение текущих нужд населения в продуктах, коммунальных услугах.
2 февраля 1946 года был издан также Указ Президиума Верховного Совета СССР «О национализации земли, банков, промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожного, водного транспорта и средств связи Южного Сахалина и Курильских островов. Им устанавливалось, что на указанной территории вся земля с её недрами, лесами и водами с 20 сентября 1945 года является государственной собственностью. Национализировались предприятия всех отраслей промышленности с числом рабочих свыше десяти человек. Национализация прошла быстро и без эксцессов.
Во всех отраслях промышленности Южно-Сахалинской области была ликвидирована японская система нормирования и оплаты труда. До установления советского законодательства на Южном Сахалине рабочий день длился 11 часов, а женщины и дети получали на 50% меньше, чем мужчины тех же специальностей.
Как пишут сахалинские исследователи (А. Т. Кузин, Е. И. Савельева), корейцы получали на 10% меньше японских рабочих тех же специальностей. 23,5 тысячи корейцев — в основном насильно завезенных сюда — работали по 12−16 часов на самых тяжелых работах: строительстве шахт, дорог, на лесозаготовках, осушении болот. За нарушения режима их сажали в карцер, били розгами, а за попытку к бегству — расстреливали. Полученной зарплаты не хватало даже на покупку риса. Основная масса корейцев не умела ни читать, ни писать. Их заставляли говорить только по-японски, носить японские имена. Шла их насильственная ассимиляция.
Отныне был введен восьмичасовой рабочий день, 4четыре выходных дня в месяц вместо двух, введена сдельно-прогрессивная оплата труда. Приказом Д. Крюкова от 28 февраля 1946 года населению гарантировались все виды существовавшего в тот период в советском законодательстве социального обеспечения: пособия по временной нетрудоспособности (болезнь, увечье, уход за заболевшим членом семьи), беременности и родам, при рождении ребенка, пособие на погребение, пенсии по старости и инвалидности.
5 февраля повсеместно введена советская денежная единица — рубль, произведен обмен японских иен на рубли, с 1 апреля 1946 года введено советское налоговое законодательство. Область была включена в закон о пятилетнем плане восстановления народного хозяйства СССР на 1946−1950 годы. Таким образом, вся экономика Южного Сахалина и Курильских островов была включена в советскую экономическую систему.
5 июня 1946 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административном делении Южно-Сахалинской области», сочетавший районирование с переименованием. Районы на Южном Сахалине в списке располагались без нумерации и по алфавиту, а на Курилах — по принципу «с севера на юг».
Этим Указом образованы следующие районы:
На Южном Сахалине:
1. Анивский район с центром в городе Анива (быв. Рудака);
2. Долинский район с центром в городе Долинск (быв. Отиай);
3. Корсаковский район с центром в городе Корсаков (быв. Отомари);
4. Лесогорский район с центром в городе Лесогорск (быв. Найоси);
5. Макаровский район с центром в городе Макаров (быв. Сиритору);
6. Невельский район с центром в городе Невельск (быв. Хонто);
7. Поронайский район с центром в городе Поронайск (быв. Сикука);
8. Томаринский район с центром в городе Томари (быв. Томариору);
9. Углегорский район с центром в городе Углегорск (быв. Эсутору);
10. Холмский район в центром в городе Холмск (быв. Маока);
11. Южно-Сахалинский район с центром в городе Южно-Сахалинск (быв. Тойохара).
На Курильских островах:
12. Северо-Курильский район с центром в городе Северо-Курильск (быв. Касивобара);
13. Курильский район с центром в городе Курильске (быв. Сяна);
14. Южно-Курильский район в поселке Южно-Курильск (быв. Фурукамаппу);
Города: Южно-Сахалинск, Долинск, Корсаков, Поронайск, Углегорск, Холмск отнесены к категории городов областного подчинения.
В марте 1946 года учетом местного населения определено, что в Южно-Сахалинской области проживают 279 404 человека. Из них взрослых — 172 303 человека. Японцев — 254 299 человек, корейцев — 24 774 человека, китайцев — 79 и айнов — 152.
Необходимость объединения хозяйственного комплексов Северного и Южного Сахалина, их территориальное единство, поддержка командования Дальневосточного военного округа, задачи репатриации японского населения и замещения его сотнями тысяч переселенцев из материковой части СССР через год — в январе 1947 года — привели к объединению двух сахалинских областей.
Объединение Сахалинских областей
Заключительным этапом в переходе от военного к гражданскому управлению на Сахалине следует считать объединение Сахалинской (на северном Сахалине) и Южно-Сахалинской областей (южнее 50 параллели + Курилы). Произошло оно путем ликвидации Южно-Сахалинской области, включении ее в состав Сахалинской и выделении объединенной области из Хабаровского края РСФСР. Указ Президиума Верховного Совета СССР об этом от 2 января 1947 года и стал днем образования нынешней Сахалинской области в ее современных границах и современном статусе как субъекте Российской Федерации.
Правовой гарантией его целостности стала часть 2.1 статьи 67 Конституции, гласящая: «2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».
Не лишним является публичное цитирование этой нормы в условиях ускоренного роста военной мощи Японии, сопровождающегося ужесточением реваншистской риторики в ее информационном пространстве, подогреваемой правящей партией — ЛДП и лично ее премьер-министром Есихидэ Сугой.
Логичным было с российской стороны принятие адекватных ответных шагов, помогающих укрепить безопасность российского Дальнего Востока.