1945 год.

Заседание Сахалинского Обкома, в центре за столом — Дмитрий Крюков

После присоединения Советского Союза к Потсдамской декларации и вступления 9 августа 1945 года в войну с Японией советским войсками были проведены Южно-Сахалинская наступательная операция и Курильская десантная операция. В результате уже к 23 августа был освобожден Южный Сахалин, а в первых числах сентября 1945 года и Курильские острова на всём их протяжении от острова Шумшу на севере до Малой Курильской гряды, состоящей из Шикотана и группы небольших островов, называвшихся Хабомаи. Наши безвозвратные потери в этом регионе составили более 2000 человек, что составляет шестую часть от безвозвратных потерь Красной армии в войне с Японией.

Население островов было в основном японским. Около 10 процентов составляли корейцы. Оставалось также более сотни русских — старожилов, проживавших на Южном Сахалине еще до начала японской интервенции на остров в 1905 году, а впоследствии собранных в резервацию.

23 сентября 1945 года приказом командующего Вторым Дальневосточным фронтом (ДВФ) на юге Сахалина было образовано областное Гражданское управление на правах подразделения штаба фронта, а также 11 районных, 15 городских, 27 сельских (волостных) управлений по гражданским делам. Сам штаб 2-го ДВФ дислоцировался в Тойохаре (ныне Южно-Сахалинск). Фронт вскоре преобразовали в Дальневосточный военный округ, а его штаб находился в Южно-Сахалинске до 1953 года.

Аэродром Тойохара (ныне Южно-Сахалинск), 1946 год

В этот период, да и частично в последующий, управление Южным Сахалином и Курильскими островами по главному субъекту управления (штаб фронта, а затем штаб Дальневосточного военного округа) и вертикальной подчиненности было военным, а по характеру, по составу управленцев — смешанным, но в основном (по сути) — военизированным. Территория, не входившая в состав ни одного из краев и областей России, ко 2 сентября 1945 года (дню безоговорочной капитуляции Японии) по терминологии международного права носила характер оккупированной.

С точки зрения внутригосударственной, управленческой на ней непосредственно осуществлялась государственная власть СССР, т. е. прямое союзное управление, как это было сразу после освобождения, например, территории Восточной Пруссии, ставшей вскоре (7 апреля 1946 года) Калининградской областью РСФСР.

Эксклавный Кенигсберг, с июля 1946 года названный Калининградом в честь скончавшегося 3 июня 1946 года М. И. Калинина, председателя ВЦИК РСФСР (1919—1922), ЦИК СССР (1922−1938), Президиума Верховного Совета СССР (1938−1946), и прилегающие к нему земли, отошедшие к СССР по решению Берлинской конференции 1945 г., теоретически можно было «приписать» к любой другой союзной республике, а не к РСФСР. Ближе всего находилась Литовская ССР, граничившая с Восточной Пруссией.

Но в отношении Южного Сахалина решение было более очевидным. Географически новые дальневосточные территории примыкали только к России. На северном Сахалине (выше 50 параллели северной широты) находилась преобразованная из Сахалинского округа 20 октября 1932 года Сахалинская (по сути — Северо-Сахалинская) область. Первоначально она входила в состав Дальневосточного края (до 1938 года), а затем (после разделения этого края на два: Приморский и Хабаровский) вошла в состав Хабаровского края РСФСР. Центром ее был город Александровск.

О том, что Южный Сахалин и Курильские острова войдут в состав СССР, великие державы договорились в Ялтинском соглашении 11 февраля 1945 года. Цитирую: «Руководители трех великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании — согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников при условии: …2. Восстановления принадлежащих России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году, а именно: а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалин и всех прилегающих к ней островов; …3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов.

Главы правительств трех Великих Держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза будут безусловно удовлетворены после Победы над Японией». Подписали соглашение И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль.

В реализацию этого соглашения в ультиматуме Японии (в т.н. «Потсдамской декларации» от 26 июля 1945 года), который она вскоре приняла, было заявлено, «что суверенитет Японии будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые укажем» .

«Большая тройка» на Ялтинской конференции. Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин. 1945

Советский Союз, вступивший в войну с Японией 8 августа 1945 года, устами Верховного главнокомандующего, Председателя Совнаркома СССР И. Сталина в обращении к народу от 2 сентября 1945 года заявил: «Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут Советскому Союзу и отныне будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии».

В честь Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945-м был установлен день всенародного торжества — 3 сентября как День Победы над Японией. Сахалинская и российская общественность добивается его возвращения в официальный календарь нашей страны.

Как видим, руководителем страны впервые открыто и официально были оглашены намерения СССР в отношении будущей государственной принадлежности Южного Сахалина и Курил.

Однако юридическое закрепление этого намерения и включение названных территорий в состав СССР откладывалось до момента прямого приказа Главнокомандующего оккупационными войсками союзников (т.е. США, Великобритании, Китая, СССР), который отдал его японскому императорскому правительству 29 января 1946 года в форме т.н. меморандума Макартура № 677.

«1. Японскому императорскому правительству настоящим предписывается прекратить осуществление или попытки к осуществлению государственной или административной власти в любом районе вне Японии… 3. Для целей настоящей директивы территория Японии определяется в составе: четырех главных островов Японии (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку) и приблизительно 1000 мелких, исключая… в) Курильские острова (Тисима), группу островов Хабомаи (Хабомадзе), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Сикотан» (сейчас это острова Танфильева, Юрий, Анучина, Зеленый, Полонского и Шикотан — С.П.). 4. Следующие районы особо исключаются из государственной и административной юрисдикции японского императорского правительства: д) Карафуто (Сахалин — С.П.)».

Приложение к директиве Макартура №677 от 29.01.1946. Определены пределы Японии

Любопытно, что к Меморандуму № 677 прилагалась карта. Нами она обнаружена в книге корейского историка Шин Ен Ха «Корейские территориальные права на острова Токто: историческое исследование» (на корейском языке). В начале 2005 года мною она направлена в МИД РФ, который долгие годы не использовал многие аргументы (даже такие наглядные) в российско-японских переговорах по территориальному вопросу.

Возвращение в Россию

Поэтому вполне обоснованно Президиум Верховного Совета СССР 2 февраля 1946 года издал Указ «Об образовании Южно-Сахалинской области в составе Хабаровского края РСФСР». Текст его краток: «Образовать на территории Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинскую область с центром в городе Тойохаре, с включением ее в состав Хабаровского края РСФСР».

Указ об образовании Южно-Сахалинской области

Для тех, кто «по забывчивости» утверждает, что Советский Союз якобы в одностороннем порядке включил Курилы (и Южный Сахалин) в состав своей территории, подчеркну, что СССР издал этот Указ лишь после того, как страны-победительницы согласованным решением исключили эту территорию из состава Японии.

10 февраля 1946 года состоялась первая встреча члена Союзного Совета для Японии от СССР генерал-лейтенанта К. Деревянко с Главнокомандующим оккупационными войсками союзников в Японии генералом Д. Макартуром. Судя по записи беседы, никаких вопросов по этому поводу у американской стороны не возникло. Заметим, что они стали возникать через несколько лет во время военного противостояния СССР и США в Корее.

Общеизвестно, что подписали указ председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин и секретарь Президиума Верховного Совета А. Горкин. Сахалинская областная дума запросила в Федеральной архивной службе ксерокопию этого документа, и выяснились любопытные подробности. Оказывается, текст указа был завизирован исполнительной властью — председателем Совета народных комиссаров СССР И. Сталиным и управляющим делами СНК СССР Я. Чадаевым. В тексте была допущена ошибка. Вместо «Тойохара» было первоначально напечатано «Тайохара». Затем в Указ внесено рукописное исправление. Поэтому, как видно из приложенных листов рассылки, указ рассылался дважды, причем второй раз — исправленный вариант вместо первоначально разосланного. Из листа рассылки впервые стал известен и номер Указа — 124/44, который не публиковался в Ведомостях Верховного Совета СССР при публикации текста Указа. На первом экземпляре текста номер Указа стоит не после даты, а вверху страницы.

Виза главы исполнительной власти страны на Указе Президиума Верховного Совета СССР — это не только пример сложившейся практики, но и способ выполнения поручения Совнаркома, данного в принятом в тот же день Постановлении СНК СССР № 263 «Об административном устройстве и введении советских законов на Южном Сахалине».

Были определены основные мероприятия по восстановлению хозяйства области и включению ее в систему общественно-политических и экономических отношений социалистического типа, действовавших на территории Советского Союза.

Этим постановлением предписывалось внести на утверждение Президиума Верховного Совета СССР проект соответствующего Указа об образовании Южно-Сахалинской области Хабаровского края. Тем же постановлением Совнаркому России поручалось внести на утверждение Президиума Верховного Совета РСФСР проект Указа об образовании в составе Южно-Сахалинской области 14 районов (п. 1); для административно-хозяйственного руководства Южно-Сахалинской областью временно создается Южно-Сахалинское областное управление по гражданским делам (п. 2); его начальник является заместителем командующего Дальневосточным военным округом (п. 3); наркомату обороны поручалось обеспечить выдачу за плату специалистам этого управления 404 офицерских пайков, а техническим работникам — 2000 красноармейских пайков (п. 30); областному управлению по гражданским делам и НКВД СССР поручалось до 1 апреля 1946 года перерегистрировать и приписать к населенным пунктам все население Южного Сахалина и Курильских островов с выдачей ему временных удостоверений на русском и японском языках (п. 60). Как видим, многие, в том числе учетно-регистрационные, нужды вызывали необходимость в районировании и учете географических реалий.

Начальником Южно-Сахалинского областного управления по гражданским делам — заместителем командующего Дальневосточным военным округом стал Д. Н. Крюков, депутат Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся первого созыва (1939—1947), возглавлявший Сахалинскую область в качестве председателя облисполкома в 1940—1944 годах.

Крюков Д. Н. – руководитель Южно-Сахалинской области Хабаровского края РСФСР в 1946–1947 годах

Задачами этого периода организации мирной жизни стали вопросы национализации, совместного проживания местного японского населения и прибывающих переселенцев, проведение денежной реформы, обеспечение текущих нужд населения в продуктах, коммунальных услугах.

2 февраля 1946 года был издан также Указ Президиума Верховного Совета СССР «О национализации земли, банков, промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожного, водного транспорта и средств связи Южного Сахалина и Курильских островов. Им устанавливалось, что на указанной территории вся земля с её недрами, лесами и водами с 20 сентября 1945 года является государственной собственностью. Национализировались предприятия всех отраслей промышленности с числом рабочих свыше десяти человек. Национализация прошла быстро и без эксцессов.

Во всех отраслях промышленности Южно-Сахалинской области была ликвидирована японская система нормирования и оплаты труда. До установления советского законодательства на Южном Сахалине рабочий день длился 11 часов, а женщины и дети получали на 50% меньше, чем мужчины тех же специальностей.

Как пишут сахалинские исследователи (А. Т. Кузин, Е. И. Савельева), корейцы получали на 10% меньше японских рабочих тех же специальностей. 23,5 тысячи корейцев — в основном насильно завезенных сюда — работали по 12−16 часов на самых тяжелых работах: строительстве шахт, дорог, на лесозаготовках, осушении болот. За нарушения режима их сажали в карцер, били розгами, а за попытку к бегству — расстреливали. Полученной зарплаты не хватало даже на покупку риса. Основная масса корейцев не умела ни читать, ни писать. Их заставляли говорить только по-японски, носить японские имена. Шла их насильственная ассимиляция.

Отныне был введен восьмичасовой рабочий день, 4четыре выходных дня в месяц вместо двух, введена сдельно-прогрессивная оплата труда. Приказом Д. Крюкова от 28 февраля 1946 года населению гарантировались все виды существовавшего в тот период в советском законодательстве социального обеспечения: пособия по временной нетрудоспособности (болезнь, увечье, уход за заболевшим членом семьи), беременности и родам, при рождении ребенка, пособие на погребение, пенсии по старости и инвалидности.

Организованная Крюковым городская управа в Тойохаре

5 февраля повсеместно введена советская денежная единица — рубль, произведен обмен японских иен на рубли, с 1 апреля 1946 года введено советское налоговое законодательство. Область была включена в закон о пятилетнем плане восстановления народного хозяйства СССР на 1946−1950 годы. Таким образом, вся экономика Южного Сахалина и Курильских островов была включена в советскую экономическую систему.

5 июня 1946 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административном делении Южно-Сахалинской области», сочетавший районирование с переименованием. Районы на Южном Сахалине в списке располагались без нумерации и по алфавиту, а на Курилах — по принципу «с севера на юг».

Этим Указом образованы следующие районы:

На Южном Сахалине:

1. Анивский район с центром в городе Анива (быв. Рудака);

2. Долинский район с центром в городе Долинск (быв. Отиай);

3. Корсаковский район с центром в городе Корсаков (быв. Отомари);

4. Лесогорский район с центром в городе Лесогорск (быв. Найоси);

5. Макаровский район с центром в городе Макаров (быв. Сиритору);

6. Невельский район с центром в городе Невельск (быв. Хонто);

7. Поронайский район с центром в городе Поронайск (быв. Сикука);

8. Томаринский район с центром в городе Томари (быв. Томариору);

9. Углегорский район с центром в городе Углегорск (быв. Эсутору);

10. Холмский район в центром в городе Холмск (быв. Маока);

11. Южно-Сахалинский район с центром в городе Южно-Сахалинск (быв. Тойохара).

На Курильских островах:

12. Северо-Курильский район с центром в городе Северо-Курильск (быв. Касивобара);

13. Курильский район с центром в городе Курильске (быв. Сяна);

14. Южно-Курильский район в поселке Южно-Курильск (быв. Фурукамаппу);

Города: Южно-Сахалинск, Долинск, Корсаков, Поронайск, Углегорск, Холмск отнесены к категории городов областного подчинения.

В марте 1946 года учетом местного населения определено, что в Южно-Сахалинской области проживают 279 404 человека. Из них взрослых — 172 303 человека. Японцев — 254 299 человек, корейцев — 24 774 человека, китайцев — 79 и айнов — 152.

Необходимость объединения хозяйственного комплексов Северного и Южного Сахалина, их территориальное единство, поддержка командования Дальневосточного военного округа, задачи репатриации японского населения и замещения его сотнями тысяч переселенцев из материковой части СССР через год — в январе 1947 года — привели к объединению двух сахалинских областей.

Объединение Сахалинских областей

Заключительным этапом в переходе от военного к гражданскому управлению на Сахалине следует считать объединение Сахалинской (на северном Сахалине) и Южно-Сахалинской областей (южнее 50 параллели + Курилы). Произошло оно путем ликвидации Южно-Сахалинской области, включении ее в состав Сахалинской и выделении объединенной области из Хабаровского края РСФСР. Указ Президиума Верховного Совета СССР об этом от 2 января 1947 года и стал днем образования нынешней Сахалинской области в ее современных границах и современном статусе как субъекте Российской Федерации.

Массовая репатриация японцев с Сахалина, 1947

Правовой гарантией его целостности стала часть 2.1 статьи 67 Конституции, гласящая: «2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Не лишним является публичное цитирование этой нормы в условиях ускоренного роста военной мощи Японии, сопровождающегося ужесточением реваншистской риторики в ее информационном пространстве, подогреваемой правящей партией — ЛДП и лично ее премьер-министром Есихидэ Сугой.

Логичным было с российской стороны принятие адекватных ответных шагов, помогающих укрепить безопасность российского Дальнего Востока.