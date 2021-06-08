На днях — 5 июня — исполнилось 75 лет со дня образования Курильских районов Сахалинской области. Отсчет ведется со дня принятия в 1946 году Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административно-территориальном устройстве Южно-Сахалинской области». Уже 2 января 1947 года Курильский, Северо-Курильский и Южно-Курильский районы вместе с упраздняемой Южно-Сахалинской областью были выведены из состава Хабаровского края и вошли в состав объединенной Сахалинской области — нынешнего полноправного субъекта Российской Федерации.

Сергей Пономарёв ИА REGNUM Вулкан Богдана Хмельницкого. Остров Итуруп

Предшествовала этому победа над Японией во Второй мировой войне. В соответствии с решениями Ялтинской (Крымской 1945 года) конференции великих держав-союзников (СССР, Великобритания, США), с учетом интересов обеспечения безопасности советского Дальнего Востока и в рамках института наказания государства, развязавшего серию агрессивных войн, Курильские острова стали принадлежать нашей стране.

Малоизвестная деталь: захватив русский Сахалин летом 1905 года, получив тогда же его южную часть по Портсмутскому мирному договору и заявив при этом, что «война отменяет все прежние договоры», Япония, оставшись фактическим обладателем Курильских островов, лишилась правового основания владения ими.

Дело в том, что южные Курилы она получила по Симодскому договору с Россией 1855 года, а северные Курилы — по Санкт-Петербургскому трактату 1875 года. Раз вы, господа японцы, посчитали, что нет действующих договоров о землях, тогда нет и правового титула на обладание этими землями.

Поэтому вступление Советского Союза в 1945 году в коалицию с союзниками по войне с Японией и возвращение Курильского архипелага в СССР/Россию — это не только выполнение союзного долга для завершения Второй мировой войны — это логичное и справедливое завершение Русско-японской войны 1904−1905 годов.

Основной проблемой Курильских районов в течение всего времени их нахождения в составе СССР и России была проблема транспортной доступности. В советское время она решалась союзным ведомством — Минморфлотом СССР, имевшим пассажирскую линию Владивосток (Приморский край) — Корсаков — Курилы (Сахалинская область) — Петропавловск-Камчатский (тогдашняя Камчатская область).

С распадом СССР функцию поддержания транспортной доступности и поддержания единства страны (в пределах своей территории, разделяемой федеральной акваторией) вынуждена была взять Сахалинская область. На линии Корсаков — южные Курилы длительное время работало только одно судно. Последние годы им был теплоход «Игорь Фархутдинов». Пассажирские перевозки дотировались и дотируются областным бюджетом. Но ценовая доступность билетов не увеличивает числа мест на единственном судне.

Сергей Пономарёв ИА REGNUM Встреча теплохода в Курильске 3 июня 2021

В «тучные» для бюджета Сахалинской области годы (2016−2018) удалось заказать на Невском судостроительно-судоремонтном заводе под Санкт-Петербургом два судна для постановки их на линию Корсаков — южные Курилы. Суда усиленного ледового класса, способные перевозить по 146 пассажиров, контейнеры и автомобили. Предусмотрены одно-, двух‑ и четырехместные каюты для семей с детьми. 26 апреля 2021 года первое из этих судов, нареченное как «Адмирал Невельской», прибыло на Сахалин.

Символично, что морской офицер Геннадий Иванович Невельской (1813−1876), соединивший материковую Россию с Сахалином (1853) теперь будет соединять Сахалин с Курильскими островами. Второе судно — «Павел Леонов» (в честь первого секретаря обкома КПСС (1960−1978), долго и успешно руководившего Сахалинской областью) — прибудет на Сахалин осенью текущего года. Северные Курилы пока остаются без непосредственной транспортной связи с Сахалином.

Ясно, что лучшим подарком к юбилею для жителей Итурупа, Кунашира и Шикотана, отмечающих 75-летие образования Курильских районов, стало прибытие на острова нового судна, выполнявшего 2−6 июня 2021 года свой первый пассажирский рейс. «Адмирал Невельской» будет ходить по маршруту: Корсаков — Кунашир — Шикотан — Корсаков; Корсаков — Итуруп — Корсаков. Планируется периодичность два раза в неделю.

Особенно тепло встречали судно в Курильске. Хлеб-соль, подарки экипажу теплохода, сделанные в местной школе искусств, построение военных с оркестром, приветствие главы района Вадима Рокотова.

Сергей Пономарёв ИА REGNUM Встреча теплохода в Курильске 3 июня 2021

Председатель собрания депутатов Татьяна Белоусова отметила, что с морским транспортом на Итурупе всегда связывали яркие и добрые события: поездка в отпуск, возвращение домой, завоз свежих продуктов, почты. Добрые ассоциации вызывают и имена, которые присваивают судам, работающим на линии Сахалин — Курилы.

Попутного ветра и крепкого флотского здоровья пожелал экипажу и заместитель командира берегового ракетного комплекса «Бастион» старший лейтенант Александр Кондратьев.

Сергей Пономарёв ИА REGNUM Встреча теплохода в Курильске 3 июня 2021

Из порта делегация отправилась в Курильск. Для неё организовали экскурсию по городу, посещение краеведческого музея. В киноконцертном зале прошло выступление творческого коллектива «Белые росы», направленного министерством культуры Сахалинской области. Об уровне исполнителей свидетельствует серебряная медаль, полученная коллективом на всероссийских Дельфийских играх, прошедших в мае 2021 года в Перми. Представители Сахалинского областного отделения Русского географического общества, прибывшие на теплоходе, прочитали публичную лекцию о деятельности Геннадия Невельского, провели презентацию ряда изданий, касающихся Курил.

Оптимистичная картина!

СОО РГО Встреча в музее Курильска с детьми и внуками участников Курильской десантной операции

Но вся эта праздничная благость оказалась потревоженной после известия о выступлении президента Российской Федерации 4 июня 2021 года на Петербургском мировом экономическом форуме (ПМЭФ). Удивительно было слышать от президента Российской Федерации, что «мы не должны приостанавливать разговор с Японией по мирному договору». Вот это «подарок» курильчанам…

Откуда эта архаика?

О каком мирном договоре можно говорить, если состояние войны между нашими странами прекращено с момента подписания Японией 2 сентября 1945 года Акта капитуляции перед великими державами, в том числе СССР?

Более того, устанавливая 19 октября 1956 года дипломатические отношения, стороны еще раз заявили о прекращении состояния войны между нашими странами.

Зачем нам мирный договор, если мир между странами есть, а известно, что для Японии это лишь средство удовлетворения территориальных претензий?

Единственным содержанием мирного договора с Россией для Японии является передача ей от нашей страны части Курильских островов. В 2009 году японским парламентом даже принят закон, по которому российские острова Итуруп, Кунашир и Малая Курильская гряда (в японском понимании — Шикотан и так называемые Хабомаи) объявлены территорией Японии.

Всё это хорошо известно российской стороне.

По инициативе Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы» в Конституцию России в 2020 году была внесена поправка о неотчуждаемости российских территорий.

Напомню, что в президентском пакете поправок в Конституцию, внесенном 20 января 2020 года в Государственную думу, этой поправки не было. Мы опубликовали ее 19 января 2020 года на страницах ИА REGNUM, направили в администрацию президента, в рабочую группу по поправкам, для страховки внесли в Государственную думу через сенатора от Сахалинской области Ю. Архарова. 14 февраля ее поддержал член рабочей группы актер Машков. Наконец, 2 марта 2020 года с нашей поправкой согласился и президент, включив ее в пакет поправок ко второму чтению законопроекта вместе с поправкой Ю. Архарова. 14 марта 2020 года она была принята.

Что федеральные власти хотят от Японии? Мира? Он есть. Займов? Так их надо отдавать! Россия относительно недавно выплатила дореволюционные долги. Суровая санкционная реальность сегодняшнего дня (в которой участвует Япония) говорит о необходимости надеяться на собственные силы.

Если мы думаем, что можно прельстить японскую сторону морковкой обещаний передачи ей только Малой Курильской гряды (МКГ) в порядке делимитации и демаркации границы, то тем самым ставим территориальную целостность России в зависимость от размера реваншистских претензий соседней страны.

Если надеяться на общественное мнение Японии, — ныне ориентированное на возвращение всех т. н. «северных территорий», под которыми там понимаются, помимо МКГ, еще и Кунашир с Итурупом, — то мировая практика информационного манипулирования общественным мнением показывает быструю управляемость этой изменчивой величиной. Буквально по свистку может измениться телевизионная картинка, и все будут уверены, что «северные территории» — это только Малая Курильская гряда. А закон 2009 года «О специальных мерах по содействию решению вопроса Северных территорий и подобных ему» поменяют к вечеру в день свистка.

Пора руководству страны понять, что всякие разговоры о мирном договоре рождают в гражданах нашей страны, и прежде всего в жителях Сахалинской области, неуверенность в будущем, в территориальной целостности страны, в способности властей быть твёрдыми и последовательными в защите национальных (государственных) интересов. Доверие к власти — драгоценный ресурс, который не следует игнорировать и походя разрушать.

Курилы не просто российская земля, она всегда должна оставаться российской, а ее жителей не должно трясти от очередного рукотворного политического землетрясения, производимого руководством страны. Достаточно на Курилах природных землетрясений.

Однако, видимо, пока сильны в федеральных властях настроения выполнить обещание Н. Хрущева 1956 года уступить Японии Малую Курильскую гряду после заключения мирного договора. Для оправдания этого используется идея о приоритете международных договоров над российским законодательством. И норма Конституции о неотчуждаемости наших территорий оказывается недостаточной при слабости политической воли при ее реализации. Особенно в условиях коммерциализации всего и вся, ставшей то ли национальной идеей, то ли равной ковиду манией.

Печально видеть эти странные дипломатические «танцы» на площадке российской Конституции с вернейшим военным союзником США и нашим геополитическим противником.

Пора прекращать всякие российско-японские переговоры на этом направлении!