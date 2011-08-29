Некоторые думают, что идущая поляризация мира по линии: США и вассалы — с одной стороны и все прочие — с другой, — меняет внешнюю и внутреннюю политику России.

Monoar Часы

Каюсь, грешен, и я так думал.

Но совсем не так думает заместитель председателя правительства Российской Федерации руководитель аппарата правительства Д. Григоренко.

Официальный сайт Правительства России Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Вот пример.

При принятии в 1995 году Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» не был кодифицирован и не попал в текст закона Указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года об объявлении 3 сентября Днём всенародного торжества — Днём Победы над Японией.

Сахалинская областная дума внесла законопроект о дополнении федерального закона, Федеральное Собрание осенью 1998 года приняло соответствующий закон, однако тогдашний президент Российской Федерации Б. Ельцин 30 октября 1998 года отклонил его. Мотивировалось это тем, что «установление Федеральным законом дня победы (так и написал — умалительно — не с заглавных, а со строчных букв — С. П.) над милитаристской Японией входит в контраст с позитивными тенденциями, которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы».

Только Сахалинская областная дума девять раз пыталась в последующие годы вернуть День Победы над Японией в общероссийский календарь.

Парад в честь Победы над Японией

При рассмотрении одного из наших законопроектов (№90 017 613-3) 22 декабря 2000 года представитель президента и правительства Российской Федерации В. Логинов даже заявил: «Совместная позиция Администрации Президента и Правительства в отношении этого законопроекта, которая, безусловно, будет оформлена в виде поправки или нового варианта этого закона, будет заключаться в том, чтобы отмечать… День Победы во Второй мировой войне, День Победы Советской Армии во Второй мировой войне» (цитирую по стенограмме).

Долгожданная суверенизация России, провозглашенная президентом России 15 января 2020 года, воплотилась в ряд конституционных норм.

Во-первых, прямо подчеркнуто правопреемство Российской Федерации с Союзом ССР (часть 1 статьи 67.1 Конституции).

Во-вторых, впервые на таком уровне указано, что «Российская Федерации чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается (часть 3 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации)».

Исторической правдой является победа над Японией, одержанная Советским Союзом в 1945 году в результате подвига народа при защите дальневосточных рубежей нашей страны.

Отсюда, казалось бы, с очевидностью вытекает необходимость в любой форме исполнять советский указ о праздновании Дня Победы над Японией.

2-й Дальневосточный фронт. Чтение приказа о победе над Японией. 3 сентября 1945 года

Совершенно логичным было согласие администрации президента Российской Федерации на дополнение нынешней формулировки 3 сентября как Дня окончания Второй мировой войны словами «День Победы над милитаристской Японией». Это согласие выражено в письме начальника управления по общественным проектам администрации президента Российской Федерации С. Новикова от 3 июня 2022 года №А-78-1736.

С учётом этого письма два сенатора и шесть депутатов Государственной думы, включая председателя комитета по обороне, внесли в Государственную думу предложение о переименовании дня воинской славы России 3 сентября — день окончания Второй мировой войны в «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

В официальном отзыве от 11 октября 2022 года на проект Федерального закона №150 919-8 заместитель председателя правительства Российской Федерации Д. Григоренко указал, что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года («Ведомости Верховного Совета СССР», 1945, № 61) об установлении 3 сентября Праздником Победы над Японией является нормативным актом, действующим на территории Российской Федерации.

Казалось бы, раз Указ действующий — празднику место в кодифицирующем акте — федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 №32-ФЗ. Более того, именно в точной формулировке Указа!

Именно к такому выводу пришел 29 ноября 1997 года первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Б. Немцов, который в отзыве №4583п-П4 на законопроект, которым предлагалось именовать 3 сентября Днём Победы над милитаристской Японией, предложил уточнить законопроект путем возвращения к исходной формулировке.

Dhārmikatva Борис Немцов

Однако, такая исторически выверенная позиция оказалась не близка г-ну Григоренко. Не сообразуясь ни с признаваемым им действием советского послевоенного Указа, ни с логикой, ни с исполнительной ролью представляемого им учреждения в системе власти страны, он пришел прямо к противоположному выводу и заявил о том, что Правительством Российской Федерации законопроект № 150 919-8 не поддерживается.

В качестве доводов приведено следующее. » … Установленные Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» памятные даты и дни воинской славы России, отражающие исторические реалии Второй мировой войны, не выделяют военные победы СССР над отдельными бывшими неприятельскими государствами, чтобы не допустить снижения восприятия роли советского народа в завершении Второй мировой войны».

Редкостный пример игнорирования как исторического контекста, а также контекста закона!

Присмотримся к утверждению, что Советский Союз одержал победы над отдельными бывшими неприятельскими государствами, но «из скромности» или малозначительности эти победы не выделены. Позвольте спросить г-на Григоренко, о каких наших военных победах над союзниками Германии идет речь?

Вместе с Германией на СССР 22 июня 1941 года напали Румыния, Венгрия, Финляндия и Словакия. Потом к ним присоединились и другие страны, а также войска с оккупированных территорий (Франции, Нидерландов, Чехии, Бельгии и др.).

Фашисты пересекают границу Советского Союза 22 июня 1941 года

Однако после перелома в войне, обусловленного победами Красной армии, бывшие союзники, желая сохранить государственность, один за другим переходили на другую сторону.

23 августа 1944 года в Румынии произошел государственный переворот. Прогерманский правитель Антонеску был арестован, было заявлено о прекращении военных действий против СССР. 31 августа 1944 года Красная армия вступила в Бухарест. Румыния начала войну с Германией, воевала с Венгрией на стороне СССР.

28 декабря 1944 года Временное правительство Венгрии объявило войну Германии, а 20 января 1945 года его представители в Москве заключили Соглашение о прекращении военных действий против СССР. Поэтому даже взятие Будапешта 13–15 февраля 1945 года — это не победа над Венгрией, а лишь освобождение ее столицы. В СССР была учреждена в 1945 году специальная медаль «За взятие Будапешта», которой награждено более 360 тыс. человек.

Финляндия 4 сентября 1944 года заключила с СССР Соглашение о прекращении огня, а в марте 1945 года объявила войну Германии.

Словакия как государство выделилась из Чехословакии 14 марта 1939 года, и в тот же день Германия заявила, что берет ее под охрану. Из остатков Чехии Германия организовала протекторат Богемии и Моравии. В августе 1944 года в Словакии началось антигерманское восстание, что привело к полной оккупации страны Германией. Вступление 4 апреля 1945 года РККА в столицу Словакии Братиславу приветствовалось населением и расценивалось как освобождение от германской оккупации.

Болгария 1 марта 1941 года присоединилась к Тройственному пакту с Германией, Италией и Японией, но непосредственного участия в нападении на СССР не принимала, хотя объявила войну США и Великобритании — нашим тогдашним союзникам.

Болгарские солдаты перед бронетранспортерами

Советский Союз, начав освобождение Европы, 5 сентября 1944 года сам объявил войну Болгарии, не ведя, однако, с ней военных действий. Это привело через четыре дня к тому, что в Болгарии произошел государственный переворот и страна объявила 9 сентября о войне с Германией. 120 тыс. болгарских военнослужащих впоследствии были награждены советской медалью «За Победу над Германией».

Теперь еще раз спросим у г-на Григоренко о том, какие военные победы СССР над отдельными бывшими неприятельскими государствами он имел в виду, если все упомянутые государства избежали прямого военного поражения, вовремя перейдя на нашу сторону?

Исторический подход дает понимание, что никаких дней воинской славы в честь побед над странами — союзниками Германии (за исключением Японии) и не могло быть установлено.

Вполне логичным было учреждение 9 мая 1945 года только одной медали, в названии которой упоминается побежденная страна. Это медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», А следующей 30 сентября 1945 года стала медаль «За Победу над Японией».

Если следовать логике г-на Григоренко, то установление в Федеральном законе таких дней воинской славы, как

7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год);

Парад на Красной площади 7 ноября 1941

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год);

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год);

9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год),

т. е. дней в память лишь об отдельных, относительно частных событиях Второй мировой войны «снижает восприятие роли советского народа в завершении Второй мировой войны»?! Но это же глупость! Наоборот, эти этапные моменты конкретизируют путь к общей Победе, ярче высвечивают роль советского народа на долгой, многолетней, многотрудной и жертвенной дороге.

Скажите, почему в перечне дней воинской славы России есть

18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год);

Адольф Ивон. Куликовская битва. 1853

7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год);

10 июля — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);

9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год);

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год);

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год);

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).

Почему можно отмечать победу над французами, две победы над шведами, четыре победы над турками, но нельзя отмечать один День Победы над Японией?

Вторым доводом заместителя председателя правительства Российской Федерации против Дня Победы над Японией является ссылка на то, что «ранее законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования не были поддержаны правительством Российской Федерации (заключения от 20 апреля 2019 г. №3802п-П44, от 5 ноября 2020 г. №10 293п-П44)».

Неужели заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель его аппарата не видит, что времена серьезно изменились? Он явно отстал во времени.

Япония, об отношениях с которой так заботился Б. Ельцин, а теперь, похоже, и г-н Григоренко, отнесена нашим правительством с 5 марта 2022 года к числу недружественных государств, которые ввели против нашей страны разнообразные санкции, включая персональные санкции против президента России и членов его семьи.

Официальный сайт Правительства России Дмитрий Григоренко

По заявлению МИД России с Японией с марта с. г. прекращены переговоры о так называемом мирном договоре. Об их вреде давно говорят экспертное сообщество и общественность, но именно они были многолетним препятствием на пути возвращения Дня Победы над Японией в общероссийский календарь.

Казалось бы, военное, экономическое, идеологическое и цивилизационное противостояние России с евроатлантистами и их дальневосточными подпевалами должно ускорять понимание необходимости сплочения народа на основе духовно-нравственных традиционных ценностей, в том числе героики победных событий и дат.

К сожалению, этого не понимают отдельные должностные лица правительства Российской Федерации.

Как можно зампреду правительства страны откровенно игнорировать позицию администрации президента Российской Федерации?

Как можно, признавая действие нормативного акта, реализующего конституционные нормы, препятствовать его актуализации и внесению в современное законодательство?

Отменить или отозвать антироссийский и антиконституционный отзыв г-на Д. Григоренко на законопроект № 150 919-8 может председатель правительства Российской Федерации либо президент Российской Федерации.

Но этот документ может стать и самостоятельным предметом обсуждения, а возможно, и парламентского расследования в Государственной думе, ее комитетах по обороне и безопасности.

Прошу считать данный материал публичным и официальным обращением в названные адреса.