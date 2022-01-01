Сахалинская область Российской Федерации в её современных границах и статусе, 75-летие образования которой празднуется 2 января 2022 года, — это плод победы нашей страны во Второй мировой войне, завершившейся безоговорочной капитуляцией 2 сентября 1945 года последнего германского союзника — Японии. Россия вернула себе южный Сахалин и Курильские острова, обеспечила безопасность мореплавания в Охотском море и в целом своего тихоокеанского побережья, наша страна обрела современную конфигурацию своих дальневосточных границ.

Флаг Сахалинской области России

Родителями этой победы были интересы геополитической безопасности Советского Союза/России в северо-восточной Азии, прекрасно понимаемые и проводимые руководителем СССР И. Сталиным, совпавшие тогда с интересами наших союзников — Великобритании и США, давно стремившихся привлечь нашу страну к войне с Японией. Оформлено это совпадение интересов было 11 февраля 1945 года на Крымской (Ялтинской) конференции соглашением руководителей трёх держав — Сталина, Рузвельта и Черчилля. Сталин являлся тогда Верховным главнокомандующим, председателем Совнаркома СССР и руководителем правящей партии — ВКП (б).

Одним из условий вступления СССР в войну против Японии, развязавшей Вторую мировую войну на востоке нападением на Китай в 1937 году, а затем в 1941 году на США и Великобританию, было возвращение южного Сахалина, утраченного Россией в 1905 году, и передача (по сути — тоже возвращение) Курильских островов, переданных по частям Японии по договорам 1855 и 1875 годов в обмен на снятие претензий на остров Сахалин.

Нарушив эти договоры нападением на Российскую империю в начале XX века, Япония осталась владельцем Курильского архипелага, но лишилась правовых оснований на его обладание.

9 августа 1945 года наша страна вступила в войну с Японией, освободила южный Сахалин и Курильские острова в результате Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 3 сентября установлено как день всенародного торжества — День Победы над Японией. Медалью «За победу над Японией» награждено более 1, 8 миллиона человек.

Курильская десантная операция (18 августа — 1 сентября 1945)

Без этой необходимой исторической преамбулы не очень понятно образование современной Сахалинской области.

Во исполнение Ялтинского соглашения Верховный главнокомандующий оккупационных войск союзников в Японии генерал Макартур 29 января 1946 года своим меморандумом японскому правительству исключил южный Сахалин и Курильские острова из юрисдикции Японии. Немедленно, уже 2 февраля 1946 года Советским Союзом на освобожденных землях была учреждена Южно-Сахалинская область Хабаровского края РСФСР.

Это административно-территориальное образование носило временный, переходный характер, его учреждение было демонстрацией основательности намерений Советского Союза по интеграции приобретенных территорий в свой состав.

Русского населения, пережившего японскую оккупацию 1905−1945 годов на южном Сахалине, оставалось человек 300. Советские граждане на этих территориях в 1946 году — это немногочисленные специалисты — управленцы разных профилей, прибывшие по направлению отраслевых министерств, а в основном — воины-освободители частей Второго Дальневосточного фронта, преобразованного в Дальневосточный военный округ (ДВО) со штабом в Тойохаре (до 1905 русское селение Владимировка). Командующий ДВ округом — генерал армии Пуркаев. Его именем теперь в Южно-Сахалинске названа улица, а на курильском острове Уруп — мыс. Основная часть гражданского населения Южно-Сахалинской области состояла из иностранцев — японцев и корейцев, перевезенных для тяжелых работ из захваченной Кореи. На сентябрь 1945 года на южном Сахалине проживало 358,5 тысячи японцев, 23,5 тыс. корейцев. Около 17 тыс. японцев проживало на Курилах. До середины февраля 1946 года платежным средством была японская иена.

Только с февраля 1946 года в полном объеме применялось советское законодательство, для японских граждан был введен 8-часовой рабочий день, закреплялось право на труд и отдых, бесплатное медицинское обслуживание и образование, началась национализация.

Особенностью Южно-Сахалинской области являлось отсутствие конституционных органов власти — местных Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов. Управление носило военно-административный характер. Гражданское управление южного Сахалина существовало на правах подразделения ДВО, возглавлявшегося полковником Д. Крюковым, бывшим заместителем председателя Хабаровского крайисполкома. В его честь в Южно-Сахалинске названа улица.

Именно он при поддержке командования ДВО и заместителя председателя Совета министров СССР А. И. Микояна был инициатором образования новой Сахалинской области и выделения ее из состава Хабаровского края. Микоян хорошо владел положением дел как куратор Сахалина и Камчатки с 1928 года. По поручению Сталина осенью 1945 года он побывал на Сахалине, Курилах, Камчатке, принял здесь ряд важных управленческих решений (по курсу рубля к иене, по снабжению продовольствием японского населения, по расстановке кадров, по дислокации войсковых частей и т.д.). Шифротелеграмма Д. Крюкова и. М Пуркаева об объединении малых областей Хабаровского края и о необходимости повышения их статуса, направленная, минуя Хабаровский крайком ВКП (б), непосредственно И. Сталину, была удовлетворена.

Заседание Сахалинского Обкома, в центре за столом — Дмитрий Крюков

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР «О ликвидации Южно-Сахалинской области и включении ее территории в состав Сахалинской области» было принято буквально «под ёлочку» 31 декабря 1946 г. за подписью председателя Президиума И. Власова и секретаря П. Бахмурова и направлено на утверждение в Верховный Совет СССР.

Спустя всего два дня — 2 января 1947 г. — был принят Указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР, который гласил: «Утвердить представление Президиума Верховного Совета РСФСР о ликвидации Южно-Сахалинской области и включении ее территории в состав Сахалинской области. Выделить Сахалинскую область из состава Хабаровского края».

Подписали указ председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Шверник и секретарь ПВС А. Горкин. Согласовали — председатель Совета министров СССР И. Сталин, управделами СМ СССР Я. Чадаев.

Интенсивное государственное строительство в Советском Союзе праздники не прерывали. Руководство страны трудилось само и не давало возможности чиновникам, содержащимся за счёт производительных классов, иждивенчески отдыхать по 10−12 дней, сохраняя при этом месячную заработную плату, как мы это сейчас наблюдаем.

Верховным Советом СССР 25 февраля 1947 г. принят закон о внесении изменений в Конституцию СССР. Так, в статье 22 Конституции СССР, перечислявшей все края, области и автономные области РСФСР, впервые появилась Сахалинская область непосредственного республиканского подчинения в ее современных границах, а Южно-Сахалинская (1946−1947) и Сахалинская область Хабаровского края РСФСР (1938 — 1947), ограниченная лишь Северным Сахалином, прекратили существование, передав новой области часть своего названия.

С этого времени Сахалинская область не входила в состав других административно-территориальных образований России. Соответствующие изменения внесены в Конституцию РСФСР в 1948 г. Посредством ликвидации одной области, но при фактическом оставлении на ее территории областного центра, объединением территорий, выведением их из подчинения Хабаровскому краю и повышением административного статуса до конституционно закрепленного была образована новая область — Сахалинская область РСФСР (сейчас — Российской Федерации).

Объединение Южно-Сахалинской (образованной 2 февраля 1946 г.) и (Северо) Сахалинской (образованной 20 октября 1932 г.) областей Хабаровского края РСФСР было логичным с точки зрения экономики, демографии, обороны и оптимальности управления. На юге острова находилась более развитая промышленность, проживала основная масса населения. Здесь с 1945 г. размещался штаб Дальневосточного военного округа. Сюда в Южно-Сахалинск Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 апреля 1947 г. был перенесен из Александровска и центр области. На севере острова не имелось удобных гаваней, а на юге Сахалина находились три порта с более продолжительными сроками навигации (чем Александровский). Они обеспечивали морское сообщение с материком и Курильскими островами.

Участок ул. Ленина, где ныне располагается мэрия г. Южно-Сахалинска. 1948

В составе Хабаровского края тогда находилось семь областей, три национальных округа, четыре отдельных района, поэтому финансирование двух сахалинских областей производилось по остаточному принципу. Выход новой области на прямое республиканское финансирование в условиях централизованной бюджетной системы ускорил и увеличил возможности решения местных вопросов. Руководство Хабаровского края не владело спецификой решаемых здесь задач, не характерных для остальных подчиненных территорий.

Эти задачи состояли в замене японской капиталистической модели управления экономики на советскую систему хозяйствования, становлении отсутствовавших конституционных местных органов власти и ликвидации экстраординарных органов управления, одновременном заселении региона и репатриации японского населения. Образование объединенной области ускорило интеграцию присоединенной территории в состав Советского Союза и способствовало ускорению ее развития.

С 1 апреля 1947 года было упразднено Южно-Сахалинское областное управление по гражданским делам (отдел Дальневосточного военного округа), замененное отделами при облисполкоме Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся.

В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 февраля 1947 г. «Об образовании районных и городских Советов депутатов трудящихся на территории Южного Сахалина и Курильских островов» Сахалинский облисполком решением №139 от 22 апреля 1947 г. образовал исполнительные комитеты районных и городских Советов на территории бывшей Южно-Сахалинской области.

Первая Сахалинская областная партконференция, предварявшая выборы в местные органы советской власти, прошла в октябре 1947 г. В декабре 1947 г. в новой области были проведены выборы в сельские (107), поселковые (25), районные (19), городские (8 и 11 городских районного подчинения) Советы и областной Совет депутатов трудящихся. Председателем исполкома Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся в декабре 1947 г. был избран Д.Н. Крюков.

Среди некоторых людей, озабоченных поиском своих либо дворянских либо каторжано-сахалинских корней, распространено заблуждение, что на самом деле датой образования Сахалинской области следует считать 17 июня 1909 года, когда на северном Сахалине была образована Сахалинская область Приамурского генерал-губернаторства (Приамурского края) Российской империи.

При этом полный титул области ими опускается, а выпячиваются слова «Сахалинская область». Люди отождествляют (и путают) явление и часть его названия. В упрощении и таится методическая ошибка. Мы ведь отмечаем не юбилей слов, а юбилей конкретной области!

Область — это административно-территориальная единица государства, обычно включающая комплекс государственных учреждений на определенной территории. Образование Сахалинской области Приамурского генерал-губернаторства Российской империи на северной половине Сахалина в 1909 году — исторический факт, но вовсе не повод для празднования. Это факт нисходящей тенденции государственности на этой территории.

Дом генерал-губернатора Приамурского края в Хабаровске

В истории острова Сахалин много других, более важных памятных дат. Вот некоторые примеры:

14 мая 1805 года русская кругосветная экспедиция Крузенштерна высадилась на Сахалине в заливе Анива. Сахалинское отделение Русского географическое общества предлагает установить в месте высадки памятный знак, и новая администрация муниципального образования положительно отнеслась к этому предложению.

22 сентября 1853 года капитан 1-го ранга Невельской на территории нынешнего города Корсаков объявил местным айнам и японцам, организовавшим здесь летние рыбалки, о принадлежности Сахалина Российской империи.

25 апреля (7 мая — н. ст.) 1875 года заключен Санкт-Петербургский договор об отказе Японии от претензий на остров Сахалин в обмен на северную часть Курильских островов.

15 мая 1884 года императором Всероссийским утверждено Положение об управлении островом Сахалин. Впервые вводится должность начальника острова, остров выводится из состава Приморской области и непосредственно входит в новообразованное Приамурское генерал-губернаторство в качестве самостоятельной административной единицы. Управление островом начинается непосредственно с Сахалина. Происходит резкий рост русского населения, числа населенных пунктов. В 1897 году их было уже 130. Население Сахалина в начале XX века составляло более 40 тыс. человек.

Трагическая дата — 24 июня 1905 года. Высадка вражеского десанта в районе нынешнего населенного пункта Пригородное (район г. Корсаков) и начало первой оккупации Сахалина Японией.

23 августа (5 сентября — н. ст.) 1905 года — Портсмутский договор, по которому Россия уступила южную половину Сахалина Японии, а Япония вывела войска с северной части острова.

Поэтому как-то не с руки радоваться тому, что в 1909 году появилось словосочетание «Сахалинская область», скрывающие сокращение административной единицы по территории — вдвое, а по населению — частично бежавшему, а частично насильно вывезенному оккупантами — сократившемуся в пять раз (до 8 тысяч человек в 1908 г.).

Административный центр этой так называемой «Сахалинской», а на самом деле полу-Сахалинской области вскоре был перенесен с Сахалина на материк в Николаевск-на-Амуре, а затем она окончательно погибла под второй японской оккупацией 1920−1925 годов.

Следует признать, что отсутствует государственно-правовая преемственность между Сахалинской областью Приамурского генерал-губернаторства Российской империи 1909 года и Сахалинской областью РСФСР/СССР 1947 года, несмотря на частичную общность территории.

Аэродром Тойохара (ныне Южно-Сахалинск), 1946 год

Лишь после вывода японских войск с северного Сахалина в мае 1925 года появилась возможность образовать здесь сначала Сахалинский округ (1925 г.) а затем, с развитием хозяйства и ростом населения, и новую Сахалинскую (географически — Северо-Сахалинскую) область (1932 г.) в составе Дальневосточного (впоследствии — 1938 г. — Хабаровского) края.

Можно согласиться с теми, кто считает, что нынешнее название области как только «Сахалинской» не учитывает наличие в ее составе Курильского субрегиона, имеющего геостратегическую значимость, а потому предлагает переименовать Сахалинскую область Российской Федерации в Сахалино-Курильский край.

На территории Сахалинской области есть мемориальные места и памятники в честь начальника Амурской экспедиии Г. Невельского, выполнившего повеление о присоединении Сахалина к Российской империи, есть памятник маршалу Советского Союза А. Василевскому — главнокомандующему в освобождении Сахалина и Курил от японских милитаристов. Логичным было бы установить памятник союзническому согласию в возращении России Сахалина и Курильских островов.

В свое время известный скульптор З. Церетели дал согласие на установку памятника ялтинской «тройке» (Сталин, Рузвельт и Черчилль) в Южно-Сахалинске. Они бы хорошо смотрелись обращёнными на юг под простым названием «Пограничники». Для начала можно было поставить памятный знак в честь Ялтинской конференции. Насколько известно такую здравую идею предложило представительство МИД России в Южно-Сахалинске.

Не дожидаясь очередного юбилея Сахалинской области, следует вернуть в общероссийский календарь День Победы над Японией.

Но это дело не одного дня, а сегодня следует поздравить сахалинцев и курильчан с замечательной датой — 75-летием Сахалинской области России в ее современных границах и статусе полноправного субъекта Российской Федерации.

С праздником, дорогие земляки!