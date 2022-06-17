День Победы над Японией и информационная девственность официоза в Москве
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, на днях заявил, что он не видел обращений о возвращении Дня Победы над Японией и не слышал о них.
Какая удивительная информационная девственность!
Сразу после принятия в 1995 году Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» №32-ФЗ общественность обнаружила, что в перечень дней воинской славы не вошёл День Победы над Японией, празднуемый 3 сентября в соответствии с действующим Указом Президиума Верховного Совета СССР 1945 года.
Сахалинской областной думой был внесен, а Государственной думой в 1998 году был принят закон о включении этого дня в базовый федеральный закон 1995 года.
Совет Федерации закон одобрил, но президент России Б. Ельцин отказался его подписывать.
Главный мотив его возражений: «Установление Федеральным законом Дня Победы над милитаристской Японией входит в контраст с позитивными тенденциями, которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы».
За завесой «позитивных тенденций» скрывалась благосклонность Б. Ельцина к территориальным претензиям Японии на Курильские острова и переговоры о территориальных уступках, замаскированные под переговоры о ненужном для России т. н. «мирном договоре с Японией». (Мир достигнут фактически с капитуляцией Японии в 1945 г., официально оформлен в Совместной советско-японской декларации 1956 года и закреплен установлением дипломатических отношений.)
Из возражений Б. Ельцина видно, что им отдавался приоритет не российским, а прежде всего зарубежным интересам.
Но уже и Ельцина давно нет, а отрезвление на российской стороне наступило только весной 2022 года, когда Япония начала против России неспровоцированную многосферную санкционную войну. Или, как прямо говорят в Государственной думе, «делать нам гадости».
5 марта 2022 года правительство РФ внесло Японию в список недружественных государств, а 21 марта 2022 г. с ней прекращены переговоры о т. н. «мирном договоре». Слава Богу!
Сахалинская областная дума как представительный орган населения области в 1997–2019 годах восемь раз вносила в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации законопроекты, связанные с возвращением Дня Победы над Японией в общероссийский календарь.
Часть из них отклонена, часть возвращена в областную думу, один законопроект в 2010 г. отозван. Последний законопроект отклонён весной 2020 года
Неужели этого не знают в Кремле? Ведь представители администрации президента всегда участвуют в рассмотрении законопроектов Государственной думой!
Более того, когда 22 декабря 2000 года рассматривался очередной законопроект (№90 017 613-3) Сахалинской областной думы. А. В. Логинов, представлявший правительство и администрацию президента Российской Федерации, уговаривая депутатов не принимать наш законопроект о Дне Победы над Японией с датировкой 3 сентября, заявил:
Увы, за последующие два десятка лет ни правительство, ни администрация президента законопроектов со словом «Победа» применительно к Победе во Второй мировой войне, а там более к победе над Японией, не вносили. Но память о таком обещании в этих органах должна была сохраняться!
Российская, а в особенности сахалинская общественность практически ежегодно в течение этого времени обращалась в федеральные органы власти с предложениями о возвращении Дня Победы в общероссийский календарь.
В 2008 году с помощью губернатора Сахалинской области И. Малахова (за что ему отдельное спасибо!) в Сахалинской области принят региональный закон об объявлении на территории Сахалинской области 3 сентября «Днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов».
Однако с Японией воевала не только Сахалинская область тогдашнего Хабаровского края РСФСР! Воевала вся Россия, весь Советский Союз!
Поэтому и празднование должно быть не региональным, а всероссийским!
Не стану приводить здесь всю библиографию публикаций по этому поводу. Но только ИА REGNUM за последние годы писало об этом около 30 (!) раз.
Среди публикаций были и авторские статьи и открытые обращения к президенту Российской Федерации.
Допустим, что Д. Песков не читает ИА REGNUM. Но трудно поверить в то, что аналитические подразделения администрации президента не включают такую тему сквозного характера в обзоры печати.
Может быть, Д. Песков не читает и аналитические обзоры?
В начале 2022 года организовано Всероссийское движение «3 сентября — За восстановление Дня Победы над Японией» во главе с депутатом Государственной думы, генерал-лейтенантом В. И. Соболевым.
Движение персонально опрашивает членов Федерального собрания об их отношении к возвращению Дня Победы над Японией в общероссийский календарь, собирает по всей России подписи граждан под соответствующим воззванием.
27 февраля 2022 г. — сразу после начала специальной военной операции на Украине и введения Японией против России первого пакета санкций — сахалинской общественностью, включая фронтовиков, освободителей Южного Сахалина и Курильских островов, было направлено президенту Российской Федерации соответствующее обращение. 17 марта 2022 г. к президенту такое же обращение направило правление Общероссийского общественного движения поддержки флота (ДПФ)
Такие обращения в последнее время были многочисленными.
Наконец, 3 июня 2022 года письмом №А78-1736 на имя одного из членов движения — депутата Государственной думы А. Е. Глазковой — начальник управления по общественным проектам администрации президента Российской Федерации С. Новиков сообщил о поддержке введения в название дня воинской славы 3 сентября слов «День Победы над (милитаристской) Японией».
Теперь, когда народное требование нашло поддержку в администрации президента Российской Федерации, очевидно, что настало время исправить законодательную, историческую, политическую и духовно-нравственную ошибку, допущенную принятием федерального закона №126-ФЗ от 24 апреля 2020 г., фактически переименовавшим День Победы над Японией в День окончания Второй мировой войны, ретуширующий героизм наших отцов и дедов.
Для исправления ошибки президенту Российской Федерации или другому субъекту законодательной инициативы достаточно войти в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации с законодательной инициативой о правильной формулировке дня воинской славы, отмечаемого 3 сентября, как Дня Победы над Японией.
В заключение приведу письмо, полученное мной от сахалинской активистки движения за возвращение Дня Победы над Японией медсестры Декабрины Пушкарёвой.
«Координатору по Сахалинской области общероссийского движения «3 сентября — за восстановление Дня Победы над Японией» С. Пономарёву.
Уважаемый Сергей Алексеевич!
Целиком и полностью поддерживаю Вашу общественную деятельность. Считаю, что нас, сахалинцев, незаслуженно лишили Дня нашей Победы над Японией.
С удивлением прочитала заявление Д. Пескова — пресс-секретаря президента Российской Федерации — о том, что он не видел обращений о возвращении Дня Победы над Японией и не слышал о них.
Сахалинцы и курильчане и, прежде всего, ветераны войны третий десяток лет направляли и направляют такие обращения в областные и федеральные органы власти. В том числе и президенту России. Обращения многократно печатались в средствах массовой информации.
Д. Песков как человек, родившийся в Советском Союзе, должен знать Указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года об объявлении 3 сентября — днём всенародного торжества — Днём Победы над Японией.
Не нужно ждать очередного обращения от сахалинцев и курильчан — нужно просто исполнять этот указ!
Да, пусть наша битва была не столь продолжительной, как с фашистской Германией, но она была не менее значимой. Ведь неизвестно, сколько ещё бед смогло бы случиться, если Советский Союз в 1945 году не победил Японию. Одного примера с биологическим оружием неужели не достаточно? Направьте это письмо Д. Пескову — пусть теперь не ссылается, что не видел наших обращений. И продолжайте бороться за восстановление в российском календаре дня нашей воинской славы — 3 сентября — Дня Победы над Японией. Большая просьба от оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны: мы хотим, чтобы дата 3 сентября была официально узаконена Днём Победы над милитаристской Японией при нашей жизни.
Декабрина Михайловна Пушкарёва — ветеран Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), участник боёв за освобождение юга Сахалина в августе 1945 г. — санинструктор 79-й стрелковой дивизии. Награждена орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Почётный гражданин города Южно-Сахалинска и Сахалинской области».
Лучше не скажешь!
Выполняю поручение Декабрины Михайловны.
Прошу считать этот материал очередным обращением в администрацию президента Российской Федерации. В том числе и к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.