Получив из Вашингтона команду «фас!», японская политическая верхушка, воспитанная на неизжитом после Второй мировой войны реваншизме, бросилась исполнять волю американского хозяина по нанесению России разного рода ущерба. Даже в ущерб себе.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Ею введены санкции против нашей экономики, персональные санкции против президента России и других руководителей страны.

Что здесь положительного?

К позитивному эффекту от разрушительных действий Японии можно отнести спад катарактальной пелены, затруднявшей российской политике ясность оценок на японском направлении. Происходит переход от мутных переговорных околичностей к принципиальной однозначности исходных позиций российской стороны. Откровенная враждебность японской стороны помогла российским переговорщикам избавиться от тумана самообмана.

Более тридцати лет российские эксперты и общественность указывали на вредоносность переговоров о т.н. «мирном договоре» с Японией, создававших в массовом сознании иллюзию необходимости прекращения состояния войны (давным-давно прекращённой ), маскирующих их подлинное содержание, состоящее в обсуждении условий акватерриториальных уступок за счёт части Курильского архипелага, административно входящего в состав Сахалинской области Российской Федерации, и прилегающего обширного водного района.

21 марта 2022 года МИД России сообщил, что с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры.

Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны.

Прочитав это заявление российского МИД, я и мои товарищи, выдохнули: «Наконец-то!».

Однако, остановят ли эти заявления МИД России и сопутствующие им действия, антироссийскую политику Японии?

Думаю, что нет, раз она сама выбрала вместо курильского пряника американский поводок. Тем более что, создав мощные вооруженные силы, несмотря на антивоенную статью в конституции Японии, страна будет искать возможность их использования по прямому назначению.

В условиях нарастающего японского деконструктивизма в межгосударственных отношениях, наличия территориальных претензий Японии, упрочняемых материально милитаризацией, а законодательно — объявлением южных Курил японской территорией (2009 г.), Россия должна предпринять комплекс мер противодействия.

Естественно, что в их основе должно лежать укрепление экономической и военной мощи страны, ускоренное развитие Дальнего Востока и его тихоокеанского фасада — Курильских островов, сопряженное с реализацией курса на суверенизацию страны, открыто провозглашенного президентом России в его Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

Роль Конституции Российской Федерации

Опорной конструкцией этого курса стал принцип неотторжимости (неотчуждаемости) территории страны в виде части 2−1 статьи 67 Конституции Российской Федерации, которая с 2020 года гласит:

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Многих, однако, смущает оговорка в Конституции, позволяющая отчуждение части территории Российской Федерации в рамках делимитации, демаркации и редемаркации государственной границы.

Проведена ли у нас делимитация границы с Японией?

Судя по опубликованным материалам — проведена. Только демаркаторами была не РФ и Япония, а СССР и США в условиях бессубъектности безоговорочно капитулировавшей страны.

Как сообщил доктор исторических наук В. И. Боярский в своей книге «Линия Зырянова. Когда граница была на замке. Страницы истории» (М.: Издательский дом «Красная звезда», 2008. — 320с. — С.138−139), написанной на архивных материалах, «начальник пограничных войск (Приморского ПО) генерал-майор Павел Зырянов и глава оккупационной администрации в Японии командующий американо-английскими войсками генерал Дуглас Макартур с выходом в море на военных кораблях каждой из сторон провели демаркацию и делимитацию линии государственной границы на море с учётом нового территориального разграничения Советского Союза и Японии» (т.е. между о. Сахалин и Курильскими островами с советской стороны и о. Хоккайдо на японской стороне — С.П.).

Как пишет В. И. Боярский: «Комиссии оговорили все детали и подписали протоколы, которыми стороны и обменялись с учетом того, что каждое государство охраняет свои границ на основании внутреннего законодательства, а также соответствующих международных соглашений».

Настала пора достать из спецхрана приказ наркома НКВД СССР от 2 октября 1945 года о принятии пограничными войсками под охрану морской государственной границы по побережью Южного Сахалина и Курильских островов. Это серьёзно укрепит международно-правовые позиции России на восточном направлении. После предъявления Японии протоколов по делимитации и демаркации все претензии вассала должны адресоваться сюзерену.

Введение принципа неотторжимости (неотчуждаемости) территории в Конституцию — несомненный шаг вперед в укреплении суверенитета страны.

Полагаем, однако, что этот принцип требует принятия ряда конкретизирующих норм в текущем законодательстве и изменения международного договора от 19 октября 1956 года.

Закон о государственной границе

В законе Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) статью 2 («2. Принципы установления и изменения прохождения Государственной границы, установления и поддержания правоотношений на Государственной границе) изложить в следующей редакции, дополнив ее после первого абзаца:

«Государственной границей Российской Федерации является граница РСФСР, закрепленная действующими международными договорами и законодательными актами бывшего СССР; границы Российской Федерации с сопредельными государствами, не оформленные в международно-правовом отношении, подлежат их договорному закреплению».

Новым абзацем следующего содержания:

«В случае невозможности договорного закрепления государственной границы она устанавливается федеральным конституционным законом с учётом исторически сложившейся границы».

«Российская Федерация при установлении и изменении прохождения своей Государственной границы, установлении и поддержании отношений с иностранными государствами на Государственной границе, а также регулировании правоотношений в приграничных районах (акваториях) Российской Федерации и на путях международных сообщений, пролегающих на российской территории, руководствуется принципами:

обеспечения безопасности Российской Федерации и международной безопасности;

взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с иностранными государствами;

взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности государств и нерушимости государственных границ;

мирного разрешения пограничных вопросов».

Повышению качества российского суверенитета должна соответствовать возможность одностороннего закрепления существующей, исторически сложившейся границы (фиксация статус-кво).

В пояснительной записке к этому законопроекту целесообразно указать, что в течение 77 лет после капитуляции Японии она отказывается от договорного оформления существующей границы с СССР, а затем с Россией, предъявляя необоснованные акватерриториальные претензии. В 2009 году Япония законодательно объявила часть Курильской гряды своей территорией.

Однако за столь длительный срок граница между странами исторически сложилась, базируясь на Ялтинском Соглашении Трёх Великих держав по Дальнему Востоку от 11 февраля 1945 года и развивающих его документах (Акт о безоговорочной капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года, Директива Главнокомандующего войсками союзников в Японии генерала Макартура от 29 января 1946 г. №677 и др.).

Украина с 2014 года не признает российскую границу в Крыму, ввела территориальные притязания в свои нормативные документы, но это вовсе не значит, что такой границы не существует.

Советско-японский мирный договор 1956 года

Знатоки скажут, что документа с таким названием не существует. Правильно. Формально-юридическое название у него другое. Это Совместная декларация Союза Советских Социалистических Республик и Японии от 19 октября 1956 года, в обиходе называемая Советско-японской (Московской) декларацией 1956 года.

Но по сути, это мирный договор Японии с Советским Союзом, правопродолжателем которого является Российская Федерация.

Судите сами.

В пункте 1 Совместной Декларации констатируется: «Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

В пункте 2: «Между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией восстанавливаются дипломатические и консульские отношения. При этом имеется в виду, что оба государства незамедлительно обменяются дипломатическими представителями в ранге Посла…».

В пункте 3 определены принципы взаимоотношений между нашими странами. Среди них а) разрешение своих международных споров мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость; б) воздержание в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости.

Кроме того, СССР и Япония взаимно обязались не вмешиваться прямо или косвенно во внутренние дела друг друга по любым мотивам экономического, политического или идеологического характера.

К этому примыкает пункт 6, по которому «СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий соответственно со стороны своего государства, его организаций и граждан к другому государству, его организациям и гражданам, возникших в результате войны, с 9 августа 1945 года».

По существу это констатация статус-кво, включающая и его территориальный аспект.

«Вишенкой на торте» стал для Японии пункт 9 Декларации. В нём указано, что Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией переговоров о заключении Мирного Договора.

При этом СССР, «идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства», соглашался на передачу Японии островов Малой Курильской гряды (яп. — Хабомаи и острова Сикотан — С.П.) «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».

Такие переговоры велись. СССР даже вывез с Малой Курильской гряды население, закрыл предприятия, школы на Шикотане и острове Зеленый.

Но подписание 19 января 1960 года японо-американского договора о взаимном сотрудничестве и безопасности отрезвило советское руководство (Хрущёв) осознавшее, что передача пограничных земель Японии означает возможность использования их стратегическим противником — Соединенными Штатами Америки.

Советский Союз в Памятной записке от 27 января 1960 г. («Правда» 29 января 1960 г.) выдвинул дополнительное условие для передачи Японии Малой Курильской гряды — вывод всех иностранных войск с японской территории.

Япония в ответной Памятной записке от 5 февраля 1960 года вышла за пределы Совместной декларации 1956 года, объявив, что «будет неотступно добиваться возвращения не только островов Хабомаи и острова Сикотан (русское — Шикотан — С.П.), но и других исконных японских территорий».

Вместо того чтобы констатировать нарушение Японией принципов взаимоотношений между странами, указанных в пунктах 3 и 6 Совместной Декларации, и в качестве санкции денонсировать пункт 9 Совместной Декларации, Советское Правительство взяло на 40 лет паузу, игнорируя японские требования, но не переводя свою позицию из политической в правовую плоскость.

Думается, что время такого перевода настало.

Более 20 лет этого добивается российская общественность.

В Рекомендациях Парламентских слушаний по теме «Советско-японская Декларация 1956 года и проблемы национальной безопасности Российской Федерации», утвержденных Сахалинской областной Думой 14 сентября 2001 года, предлагалась Правительству внести, а Государственной думе денонсировать часть 2 пункта 9 Совместной Советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Государственная дума Федерального Собрания РФ 18 марта 2002 года провела по нашей инициативе Парламентские слушания «Южные Курилы: проблемы экономики, политики и безопасности». В Рекомендациях этих Парламентских слушаний часть 2 пункта 9 признается утратившей силу по совокупности факторов:

нарушение Японией в одностороннем порядке первоначальных условий из которых стороны исходили при заключении Декларации, — расширение военного союза Японии и США на основе направленного против СССР договора 1960 года, выдвижение дополнительных территориальных претензий к Советскому Союзу, проведение других недружественных действий к нашей стране;

коренное изменение обстановки в районе Малой Курильской гряды — новая демографическая, экономическая, геополитическая обстановка, введение режимов экономической зоны и континентального шельфа;

серьёзное нарушение внутригосударственной процедуры при оформлении международного договора — неполучение согласия РСФСР на изменение ее территории, предусмотренного Конституцией СССР 1936 года и Конституцией РСФСР 1937 года.

День Победы над Японией

Многие годы (1997−2021) переговорный процесс по т.н. «мирному договору» был самым существенным препятствием для восстановления в российском календаре Дня Победы над Японией, учрежденного Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году.

С отпадением этого препятствия и с учётом нарастающих санкций японской стороны, в качестве адекватной, асимметричной и беззатратной меры, имеющей значение для сплочения нашего народа и подающей ясный сигнал вовне, необходимо, сохраняя память предков, передавших нам свои идеалы, а также преемственность в развитии Российского государства, в соответствии с пунктом 2 Раздела 2 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации, издать Указ Президента Российской Федерации

«О признании действия на территории Российской Федерации Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года (в редакции Указа ПВС СССР от 7 мая 1947 г.) об объявлении 3 сентября — Днём Победы над Японией».

Одновременно президент страны мог бы предложить Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации в приоритетном порядке рассмотреть законопроект № 978 334−7, которым предлагается наименование дня воинской славы России «З сентября — День окончания Второй мировой войны» изложить в редакции «3 сентября — День победы над милитаристской Японией — День окончания Второй мировой войны».

Межрегиональное общественное движение «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы» (руководитель — д.и.н., Председатель Научного Совета РВИО профессор А. А. Кошкин) занимается системным противодействием японским притязанием на территорию России и готово предложить и другие меры, вытекающие из современной ситуации.

Время для их реализации пришло.