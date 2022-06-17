Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, на днях заявил, что он не видел обращений о возвращении Дня Победы над Японией и не слышал о них.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа над Японией

Какая удивительная информационная девственность!

Сразу после принятия в 1995 году Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» №32-ФЗ общественность обнаружила, что в перечень дней воинской славы не вошёл День Победы над Японией, празднуемый 3 сентября в соответствии с действующим Указом Президиума Верховного Совета СССР 1945 года.

Сахалинской областной думой был внесен, а Государственной думой в 1998 году был принят закон о включении этого дня в базовый федеральный закон 1995 года.

Совет Федерации закон одобрил, но президент России Б. Ельцин отказался его подписывать.

Главный мотив его возражений: «Установление Федеральным законом Дня Победы над милитаристской Японией входит в контраст с позитивными тенденциями, которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы».

За завесой «позитивных тенденций» скрывалась благосклонность Б. Ельцина к территориальным претензиям Японии на Курильские острова и переговоры о территориальных уступках, замаскированные под переговоры о ненужном для России т. н. «мирном договоре с Японией». (Мир достигнут фактически с капитуляцией Японии в 1945 г., официально оформлен в Совместной советско-японской декларации 1956 года и закреплен установлением дипломатических отношений.)

Из возражений Б. Ельцина видно, что им отдавался приоритет не российским, а прежде всего зарубежным интересам.

Но уже и Ельцина давно нет, а отрезвление на российской стороне наступило только весной 2022 года, когда Япония начала против России неспровоцированную многосферную санкционную войну. Или, как прямо говорят в Государственной думе, «делать нам гадости».

5 марта 2022 года правительство РФ внесло Японию в список недружественных государств, а 21 марта 2022 г. с ней прекращены переговоры о т. н. «мирном договоре». Слава Богу!

Сахалинская областная дума как представительный орган населения области в 1997–2019 годах восемь раз вносила в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации законопроекты, связанные с возвращением Дня Победы над Японией в общероссийский календарь.

Часть из них отклонена, часть возвращена в областную думу, один законопроект в 2010 г. отозван. Последний законопроект отклонён весной 2020 года

Неужели этого не знают в Кремле? Ведь представители администрации президента всегда участвуют в рассмотрении законопроектов Государственной думой!

Более того, когда 22 декабря 2000 года рассматривался очередной законопроект (№90 017 613-3) Сахалинской областной думы. А. В. Логинов, представлявший правительство и администрацию президента Российской Федерации, уговаривая депутатов не принимать наш законопроект о Дне Победы над Японией с датировкой 3 сентября, заявил:

«Совместная позиция администрации президента и правительства в отношении этого законопроекта, который, безусловно, будет оформлен в виде поправки или нового варианта этого закона, будет заключаться в том, чтобы 2 сентября отмечать День Победы во Второй мировой войне, День победы Советской армии во Второй мировой войне» (цитирую по стенограмме).

Увы, за последующие два десятка лет ни правительство, ни администрация президента законопроектов со словом «Победа» применительно к Победе во Второй мировой войне, а там более к победе над Японией, не вносили. Но память о таком обещании в этих органах должна была сохраняться!

Российская, а в особенности сахалинская общественность практически ежегодно в течение этого времени обращалась в федеральные органы власти с предложениями о возвращении Дня Победы в общероссийский календарь.

В 2008 году с помощью губернатора Сахалинской области И. Малахова (за что ему отдельное спасибо!) в Сахалинской области принят региональный закон об объявлении на территории Сахалинской области 3 сентября «Днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов».

Однако с Японией воевала не только Сахалинская область тогдашнего Хабаровского края РСФСР! Воевала вся Россия, весь Советский Союз!

Поэтому и празднование должно быть не региональным, а всероссийским!

Не стану приводить здесь всю библиографию публикаций по этому поводу. Но только ИА REGNUM за последние годы писало об этом около 30 (!) раз.

Среди публикаций были и авторские статьи и открытые обращения к президенту Российской Федерации.

Допустим, что Д. Песков не читает ИА REGNUM. Но трудно поверить в то, что аналитические подразделения администрации президента не включают такую тему сквозного характера в обзоры печати.

Может быть, Д. Песков не читает и аналитические обзоры?

В начале 2022 года организовано Всероссийское движение «3 сентября — За восстановление Дня Победы над Японией» во главе с депутатом Государственной думы, генерал-лейтенантом В. И. Соболевым.

Движение персонально опрашивает членов Федерального собрания об их отношении к возвращению Дня Победы над Японией в общероссийский календарь, собирает по всей России подписи граждан под соответствующим воззванием.

27 февраля 2022 г. — сразу после начала специальной военной операции на Украине и введения Японией против России первого пакета санкций — сахалинской общественностью, включая фронтовиков, освободителей Южного Сахалина и Курильских островов, было направлено президенту Российской Федерации соответствующее обращение. 17 марта 2022 г. к президенту такое же обращение направило правление Общероссийского общественного движения поддержки флота (ДПФ)

Такие обращения в последнее время были многочисленными.

Наконец, 3 июня 2022 года письмом №А78-1736 на имя одного из членов движения — депутата Государственной думы А. Е. Глазковой — начальник управления по общественным проектам администрации президента Российской Федерации С. Новиков сообщил о поддержке введения в название дня воинской славы 3 сентября слов «День Победы над (милитаристской) Японией».

Теперь, когда народное требование нашло поддержку в администрации президента Российской Федерации, очевидно, что настало время исправить законодательную, историческую, политическую и духовно-нравственную ошибку, допущенную принятием федерального закона №126-ФЗ от 24 апреля 2020 г., фактически переименовавшим День Победы над Японией в День окончания Второй мировой войны, ретуширующий героизм наших отцов и дедов.

Для исправления ошибки президенту Российской Федерации или другому субъекту законодательной инициативы достаточно войти в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации с законодательной инициативой о правильной формулировке дня воинской славы, отмечаемого 3 сентября, как Дня Победы над Японией.

В заключение приведу письмо, полученное мной от сахалинской активистки движения за возвращение Дня Победы над Японией медсестры Декабрины Пушкарёвой.

Личный архив Декабрины Пушкарёвой Декабрина Пушкарёва

Личный архив Декабрины Пушкарёвой Декабрина Пушкарёва

Личный архив Декабрины Пушкарёвой

Лучше не скажешь!

Выполняю поручение Декабрины Михайловны.

Прошу считать этот материал очередным обращением в администрацию президента Российской Федерации. В том числе и к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.