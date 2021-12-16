Самое беспокоящее в российско-японских переговорах по так называемому мирному договору — это недосказанность в позиции российской стороны. Скрытые мотивы, необъясненные умолчания, необъяснимое упорство в достижении вредоносных для России целей.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

С японской стороны всё понятно и очевидно — ей хочется вернуть территории, утраченные по итогам Второй мировой войны (в частности, пока только Курильские острова. И, чем больше тех островов, тем лучше).

А что с нашей стороны?

Давайте просуммируем вопросы, которые у общественности есть к российским переговорщикам.

Понимая, что у Министерства иностранных дел Российской Федерации есть вышестоящие «инстанции», всё-таки, для упрощения, спросим именно у этого профильного органа о том, что волнует общественность, и особенно сахалинцев и курильчан.

Итак. Мы (общественность) и Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ). Пресс-конференция. Реконструкция.

Общественность: зачем России мирный договор с Японией?

МИД РФ: Отсутствие мирного договора между нашими странами архаично. (Красивое слово «архаично». Вожди его любят. Вспомните В. И. Ленина с его «архиважно». «Архаичный» — значит старинный, древний, несовременный, устаревший. Восходит к корню «архо» — старшинство, высшая степень чего-нибудь — С.П.).

Итуруп, Кунашир и Шикотан с конца XVIII века входили в состав Камчатского уезда Охотской области Иркутского наместничества Российской Империи

Общественность: А отсутствие у нас мирного договора с побежденной в той же Второй мировой войне фашистской Германией — это архаизм или нет? Живем — не тужим, а почти дружим. В чём разница подходов?

МИД РФ: ответа нет.

Общественность: У России есть мир с Японией или мы в состоянии войны?

МИД РФ: (после паузы) Есть…

Общественность: А когда он наступил?

МИД РФ: Фактически — с безоговорочной капитуляцией Японии в 1945 году. Юридически — со вступлением в силу Совместной советско-японской Декларации от 19 октября 1956 года.

Общественность: Тогда еще раз задаем вопрос: а зачем России второй мирный договор с Японией, если мир есть?

МИД РФ: С одной стороны, в пункте 1 Советско-японской Декларации от 19 октября 1956 года провозглашено прекращение состояния войны и восстановление мира и добрососедских дружественных отношений, но в пункте 9 оговорено, что будут продолжены еще переговоры о заключении и мирного договора.

Общественность: Так эти переговоры и продолжались до 1960 года! Потом советская сторона посчитала это обязательство исполненным, а территориальный вопрос решенным, о чем объявила Памятными записками правительства СССР правительству Японии от 27 января, 24 февраля и 22 апреля 1960 года! Зачем сейчас реанимировать этот вопрос?

МИД РФ: Советско-японская Декларации от 19 октября 1956 года ратифицирована Верховным Советом СССР, а мы законопослушные люди.

Общественность: Неправда Ваша! Ратификацию провел не Верховный Совет СССР, а его Президиум (Ведомости Верховного Совета СССР, 1956, 21 декабря, №24, статья 523).

Причем грубо нарушил Конституцию СССР (статью 18) и Конституцию РСФСР (статью 16). Нормы двух конституций требовали согласия России на изменение ее территории. Оно было необходимо, т.к. в том же пункте 9 Декларации Советский Союз соглашался на передачу Японии (ПОСЛЕ заключения мирного договора между СССР и Японией) Малой Курильской гряды (Шикотан и Хабомаи — яп.), входившей и входящей в состав Сахалинской области России. Вы видите эти нарушения конституционных норм?

МИД РФ: Молчание.

Общественность: Вы же законопослушные! Почему двойные стандарты? Почему уважаете Японию, но игнорируете две родные Конституции?

МИД РФ: Молчание.

Общественность: Россия правопреемник Советского Союза?

МИД РФ: Да.

Общественность: Но Памятными записками правительства СССР правительству Японии от 27 января, 24 февраля и 22 апреля 1960 года заявлено о решённости территориального вопроса международными соглашениями.

30 лет (до своего убийства кликами Горбачева — Ельцина) Советский Союз никаких переговоров по мирному договору не вел. Почему же правопреемник — Россия — вместо завершения процесса денонсации пункта 9 Советско-японской декларации 1956 года путём внесения соответствующего предложения в Государственную думу снова начала переговоры по мирному договору?

МИД РФ: мы хотели нормализации отношений с Японией.

Общественность: А что в них было и есть ненормального? Мир — есть, посольства — есть, торговля — процветает. Мы им — газ и нефть, они нам машины и другую технику. Ненормальным в отношениях были и есть только территориальные претензии Японии. Вам не кажется, что единственный способ так называемой"нормализации» — это удовлетворение территориальных претензий Японии?

МИД РФ: молчание.

Общественность: Какова позиция Японии на переговорах?

МИД РФ: Япония настаивает на передаче ей островов Итурупа, Кунашира из состава Большой Курильской гряды и всей Малой Курильской гряды (по японски — Шикотана и гряды Хабомаи).

Общественность: Но ведь требование Итурупа и Кунашира — это нарушение пунктов 3 и 6 Совместной Декларации 1956 года! Напомним их.

Согласно пункту 3 Декларации «СССР и Япония взаимно обязуются не вмешиваться прямо или косвенно во внутренние дела друг друга по любым мотивам экономического, политического или идеологического характера».

Согласно пункту 6. «Союз Советских Социалистических Республик отказывается от всех репараций и претензий к Японии. СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий соответственно со стороны своего государства, его организаций и граждан к другому государству, его организациям и гражданам, возникших в результате войны с 9 августа 1945 г.»

Требование Итурупа и Кунашира осуждено еще правительством СССР. Вы реагируете на это нарушение японской стороны?

МИД РФ: молчание.

Novayagazeta-vlad.ru Карта из японской брошюры «Деятельность правительства Японии по содействию России». Острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Малая Курильская гряда окрашены в цвет Японии, а южный Сахалин и остальные Курильские острова обозначены белым цветом. Это значит, что Япония не признает суверенитет России над ними

Общественность: А какова позиция российской делегации?

МИД РФ: Настаиваем на соблюдении Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Общественность: В этой Декларации остался один неисполненный пункт. Это пункт 9 о заключении мирного договора и последующей передаче Малой Курильской гряды Японии. Зачем же нам такой мирный договор, если все его вопросы решены, а после подписания бумаги с названием «Мирный договор» ей воспоследует отторжение части российской территории?

МИД РФ: Договор подписан, ратифицирован в СССР, он должен исполняться.

Общественность: Договор подписан не Россией, она его не ратифицировала, согласия на отторжение своих территорий Россия не давала. Советским Союзом в 1956 году при подписании и ратификации Декларации были нарушены нормы как союзной (1936 г.), так и российской конституций (1937 г.). По действующей Конституции Российской Федерации 1993 года ее территория целостна и неприкосновенна (статья 4), что отражено даже в клятве президента (статья 82). А он давал ее уже трижды.

Более того, в 2020 году в Конституцию России в статью 67 добавлена новая норма. Она гласит. «2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Что касается правопреемства и документов Советского Союза, то они в силу пункта 2 раздела Второго Конституции РФ 1993 года применяются в части, не противоречащей Конституции РФ.

Проще говоря, Вы понимаете, что нет у вас законных оснований не только Малую Курильскую гряду передавать, но и переговоры об этом вести?

МИД РФ: молчание. (Потом шёпотом): нам сказано, мы и ведём… Мы условия японской стороне ставим.

Общественность: Какие условия?

МИД РФ: Например, чтобы Япония признала итоги Второй мировой войны.

Общественность: Вы что, не знаете, что Япония многократно признавала итоги Второй мировой войны?

Первый раз, когда подписала Акт о безоговорочной капитуляции в 1945 году, второй раз в 1951 году, когда по Сан-Францисскому договору отказалась от прав, претензий и правооснований на Курильские острова (статья 2с Договора), третий раз в Декларации 1956 года, когда отказалась от претензий к нашему государству, возникшим в результате войны с 9 августа 1945 года (пункт 6 Декларации), четвертый раз, когда подписывала Устав ООН, статья 107 которого объявляет действительными и действующими соглашения союзников — основателей ООН — победителей Японии (включая Ялтинское и Потсдамское соглашение) и итоги Второй мировой войны. Пожалейте японцев. Им во внутренней пропаганде это трудно сказать.

МИД РФ: (Пауза.) Потом: а мы и другие условия выдвигаем.

Владыка мира — капитал, золотой кумир. Советский плакат (фрагмент)

Общественность: какие?

МИД РФ: Чтобы они признали наш суверенитет над теми территориями, на которые претендуют.

Общественность: Во-первых, раз они с вами переговоры ведут, значит, они этот суверенитет признают. Такие действия называются конклюдентными. Т. е. подтверждают свои намерения и согласия своим поведением.

Во-вторых, а зачем наша страна сама ослабляет суверенитет над южными Курилами? Почему в соглашениях по рыболовству Россия не указывает, что разрешается японским судам уведомительный вход в наши территориальные воды, обозначая их как районы А и Б без указания их принадлежности России? Почему любой житель Японии может въехать на южные Курилы в безвизовом порядке, а в Японии такого района нет? Что мешает нам настоять на этом?

МИД РФ: молчание.

Общественность: Значит, если Япония еще раз заявит, что итоги войны она признаёт, вы будете готовы к передаче ей Малой Курильской гряды, исполняя Декларацию 1956 года. Если Париж стоит обедни, как сказал протестант Генрих Наваррский, переходя в католичество, чтобы стать королем Франции Генрихом Бурбонским, то, что стОит японскому правительству выпустить такое заявление и получить южные Курилы?!

МИД РФ: молчание.

Общественность: Вы понимаете, что действия по нарушению целостности России антиконституционны и наказуемы по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за государственную измену (статья 275 УК РФ), публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК РФ), нарушение территориальной целостности Российской Федерации, состоящее в отчуждении части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.2 УК РФ), злоупотребление или превышение должностных полномочий (статьи 285 и 286 УК РФ Конституция России?

МИД РФ: молчание.

Общественность: Или ваши переговоры как раз умещаются в лазейку ненаказуемых переговоров о делимитации и демаркации?

МИД РФ: молчание.

Общественность: Почему Вы не ставите вопрос о денонсации антиконституционного, изначально антироссийского, архивно-архаичного обязательства об уступке российских территорий по совокупности обстоятельств, относящихся как к нарушению порядка его принятия, так и к нарушению его противоположной стороной, а также ввиду изменения обстоятельств? Почему в Конституционный суд РФ не обращаетесь для проверки конституционности не вступившего для России в силу положения международного договора?

МИД РФ: молчание.

Время пресс-конференции закончилось.

Как видим, общественность так и не получила ответа: зачем России мирный договор, если его ценой и его содержанием являются территориальные, точнее, акватерриториальные уступки?

Зачем цепляться за архаичные и антиконституционные документы, принятые в прошлом веке в другой стране?

Кому это выгодно, кроме Японии?

Почему мы терпим многочисленные нарушения Декларации 1956 года с японской стороны, а сами бросаемся ее исполнять? Ну не в интересах же России? А в чьих? Покажите нам этого выгодоприобретателя!

Жалко российское Министерство иностранных дел, отвечавшее на наши вопросы. С большим трудом.

Может быть, пора уже спросить с якобы невидимой «инстанции» — любителей онсэнов, шуршания рисовой бумаги, японского фехтования на мечах и льстивого японского обхождения — господ, дающих такие советы нашему президенту, которые заставляют граждан России выходить на улицы, в который раз заявлять о неотторжимости российских территорий и недопущении печальной линии «обгрызания» нашей страны по периметру (1990 г. — в пользу США; 2004 г. — в пользу Китая; 2010 г. — в пользу Норвегии).

Вот, спросили. А кто ответит?